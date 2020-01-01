Как применять промокоды Big Geek

Купон на скидку – носитель электронного кода, который нужно ввести при оформлении заказа. Промокоды бесплатно распространяются менеджерами Big Geek в соцсетях и на сайтах-партнерах, включая наш. При первой покупке регистрироваться не обязательно, но все же рекомендуем потратить несколько секунд на эту простую процедуру. Авторизованные пользователи регулярно получают промокоды и подарки в рамках всевозможных акций.

Чтобы использовать купон, достаточно нескольких последовательных действий:

Нажмите «Открыть промокод» напротив понравившегося предложения на этой странице. Перейдите на сайт продавца. Сформируйте корзину заказа. Введите скопированный код в поле «Купон на скидку».

Проверьте, чтобы цена изменилась, и продолжайте оформлять покупку.

Актуальный промокод можно использовать только раз. Компания вправе прекратить акцию досрочно, не уведомляя клиентов по отдельности. Если действующий код не срабатывает, обратитесь в службу поддержки для уточнения. Иногда случается обратная ситуация: система принимает просроченные купоны. Список таких «скрытых» предложений вы найдете внизу этой страницы.

Скидка, предоставляемая при активации промокода, чаще выражается определенной суммой. Также это может быть процент от стоимости, подарок или бесплатная доставка. Как правило, действие предложения распространяется на все категории товаров.