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"Всем родителям известно, что такое – дефицит детской одежды. Малыши превращаются из карапузов в подростков буквально на глазах, а это значит, что так же быстро меняются их размеры и даже вкусы в одежде. Онлайн-магазин «Bebakids» с радостью будет сопровождать Вас на родительском пут ... и, помогая подобрать предметы гардероба от известных брендов по максимально выгодным ценам. Откройте для себя скидки до 70% на детскую одежду, обувь и аксессуары, удобную систему доставки и оплаты, а так же дисконтную карту для постоянных покупателей. Хотите начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Bebakids и сделайте свою покупку более выгодной! "
Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп. 1, этаж 1, помещение II, комната 8Г 8 (495) 540 41 86
Электронная почта:
shop@bebakids.ru
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
"Всем родителям известно, что такое – дефицит детской одежды. Малыши превращаются из карапузов в подростков буквально на глазах, а это значит, что так же быстро меняются их размеры и даже вкусы в одежде. Онлайн-магазин «Bebakids» с радостью будет сопровождать Вас на родительском пут ... и, помогая подобрать предметы гардероба от известных брендов по максимально выгодным ценам. Откройте для себя скидки до 70% на детскую одежду, обувь и аксессуары, удобную систему доставки и оплаты, а так же дисконтную карту для постоянных покупателей. Хотите начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Bebakids и сделайте свою покупку более выгодной! "
Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп. 1, этаж 1, помещение II, комната 8Г 8 (495) 540 41 86
Электронная почта:
shop@bebakids.ru
Соц. сети:
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Онлайн-магазин BebaKids продает брендовую одежду для малышей, детей и подростков до 16 лет. Программа лояльности позволяет клиентам стабильно получать скидки. Также здесь регулярно проводят разовые акции (промокоды, подарки, распродажи).
Ассортимент магазина представлен 3500 наименованиями практичных, стильных и качественных вещей. Модельный ряд обновляется с наступлением каждого нового сезона с учетом последних модных трендов. Весь предлагаемый в каталоге товар является оригинальным и имеет гарантию производителей.
Здесь можно приобрести одежду от таких известных итальянских брендов, как Street Gang, Artigli, To Be Too, Gaialuna, CR68, Best Band, Byblos и не только. Для покупателей из Москвы и Московской области в БэбаКидс есть возможность бесплатной примерки товаров.
Помимо использования купонов, сделать выгодную покупку в магазине BebaKIds можно и другими способами:
следить за акциями интернет-магазина на нашей странице;
воспользоваться акционными предложениями на новинки или некоторые категории товаров, которые появляются на сайте самого магазина;
приобретать вещи из раздела «Распродажа»;
покупать сезонную одежду по окончании сезона;
заполнить информацию о своих детях, указав их количество, дату рождения и пол (доступ к закрытым акциям);
стать участником программы лояльности и получить постоянную скидку в размере от 3 до 10 % на все покупки (в зависимости от общей стоимости заказов).
Чтобы ваши заказы были учтены в программе лояльности, а вы могли получить наибольшую скидку, необходимо входить в свой аккаунт при каждой покупке.
Как и все интернет-магазины, BebaKids дает возможность покупателям сэкономить, используя актуальные промокоды. Они представляют собой комбинацию из цифр и букв, дающую право на скидку на определенную категорию товаров или весь ассортимент магазина. Активные купоны магазина опубликованы на этой странице. Чтобы получить скидку, нужно:
Выбрать скидочный купон и нажать на кнопку «Открыть промокод».
Дождаться переадресации на сайт BebaKids (уникальный код скопируется автоматически).
Выбрать нужный товар и добавить его в корзину.
Перейти к оформлению заказа и вставить код купона в поле «Активировать промокод».
Убедиться в активации промокода и снижении цены заказа.
Завершить оформление покупки.
Дождаться доставки заказа по новой цене.
Мы ежедневно проверяем актуальность размещенных на этой странице купонов, поэтому все они могут быть использованы для покупок на сайте магазина. Стоит отметить, что некоторые скидочные коды предоставляются только на определенные категории товаров. Поэтому рекомендуем читать условия той или иной акции заранее.
Промокоды не суммируются между собой – иногда покупателям приходится выбирать, какой из них выгоднее применить. Если же произошла техническая ошибка и получить скидку по действующему коду не удается, нужно связаться со службой поддержки интернет-магазина BebaKids. Менеджеры работают ежедневно с 9.00 до 20.00 по МСК.
На сайте магазина BebaKids представлено несколько тысяч моделей детской одежды, обуви и аксессуаров, в том числе нарядные платья, головные уборы, сумки и школьная форма. Для удобного поиска товары размещены в тематических разделах: «Девочкам», «Мальчикам» и «Малышам».
Повышенным спросом среди покупателей пользуются одежда и обувь для малышей, повседневные платья и джинсы для девочек и мальчиков, а также рюкзаки и школьная форма перед началом учебного года. Именно на эти категории товаров распространяется большинство акций и промокодов интернет-магазина.
Оплатить покупку в магазине БэбаКидс можно следующими методами:
банковской картой или электронным кошельком WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги на сайте;
наличными деньгами или наложенным платежом (комиссия от 1,5 до 5 %) при получении заказа;
банковским переводом в Сбербанке или другом банке по реквизитам компании.
Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Курска доступен бесплатный самовывоз. Покупатели из остальных регионов России и стран СНГ могут заказать доставку курьером, Почтой России или забрать покупку в пунктах выдачи PickPoint. В последних двух случаях необходимо внесение предоплаты. Стоимость доставки зависит от региона и начинается с 350 рублей, а при заказе на сумму свыше 12000 рублей она является бесплатной. Почтой России – 1000 рублей (цены на апрель 2020).
Вернуть купленный в BebaKids товар, который не подошел по размеру, цвету или фасону, можно в течение 30 дней с момента покупки. Вещь должна сохранить товарный вид и не иметь следов эксплуатации, отклеенных ярлычков. Возврат осуществляется с приложением заявления и товарного чека через курьера, транспортную компанию, почту или пункт самовывоза. Деньги возвращают на платежную карту в течение 5 рабочих дней (необходимо указать полные банковские реквизиты).
Возврату и обмену не подлежат косметические принадлежности, постельное белье, солнцезащитные очки, а также предметы личной гигиены – купальники, плавки, чулочно-носочные изделия, нижнее белье и прочее. Чтобы не ошибиться с размером одежды или обуви, можно в личном кабинете указать замеры, а менеджер компании перезвонит и поможет с подбором.
Необходимо зайти на страницу Bebakids и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Bebakids необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Код
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|На товары со значком новинка действует скидка 10% с промокодом Bebakids
|EG1***
|Промокод
|Промокод Беба Кидс на скидку 10% по программе лояльности
|Не ***
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