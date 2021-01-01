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Промокоды и скидки Аптека Живика | Март 2021

Товары первой необходимости со скидками. Актуальных купонов: 10

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Истекает через 284 дня

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купон

Скидка
Аптека Живика промокод на скидку 20% на кокосовое масло Спа-Дримс масло Бьюти Релакс Тай
Истекает через 11 дней

25%
купон

Скидка
Живика промокод на скидку 25% на препараты от простуды
Истекает через 11 дней

15%
купон

Скидка
Скидка 15% на уход за лицом, телом и волосами от ТМ SPA DREAMS
Истекает через 41 день

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на средства для загара от Avene
Истекает через 11 дней

250Р
купон

Скидка
Минус 25% на тест полоски One Touch Select Plus
Истекает через 11 дней

30%
купон

Скидка
Выгода 30% на органическую маску для лица Лэно
Истекает через 11 дней

200Р
купон

Скидка
Минус 200 рублей на подгузники-трусы TENA Pants
Истекает через 26 дней

25%
купон

Скидка
Выгода 25% на средство для длинных и объемных ресниц от Ламбре
Истекает через 41 день

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на таблетки для очистки зубных протезов "Корега"
Истекает через 11 дней

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Товары дня со скидками на сайте Аптека Живика

Дискаунтер по продаже лекарственных препаратов, косметических, гигиенических средств и других товаров для здоровья ежедневно публикует подборки популярных продуктов со скидками. Они доступны к бронированию в ближайшей торговой точке компании или заказу с доставкой на дом. Чтобы поку ... пка стала еще выгоднее, при ее оформлении можно воспользоваться промокодами от Аптеки Живика, принять участие в акциях, распродажах или программе лояльности.


Посетить Аптека Живика
Контакты Аптека Живика

Юридический адрес:
ОГРН 1027700465187 105064, Москва, ул. Земляной вал, дом 42/20

Электронная почта:
info@aptekazhivika.ru

Телефон:
+74952311697

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Ригла
Будь здоров

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Товары дня со скидками на сайте Аптека Живика

Дискаунтер по продаже лекарственных препаратов, косметических, гигиенических средств и других товаров для здоровья ежедневно публикует подборки популярных продуктов со скидками. Они доступны к бронированию в ближайшей торговой точке компании или заказу с доставкой на дом. Чтобы поку ... пка стала еще выгоднее, при ее оформлении можно воспользоваться промокодами от Аптеки Живика, принять участие в акциях, распродажах или программе лояльности.


Посетить Аптека Живика
Контакты Аптека Живика

Юридический адрес:
ОГРН 1027700465187 105064, Москва, ул. Земляной вал, дом 42/20

Электронная почта:
info@aptekazhivika.ru

Телефон:
+74952311697

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Аптека Диалог
Ригла
Будь здоров

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Специальные предложения от Аптека Живика

Подробнее об онлайн-магазине Аптека Живика

Подробнее об онлайн-магазине Аптека Живика

Интернет-магазин Аптека Живика — это онлайн–дискаунтер, занимающийся продажей лекарств и сопутствующих товаров. Она входит в федеральную аптечную сеть компании Ригла и сегодня представлена торговыми точками более чем в 20 субъектах РФ и онлайн-сервисом бронирования.

Аптека Живика имеет 4 главных преимущества:

  • Отсутствие фальсифицированных товаров. Все поступающие препараты и другие продукты проходят многоступенчатую проверку.

  • Приемлемые цены. Они обеспечиваются за счет централизованных закупок на всю торговую сеть.

  • Система скидок. Промокоды, акции и другие инструменты помогают клиентам экономить деньги при заказе лекарств.

  • Умный поиск. Искать в онлайн-каталоге лекарства можно не только по названию, но и по действующему веществу, производителю и т. д.

Кроме того, торговая сеть выпускает фирменное приложение. Оно доступно для устройств, работающих под операционными системами Android и iOS.

Как воспользоваться купоном на скидку в магазине Аптека Живика

Как воспользоваться купоном на скидку в магазине Аптека Живика

На нашем сайте собран каталог действующих промокодов и акций, помогающих покупать препараты и другие товары для здоровья со скидками. Наши сотрудники регулярно обновляют список купонов, добавляя в него новые и перенося старые в архив. Некоторые из предложений в каталоге являются эксклюзивными.

Для покупки со скидкой по промокоду или акции достаточно выполнить 5 действий:

  1. Щелкнуть по кнопке с акционным предложением.

