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Промокоды и скидки Bestwatch | Март 2021

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Истекает через 7 дней

10%
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Скидка
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Истекает через 7 дней

50%
купон

Скидка
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Истекает через 7 дней

30%
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Скидка
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70%
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Скидка
Распродажа круглый год - скидки на часы на этой странице до 70%
Истекает через 8 дней

Беспл
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30%
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Скидка
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Скидка при самовывозе

Интернет-магазин часов Бествоч предлагает фиксированную скидку при заказе товара с самовывозом из розничного магазина. Оформляйте заказ, указывайте способом доставки «Самовывоз» и получайте скидку на свой заказ: 300 рублей – при заказе на сумму от 2000 до 10000 рублей, 500 рублей – ... при заказе на сумму от 10000 рублей.


Посетить Bestwatch
Контакты Bestwatch

Юридический адрес:
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, эт. 2, ком. 11, оф. 49

Электронная почта:
mail@bestwatch.ru

Телефон:
+7 (495) 190-75-07

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидка при самовывозе

Интернет-магазин часов Бествоч предлагает фиксированную скидку при заказе товара с самовывозом из розничного магазина. Оформляйте заказ, указывайте способом доставки «Самовывоз» и получайте скидку на свой заказ: 300 рублей – при заказе на сумму от 2000 до 10000 рублей, 500 рублей – ... при заказе на сумму от 10000 рублей.


Посетить Bestwatch
Контакты Bestwatch

Юридический адрес:
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, эт. 2, ком. 11, оф. 49

Электронная почта:
mail@bestwatch.ru

Телефон:
+7 (495) 190-75-07

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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AllTime
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Линии Любви

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Специальные предложения от Bestwatch

Подробнее о магазине Bestwatch

Подробнее о магазине Bestwatch

Интернет-магазин Bestwatch начал работать в 1999 году. Первоначально в нем продавались наручные часы популярных брендов. Сегодня ассортимент компании стал шире и включает ювелирные изделия, подарки и сувениры. Компания также предлагает различные дополнительные услуги, например нанесение гравировки или логотипов.

Бествоч обеспечивает гарантию подлинности представленных товаров. Магазин принципиально не продает подделку и реплики. Всю продукцию проверяют эксперты компании еще до передачи покупателям. На нее действует официальная гарантия производителя.

Как воспользоваться скидочным купоном на Bestwatch

Как воспользоваться скидочным купоном на Bestwatch

Промокод – уникальная комбинация из цифр и букв, зная которую, клиент может получить скидку или бонус. Список актуальных купонов и других акций доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и содержит информацию только о действующих спецпредложениях.

Если вам понравился промокод, воспользоваться им несложно. Для этого достаточно выполнить 3 действия:

  1. Нажать на кнопку понравившейся акции. Сервис автоматически скопирует код купона и откроет сайт онлайн-магазина. Если для получения скидки не требуется указывать промокод, об этом будет показано предупреждение.

  2. Выбрать товары в каталоге и добавить их в заказ. Одновременно можно заказать продукцию со скидками и любую другую.

  3. Перейти к оформлению заказа и указать промокод. Ввести код в специальное поле нужно до отправки заявки на обработку. Необязательно набирать купон на клавиатуре, можно вставить его из буфера обмена, чтобы исключить ошибки при вводе.

Перед использованием промокода рекомендуется изучить условия акции. Часто купоны действуют только на первую покупку, определенные товары или при заказе на сумму больше определенной. Кроме того, все коды имеют ограниченный срок активации. После нее кода сумма заказа будет пересчитана.

Покупка в магазине Bestwatch с максимальной скидкой

Покупка в магазине Bestwatch с максимальной скидкой

Магазин предлагает сэкономить при покупке не только с помощью промокодов. В нем также регулярно проходят распродажи. Товары, участвующие в них, можно приобрести по сниженной цене. Для удобства покупателей они выделены в отдельную категорию.

Дополнительно сэкономить при заказе в онлайн-магазине Bestwatch можно, воспользовавшись следующими советами:

  • Подпишитесь на рассылку новостей компании. Она поможет не пропустить новинки, появление спецпредложений. Иногда подписчики также получают персональные промокоды на скидку.

