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Электронная почта:
data@banggood.com
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 4.8
Вы в поисках одновременно нескольких обновок: от косметики до мелкой электроники? Или просто хотите порадовать себя спонтанными покупками? Онлайн-магазин Banggood представляет более нескольких тысяч наименований из различных категорий по максимальной низким ценам. Покупайте товары с ... о скидкой до 70% в разделе распродажи, участвуйте в программе лояльности и получайте выгоду от услуги бесплатной доставки. Вы хотели бы начать знакомство с «Banggood» прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из наших купонов Banggood и сделайте свою покупку еще более выгодной!
Электронная почта:
data@banggood.com
Соц. сети:
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Онлайн-маркет Banggood предлагает покупателям постоянные скидки в рамках различных акций. На каждый товар распространяется гарантия, позволяющая спокойно решить вопросы по качеству продукции или заменить купленную вещь. Здесь можно заказать доставку в любую точку мира.
Китайский интернет-магазин Бангуд занимается продажами гаджетов, электроники и одежды. Компания хорошо известна как в Китае, так и за его пределами. Качество продаваемых здесь товаров жестко контролируется, а сотрудничество магазина напрямую с заводами-производителями обеспечивает низкий уровень цен. Этим объясняется заслуженная популярность данного интернет-магазина, в том числе и среди российских покупателей.
Компания Banggood дает возможность клиентам значительно сэкономить при покупке товаров практически всех категорий при использовании промокодов. Последние представляют собой уникальное сочетание букв и цифр, при вводе которых покупатель получает скидку на ту или иную вещь.
На этой странице собраны все промокоды на покупки в интернет-магазине Бангуд. Для активации нужно:
Выбрать интересующее предложение на этой странице.
Нажать на зеленую кнопку «Открыть промокод».
В открывшемся окне кликнуть на поле «Скопировать код и перейти». После этого будете автоматически перенаправлены на сайт магазина.
Открыть нужную категорию товаров или найти вещь через поиск.
Добавить выбранный товар в корзину и перейти к оформлению заказа.
Вставить промокод в поле «BG скидка» и нажать «Применить».
Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа, указав личную, адресную и платежную информацию.
Обычно промокод копируется автоматически при переходе на сайт, но иногда нужно самостоятельно ввести код купона. Мы постоянно проверяем актуальность купонов на нашем сайте, поэтому все они дают право на скидку. Если же промокод по каким-то причинам не обеспечил дисконт, следует связаться со службой поддержки магазина. Нажмите на кнопку «Связаться с нами» в верхнем углу страницы и опишите проблему (доступно после авторизации на сайте).
В некоторых случаях применение промокода невозможно по причине того, что он не распространяется на выбранную категорию товаров. Чтобы этого не произошло, лучше заранее ознакомиться с условиями и правилами действующего кода на нашей странице.
Использование специальных кодов – не единственная возможность сэкономить на покупках на сайте Бангуд. Есть несколько других способов получить дисконт:
установить мобильное приложение Banggood;
пригласить друга;
воспользоваться бесплатными купонами на сайте магазина;
применить подарочную карту (при ее наличии);
воспользоваться горящими предложениями на сайте из разделов «Быстрые сделки» и «Местный склад».
Кстати, с наступлением нового сезона, года или какого-либо праздника периодически предоставляются скидки на все категории товаров. На нашей странице вы можете найти список выгодных акций интернет-магазина Banggood, актуальных сегодня.
Стоит отметить, что многие товары на сайте продаются со скидками и без промокода – в таких случаях возле текущей цены указывается прежняя бо́льшая стоимость. Здесь можно приобрести любую вещь, будь то смартфоны и планшеты от китайских производителей, домашняя электроника, бытовая техника, спортивная экипировка, одежда, игрушки или автомобильные принадлежности. Наибольшим спросом в магазине Banggood традиционно пользуются следующие товары:
смартфоны Huawei, Xiaomi, OnePlus, а также всевозможные аксессуары для них;
детские радиоуправляемые машины, вертолеты и дроны;
умные часы, наушники, USB-накопители;
мужские рубашки и женские сумки;
солнцезащитные очки.
На большинство из них предоставляют дополнительные скидки
Для незарегистрированных пользователей сайта предусмотрена опция быстрого заказа с оплатой через PayPal. Авторизованные пользователи также могут оплатить покупку банковской картой и электронным кошельком WebMoney или Qiwi. На многие товары распространяется бесплатная доставка, также есть возможность ускоренной отправки товара воздушным путем за дополнительную плату. Стоимость и срок доставки зависят от страны отправки, расположения склада и вида товара. Узнать приблизительное время получения заказа можно на его странице в графе «Shipping» или «Перевозка».
Компания Banggood гарантирует, что каждый заказ будет доставлен в течение 60 дней или 30 дней для товаров со складов в США, Австралии, Испании, Франции и России. В противном случае покупатель имеет право вернуть товар назад после проведения почтового расследования. То же самое касается и покупок с дефектами. По ним можно получить полный возврат, если в течение 5 дней выслать подтверждение с фото или видео повреждения в службу поддержки магазина.
При покупке дорогих и премиальных товаров рекомендуется пользоваться функцией страхования посылки, позволяющей вернуть деньги при ее потере или повреждении. Оформив заказ, покупатель получит первое письмо с подтверждением. Затем придет второе с инструкцией и ссылкой на отслеживание посылки. За все покупки начисляются фирменные бонусные баллы, которые можно использовать для следующих покупок.
Необходимо зайти на страницу Banggood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Banggood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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