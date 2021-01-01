Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки 123.ru | Март 2021

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123.ru – огромный ассортимент товаров по низким ценам

На сайте 123.ru Вас ждет огромный выбор цифровой и бытовой техники, электроники, компьютерных комплектующих, товаров для дома, сада, ремонта, а так же автотоваров от проверенных поставщиков. Выбирайте из десятков акций, распродаж и прочих способов сэкономить, пользуйтесь удобными ус ... лугами доставки и бонусной программой и все это на практичной, систематизированной русскоязычной платформе! Вы хотели бы начать экономить уже сегодня? Тогда примените один из наших промокодов 123 ru и наслаждайтесь покупкой по сниженной цене!


Посетить 123.ru
Контакты 123.ru

Юридический адрес:
107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145

Электронная почта:
info@123.ru

Телефон:
8 (495) 225-9-123 8 (800) 333 9 123

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

123.ru – огромный ассортимент товаров по низким ценам

На сайте 123.ru Вас ждет огромный выбор цифровой и бытовой техники, электроники, компьютерных комплектующих, товаров для дома, сада, ремонта, а так же автотоваров от проверенных поставщиков. Выбирайте из десятков акций, распродаж и прочих способов сэкономить, пользуйтесь удобными ус ... лугами доставки и бонусной программой и все это на практичной, систематизированной русскоязычной платформе! Вы хотели бы начать экономить уже сегодня? Тогда примените один из наших промокодов 123 ru и наслаждайтесь покупкой по сниженной цене!


Посетить 123.ru
Контакты 123.ru

Юридический адрес:
107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145

Электронная почта:
info@123.ru

Телефон:
8 (495) 225-9-123 8 (800) 333 9 123

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi
Tefal

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Специальные предложения от 123.ru

Как работает 123.ru

Как работает 123.ru

Онлайн-гипермаркет 123.ru предлагает электронику, бытовую технику и прочие товары для дома, дачи и офиса. Компания поставляет только сертифицированную продукцию. Постоянным клиентам гарантированы скидки по многочисленным акциям и промокодам. 

На складах магазина хранится более 125 тыс. товаров. Доставку делают во все регионы страны. Для оптовых и корпоративных клиентов разработана автоматизированная система продаж, делающая заказ максимально простым. Помимо готовой продукции, гипермаркет 123.ru предлагает сопутствующие услуги:

  • сборка, диагностика, замена компонентов;

  • проверка на битые пиксели;

  • установка ПО и прочая помощь с компьютером;

  • наклейка пленок на экраны.

Доступные товары на 123.ru

Доступные товары на 123.ru

Помимо промокодов и бонусов, гипермаркет регулярно устанавливает скидки на отдельные позиции. О текущих акциях сообщают в одноименном разделе сайта компании. Популярные категории:

  • компьютерная техника;

  • сетевое оборудование;

  • телевизоры;

  • аудио-, видео-, фототехника;

  • гаджеты;

  • товары для авто, дома, ремонта;

  • офисные принадлежности.

В разделе «Уценка» предлагают б/у продукцию по сниженной стоимости. Вся представленная здесь техника находится в отличном состоянии. Многие товары почти новые, так как были возвращены через несколько дней эксплуатации. Зачастую самый серьезный их недостаток – неидеальная упаковка. Практически за бесценок предлагается оборудование, побывавшее в сервисном центре.

Бонусная программа 123.ru

Бонусная программа 123.ru

При покупке любого товара на счет клиента начисляются бонусы. Этими баллами можно оплатить до 50% стоимости заказа. Бонус приравнен к одному рублю. После 60 дней баллы сгорают, поэтому не стоит затягивать с их реализацией. Чтобы получать и тратить виртуальные средства, нужно стать зарегистрированным пользователем и предоставить актуальные контактные данные.

Чтобы оплатить часть покупки подаренными деньгами, нужно указать сумму в разделе «Контакты и бонусы». Система отображает, сколько баллов на счету и сколько разрешено отдать в этом конкретном заказе. После нажатия кнопки «Оплатить бонусами» придет сообщение с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.  

Количество призовых пунктов отображается рядом с ценой товара. В рамках акций подарок часто увеличивают в 2–3 раза, о чем сообщают надписи х2 или х3. Начисление происходит на 15-й день с момента получения посылки. Бонусы не распространяются на категории «Уценка» и «Услуги», ими нельзя оплачивать доставку. 

Если отказаться от покупки в момент получения или вернуть товар, качество которого не вызывает нареканий, баллы теряются. В остальных случаях их восстанавливают на счету пользователя сайта 123.ru. Участвовать в бонусной программе могут и корпоративные клиенты, но только через физическое лицо, аффилированное с их компанией.

Как использовать промокоды 123.ру

Как использовать промокоды 123.ру

Получить скидку на товар или всю корзину можно при наличии промокода. Это купон, в котором содержится уникальная комбинация букв и цифр. Введя этот код, вы получите льготы в соответствии с условиями бонуса. Компания дарит промокоды за первую покупку, регистрацию, в рамках акций. Скидки выражаются в процентах от общей цены или конкретной суммой. 

На этой странице вы найдете действующие купоны 123.РУ, доступные бесплатно. Просто нажмите «Открыть промокод» и перейдите на сайт продавца:

  1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь (для анонимных пользователей цена всегда выше). 

  2. Поместите товары в корзину и начните оформлять заказ.

  3. Вставьте скопированные с купона данные в поле «Введите промокод».

  4. Убедитесь в получении скидки и продолжайте оформление.

Промокоды и бонусы нельзя использовать при заказе услуг и покупке товаров категории «Уценка». Скидка предоставляется только в период действия акции. Если не получается активировать актуальный купон для нужной категории товара, обратитесь в службу поддержки. Не исключено, что продавец прекратил программу досрочно.

Оплата и доставка для клиентов 123.ru

Оплата и доставка для клиентов 123.ru

Предварительно оплатить заказ можно банковской картой. Если хотите сначала убедиться в качестве, рассчитывайтесь наличными с курьером или в пункте выдачи посылки. Компании могут перечислить деньги по безналу. Менеджер 123.ru пришлет счет удобным для клиента способом. Если нет времени ждать, просто скачайте документ в личном кабинете после оформления заказа.

Жителям Москвы и МО доступна курьерская доставка. Заказ привезут по адресу в течение 1–2 дней, в зависимости от времени приема заявки. Подъем груза на этаж оплачивается отдельно. В остальных городах посылки выдают в отделениях транспортных компаний СДЭК и Zakazberry. Доставку сделают бесплатно, если использован соответствующий промокод.

На всю продукцию предоставляется гарантия. При обнаружении неисправности сразу относите товар в фирменный сервисный центр компании-производителя. Если такого поблизости нет, свяжитесь с менеджерами гарантийного отдела 123.ru для обсуждения текущей ситуации. Возврат покупки без объяснения причин возможен в течение двух недель, если сохранен товарный вид и комплектация. 

Часто задаваемые вопросы про 123.ru

★ Как получить промокоды в 123.ru?

Необходимо зайти на страницу 123.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод 123.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от 123.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от 123.ru доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения 123.ru актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения 123.ru.

★ Почему стоит использовать купоны 123.ru?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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СкидкаКресло Recardo Smart с выгодой 11% с купоном на скидку 123не требуется
СкидкаВыгода 13% при покупке презентера Logitech Spotlight Presentation Remotне требуется
СкидкаСкидка 11% на снеголопату аккумуляторную GREENWORKS по промокоду 123 руне требуется

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