1 оценка поставлена средняя 5
20%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
Предложение активно для студентов при предъявлении студ. билета.
25%
купон
1200Р
купон
55%
купон
500Р
купон
790Р
купон
290Р
купон
25%
купон
30%
купон
50%
купон
1490Р
купон
70%
купон
50%
купон
2400Р
купон
10%
cashback
1990Р
купон
20%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
Предложение активно для студентов при предъявлении студ. билета.
25%
купон
1200Р
купон
55%
купон
500Р
купон
790Р
купон
290Р
купон
25%
купон
30%
купон
50%
купон
1490Р
купон
70%
купон
50%
купон
2400Р
купон
10%
cashback
1990Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
30%
на ВСЁ
Один и тот же код можно использовать несколько раз при заказе из одного и того же аккаунта, при этом итоговая стоимость заказа до применения скидки не может превышать 47 500 руб. Код не может быть использован совместно с другими предложениями и кодами, а также для покупки подарочных сертификатов, для оплаты доставки и на ASOS Marketplace. Действует только на заказы с доставкой в Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан. Некоторые отмеченные товары не участвуют в акции.
25%
на ВСЁ
20%
купон
Y заказы свыше 2000 рублей.
15%
на ВСЁ
70%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
Также можно выиграть 1 000 000 рублей в лотерее. Совершайте покупки и участвуйте в розыгрыше.
Боитесь не угадать с подарком? Ничего страшного! Купите один из официальных подарочных сертификатов Asos на заданную Вами сумму, персонализируйте его цветом и вот, у вас в руках – лучший подарок для гуру модного мира! Так же Вы можете добавить к оформлению подпись, или же оставить е ... го анонимным. Помните, подарочные сертификаты можно использовать только в той стране, в которой они были куплены!
Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB
Электронная почта:
legal@asos.com
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Боитесь не угадать с подарком? Ничего страшного! Купите один из официальных подарочных сертификатов Asos на заданную Вами сумму, персонализируйте его цветом и вот, у вас в руках – лучший подарок для гуру модного мира! Так же Вы можете добавить к оформлению подпись, или же оставить е ... го анонимным. Помните, подарочные сертификаты можно использовать только в той стране, в которой они были куплены!
Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB
Электронная почта:
legal@asos.com
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Делать покупки на сайте АСОС могут только зарегистрированные пользователи. Чтобы завести аккаунт, потребуется меньше минуты. Можно авторизоваться через профиль в соцсетях. Промокод или купон – это носитель уникальной цифро-буквенной комбинации, дающей право на бонусы.
Прежде чем использовать код, следует проверить соответствие условиям акции – срок действия, на какие товары распространяется, возможность повторного использования и пр. Персональные купоны (например, скидки для студентов) нельзя передавать третьим лицам. На этой странице представлены только актуальные промокоды, бесплатно доступные каждому. Для активации потребуется несколько простых действий:
Выбрать предложение и перейти по ссылке на сайт магазина ASOS.
Авторизоваться или пройти регистрацию.
Заполнить корзину и начать оформление заказа.
Ввести данные в разделе «Промокоды и сертификаты», выбрав соответствующую вкладку. Код купона автоматически копируется в буфер при перенаправлении на сайт с нашей страницы, поэтому остается просто его вставить. Если вводите комбинацию вручную, контролируйте пробелы и регистр.
Нажмите «Применить код» и удостоверьтесь, что сумма уменьшилась.
Купоны нельзя использовать при оплате подарочными сертификатами или их покупке. Промокоды не помогут снизить цену услуги ASOS Premier и товаров Marketplace. Компания оставляет за собой право аннулировать бонусное предложение, если заподозрит злоупотребление. Персональные купоны нельзя передавать или продавать третьим лицам. За такое нарушение могут даже заблокировать аккаунт.
Чтобы получить скидку на покупки, необязательно активировать промокод. В разделе «Распродажа» дисконт достигает 70 %. Здесь представлены товары всех категорий:
одежда;
обувь;
аксессуары;
косметические средства.
