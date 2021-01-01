Как работает Alltime

Онлайн-маркет Alltime предлагает брендовые наручные часы и украшения. Чтобы купить эту продукцию, необязательно жить в городе, где открыт фирменный салон компании. Посетители сайта могут приобрести товары независимо от места прописки. Зачастую это можно сделать со скидкой, активировав промокод или воспользовавшись другим актуальным предложением.

Каталог магазина насчитывает свыше 50 тыс. позиций. Женские и мужские часы, ювелирные украшения, аксессуары и подарки представлены более чем 200 брендами. В классических магазинах Alltime выбор примерно в пять раз меньше. В отличие от обычных витрин, виртуальные заполняются без ограничений.

За 20 лет существования сайта его сотрудники выполнили более 300 тыс. заказов. Если хотите приобрести товар, временно отсутствующий на складе, оставьте заявку с email. Сообщение придет сразу, как только покупка станет возможной. У жителей Москвы есть возможность заказать несколько моделей часов (до трех) и сделать выбор, когда курьер доставит продукцию.