О компании BebaKids

Онлайн-магазин BebaKids продает брендовую одежду для малышей, детей и подростков до 16 лет. Программа лояльности позволяет клиентам стабильно получать скидки. Также здесь регулярно проводят разовые акции (промокоды, подарки, распродажи).

Ассортимент магазина представлен 3500 наименованиями практичных, стильных и качественных вещей. Модельный ряд обновляется с наступлением каждого нового сезона с учетом последних модных трендов. Весь предлагаемый в каталоге товар является оригинальным и имеет гарантию производителей.

Здесь можно приобрести одежду от таких известных итальянских брендов, как Street Gang, Artigli, To Be Too, Gaialuna, CR68, Best Band, Byblos и не только. Для покупателей из Москвы и Московской области в БэбаКидс есть возможность бесплатной примерки товаров.