Как применить скидочный купон Banggood

Компания Banggood дает возможность клиентам значительно сэкономить при покупке товаров практически всех категорий при использовании промокодов. Последние представляют собой уникальное сочетание букв и цифр, при вводе которых покупатель получает скидку на ту или иную вещь.

На этой странице собраны все промокоды на покупки в интернет-магазине Бангуд. Для активации нужно:

Выбрать интересующее предложение на этой странице. Нажать на зеленую кнопку «Открыть промокод». В открывшемся окне кликнуть на поле «Скопировать код и перейти». После этого будете автоматически перенаправлены на сайт магазина. Открыть нужную категорию товаров или найти вещь через поиск. Добавить выбранный товар в корзину и перейти к оформлению заказа. Вставить промокод в поле «BG скидка» и нажать «Применить». Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа, указав личную, адресную и платежную информацию.

Обычно промокод копируется автоматически при переходе на сайт, но иногда нужно самостоятельно ввести код купона. Мы постоянно проверяем актуальность купонов на нашем сайте, поэтому все они дают право на скидку. Если же промокод по каким-то причинам не обеспечил дисконт, следует связаться со службой поддержки магазина. Нажмите на кнопку «Связаться с нами» в верхнем углу страницы и опишите проблему (доступно после авторизации на сайте).

В некоторых случаях применение промокода невозможно по причине того, что он не распространяется на выбранную категорию товаров. Чтобы этого не произошло, лучше заранее ознакомиться с условиями и правилами действующего кода на нашей странице.