Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды и купоны Banggood | Март 2021

Низкие цены на электронику от Banggood. Активных купонов: 10

46%
купон

Скидка
На смартфоны sale до 46%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Наушники и колонки со скидкой до 50%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Умные устройства с экономией до 50%
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Умные часы и ремешки с выгодой до 60%
Истекает через 8 дней

17%
купон

Скидка
Минус 17% на домашние кинотеатры
Истекает через 8 дней

73%
купон

Скидка
Мужские часы с экономией до 73%
Истекает через 15 дней

71%
купон

Скидка
До минус 71% на женские часы
Истекает через 15 дней

74%
купон

Скидка
Ожерелья и подвески с выгодой до 74%
Истекает через 15 дней

73%
купон

Скидка
Sale до 73% на дорожные сумки
Истекает через 15 дней

46%
купон

Скидка
Ноутбуки со скидкой до 46%
Истекает через 15 дней

46%
купон

Скидка
На смартфоны sale до 46%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Наушники и колонки со скидкой до 50%
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Умные устройства с экономией до 50%
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Умные часы и ремешки с выгодой до 60%
Истекает через 8 дней

17%
купон

Скидка
Минус 17% на домашние кинотеатры
Истекает через 8 дней

73%
купон

Скидка
Мужские часы с экономией до 73%
Истекает через 15 дней

71%
купон

Скидка
До минус 71% на женские часы
Истекает через 15 дней

74%
купон

Скидка
Ожерелья и подвески с выгодой до 74%
Истекает через 15 дней

73%
купон

Скидка
Sale до 73% на дорожные сумки
Истекает через 15 дней

46%
купон

Скидка
Ноутбуки со скидкой до 46%
Истекает через 15 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

goods

-200Р

Промокод

Промокод goods: 200 рублей в честь дня рождения

AliExpress

-120Р

Акция

Покупай любимые лаки для ногтей от 120 рублей

BeCompact

/

Акция

Покупайте геймерские кресла RAYBE по привлекательным ценам

iHerb

/

Акция

Доставка будет бесплатной при заказе от 40$ с купоном iHerb

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

7%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Banggood купоны дарят 7% на ВСЁ

72%
купон

Промокод
Купоны Бангуд: фирменные инструменты и оборудование с выгодой до 72%

89%
купон

Скидка
Проверен
Скидки до 89% на женскую одежду в Черную Пятницу

50%
купон

Скидка
Проверен
Новые смартфоны и уже со скидкой до 50% в Черную Пятницу

10%
на ВСЁ

Промокод
Banggood купоны сэкономят 10% на первом заказе через приложение

80%
купон

Промокод
Купоны Бангуд: до -80% выгоды на раздел "Здоровье и красота"

Популярные магазины

Большой ассортимент товаров по выгодным ценам

Вы в поисках одновременно нескольких обновок: от косметики до мелкой электроники? Или просто хотите порадовать себя спонтанными покупками? Онлайн-магазин Banggood представляет более нескольких тысяч наименований из различных категорий по максимальной низким ценам. Покупайте товары с ... о скидкой до 70% в разделе распродажи, участвуйте в программе лояльности и получайте выгоду от услуги бесплатной доставки. Вы хотели бы начать знакомство с «Banggood» прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из наших купонов Banggood и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить Banggood
Контакты Banggood

Электронная почта:
data@banggood.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Philips
Музторг
Xiaomi
Tefal

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.8

Большой ассортимент товаров по выгодным ценам

Вы в поисках одновременно нескольких обновок: от косметики до мелкой электроники? Или просто хотите порадовать себя спонтанными покупками? Онлайн-магазин Banggood представляет более нескольких тысяч наименований из различных категорий по максимальной низким ценам. Покупайте товары с ... о скидкой до 70% в разделе распродажи, участвуйте в программе лояльности и получайте выгоду от услуги бесплатной доставки. Вы хотели бы начать знакомство с «Banggood» прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из наших купонов Banggood и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить Banggood
Контакты Banggood

Электронная почта:
data@banggood.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Philips
Музторг
Xiaomi
Tefal

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Banggood

О компании Banggood

О компании Banggood

Онлайн-маркет Banggood предлагает покупателям постоянные скидки в рамках различных акций. На каждый товар распространяется гарантия, позволяющая спокойно решить вопросы по качеству продукции или заменить купленную вещь. Здесь можно заказать доставку в любую точку мира.

Китайский интернет-магазин Бангуд занимается продажами гаджетов, электроники и одежды. Компания хорошо известна как в Китае, так и за его пределами. Качество продаваемых здесь товаров жестко контролируется, а сотрудничество магазина напрямую с заводами-производителями обеспечивает низкий уровень цен. Этим объясняется заслуженная популярность данного интернет-магазина, в том числе и среди российских покупателей.

Как применить скидочный купон Banggood

Как применить скидочный купон Banggood

Компания Banggood дает возможность клиентам значительно сэкономить при покупке товаров практически всех категорий при использовании промокодов. Последние представляют собой уникальное сочетание букв и цифр, при вводе которых покупатель получает скидку на ту или иную вещь. 

