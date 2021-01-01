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В официальном магазине Билайн Вас ждет множество интересных предложений, большой ассортимент товаров и услуг, удобная система оплаты, и все это по максимально выгодным и честным ценам! Откройте для себя скидки до 22000 рублей при покупке новых смартфонов, акции для новых клиентов и ... многое другое. Вы хотели бы сделать свою покупку более выгодной уже сегодня? Отлично, в этом Вам поможет один из промокодов Билайн, которые приведены на этой странице. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
shop@beeline.ru
Телефон:
8 (800) 700 0611
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
В официальном магазине Билайн Вас ждет множество интересных предложений, большой ассортимент товаров и услуг, удобная система оплаты, и все это по максимально выгодным и честным ценам! Откройте для себя скидки до 22000 рублей при покупке новых смартфонов, акции для новых клиентов и ... многое другое. Вы хотели бы сделать свою покупку более выгодной уже сегодня? Отлично, в этом Вам поможет один из промокодов Билайн, которые приведены на этой странице. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
shop@beeline.ru
Телефон:
8 (800) 700 0611
Соц. сети:
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В интернет-магазине Билайн постоянно действуют акции, позволяющие сэкономить на покупках, оплате услуг и подключении. Зарегистрировавшиеся на сайте и владельцы мобильных приложений получают предложения промокодов прямо на указанные контакты. Остальные легко могут найти скидочные купоны в интернете. Например, на этой странице.
Чтобы воспользоваться действующим промокодом или акцией, нажмите кнопку «Открыть» напротив предложения. Код автоматически копируется в буфер. Следующие действия:
Переходите на сайт Beeline.
Выбираете товары.
Переходите в корзину.
Нажимаете «Указать промокод».
Вставляете скопированную комбинацию и жмете «Активировать».
Завершаете оформление заказа.
Промокоды дарят по разным поводам: за первую покупку, заказ через мобильное приложение, в рамках акций. Купоны дают право на скидку в процентах или на фиксированную сумму, бесплатную доставку или другую услугу. Актуальным часто бывает и код, срок действия которого официально истек. Подобные купоны вы найдете внизу этой страницы.
Пользователи мобильного приложения получают бонусы за покупки более чем в 600 партнерских магазинах. Владельцы гаджетов на Андроиде могут активировать опцию «Автобонусы» и просто оплачивать заказы телефоном. Остальным нужно переходить на сайты с личного кабинета, выбирая предложения в списке «Наши партнеры». Бонус равняется одному рублю. Этим кешбэком можно расплачиваться за покупки.
Акции Beeline позволяют получать льготные условия при:
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Актуальные предложения собраны на странице «Акции и бонусы». Желающим как можно быстрее обзавестись последней моделью смартфона или планшета предлагают принять участие в программе Trade-In. Суть в том, чтобы приобрести товар по сниженной цене, отдав взамен собственную технику.
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Интернет-магазин оператора мобильной связи Билайн – место, где можно заказать и оплатить услуги компании, приобрести смартфоны и гаджеты. Мобильный и домашний интернет, цифровое телевидение, денежные переводы – все это доступно пользователям сайта. Клиентов ожидают многочисленные скидки в рамках действующих акций и по промокодам.
Оператор предлагает услуги частным лицам и бизнесу. Для покупки не обязательно регистрироваться на сайте, но статус авторизованного пользователя дает много преимуществ. Клиенты Билайн первыми узнают о новых акциях и получают в подарок промокоды. Не редкостью являются вознаграждения за лояльность.
Представители бизнеса могут заказать услуги телефонии, мобильного и офисного интернета на особых условиях. Доступны новейшие решения, позволяющие сделать организацию рабочего процесса максимально эффективной и простой. Специальный навигатор поможет определить оптимальную программу. Достаточно указать отрасль, потребности предприятия и количество сотрудников.
В категории «Телефоны и гаджеты» тоже есть раздел «Акции». Для любителей распродаж предусмотрена рубрика «Всё по 99». Там собраны интересные предложения, доступные всего по 99 рублей. Популярные категории товаров:
телефоны;
планшеты;
компьютерное и сетевое оборудование;
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аксессуары;
цифровые товары.
Естественно, на сайте мобильного оператора всегда можно приобрести новый пакет, обновить тарифный план и оплатить услуги связи, интернета или цифрового телевидения. Владельцы карт «Билайн» получают кешбэк бонусами по курсу 1:1. Этими средствами можно оплачивать до 99,9% заказа. Управление счетом ведется через онлайн-банкинг или приложение. Доступны карты с кредитным лимитом.
Интернет-магазин предлагает разнообразные варианты расчета:
Наличными или картой при получении. У курьера или сотрудника офиса есть мобильный терминал, принимающий MasterCard и Visa. Нужно предъявить удостоверение личности.
Картой в момент оформления. Обязателен код CVV2/CVC2. Не забудьте активировать промокод, чтобы получить скидку.
По безналичному расчету. Клиент должен прислать на email учетную карточку с банковскими реквизитами, заверенную гендиректором фирмы или другим ответственным лицом.
При заказе на определенную сумму посылку доставляют бесплатно. Вместе с товаром должны выдать гарантийный талон и чек. В течение 14 дней посылку можно вернуть или обменять без объяснения причин. В зависимости от ситуации, менеджеры Билайн могут восстановить использованный промокод или полностью аннулировать его.
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