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Стань автором блога онлайн-сервиса по заказу билетов Biletix, пиши интересные статьи на сайт сервиса и получай скидку на перелеты. За каждую написанную и опубликованную статью Вы получите 1000 рублей на бонусный счет. Делитесь полезной и интересной информацией и зарабатывайте на сле ... дующие поездки. Больше поездок – больше впечатлений!
Юридический адрес:
105082, РФ, Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1
Телефон:
+7 (495) 668 61 98
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Стань автором блога онлайн-сервиса по заказу билетов Biletix, пиши интересные статьи на сайт сервиса и получай скидку на перелеты. За каждую написанную и опубликованную статью Вы получите 1000 рублей на бонусный счет. Делитесь полезной и интересной информацией и зарабатывайте на сле ... дующие поездки. Больше поездок – больше впечатлений!
Юридический адрес:
105082, РФ, Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1
Телефон:
+7 (495) 668 61 98
Соц. сети:
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Онлайн-сервис Biletix создан в 2008 году холдингом Випсервис. Сегодня это туроператор и онлайн-тревел-агентство. Он предоставляет клиентам возможность дистанционно купить авиабилеты и другие туристические услуги. Компания включена в реестр туроператоров, аккредитована IATA и Транспортной клиринговой палатой РФ.
Клиенты выбирают Билетикс по следующим причинам:
качественная поддержка сотрудниками собственных call-центров;
возможность заказывать услуги онлайн круглосуточно из любой точки мира;
привлекательные цены и возможность экономить за счет скидок по промокодам, акциям и спецпредложениям;
в одном месте можно не только купить билеты, но и заказать другие услуги для путешественников.
Сервис регулярно получает престижные награды, такие как «Золотой сайт 2015», «Самое надежное онлайн-тревел-агентство TWITW 2015».
Купить авиабилеты или другие туристические услуги со скидкой можно с помощью промокода. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр. Список действующих купонов и других спецпредложений компании от онлайн-турагентства доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться спецпредложением, достаточно выполнить следующие действия:
Выбрать актуальную акцию в списке и нажать на кнопку с ней.
Дождаться перехода на сайте онлайн-турагентства и выбрать билеты или другие туристические услуги.
Перейти к оформлению заказа и ввести промокод перед выбором способа оплаты.
Внести оплату и дождаться маршрутной квитанции или других документов.
Перед использованием промокода нужно изучить условия акции. Часто они действуют только на первый заказ, на билеты по определенным направлениям или конкретных авиакомпаний. Все купоны имеют ограниченный срок действия.
После выбора акции и нажатия на кнопки промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а затем сервис откроет сайт онлайн-турагентства. Если для получения скидки или бонуса не требуется вводить коды, об этом будет показано сообщение.
Код купона можно не набирать в форме заказа, а вставить из буфера обмена. Это поможет сэкономить время и исключит ошибки. После активации промокода сервис сразу покажет, сколько рублей составила скидка, и пересчитает стоимость заказа.
Получать скидки можно не только с помощью купонов, но и участвуя в различных акциях. Информация о них публикуется на главной странице сервиса. Иногда по ним можно получить персональный промокод на скидку или другой бонус.
Чтобы не пропустить новые спецпредложения, рекомендуется подписаться на рассылку компании. В ней также публикуются новости и ссылки на актуальные советы или рекомендации. Еще один способ следить за новыми акциями — вступить в группы компании в социальных сетях, где тоже проходят различные розыгрыши и конкурсы, в которых можно выиграть билеты, скидочные купоны и другие призы.
Кроме того, Билетикс предлагает клиентам собственную программу лояльности. По ней можно получать баллы за каждую покупку авиабилетов. Они хранятся на бонусном счете и могут быть использованы для оплаты новых заказов.
Компания также рекомендует установить приложение на смартфон. В нем, как и на сайте, можно покупать билеты и туристические услуги со скидками по промокодам, получать информацию о новых скидках и других спецпредложениях. Загрузить приложение можно через фирменные магазины программного обеспечения на устройства с ОС Android и iOS.
Чаще всего со скидками по промокодам и акциям в сервисе Билетикс покупают авиабилеты по России и в другие страны мира. Клиент может приобрести билет в нужный город или туда и обратно либо сразу спланировать маршрут, а затем купить на него проездные документы. Сервис объединяет предложения более 700 авиакомпаний, поэтому в нем доступны билеты для перелета практически в любую точку мира, если там есть аэропорт.
Чтобы клиенту было проще определиться, куда выгодно отправиться, компания регулярно размещает на сайте обзоры популярных мест отдыха. Причем билеты в сервисе можно приобрести не только на ближайшие даты, но и заранее. Часто авиакомпании предлагают специальные цены на перелет для тех, кто бронирует его до начала сезона.
Кроме того, в сервисе Biletix можно купить со скидками железнодорожные билеты, забронировать отели, заказать трансфер, оформить страховку для визы или аренду автомобиля.
Оплатить заказ со скидками по промокодам можно банковской картой, через личный кабинет некоторых банков и в салонах связи партнеров. Все билеты в Билетикс оформляются в электронной форме. После оплаты брони клиенту присылают маршрутную квитанцию по электронной почте. Ее рекомендуется распечатать и иметь при себе.
При бронировании отелей, трансферов, аренды авто все документы, подтверждающие заключение договора, также поступают в электронной форме. Это исключает ситуации кражи или утери бумаг. Даже если бумажная копия документа потеряется, ее можно распечатать еще раз через личный кабинет Biletix.
Для юридических лиц предоставлена возможность оплачивать билеты через корпоративный депозит. Все документы для бухгалтерии данная категория клиентов получает сразу после оформления заказа. Они высылаются в электронной форме.
Необходимо зайти на страницу Biletix и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Biletix необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Biletix.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод Билетикс: авиаперелет из Москвы в Санкт-Петербург от 1100 рублей
|не требуется
|Скидка
|Промокод Biletix: из Москвы в Казань поездом по цене от 1300 рублей
|не требуется
|Скидка
|Корпоративным клиентам - особые условия
|не требуется
|Скидка
|Подарите близким сертификаты по цене от 1000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дарим подарки от наших партнеров при покупке билетов
|не требуется