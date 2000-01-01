Как активировать промокоды ASOS

Делать покупки на сайте АСОС могут только зарегистрированные пользователи. Чтобы завести аккаунт, потребуется меньше минуты. Можно авторизоваться через профиль в соцсетях. Промокод или купон – это носитель уникальной цифро-буквенной комбинации, дающей право на бонусы.

Прежде чем использовать код, следует проверить соответствие условиям акции – срок действия, на какие товары распространяется, возможность повторного использования и пр. Персональные купоны (например, скидки для студентов) нельзя передавать третьим лицам. На этой странице представлены только актуальные промокоды, бесплатно доступные каждому. Для активации потребуется несколько простых действий:

Выбрать предложение и перейти по ссылке на сайт магазина ASOS. Авторизоваться или пройти регистрацию. Заполнить корзину и начать оформление заказа. Ввести данные в разделе «Промокоды и сертификаты», выбрав соответствующую вкладку. Код купона автоматически копируется в буфер при перенаправлении на сайт с нашей страницы, поэтому остается просто его вставить. Если вводите комбинацию вручную, контролируйте пробелы и регистр.

Нажмите «Применить код» и удостоверьтесь, что сумма уменьшилась.

Купоны нельзя использовать при оплате подарочными сертификатами или их покупке. Промокоды не помогут снизить цену услуги ASOS Premier и товаров Marketplace. Компания оставляет за собой право аннулировать бонусное предложение, если заподозрит злоупотребление. Персональные купоны нельзя передавать или продавать третьим лицам. За такое нарушение могут даже заблокировать аккаунт.