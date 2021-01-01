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доставка
Заказы от 3500 рублей
Беспл
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Юридический адрес:
127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5
Электронная почта:
manager@aroma-butik.ru
Телефон:
8 800 333-11-32
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Советуйте интернет-магазин косметики и парфюмерии Aroma-butik и получайте за это дополнительные бонусы, которыми сможете оплатить свои следующие заказы. Зарегистрируйтесь в программе лояльности и получите персональную ссылку с промокодом на скидку 10% для своих друзей. Делитесь ссыл ... кой и получайте 5% от суммы совершенных по ссылке заказов.
Юридический адрес:
127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5
Электронная почта:
manager@aroma-butik.ru
Телефон:
8 800 333-11-32
Соц. сети:
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Интернет-магазин оригинальной парфюмерии Aroma-butik присутствует на рынке онлайн-продаж парфюмерии и косметики с 2009 года. За 11 лет работы магазин доставил покупателям более 200 тысяч заказов. Компания предлагает только подлинные духи, туалетные воды, декоративную и уходовую косметику. Благодаря качеству продаваемых продуктов и удобному сервису клиенты возвращаются за повторными покупками. По статистике магазина, 60 % заказов приходится на постоянных покупателей.
Арома Бутик не имеет собственных торговых залов и работает полностью онлайн, что позволяет оптимизировать расходы и устанавливать минимальные цены на продукцию.
Интернет-магазин предлагает накопительную систему скидок, раздает купоны, проводит распродажи и дарит промокоды новым и постоянным покупателям.
С помощью рубрикатора в шапке сайта можно просмотреть товары по категориям. Также есть разделы с популярными продуктами, распродажами и новинками. Для снижения стоимости товара на номинальную скидку промокода нужно:
Выбрать интересующую акцию, опубликованную на нашем сервисе.
Скопировать код купона, кликнув на баннер с предложением.
Перейти на сайт продавца.
Выбрать из каталога желанный аромат или косметический продукт.
Добавить лот в корзину.
Перейти к оформлению покупки и ввести промокод в соответствующее поле.
Далее следует заполнить карточку заказа:
ввести номер телефона,
электронную почту,
имя,
выбрать населенный пункт,
офис выдачи,
при необходимости написать комментарий и нажать кнопку «Оформить заказ».
После завершения оформления с клиентом связывается менеджер магазина для уточнения деталей.
Интернет-магазин ежедневно радует покупателей промокодами, подарками, акциями и скидочными купонами. Посмотреть актуальные предложения можно в разделе сайта «Распродажа». Варианты промокодов и акционных предложений перечислены ниже:
акция «Товар дня», в рамках которой снижаются цены на подборку ароматов;
дисконт на первый заказ;
скидка за присоединение к группе в социальной сети;
бонусы за отзывы о покупке в интернет-магазине;
промокод на скидку за подписку на рассылку спецпредложений.
Вновь зарегистрированных пользователей интернет-магазин приглашает принять участие в бонусной программе Aroma-Butik, которая позволяет возвращать 2 % за покупку и впоследствии расплачиваться баллами до 70 % от стоимости товара.
Кроме покупок, бонусы присваиваются:
за регистрацию на сайте;
за отзывы о приобретенных товарах в магазине Aroma-Butik объемом не менее 50 символов.
В рамках одного заказа начисляется до 500 бонусов за отзыв в течение 2-х рабочих дней после публикации и модерации комментария на Яндекс.Маркете, Яндекс.Картах, Отзовике и других ресурсах. Для идентификации автора в тексте необходимо указать номер заказа.
В ассортименте магазина более 50 тысяч позиций от 600 брендов. Aroma-butik отслеживает новости отрасли и ежедневно пополняет каталог новинками парфюмерии и косметики. В каталоге представлены:
мужская и женская парфюмерия таких брендов, как Armand Basi, LACOSTE, ARMANI, Burberry, GUCCI, HUGO BOSS, BVLGARI, KENZO, Yves Saint Laurent, CALVIN KLEIN, Escada, Cartier, Hermes, Guerlain, FENDI и других;
декоративная косметика для губ и глаз, основы под макияж, тональные кремы, корректоры, хайлайтеры, аксессуары для мейкапа, а также маникюрные наборы и покрытия для ногтей;
ассортимент уходовых средств для волос, лица, тела, рук и ступней, в том числе средства гигиены, антивозрастной уход и продукты для проблемной кожи.
Для экономного шопинга следует применять промокоды, отслеживать распродажи и использовать для оплаты купоны и бонусы, которые начисляются каждую покупку.
Aroma-butik отправляет товары во все регионы России. Варианты транспортировки перечислены ниже:
самовывозом из пунктов выдачи Boxberry и DPD;
получением в постаматах Pickpoint;
доставкой курьером до двери квартиры или дома;
в отдельных регионах возможна пересылка наложенным платежом Почтой России.
Для оплаты заказа предусмотрено несколько способов:
наличными или банковской картой при получении посылки;
электронными деньгами: QIWI, Яндекс. Деньги, WebMoney;
платежом со счета мобильного телефона.
Арома Бутик принимает обратно неподошедший товар и возвращает уплаченные деньги клиенту в течение 5 рабочих дней после приема посылки. Возврат возможен при условии сохранения товарного вида и отсутствия следов использования. Если целостность упаковки была нарушена, то для возврата потребуется заполнить специальную форму на сайте Aroma-butik, после чего с клиентом свяжется менеджер для решения вопроса.
Для получения средств потребуется отправить товар по адресу магазина Почтой России. После прихода посылки продавец осуществляет обратный перевод денег банковским платежным поручением или другим способом, согласованным с клиентом.
Необходимо зайти на страницу Aroma-butik и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Aroma-butik необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Aroma-butik.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Доставим бесплатно по Москве и Санкт-Петербургу по промокоду Aroma Butik
|не требуется
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|При покупке от 5500 рублей доставка по России бесплатная
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|Распродажа Aroma-butik дарит дисконт до 30% по промокоду Арома Бутик на скидку
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|Подпишись на группу ВКонтакте и получи дисконт 5%
|не требуется
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|2% от каждой покупки вернем на бонусную карту Aroma-butik
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