  • Примите участие в программе лояльности BestClub. Ее участники получают специальные скидки, приоритет при обработке заказа, а также дополнительные 12 месяцев гарантии на некоторые часы. Кроме того, члены клуба BestClub могут принимать участие в розыгрышах и получать подарки, призы и персональные промокоды. Участникам программы также начисляют бонусы за каждую покупку, которые можно использовать для оплаты новых заказов.

  • Воспользуйтесь услугой «Гарантия минимальной цены». Если в другом онлайн-магазине вы нашли точно такие же часы, как в Bestwatch, но дешевле, компания согласна сделать специальную цену на них.

  • Подпишитесь на группы компании в социальных сетях. В них регулярно размещается информация о новых акциях, спецпредложениях, публикуются обзоры интересных часов и проходят розыгрыши призов.

Популярные товары в магазине Bestwatch со скидками

Популярные товары в магазине Bestwatch со скидками

Чаще всего в онлайн-магазине покупают со скидками по промокодам и акциям наручные мужские, женские и детские часы. Популярностью у клиентов пользуется продукция следующих брендов: Casio, Earnshaw, Fossil, Orient, Obaku, Rosefield, Diesel, Swiss Military, Michael Kors, Bulova и Seiko. В каталоге присутствуют часы с корпусом из различных материалов: золото, серебро, титан, сталь и керамика.

Кроме того, в онлайн-магазине Бествоч можно купить товары следующих категорий:

  • настенные часы;

  • напольные часы;

  • настольные часы;

  • будильники;

  • метеостанции;

  • ювелирные изделия (кольца, браслеты, броши, серьги, запонки и т. п.);

  • подарки, сувениры и аксессуары (шкатулки, ножи, ручки, портфели, игры и др.).

Популярные лимитированные, водонепроницаемые, противоударные и другие часы для удобства клиентов выделены в отдельные категории. Лидеры продаж также обозначены специальным значком в каталоге.

Оплата и доставка в магазине Bestwatch

Оплата и доставка в магазине Bestwatch

При получении оплатить заказ можно наличными и в некоторых регионах банковской картой. При оформлении покупки на сайте можно рассчитаться онлайн одним из следующих способов:

  • банковской картой (Мир, MasterCard, Visa);

  • со счета электронного кошелька (Webmoney, Яндекс.Деньги);

  • переводом на счет компании через личный кабинет своего банка.

Покупки можно оформить в кредит или рассрочку от банков-партнеров. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа доставки.

В Москве и Санкт-Петербурге доставка осуществляется сотрудниками компании Бествоч. В регионы России, Белоруссию и Казахстан заказ может быть отправлен через следующие службы:

  • DHL;

  • PickPoint;

  • СДЭК;

  • Почта России;

  • Гарантпост;

  • ФГУП «ГЦ Спецсвязь».

Получить посылку можно при доставке курьером домой, на работу или в другое удобное место. Кроме того, возможно получение отправления в пунктах самовывоза, если они есть в городе проживания клиента. Во многих случаях услуга доставки будет бесплатной.

Часто задаваемые вопросы про Bestwatch

★ Как получить промокоды в Bestwatch?

Необходимо зайти на страницу Bestwatch и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Bestwatch?

Чтобы воспользоваться промокодом от Bestwatch необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Bestwatch доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Bestwatch актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Bestwatch.

★ Почему стоит использовать купоны Bestwatch?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Bestwatch

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодВыгода до 10% при оплате картой Райффайзенбанкаrai***
СкидкаВыгода до 55% на наручные часы Rosefieldне требуется
СкидкаДисконт до 40% на напольные часыне требуется
СкидкаДисконт 10% на день рожденияне требуется
СкидкаЭкономия до 500 рублей при самовывозене требуется
СкидкаПри предоплате банковской картой выгода 5% дополнительноне требуется
СкидкаДисконт 10% дополнительно участникам BestClubне требуется
СкидкаВыгода на ювелирные изделия до 50%не требуется
СкидкаНаручные часы Spinnaker с выгодой 30%не требуется
СкидкаРаспродажа круглый год - скидки на часы на этой странице до 70%не требуется

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