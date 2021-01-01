О сервисе Автокод

Сервис Автокод — это платформа, собирающая и предоставляющая данные об автомобилях и их владельцах. Главная цель проекта — защитить покупателей авто от недобросовестных продавцов. Он работает в России и других странах. Ресурс собирает информацию из более чем 70 баз данных, часть из которых являются закрытыми для простых клиентов.

Помимо веб-версии сервиса, пользователям доступно приложение Avtocod. Оно позволяет быстро проверять информацию по автомобилям даже при отсутствии рядом компьютера. Доступна программа для устройств, работающих под управлением Android и iOS. Скачать приложение можно через магазины, встроенные в операционную систему.

Услуги площадка предоставляет на платной основе. Но разработчики регулярно выпускают промокоды и устраивают акции, помогающие экономить при получении данных по авто. Они доступны как для новых, так и для постоянных пользователей платформы.