Промокоды и скидки Аптека Живика | Март 2021

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Дискаунтер по продаже лекарственных препаратов, косметических, гигиенических средств и других товаров для здоровья ежедневно публикует подборки популярных продуктов со скидками. Они доступны к бронированию в ближайшей торговой точке компании или заказу с доставкой на дом. Чтобы поку ... пка стала еще выгоднее, при ее оформлении можно воспользоваться промокодами от Аптеки Живика, принять участие в акциях, распродажах или программе лояльности.
Юридический адрес:
ОГРН 1027700465187 105064, Москва, ул. Земляной вал, дом 42/20
Электронная почта:
info@aptekazhivika.ru
Телефон:
+74952311697
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Дискаунтер по продаже лекарственных препаратов, косметических, гигиенических средств и других товаров для здоровья ежедневно публикует подборки популярных продуктов со скидками. Они доступны к бронированию в ближайшей торговой точке компании или заказу с доставкой на дом. Чтобы поку ... пка стала еще выгоднее, при ее оформлении можно воспользоваться промокодами от Аптеки Живика, принять участие в акциях, распродажах или программе лояльности.
Юридический адрес:
ОГРН 1027700465187 105064, Москва, ул. Земляной вал, дом 42/20
Электронная почта:
info@aptekazhivika.ru
Телефон:
+74952311697
Соц. сети:
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Интернет-магазин Аптека Живика — это онлайн–дискаунтер, занимающийся продажей лекарств и сопутствующих товаров. Она входит в федеральную аптечную сеть компании Ригла и сегодня представлена торговыми точками более чем в 20 субъектах РФ и онлайн-сервисом бронирования.
Аптека Живика имеет 4 главных преимущества:
Отсутствие фальсифицированных товаров. Все поступающие препараты и другие продукты проходят многоступенчатую проверку.
Приемлемые цены. Они обеспечиваются за счет централизованных закупок на всю торговую сеть.
Система скидок. Промокоды, акции и другие инструменты помогают клиентам экономить деньги при заказе лекарств.
Умный поиск. Искать в онлайн-каталоге лекарства можно не только по названию, но и по действующему веществу, производителю и т. д.
Кроме того, торговая сеть выпускает фирменное приложение. Оно доступно для устройств, работающих под операционными системами Android и iOS.
На нашем сайте собран каталог действующих промокодов и акций, помогающих покупать препараты и другие товары для здоровья со скидками. Наши сотрудники регулярно обновляют список купонов, добавляя в него новые и перенося старые в архив. Некоторые из предложений в каталоге являются эксклюзивными.
Для покупки со скидкой по промокоду или акции достаточно выполнить 5 действий:
Щелкнуть по кнопке с акционным предложением.
Дождаться, пока откроется сайт ритейлера и скопируется промокод.
Добавить желаемые товары в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Найти поле для ввода промокода, указать и активировать его.
Размер скидки в рублях будет рассчитан после применения кода. После этого останется только закончить оформление покупки. Если для активации скидки промокод вводить не нужно, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт ритейлера.
Скидочные купоны часто имеют ограниченный срок действия. Информация о нем приведена в описании промокода или акции. Некоторые акционные предложения могут иметь и другие ограничения, например предусматривать скидку только на первый заказ.
Покупать товары для здоровья со скидками по промокодам со смартфона или планшета удобнее через приложение. Для получения выгоды клиенту достаточно указать код во время оформления заказа. Скачать приложение можно через Google Play или Apple App Store.
Компания не только выпускает промокоды, но и предлагает множество других инструментов для получения скидок. Среди них:
Акции. В их рамках можно получить скидки, подарок к заказу или дополнительные бонусы на карту программы лояльности. Чтобы покупателю не приходилось тратить много времени на поиск информации о скидках, она собрана на отдельной странице сайта компании. Участвовать в некоторых акция могут только покупатели онлайн-аптеки.
Распродажи. Они проходят практически постоянно. Все товары со скидками выделены в отдельный раздел на сайте, а в общем каталоге обозначены специальной надписью.
Программа лояльности. Ее участники получают бонусы за покупки и могут обменивать их на скидки при оформлении следующих заказов. Также они получают доступ к участию в закрытых акциях и распродажах, специальные цены на акционный ассортимент и другие привилегии. Для регистрации в программе нужно купить бонусную карту в любой аптеке и активировать ее на сайте.
Смотреть информацию о новых акционных предложения через сайт ритейлера не всегда удобно. В компании учли этот момент и предложили пользователям следить за ней еще 3 способами:
Уведомления через мобильное приложение. Чтобы не пропустить новые предложения, потребуется разрешить их показ на экране смартфона после загрузки и установки программы.
Рассылка. Подписчики получают не только подборки товаров со скидками, но ссылки на полезные статьи о здоровье.
Социальные сети. Группы Аптека Живика открыты в Instagram, Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook.
Дополнительно компания выпускает бумажные листовки с информацией об актуальных специальных предложениях. Раздают их чаще всего в аптеках торговой сети.
Чаще всего со скидками в онлайн–магазине Аптека Живика предлагаются косметические и антибактериальные средства. Кроме того, посетителям сайта предлагаются специальные цены на товары для мам, БАДы, лекарства против гриппа и простуды.
Все хиты продаж отображаются в отдельной вкладке на главной странице сайта ритейлера, чтобы клиенты могли быстро найти их. Там же доступны подборки новинок и популярных акционных продуктов.
При бронировании лекарств и других товаров их можно оплатить и получить в выбранной аптеке. На кассе принимают как наличные, так и карточки любых банков. Для продуктов, не относящихся к категории лекарственных препаратов, доступна доставка курьерами компании. В этом случае рассчитаться за заказ можно онлайн картой любого банка или наличными при получении.
Необходимо зайти на страницу Аптека Живика и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Аптека Живика необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Аптека Живика.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Живика промокод на скидку до 99% по бонусной программе
|не ***
|Скидка
|Аптека Живика промокод на скидку 20% на кокосовое масло Спа-Дримс масло Бьюти Релакс Тай
|не требуется
|Скидка
|Живика промокод на скидку 25% на препараты от простуды
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на уход за лицом, телом и волосами от ТМ SPA DREAMS
|не требуется
|Скидка
|Скидка 30% на средства для загара от Avene
|не требуется
|Скидка
|Минус 25% на тест полоски One Touch Select Plus
|не требуется