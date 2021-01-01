Бонусная программа 123.ru

При покупке любого товара на счет клиента начисляются бонусы. Этими баллами можно оплатить до 50% стоимости заказа. Бонус приравнен к одному рублю. После 60 дней баллы сгорают, поэтому не стоит затягивать с их реализацией. Чтобы получать и тратить виртуальные средства, нужно стать зарегистрированным пользователем и предоставить актуальные контактные данные.

Чтобы оплатить часть покупки подаренными деньгами, нужно указать сумму в разделе «Контакты и бонусы». Система отображает, сколько баллов на счету и сколько разрешено отдать в этом конкретном заказе. После нажатия кнопки «Оплатить бонусами» придет сообщение с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.

Количество призовых пунктов отображается рядом с ценой товара. В рамках акций подарок часто увеличивают в 2–3 раза, о чем сообщают надписи х2 или х3. Начисление происходит на 15-й день с момента получения посылки. Бонусы не распространяются на категории «Уценка» и «Услуги», ими нельзя оплачивать доставку.

Если отказаться от покупки в момент получения или вернуть товар, качество которого не вызывает нареканий, баллы теряются. В остальных случаях их восстанавливают на счету пользователя сайта 123.ru. Участвовать в бонусной программе могут и корпоративные клиенты, но только через физическое лицо, аффилированное с их компанией.