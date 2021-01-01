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Юридический адрес:
107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145
Электронная почта:
info@123.ru
Телефон:
8 (495) 225-9-123 8 (800) 333 9 123
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
На сайте 123.ru Вас ждет огромный выбор цифровой и бытовой техники, электроники, компьютерных комплектующих, товаров для дома, сада, ремонта, а так же автотоваров от проверенных поставщиков. Выбирайте из десятков акций, распродаж и прочих способов сэкономить, пользуйтесь удобными ус ... лугами доставки и бонусной программой и все это на практичной, систематизированной русскоязычной платформе! Вы хотели бы начать экономить уже сегодня? Тогда примените один из наших промокодов 123 ru и наслаждайтесь покупкой по сниженной цене!
Юридический адрес:
107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145
Электронная почта:
info@123.ru
Телефон:
8 (495) 225-9-123 8 (800) 333 9 123
Соц. сети:
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Онлайн-гипермаркет 123.ru предлагает электронику, бытовую технику и прочие товары для дома, дачи и офиса. Компания поставляет только сертифицированную продукцию. Постоянным клиентам гарантированы скидки по многочисленным акциям и промокодам.
На складах магазина хранится более 125 тыс. товаров. Доставку делают во все регионы страны. Для оптовых и корпоративных клиентов разработана автоматизированная система продаж, делающая заказ максимально простым. Помимо готовой продукции, гипермаркет 123.ru предлагает сопутствующие услуги:
сборка, диагностика, замена компонентов;
проверка на битые пиксели;
установка ПО и прочая помощь с компьютером;
наклейка пленок на экраны.
Помимо промокодов и бонусов, гипермаркет регулярно устанавливает скидки на отдельные позиции. О текущих акциях сообщают в одноименном разделе сайта компании. Популярные категории:
компьютерная техника;
сетевое оборудование;
телевизоры;
аудио-, видео-, фототехника;
гаджеты;
товары для авто, дома, ремонта;
офисные принадлежности.
В разделе «Уценка» предлагают б/у продукцию по сниженной стоимости. Вся представленная здесь техника находится в отличном состоянии. Многие товары почти новые, так как были возвращены через несколько дней эксплуатации. Зачастую самый серьезный их недостаток – неидеальная упаковка. Практически за бесценок предлагается оборудование, побывавшее в сервисном центре.
При покупке любого товара на счет клиента начисляются бонусы. Этими баллами можно оплатить до 50% стоимости заказа. Бонус приравнен к одному рублю. После 60 дней баллы сгорают, поэтому не стоит затягивать с их реализацией. Чтобы получать и тратить виртуальные средства, нужно стать зарегистрированным пользователем и предоставить актуальные контактные данные.
Чтобы оплатить часть покупки подаренными деньгами, нужно указать сумму в разделе «Контакты и бонусы». Система отображает, сколько баллов на счету и сколько разрешено отдать в этом конкретном заказе. После нажатия кнопки «Оплатить бонусами» придет сообщение с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.
Количество призовых пунктов отображается рядом с ценой товара. В рамках акций подарок часто увеличивают в 2–3 раза, о чем сообщают надписи х2 или х3. Начисление происходит на 15-й день с момента получения посылки. Бонусы не распространяются на категории «Уценка» и «Услуги», ими нельзя оплачивать доставку.
Если отказаться от покупки в момент получения или вернуть товар, качество которого не вызывает нареканий, баллы теряются. В остальных случаях их восстанавливают на счету пользователя сайта 123.ru. Участвовать в бонусной программе могут и корпоративные клиенты, но только через физическое лицо, аффилированное с их компанией.
Получить скидку на товар или всю корзину можно при наличии промокода. Это купон, в котором содержится уникальная комбинация букв и цифр. Введя этот код, вы получите льготы в соответствии с условиями бонуса. Компания дарит промокоды за первую покупку, регистрацию, в рамках акций. Скидки выражаются в процентах от общей цены или конкретной суммой.
На этой странице вы найдете действующие купоны 123.РУ, доступные бесплатно. Просто нажмите «Открыть промокод» и перейдите на сайт продавца:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь (для анонимных пользователей цена всегда выше).
Поместите товары в корзину и начните оформлять заказ.
Вставьте скопированные с купона данные в поле «Введите промокод».
Убедитесь в получении скидки и продолжайте оформление.
Промокоды и бонусы нельзя использовать при заказе услуг и покупке товаров категории «Уценка». Скидка предоставляется только в период действия акции. Если не получается активировать актуальный купон для нужной категории товара, обратитесь в службу поддержки. Не исключено, что продавец прекратил программу досрочно.
Предварительно оплатить заказ можно банковской картой. Если хотите сначала убедиться в качестве, рассчитывайтесь наличными с курьером или в пункте выдачи посылки. Компании могут перечислить деньги по безналу. Менеджер 123.ru пришлет счет удобным для клиента способом. Если нет времени ждать, просто скачайте документ в личном кабинете после оформления заказа.
Жителям Москвы и МО доступна курьерская доставка. Заказ привезут по адресу в течение 1–2 дней, в зависимости от времени приема заявки. Подъем груза на этаж оплачивается отдельно. В остальных городах посылки выдают в отделениях транспортных компаний СДЭК и Zakazberry. Доставку сделают бесплатно, если использован соответствующий промокод.
На всю продукцию предоставляется гарантия. При обнаружении неисправности сразу относите товар в фирменный сервисный центр компании-производителя. Если такого поблизости нет, свяжитесь с менеджерами гарантийного отдела 123.ru для обсуждения текущей ситуации. Возврат покупки без объяснения причин возможен в течение двух недель, если сохранен товарный вид и комплектация.
Необходимо зайти на страницу 123.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от 123.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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