  2. Дождаться, пока откроется сайт ритейлера и скопируется промокод.

  3. Добавить желаемые товары в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа.

  5. Найти поле для ввода промокода, указать и активировать его.

Размер скидки в рублях будет рассчитан после применения кода. После этого останется только закончить оформление покупки. Если для активации скидки промокод вводить не нужно, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт ритейлера.

Скидочные купоны часто имеют ограниченный срок действия. Информация о нем приведена в описании промокода или акции. Некоторые акционные предложения могут иметь и другие ограничения, например предусматривать скидку только на первый заказ.

Покупать товары для здоровья со скидками по промокодам со смартфона или планшета удобнее через приложение. Для получения выгоды клиенту достаточно указать код во время оформления заказа. Скачать приложение можно через Google Play или Apple App Store.

Как покупать в магазине Аптека Живика с максимальной скидкой

Как покупать в магазине Аптека Живика с максимальной скидкой

Компания не только выпускает промокоды, но и предлагает множество других инструментов для получения скидок. Среди них:

  • Акции. В их рамках можно получить скидки, подарок к заказу или дополнительные бонусы на карту программы лояльности. Чтобы покупателю не приходилось тратить много времени на поиск информации о скидках, она собрана на отдельной странице сайта компании. Участвовать в некоторых акция могут только покупатели онлайн-аптеки.

  • Распродажи. Они проходят практически постоянно. Все товары со скидками выделены в отдельный раздел на сайте, а в общем каталоге обозначены специальной надписью.

  • Программа лояльности. Ее участники получают бонусы за покупки и могут обменивать их на скидки при оформлении следующих заказов. Также они получают доступ к участию в закрытых акциях и распродажах, специальные цены на акционный ассортимент и другие привилегии. Для регистрации в программе нужно купить бонусную карту в любой аптеке и активировать ее на сайте.

Смотреть информацию о новых акционных предложения через сайт ритейлера не всегда удобно. В компании учли этот момент и предложили пользователям следить за ней еще 3 способами:

  • Уведомления через мобильное приложение. Чтобы не пропустить новые предложения, потребуется разрешить их показ на экране смартфона после загрузки и установки программы.

  • Рассылка. Подписчики получают не только подборки товаров со скидками, но ссылки на полезные статьи о здоровье. 

  • Социальные сети. Группы Аптека Живика открыты в Instagram, Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook.

Дополнительно компания выпускает бумажные листовки с информацией об актуальных специальных предложениях. Раздают их чаще всего в аптеках торговой сети.

Популярные товары в магазине Аптека Живика, на которые могут быть скидки

Популярные товары в магазине Аптека Живика, на которые могут быть скидки

Чаще всего со скидками в онлайн–магазине Аптека Живика предлагаются косметические и антибактериальные средства. Кроме того, посетителям сайта предлагаются специальные цены на товары для мам, БАДы, лекарства против гриппа и простуды.

Все хиты продаж отображаются в отдельной вкладке на главной странице сайта ритейлера, чтобы клиенты могли быстро найти их. Там же доступны подборки новинок и популярных акционных продуктов.

Как оплатить и получить заказ в магазине Аптека Живика

Как оплатить и получить заказ в магазине Аптека Живика

При бронировании лекарств и других товаров их можно оплатить и получить в выбранной аптеке. На кассе принимают как наличные, так и карточки любых банков. Для продуктов, не относящихся к категории лекарственных препаратов, доступна доставка курьерами компании. В этом случае рассчитаться за заказ можно онлайн картой любого банка или наличными при получении.

Часто задаваемые вопросы про Аптека Живика

★ Как получить промокоды в Аптека Живика?

Необходимо зайти на страницу Аптека Живика и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Аптека Живика?

Чтобы воспользоваться промокодом от Аптека Живика необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Аптека Живика доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Аптека Живика актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Аптека Живика.

★ Почему стоит использовать купоны Аптека Живика?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Аптека Живика

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодЖивика промокод на скидку до 99% по бонусной программене ***
СкидкаАптека Живика промокод на скидку 20% на кокосовое масло Спа-Дримс масло Бьюти Релакс Тайне требуется
СкидкаЖивика промокод на скидку 25% на препараты от простудыне требуется
СкидкаСкидка 15% на уход за лицом, телом и волосами от ТМ SPA DREAMSне требуется
СкидкаСкидка 30% на средства для загара от Aveneне требуется
СкидкаМинус 25% на тест полоски One Touch Select Plusне требуется

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