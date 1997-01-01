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Лучшее
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Лучшее
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Лучшее
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В магазине строительных материалов Аксон действует накопительная бонусная программа: с каждой покупкой Вы накапливаете бонусы, которыми можете расплатиться при следующих покупках. Процент полученных бонусов зависит от суммы покупки: чем больше сумма – тем выше процент (до 7%). Чтобы ... стать участником программы нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первый заказ.
Телефон:
+7 (493) 315-44-55
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В магазине строительных материалов Аксон действует накопительная бонусная программа: с каждой покупкой Вы накапливаете бонусы, которыми можете расплатиться при следующих покупках. Процент полученных бонусов зависит от суммы покупки: чем больше сумма – тем выше процент (до 7%). Чтобы ... стать участником программы нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первый заказ.
Телефон:
+7 (493) 315-44-55
Соц. сети:
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Холдинг АКСОН реализует товары для дома, дачи, ремонта и строительства оптом, через розничную сеть формата DIY и интернет-магазин.
Холдинг был основан в 1997 году с открытия первого магазина стройматериалов и создания строительной компании ЗАО «Аксон Мастер», а в 2006 году в Ярославле открылся самый крупный в городе торговый центр формата DIY.
Ритейлер формирует адекватное ценообразование. По заявлению магазина, стоимость товаров для клиентов и сотрудников магазина идентична: они стоят столько, за сколько бы их смело купили сами работники. Кроме того, АКСОН систематически устраивает распродажи на отдельные категории ассортимента, дарит промокоды на продукцию и устраивает акции для новых и постоянных покупателей.
Перечень актуальных промокодов и акционных предложений ритейлера систематически обновляется на нашем сервисе. Чтобы применить скидочный купон, нужно кликнуть на интересующее предложение, сохранить код купона в буфер обмена и перейти в меню интернет-магазина.
Ячейка для промокода появляется на этапе заполнения карточки заказа после наполнения корзины нужными товарами.
Чтобы появилась цена со скидкой, следует вставить символы купона в соответствующее поле и нажать «Активировать». Затем на странице заказа указать персональную информацию, способ доставки и завершить оформление.
На этом этапе интернет-магазин предложит регистрацию в бонусной программе, о которой мы расскажем далее.
Сеть магазинов АКСОН поощряет своих клиентов бонусными рублями за покупки. Чтобы получить накопительную скидку, нужно:
Зарегистрироваться в программе лояльности.
Приобрести товар в магазине.
Копить бонусы и расплачиваться баллами до 99% от стоимости товаров из ассортимента магазина, где каждый бонус равен 1 рублю.
С каждым новым приобретением процент начисленных единиц будет расти по схеме:
при сумме покупок за 3 предшествующих месяца до 20 000 рублей возврат составит 3%;
от 20 000 до 100 000 рублей — 5%;
свыше 100 000 рублей — 7%.
Кроме поддержки программы лояльности, Akson периодически проводит распродажи и дарит промокоды, например:
акции на ассортимент одного или нескольких производителей;
промокоды на любую покупку (ограничены по времени);
дисконт на лоты по товарным группам;
скидочные купоны на коллекции материалов и предметов интерьера;
бесплатная доставка;
скидки на конкретные лоты;
дисконт на первый заказ.
Перечень товаров по сниженным ценам можно найти на вкладке «Акции».
В перечень дополнительных сервисов интернет-магазина входит услуга «АКСОН мастер», воспользовавшись которой, можно быстро найти исполнителя строительных, ремонтных и других работ. Для подбора специалиста нужно:
Создать заказ в разделе «Мастера», расположенного в шапке сайта.
Описать задачу, загрузить необходимые документы и фотографии.
Просмотреть отклики на заказ.
Сравнить предложенные условия и цены на работу.
Изучить отзывы о мастерах и выбрать исполнителя.
Связаться со специалистом и согласовать детали предстоящих работ.
В интернет-магазине регулярно проводятся распродажи ассортимента и среди товарных групп и коллекций. В списке популярных лотов, которые периодически предлагаются по сниженным ценам и промокодам, значатся лоты большинства категорий, а именно:
товары для сада, в том числе инвентарь и посадочный материал;
коллекция декоративных отделочных материалов;
приспособления для уборки;
сантехника;
краски и пропитки;
изделия для дома, отдыха, хобби и пикника;
строительные материалы;
автотовары
мебель и другое.
Помимо продажи готовых изделий, Akson делает под заказ зеркала, окна, модульные гардеробные, кухни, а также другую мебель по размерам заказчика, в том числе со скидкой. Чтобы получить сервис по сниженной цене, примените промокод.
Стандартная доставка в магазине осуществляется в течение дня после оформления заказа, а срочная — не позже 4 часов после подтверждения заказа. В магазине систематически действует бесплатная транспортировка в черте города при покупке от определенной суммы.
Стоимость логистики в других случаях рассчитывается в момент оформления и зависит от габаритов груза. Клиентам АКСОН доступен самовывоз через 30 минут после подтверждения, если выбранные позиции есть на складе.
Оплатить заказ можно при получении наличными или банковской картой, а также онлайн на сайте при оформлении.
Сеть АКСОН отвечает за качество продаваемой продукции в рамках гарантии от изготовителя. При обнаружении дефекта нужно обратиться на стойку операторов в торговом зале для решения вопроса о возврате.
Если понадобилось сдать продукцию надлежащего качества или после ремонта остались лишние упаковки, то у покупателя есть 120 дней на возврат или обмен. Важно, чтобы у товара был сохранен первоначальный вид и потребительские свойства, а также целая упаковка, пломбы, ярлыки и чеки. В противном случае в возврате может быть отказано.
Необходимо зайти на страницу АКСОН и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от АКСОН необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения АКСОН.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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