2 оценки поставлены средняя 5
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10%
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10%
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300Р
на ВСЕ
200Р
на ВСЕ
Только при заказе на сумму от 10000 рублей
100Р
на ВСЕ
10%
купон
87%
купон
10%
купон
17%
купон
10%
купон
10%
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В сети размещено огромное количество предложений на покупку техники и электроники. Биг Гик предлагает решить проблемы выбора и приобрести новинку по приятной цене. Стоимость снижена по сравнению со средники показателями на рынке. Причем распространяется не только на раздел «Скидки», ... но и на те модели, которые едва поступили в продажу. А теперь дополнительная выгода! Применив промокод Big Geek, получите скидку до 10% на покупку электроники!
Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд 7 стр. 2 Б.Ц. Рубин
Электронная почта:
info@biggeek.ru
Телефон:
8 (499) 703-36-67, 8 (495) 943-49-43
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
В сети размещено огромное количество предложений на покупку техники и электроники. Биг Гик предлагает решить проблемы выбора и приобрести новинку по приятной цене. Стоимость снижена по сравнению со средники показателями на рынке. Причем распространяется не только на раздел «Скидки», ... но и на те модели, которые едва поступили в продажу. А теперь дополнительная выгода! Применив промокод Big Geek, получите скидку до 10% на покупку электроники!
Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд 7 стр. 2 Б.Ц. Рубин
Электронная почта:
info@biggeek.ru
Телефон:
8 (499) 703-36-67, 8 (495) 943-49-43
Соц. сети:
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Маркетплейс Биг Гик регулярно проводит интересные акции. Например, есть игра «Накликай скидку», в ходе которой пользователь должен как можно дольше удерживать персонажа в полете, избегая контакта с различными объектами. Для получения промокода нужно набрать как минимум 10 очков. Чем лучше уворачиваешься, тем выше бонус при покупке.
Зарегистрировавшись при первом заказе, клиент Big Geek будет обязательно получать подарки. Чем чаще делаешь покупки, тем ощутимее скидки. Неавторизованные посетители тоже могут активировать промокоды и пользоваться дисконтами, но зачем отказываться от дополнительных возможностей? Впрочем, бонус дадут и анонимному пользователю, если сообщить менеджеру номер предыдущей покупки для идентификации.
Купон на скидку – носитель электронного кода, который нужно ввести при оформлении заказа. Промокоды бесплатно распространяются менеджерами Big Geek в соцсетях и на сайтах-партнерах, включая наш. При первой покупке регистрироваться не обязательно, но все же рекомендуем потратить несколько секунд на эту простую процедуру. Авторизованные пользователи регулярно получают промокоды и подарки в рамках всевозможных акций.
Чтобы использовать купон, достаточно нескольких последовательных действий:
Нажмите «Открыть промокод» напротив понравившегося предложения на этой странице.
Перейдите на сайт продавца.
Сформируйте корзину заказа.
Введите скопированный код в поле «Купон на скидку».
Проверьте, чтобы цена изменилась, и продолжайте оформлять покупку.
Актуальный промокод можно использовать только раз. Компания вправе прекратить акцию досрочно, не уведомляя клиентов по отдельности. Если действующий код не срабатывает, обратитесь в службу поддержки для уточнения. Иногда случается обратная ситуация: система принимает просроченные купоны. Список таких «скрытых» предложений вы найдете внизу этой страницы.
Скидка, предоставляемая при активации промокода, чаще выражается определенной суммой. Также это может быть процент от стоимости, подарок или бесплатная доставка. Как правило, действие предложения распространяется на все категории товаров.
Онлайн-магазин гаджетов Big Geek – маркетплейс, предлагающий всевозможную электронику и товары для дома. Продукцию представляют ведущие мировые компании: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei. Многие позиции доступны со скидкой. На этой странице вы найдете бесплатные промокоды, дающие право на льготную цену.
Интерфейс сайта мало отличается от того, что предлагают другие интернет-магазины. Выбирайте в каталоге понравившиеся товары и переходите к оформлению заказа. На портале размещено множество статей и обзоров, помогающих разобраться в технических деталях. Всегда можно задать вопрос менеджеру.
Помимо участия в разных акциях, пользователи маркетплейс Биг Гик могут сэкономить в рамках программы Trade-in. Компания принимает старые модели Apple и Samsung Galaxy, взамен снижая цену на новую покупку. Сумму компенсации определяют исходя из года выпуска гаджета, его внешнего вида и технического состояния.
Если интересуют низкие цены, просто посетите раздел «Скидки». Дисконт распространяется на товары всех категорий:
технику Apple;
гаджеты Samsung и Xiaomi;
аксессуары для мобильных устройств;
технику и предметы для дома и авто;
предметы гигиены и косметические средства.
Смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, квадрокоптеры, устройства для «умного дома», акустические системы – доступна почти любая современная электроника и аксессуары к ней. При этом в каталоге хватает и полезных бытовых вещей: посуда, зеркала, швабры и т. д. Владельцы автомобилей могут заказывать камеры и видеорегистраторы, держатели гаджетов, зарядки.
Доставка товаров по Москве осуществляется в день заказа или на следующие сутки. Срочные посылки в пределах МКАД привозят в течение четырех часов. Можно не платить за транспортировку, забрав груз самостоятельно в столичном пункте выдачи. Оплата берется наличными при получении товара. Если клиент отказывается от заказа, доставку все равно нужно оплатить. Указанный адрес нельзя менять в день выезда курьера.
Жители других регионов страны получают заказы в отделениях транспортных компаний СДЭК, PonyExpress, EMS. Услуга также доступна гражданам Казахстана и Беларуси. Все посылки отправляются только по 100% предоплате при страховании полной стоимости товара. В среднем, груз доставляют за 2–3 рабочих дня. Промокод на бесплатную доставку за пределы МО не действует.
Магазин Big Geek реализует только фирменную продукцию с гарантией производителя. Последний обязуется бесплатно обслуживать и ремонтировать технику в течение указанного срока. Товары надлежащего или ненадлежащего качества принимают обратно на протяжении 14 дней. Возврат без объяснения причин возможен при сохранении первоначального вида и комплектации. Не выбрасывайте документы, прилагаемые к заказу.
Необходимо зайти на страницу BigGeek и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от BigGeek необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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|Аксессуары с экономией до 87%
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