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Промокоды и скидки Biletix | Март 2021

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Промокод Biletix: из Москвы в Казань поездом по цене от 1300 рублей
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Посетить Biletix
Контакты Biletix

Юридический адрес:
105082, РФ, Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1

Телефон:
+7 (495) 668 61 98

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидки для авторов блога Biletix

Стань автором блога онлайн-сервиса по заказу билетов Biletix, пиши интересные статьи на сайт сервиса и получай скидку на перелеты. За каждую написанную и опубликованную статью Вы получите 1000 рублей на бонусный счет. Делитесь полезной и интересной информацией и зарабатывайте на сле ... дующие поездки. Больше поездок – больше впечатлений!


Посетить Biletix
Контакты Biletix

Юридический адрес:
105082, РФ, Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1

Телефон:
+7 (495) 668 61 98

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Biletix

Подробнее о сервисе Biletix

Подробнее о сервисе Biletix

Онлайн-сервис Biletix создан в 2008 году холдингом Випсервис. Сегодня это туроператор и онлайн-тревел-агентство. Он предоставляет клиентам возможность дистанционно купить авиабилеты и другие туристические услуги. Компания включена в реестр туроператоров, аккредитована IATA и Транспортной клиринговой палатой РФ.

Клиенты выбирают Билетикс по следующим причинам:

  • качественная поддержка сотрудниками собственных call-центров;

  • возможность заказывать услуги онлайн круглосуточно из любой точки мира;

  • привлекательные цены и возможность экономить за счет скидок по промокодам, акциям и спецпредложениям;

  • в одном месте можно не только купить билеты, но и заказать другие услуги для путешественников.

Сервис регулярно получает престижные награды, такие как «Золотой сайт 2015», «Самое надежное онлайн-тревел-агентство TWITW 2015». 

Как воспользоваться скидочным купоном в Biletix

Как воспользоваться скидочным купоном в Biletix

Купить авиабилеты или другие туристические услуги со скидкой можно с помощью промокода. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр. Список действующих купонов и других спецпредложений компании от онлайн-турагентства доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться спецпредложением, достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать актуальную акцию в списке и нажать на кнопку с ней.

  2. Дождаться перехода на сайте онлайн-турагентства и выбрать билеты или другие туристические услуги.

  3. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод перед выбором способа оплаты.

  1. Внести оплату и дождаться маршрутной квитанции или других документов.

Перед использованием промокода нужно изучить условия акции. Часто они действуют только на первый заказ, на билеты по определенным направлениям или конкретных авиакомпаний. Все купоны имеют ограниченный срок действия.

После выбора акции и нажатия на кнопки промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а затем сервис откроет сайт онлайн-турагентства. Если для получения скидки или бонуса не требуется вводить коды, об этом будет показано сообщение.

Код купона можно не набирать в форме заказа, а вставить из буфера обмена. Это поможет сэкономить время и исключит ошибки. После активации промокода сервис сразу покажет, сколько рублей составила скидка, и пересчитает стоимость заказа. 

Покупка билетов и туристических услуг в сервисе Biletix с максимальной скидкой

Покупка билетов и туристических услуг в сервисе Biletix с максимальной скидкой

Получать скидки можно не только с помощью купонов, но и участвуя в различных акциях. Информация о них публикуется на главной странице сервиса. Иногда по ним можно получить персональный промокод на скидку или другой бонус.

Чтобы не пропустить новые спецпредложения, рекомендуется подписаться на рассылку компании. В ней также публикуются новости и ссылки на актуальные советы или рекомендации. Еще один способ следить за новыми акциями — вступить в группы компании в социальных сетях, где тоже проходят различные розыгрыши и конкурсы, в которых можно выиграть билеты, скидочные купоны и другие призы.

Кроме того, Билетикс предлагает клиентам собственную программу лояльности. По ней можно получать баллы за каждую покупку авиабилетов. Они хранятся на бонусном счете и могут быть использованы для оплаты новых заказов.

Компания также рекомендует установить приложение на смартфон. В нем, как и на сайте, можно покупать билеты и туристические услуги со скидками по промокодам, получать информацию о новых скидках и других спецпредложениях. Загрузить приложение можно через фирменные магазины программного обеспечения на устройства с ОС Android и iOS. 

Популярные билеты в Biletix со скидками

Популярные билеты в Biletix со скидками

Чаще всего со скидками по промокодам и акциям в сервисе Билетикс покупают авиабилеты по России и в другие страны мира. Клиент может приобрести билет в нужный город или туда и обратно либо сразу спланировать маршрут, а затем купить на него проездные документы. Сервис объединяет предложения более 700 авиакомпаний, поэтому в нем доступны билеты для перелета практически в любую точку мира, если там есть аэропорт.

Чтобы клиенту было проще определиться, куда выгодно отправиться, компания регулярно размещает на сайте обзоры популярных мест отдыха. Причем билеты в сервисе можно приобрести не только на ближайшие даты, но и заранее. Часто авиакомпании предлагают специальные цены на перелет для тех, кто бронирует его до начала сезона.

Кроме того, в сервисе Biletix можно купить со скидками железнодорожные билеты, забронировать отели, заказать трансфер, оформить страховку для визы или аренду автомобиля. 

Оплата и доставка билетов в сервисе Biletix

Оплата и доставка билетов в сервисе Biletix

Оплатить заказ со скидками по промокодам можно банковской картой, через личный кабинет некоторых банков и в салонах связи партнеров. Все билеты в Билетикс оформляются в электронной форме. После оплаты брони клиенту присылают маршрутную квитанцию по электронной почте. Ее рекомендуется распечатать и иметь при себе.

При бронировании отелей, трансферов, аренды авто все документы, подтверждающие заключение договора, также поступают в электронной форме. Это исключает ситуации кражи или утери бумаг. Даже если бумажная копия документа потеряется, ее можно распечатать еще раз через личный кабинет Biletix.

Для юридических лиц предоставлена возможность оплачивать билеты через корпоративный депозит. Все документы для бухгалтерии данная категория клиентов получает сразу после оформления заказа. Они высылаются в электронной форме. 

Часто задаваемые вопросы про Biletix

★ Как получить промокоды в Biletix?

Необходимо зайти на страницу Biletix и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Biletix?

Чтобы воспользоваться промокодом от Biletix необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Biletix доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения Biletix актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Biletix.

★ Почему стоит использовать купоны Biletix?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Biletix

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Билетикс: авиаперелет из Москвы в Санкт-Петербург от 1100 рублейне требуется
СкидкаПромокод Biletix: из Москвы в Казань поездом по цене от 1300 рублейне требуется
СкидкаКорпоративным клиентам - особые условияне требуется
СкидкаПодарите близким сертификаты по цене от 1000 рублейне требуется
СкидкаДарим подарки от наших партнеров при покупке билетовне требуется

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