Для людей, ищущих продукцию известных брендов по льготной цене, предусмотрен раздел «Аутлет». Стоимость многих вещей здесь тоже снижена на 50–70 % по сравнению с начальной. Предложений с дисконтом очень много, а в остальных случаях на помощь всегда придут промокоды.
Если интересует конкретный производитель, найдите его в категории «Бренды». Рубрика «Вдохновение» предназначена для всех, кто интересуется новостями и тенденциями модной индустрии. Если на сайте не нашлось нужного товара, вы точно найдете его на ASOS Marketplace, где выставлена продукция более 700 известных бутиков.
Официальный сайт ASOS предлагает дизайнерскую одежду, обувь, косметические средства и аксессуары. С 2010 года работает маркетплейс, на котором доступна продукция сотен поставщиков из разных стран мира. Отдельно стоит сказать о разнообразии размеров. Популярные модели АСОС выпускаются в десятках вариантов, поэтому всегда можно подобрать подходящее решение. Все модификации идут по одной цене. На сайте регулярно проводятся распродажи и подарочные акции. Кроме того, компания активно распространяет купоны, дающие право на бонусы.
Оплатить заказ можно следующими способами:
картой VISA/MasterCard;
PayPal, Google Pay, Apple Pay;
American Express.
Для пользователей мобильного приложения также доступен расчет через Яндекс.Деньги. Стандартная доставка заказа в Россию занимает до 10 рабочих дней. Если покупка дороже определенной цены, услуга оказывается бесплатно. Однако помните, что при превышении таможенных лимитов придется оплачивать пошлину. Экспресс-доставка осуществляется в течение 4 рабочих дней.
После прибытия заказа курьерская служба свяжется с заказчиком, чтобы обсудить условия получения. В крупных городах посылку могут привезти по указанному адресу, но обычно ее нужно забирать в пунктах выдачи. Вернуть товар разрешается при соблюдении условий возврата. Правила доступны на сайте магазина.
Если покупатель отказался от заказа в течение 28 дней с момента получения, деньги перечислят обратно на счет, с которого они поступили. При возврате в течение 28–90 дней (максимальный срок могут снизить) пользователь получит подарочный сертификат на ту же сумму. Скидка, положенная по промокоду, при этом сгорает. Вернуть посылку можно бесплатно через Boxberry или CDEK, предварительно сообщив о намерении менеджерам сайта ASOS.
Получить промокоды АСОС можно разными способами. Они распространяются через сайты магазина и его партнеров, социальные сети. Подписавшись на рассылку, вы будете получать интересные предложения прямо на электронную почту или мобильное приложение. Бонусы дарят при регистрации, за первую покупку, в рамках разных акций. Например, сегодня промокод со скидкой 10 % может получить каждый студент.
Посетители сайта могут делать и получать подарки в виде сертификата на определенную сумму. Эти деньги можно потратить на любые товары, за исключением выставленных на Marketplace. Прежде чем оформлять на кого-то сертификат, убедитесь в правильности email. Если подарок по ошибке уйдет не туда, вернуть его получится только по доброй воле получателя.
Необходимо зайти на страницу ASOS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от ASOS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения ASOS.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Для тебя! Скидка 20% на ВСЁ в первом заказе по купону Асос!
|20G***
|Промокод
|Снижаем стоимость ВСЕХ покупок на 10% по промокоду ASOS
|при***
|Скидка
|Дарим скидки до 25% на женский офисный гардероб
|не требуется
|Скидка
|Must Have твоего гардероба от 1200 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 55% на мужские куртки и пальто
|не требуется
|Скидка
|Купон ASOS дарит доступ к аксессуарам от 500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Брендовые мужские комплекты от 790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Косметика бренда ASOS от 290 рублей
|не требуется
|Скидка
|Минус 25% на мужскую коллекцию Levi's с купоном ASOS
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на пуловеры и худи Vans
|не требуется