На этой странице собраны все промокоды на покупки в интернет-магазине Бангуд. Для активации нужно:

  1. Выбрать интересующее предложение на этой странице.

  2. Нажать на зеленую кнопку «Открыть промокод».

  3. В открывшемся окне кликнуть на поле «Скопировать код и перейти». После этого будете автоматически перенаправлены на сайт магазина.

  4. Открыть нужную категорию товаров или найти вещь через поиск.

  5. Добавить выбранный товар в корзину и перейти к оформлению заказа. 

  6. Вставить промокод в поле «BG скидка» и нажать «Применить».

  7. Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа, указав личную, адресную и платежную информацию. 

Screenshot_2.png

Обычно промокод копируется автоматически при переходе на сайт, но иногда нужно самостоятельно ввести код купона. Мы постоянно проверяем актуальность купонов на нашем сайте, поэтому все они дают право на скидку. Если же промокод по каким-то причинам не обеспечил дисконт, следует связаться со службой поддержки магазина. Нажмите на кнопку «Связаться с нами» в верхнем углу страницы и опишите проблему (доступно после авторизации на сайте).

В некоторых случаях применение промокода невозможно по причине того, что он не распространяется на выбранную категорию товаров. Чтобы этого не произошло, лучше заранее ознакомиться с условиями и правилами действующего кода на нашей странице.

Покупки в интернет-магазине Banggood с максимальной выгодой

Покупки в интернет-магазине Banggood с максимальной выгодой

Использование специальных кодов – не единственная возможность сэкономить на покупках на сайте Бангуд. Есть несколько других способов получить дисконт:

  • установить мобильное приложение Banggood;

  • пригласить друга; 

  • воспользоваться бесплатными купонами на сайте магазина;

  • применить подарочную карту (при ее наличии);

  • воспользоваться горящими предложениями на сайте из разделов «Быстрые сделки» и «Местный склад».

Кстати, с наступлением нового сезона, года или какого-либо праздника периодически предоставляются скидки на все категории товаров. На нашей странице вы можете найти список выгодных акций интернет-магазина Banggood, актуальных сегодня.

Популярные категории в магазине Бангуд со скидками

Популярные категории в магазине Бангуд со скидками

Стоит отметить, что многие товары на сайте продаются со скидками и без промокода – в таких случаях возле текущей цены указывается прежняя бо́льшая стоимость. Здесь можно приобрести любую вещь, будь то смартфоны и планшеты от китайских производителей, домашняя электроника, бытовая техника, спортивная экипировка, одежда, игрушки или автомобильные принадлежности. Наибольшим спросом в магазине Banggood традиционно пользуются следующие товары:

  • смартфоны Huawei, Xiaomi, OnePlus, а также всевозможные аксессуары для них;

  • детские радиоуправляемые машины, вертолеты и дроны;

  • умные часы, наушники, USB-накопители;

  • мужские рубашки и женские сумки;

  • солнцезащитные очки.  

На большинство из них предоставляют дополнительные скидки

Условия оплаты и доставки товаров в Banggood

Условия оплаты и доставки товаров в Banggood

Для незарегистрированных пользователей сайта предусмотрена опция быстрого заказа с оплатой через PayPal. Авторизованные пользователи также могут оплатить покупку банковской картой и электронным кошельком WebMoney или Qiwi. На многие товары распространяется бесплатная доставка, также есть возможность ускоренной отправки товара воздушным путем за дополнительную плату. Стоимость и срок доставки зависят от страны отправки, расположения склада и вида товара. Узнать приблизительное время получения заказа можно на его странице в графе «Shipping» или «Перевозка». 

Компания Banggood гарантирует, что каждый заказ будет доставлен в течение 60 дней или 30 дней для товаров со складов в США, Австралии, Испании, Франции и России. В противном случае покупатель имеет право вернуть товар назад после проведения почтового расследования. То же самое касается и покупок с дефектами. По ним можно получить полный возврат, если в течение 5 дней выслать подтверждение с фото или видео повреждения в службу поддержки магазина. 

При покупке дорогих и премиальных товаров рекомендуется пользоваться функцией страхования посылки, позволяющей вернуть деньги при ее потере или повреждении. Оформив заказ, покупатель получит первое письмо с подтверждением. Затем придет второе с инструкцией и ссылкой на отслеживание посылки. За все покупки начисляются фирменные бонусные баллы, которые можно использовать для следующих покупок.

Часто задаваемые вопросы про Banggood

★ Как получить промокоды в Banggood?

Необходимо зайти на страницу Banggood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Banggood?

Чтобы воспользоваться промокодом от Banggood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Banggood доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Banggood актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Banggood.

★ Почему стоит использовать купоны Banggood?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Banggood

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаНа смартфоны sale до 46%не требуется
СкидкаНаушники и колонки со скидкой до 50%не требуется
СкидкаУмные устройства с экономией до 50%не требуется
СкидкаУмные часы и ремешки с выгодой до 60%не требуется
СкидкаМинус 17% на домашние кинотеатрыне требуется
СкидкаМужские часы с экономией до 73%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.