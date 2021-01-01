Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4

Промокоды и скидки Alltime | Март 2021

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Время для промокода Alltime ru

Alltime это не только сеть розничных магазинов, но и онлайн-маркет с широким ассортиментом часов и аксессуаров от ведущих производителей. На сайте Вы найдете такие оригинальные бренды, как Diesel, Fossil, Michael Kors и другие, а так же множество выгодных предложений, которые помогу ... т сделать покупку еще более приятной. Вы хотели бы начать свое знакомство с магазином прямо сегодня? Отлично, тогда примените один из промокодов Alltime и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!


Посетить AllTime
Контакты AllTime

Юридический адрес:
141980, г. Дубна, М.О. ул. Тверская, дом 5, к.85.

Электронная почта:
question@alltime.ru

Телефон:
8 (800) 200-39-75 8 (495) 363-39-75

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4

Время для промокода Alltime ru

Alltime это не только сеть розничных магазинов, но и онлайн-маркет с широким ассортиментом часов и аксессуаров от ведущих производителей. На сайте Вы найдете такие оригинальные бренды, как Diesel, Fossil, Michael Kors и другие, а так же множество выгодных предложений, которые помогу ... т сделать покупку еще более приятной. Вы хотели бы начать свое знакомство с магазином прямо сегодня? Отлично, тогда примените один из промокодов Alltime и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!


Посетить AllTime
Контакты AllTime

Юридический адрес:
141980, г. Дубна, М.О. ул. Тверская, дом 5, к.85.

Электронная почта:
question@alltime.ru

Телефон:
8 (800) 200-39-75 8 (495) 363-39-75

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Love Republic
Banggood
Xiaomi
Garmin.ru
Консул
Линии Любви

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Специальные предложения от AllTime

Как работает Alltime

Как работает Alltime

Онлайн-маркет Alltime предлагает брендовые наручные часы и украшения. Чтобы купить эту продукцию, необязательно жить в городе, где открыт фирменный салон компании. Посетители сайта могут приобрести товары независимо от места прописки. Зачастую это можно сделать со скидкой, активировав промокод или воспользовавшись другим актуальным предложением.

Каталог магазина насчитывает свыше 50 тыс. позиций. Женские и мужские часы, ювелирные украшения, аксессуары и подарки представлены более чем 200 брендами. В классических магазинах Alltime выбор примерно в пять раз меньше. В отличие от обычных витрин, виртуальные заполняются без ограничений. 

 

За 20 лет существования сайта его сотрудники выполнили более 300 тыс. заказов. Если хотите приобрести товар, временно отсутствующий на складе, оставьте заявку с email. Сообщение придет сразу, как только покупка станет возможной. У жителей Москвы есть возможность заказать несколько моделей часов (до трех) и сделать выбор, когда курьер доставит продукцию.

Популярные товары в Alltime

Популярные товары в Alltime

Продукция распределена по нескольким разделам:

  • наручные часы;

  • премиум-часы;

  • ювелирные украшения;

  • аксессуары;

  • подарки.

Если интересует конкретная фирма, выберите нужный вариант в категории «Бренды». Также доступна строка поиска в правом верхнем углу страницы. Товары со скидкой легко определить по наличию перечеркнутой старой цены.  Основу ассортимента составляют часы: мужские, женские, дизайнерские, спортивные. Большой популярностью также пользуются украшения. В разделе «Аксессуары» можно найти много стильных полезных вещей, от запонок до кожаной сумки.

Если при оформлении заказа клиент забыл воспользоваться дисконтной картой, он может обратиться к менеджеру с просьбой перерасчета. На промокоды такая льгота не распространяется. Компания часто дарит подарки, бесплатно добавляя в корзину какой-нибудь аксессуар или сувенир. Желающие порадовать близких могут приобрести для них сертификат на определенную сумму.

Как использовать промокоды Alltime

Как использовать промокоды Alltime

Для привлечения покупателей маркет распространяет купоны с цифро-буквенным кодом, дающим правом на снижение цены. Посетители официального сайта могут скачать действующие промокоды на первую покупку и последующие заказы в одноименном разделе на странице «Скидки». 

Активация промокода обычно снижает цену на определенный процент. Иногда скидка распространяется не на продукцию магазина Alltime, а на товары и услуги партнерских организаций. На этой странице представлены актуальные купоны Олтайм. Чтобы воспользоваться предложением, просто нажмите зеленую кнопку напротив. Код скопируется автоматически.

  1. Зайдите на сайт продавца.

  2. Выберите нужные позиции в каталоге.

  3. Перейдите к оплате заказа в «Корзине».

  4. При заполнении формы введите скопированные данные в поле «Промокод / Дисконтная карта». 

  1. Убедитесь в снижении цены и завершите покупку.

Промокод распространяется только на один заказ. Бонусы и скидки не суммируются. Если есть дисконт, активировать купон не получится. Действие подарочных предложений ограничено, поэтому успейте ими воспользоваться.

Скидки и акции интернет-магазина Alltime

Скидки и акции интернет-магазина Alltime

Промокоды – не единственный способ платить меньше. Посетители сайта, прошедшие процедуру регистрации, получают снижение цены на весь ассортимент, за некоторыми исключениями. В зависимости от покупательской активности клиента, ему предоставляется дисконтная карта на 3–10%.

Скидки также полагаются:

  • владельцам карт организаций-партнеров;

  • при текущей распродаже;

  • подписчикам групп Alltime в соцсетях;

  • авторам отзывов и фото;

  • именинникам.

При расчете картой компании-партнера Олтайм покупатель получает кешбэк. Размер возвращаемой суммы определяется конкретной программой. Клиенты партнерских банков также могут оформить рассрочку с нулевой или символической процентной ставкой. При оплате заказа нужно выбрать, какой скидкой воспользоваться: промокодом, дисконтом или другим бонусом.

Оплата и доставка в Alltime

Оплата и доставка в Alltime

Для заказа необязательно регистрироваться, но анонимность лишает многих привилегий, описанных выше. Доступны следующие варианты оплаты:

  • наличными через курьера;

  • картой при получении или на сайте;

  • безналичным банковским переводом;

  • любым сервисом Яндекс.Кассы.

В пределах Москвы и МО заказ доставляют в течение 1–3 дней. Срочные посылки привезут через несколько часов. Скорость доставки в другие города определяется расстоянием и присутствием фирменных магазинов Alltime. Товар привозят по указанному адресу, в конкретную торговую точку или отделение транспортной компании. Иногда, при наличии промокода, доставка бывает бесплатной. 

Вся продукция, представленная в ассортименте, сертифицирована. На каждую позицию распространяется официальная гарантия. Обязательно сохраняйте чеки и бирки – они понадобятся, если придется обратиться в сервисный центр производителя. Если нет возможности заказать диагностику и ремонт напрямую, решение вопроса возьмет на себя маркет. Доставка туда и обратно будет бесплатной при условии, что случай признают гарантийным.

Часто задаваемые вопросы про AllTime

★ Как получить промокоды в AllTime?

Необходимо зайти на страницу AllTime и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод AllTime?

Чтобы воспользоваться промокодом от AllTime необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от AllTime доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения AllTime актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения AllTime.

★ Почему стоит использовать купоны AllTime?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды AllTime

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ПромокодПромокод AllTime дарит экономию 10%ALL***
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ПромокодАссортимент AllTime с дисконтом 3%ALL***
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ПромокодНа часы Swiss Military Hanowa sale 10%SMJ***
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