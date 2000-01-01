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Промокоды и скидки ASOS | Март 2021

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290Р
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25%
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Посетить ASOS
Контакты ASOS

Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB

Электронная почта:
legal@asos.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Подарочный сертификат

Боитесь не угадать с подарком? Ничего страшного! Купите один из официальных подарочных сертификатов Asos на заданную Вами сумму, персонализируйте его цветом и вот, у вас в руках – лучший подарок для гуру модного мира! Так же Вы можете добавить к оформлению подпись, или же оставить е ... го анонимным. Помните, подарочные сертификаты можно использовать только в той стране, в которой они были куплены!


Посетить ASOS
Контакты ASOS

Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB

Электронная почта:
legal@asos.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
O'stin
reebok

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от ASOS

Как активировать промокоды ASOS

Как активировать промокоды ASOS

Делать покупки на сайте АСОС могут только зарегистрированные пользователи. Чтобы завести аккаунт, потребуется меньше минуты. Можно авторизоваться через профиль в соцсетях. Промокод или купон – это носитель уникальной цифро-буквенной комбинации, дающей право на бонусы. 

Прежде чем использовать код, следует проверить соответствие условиям акции – срок действия, на какие товары распространяется, возможность повторного использования и пр. Персональные купоны (например, скидки для студентов) нельзя передавать третьим лицам. На этой странице представлены только актуальные промокоды, бесплатно доступные каждому. Для активации потребуется несколько простых действий:

  1. Выбрать предложение и перейти по ссылке на сайт магазина ASOS.

  2. Авторизоваться или пройти регистрацию.

  3. Заполнить корзину и начать оформление заказа.

  4. Ввести данные в разделе «Промокоды и сертификаты», выбрав соответствующую вкладку. Код купона автоматически копируется в буфер при перенаправлении на сайт с нашей страницы, поэтому остается просто его вставить. Если вводите комбинацию вручную, контролируйте пробелы и регистр. 

 

  1. Нажмите «Применить код» и удостоверьтесь, что сумма уменьшилась. 

Купоны нельзя использовать при оплате подарочными сертификатами или их покупке. Промокоды не помогут снизить цену услуги ASOS Premier и товаров Marketplace. Компания оставляет за собой право аннулировать бонусное предложение, если заподозрит злоупотребление. Персональные купоны нельзя передавать или продавать третьим лицам. За такое нарушение могут даже заблокировать аккаунт.

Что можно купить на сайте ASOS со скидкой

Что можно купить на сайте ASOS со скидкой

Чтобы получить скидку на покупки, необязательно активировать промокод. В разделе «Распродажа» дисконт достигает 70 %. Здесь представлены товары всех категорий:

  • одежда;

  • обувь;

  • аксессуары;

  • косметические средства.

Для людей, ищущих продукцию известных брендов по льготной цене, предусмотрен раздел «Аутлет». Стоимость многих вещей здесь тоже снижена на 50–70 % по сравнению с начальной. Предложений с дисконтом очень много, а в остальных случаях на помощь всегда придут промокоды. 

Если интересует конкретный производитель, найдите его в категории «Бренды». Рубрика «Вдохновение» предназначена для всех, кто интересуется новостями и тенденциями модной индустрии. Если на сайте не нашлось нужного товара, вы точно найдете его на ASOS Marketplace, где выставлена продукция более 700 известных бутиков.   

Онлайн-магазин компании ASOS

Онлайн-магазин компании ASOS

Официальный сайт ASOS предлагает дизайнерскую одежду, обувь, косметические средства и аксессуары. С 2010 года работает маркетплейс, на котором доступна продукция сотен поставщиков из разных стран мира. Отдельно стоит сказать о разнообразии размеров. Популярные модели АСОС выпускаются в десятках вариантов, поэтому всегда можно подобрать подходящее решение. Все модификации идут по одной цене. На сайте регулярно проводятся распродажи и подарочные акции. Кроме того, компания активно распространяет купоны, дающие право на бонусы.

Оплата, доставки и возврат

Оплата, доставки и возврат

Оплатить заказ можно следующими способами:

  • картой VISA/MasterCard;

  • PayPal, Google Pay, Apple Pay;

  • American Express.

Для пользователей мобильного приложения также доступен расчет через Яндекс.Деньги. Стандартная доставка заказа в Россию занимает до 10 рабочих дней. Если покупка дороже определенной цены, услуга оказывается бесплатно. Однако помните, что при превышении таможенных лимитов придется оплачивать пошлину. Экспресс-доставка осуществляется в течение 4 рабочих дней.

После прибытия заказа курьерская служба свяжется с заказчиком, чтобы обсудить условия получения. В крупных городах посылку могут привезти по указанному адресу, но обычно ее нужно забирать в пунктах выдачи. Вернуть товар разрешается при соблюдении условий возврата. Правила доступны на сайте магазина.

Если покупатель отказался от заказа в течение 28 дней с момента получения, деньги перечислят обратно на счет, с которого они поступили. При возврате в течение 28–90 дней (максимальный срок могут снизить) пользователь получит подарочный сертификат на ту же сумму. Скидка, положенная по промокоду, при этом сгорает. Вернуть посылку можно бесплатно через Boxberry или CDEK, предварительно сообщив о намерении менеджерам сайта ASOS.

Акции интернет-магазина ASOS

Акции интернет-магазина ASOS

Получить промокоды АСОС можно разными способами. Они распространяются через сайты магазина и его партнеров, социальные сети. Подписавшись на рассылку, вы будете получать интересные предложения прямо на электронную почту или мобильное приложение. Бонусы дарят при регистрации, за первую покупку, в рамках разных акций. Например, сегодня промокод со скидкой 10 % может получить каждый студент.

Посетители сайта могут делать и получать подарки в виде сертификата на определенную сумму. Эти деньги можно потратить на любые товары, за исключением выставленных на Marketplace. Прежде чем оформлять на кого-то сертификат, убедитесь в правильности email. Если подарок по ошибке уйдет не туда, вернуть его получится только по доброй воле получателя. 

Часто задаваемые вопросы про ASOS

★ Как получить промокоды в ASOS?

Необходимо зайти на страницу ASOS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод ASOS?

Чтобы воспользоваться промокодом от ASOS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от ASOS доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения ASOS актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения ASOS.

★ Почему стоит использовать купоны ASOS?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды ASOS

Тип купонаОписаниеКод
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ПромокодСнижаем стоимость ВСЕХ покупок на 10% по промокоду ASOSпри***
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СкидкаКупон ASOS дарит доступ к аксессуарам от 500 рублейне требуется
СкидкаБрендовые мужские комплекты от 790 рублейне требуется
СкидкаКосметика бренда ASOS от 290 рублейне требуется
СкидкаМинус 25% на мужскую коллекцию Levi's с купоном ASOSне требуется
СкидкаДисконт 30% на пуловеры и худи Vansне требуется

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