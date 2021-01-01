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Бесплатная доставка

В Аптеке Диалог Вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо сделать покупку на сумму от 2500 рублей. Бесплатная доставка возможна по Москве в пределах МКАД. Обратите внимание, что доставка лекарственных средств возможна только для льготных категорий граждан ... или при заказе косметических средств.


Посетить Аптека Диалог
Контакты Аптека Диалог

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр.1

Телефон:
+7 495 363-22-62

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка

В Аптеке Диалог Вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо сделать покупку на сумму от 2500 рублей. Бесплатная доставка возможна по Москве в пределах МКАД. Обратите внимание, что доставка лекарственных средств возможна только для льготных категорий граждан ... или при заказе косметических средств.


Посетить Аптека Диалог
Контакты Аптека Диалог

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр.1

Телефон:
+7 495 363-22-62

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Аптека Диалог

Подробнее об Аптеке Диалог

Подробнее об Аптеке Диалог

Аптечная сеть Аптека Диалог основана в 2003 году компанией ВИТТА Компани, занимающейся дистрибьюцией фармацевтических средств. Это развивающаяся сеть заведений, работающих в Москве и Московской области. Интернет-аптека Аптека Диалог – онлайн-проект сети, делающий лекарства доступнее. Здесь можно заказать широкий выбор фармакологических препаратов, БАДов, витаминов, средств для ухода за телом и других товаров для здоровья.

Сеть Аптека Диалог имеет лицензии на оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, что позволяет ей сочетать широкий ассортимент, доступные цены и высокий уровень обслуживания. Здесь всегда можно заказать медикаменты онлайн. Благодаря акциям и спецпредложениям, промокодам и скидкам, товары для здоровья становятся еще доступнее. Найти актуальные предложения с дисконтом в сети Аптека Диалог всегда можно на этой странице. Скидки доступны всем читателям.

Как использовать промокоды для получения скидок в Аптеке Диалог

Как использовать промокоды для получения скидок в Аптеке Диалог

Для покупки лекарств и других товаров для здоровья можно использовать промокоды, регулярно публикуемые на этой странице. Чтобы воспользоваться ими, нужно нажать на код купона выбранной акции. После этого он будет скопирован и запустится переадресация на сайт аптеки. Если этого не произошло – нужно скопировать промокод и кликнуть по ссылке вручную. Чтобы использовать купон и получить скидку, нужно выполнить такие действия:

  1. Выбрать в каталоге медикаменты и средства для здоровья, участвующие в акции с промокодом.

  2. Добавить в корзину выбранные лекарства, указав количество упаковок.

  3. После выбора нужных товаров перейти в корзину для оформления заказа.

  4. Ввести промокод в отведенное для него поле в правой части страницы корзины.

  5. Активировать скидочный купон для получения дисконта.

Дисконтные промокоды, полученные в рамках акций от рекламных партнеров аптеки, имеют ограниченное применение. Использовать их можно не для всех категорий препаратов и изделий в каталоге, а другие скидки при использовании купона могут быть недоступны.

Дополнительные скидки в Аптеке Диалог

Дополнительные скидки в Аптеке Диалог

Если активных промокодов нет или они не позволяют получить скидку на нужный препарат, уменьшить расходы можно другим способом. Аптека Диалог предлагает другие виды дисконтов новым и постоянным клиентам:

  • Программа лояльности. Бонусная карта «Я люблю Диалог» сочетает возможности дисконтной и банковской карточки, а оформить ее можно в любом аптечном отделении сети. Делая покупки, клиент получает баллы на счет, эквивалентные рублям. Они начисляются за покупки, а их количество зависит от суммы в чеке. Также получить бонусы можно в рамках акций. Накопленные баллы используются для оплаты лекарств, а рассчитаться за покупку картой можно так же, как обычной банковской карточкой. Постоянные клиенты, делающие крупные заказы, после достижения заданной суммы покупок получают статус VIP, приносящий еще больше скидок.

  • Сезонные предложения. В рамках сезонных акций Аптека Диалог устанавливает сниженные цены на популярные лекарства и товары для здоровья.

  • Товары дня. Регулярно в аптеке обновляется список товаров, которые можно приобрести со скидкой сегодня.

  • Товар в подарок. При покупке акционных медикаментов и товаров для здоровья клиентам предоставляются подарки. Например, при покупке нескольких упаковок препарата еще одна предоставляется бесплатно.

  • Бесплатная доставка. Заказы на крупные суммы доставляются в рамках МКАД бесплатно.

Узнавать о новых промокодах, акциях и скидках, которые предлагает Аптека Диалог, можно, подписавшись на рассылку. На этой странице также регулярно публикуются действующие спецпредложения.

Популярные лекарства и товары для здоровья со скидкой в Аптеке Диалог

Популярные лекарства и товары для здоровья со скидкой в Аптеке Диалог

В ассортименте аптечной сети Диалог представлены десятки тысяч наименований фармакологических препаратов, БАДов, витаминов и других товаров для здоровья. В рамках акций компания периодически устраивает скидки и распродажи, доступные всем клиентам. Ознакомиться с актуальными предложениями можно в блоке «Действующие акции» на главной странице.

Оплата заказов и доставка медикаментов в Аптеке Диалог

Оплата заказов и доставка медикаментов в Аптеке Диалог

Оплатить заказ, сделанный на сайте, можно несколькими способами:

  • банковской картой на сайте онлайн;

  • банковской картой в пункте самовывоза (любой аптеке сети);

  • дисконтной картой «Я люблю Диалог» в пункте самовывоза;

  • наличными курьеру при получении;

  • наличными в пункте самовывоза.

Заказы, оформленные с доставкой, перевозятся курьерами до двери. Они доступны для предоплаты онлайн и расчета на месте. Стоимость услуг доставки зависит от потраченной суммы (крупные покупки перевозятся внутри МКАД бесплатно) и адреса проживания покупателя. Курьерская доставка по Подмосковью доступна в пределах 100 км от МКАД.

Чтобы самостоятельно забрать заказанные лекарства в любой из аптек сети, нужно предварительно оформить бронь на сайте, используя форму заказа. Как только заказ будет сформирован, придет сообщение о готовности. Забрать его можно в выбранном пункте в течение двух дней. Если сделать это не получается, можно заранее связаться с оператором и увеличить срок ожидания.

Часто задаваемые вопросы про Аптека Диалог

★ Как получить промокоды в Аптека Диалог?

Необходимо зайти на страницу Аптека Диалог и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Аптека Диалог?

Чтобы воспользоваться промокодом от Аптека Диалог необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Аптека Диалог доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Аптека Диалог актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Аптека Диалог.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Аптека Диалог

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СкидкаВитамины для иммунитета с экономией до 20%не требуется
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