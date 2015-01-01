Как воспользоваться скидочным купоном в Biletix

Купить авиабилеты или другие туристические услуги со скидкой можно с помощью промокода. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр. Список действующих купонов и других спецпредложений компании от онлайн-турагентства доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться спецпредложением, достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать актуальную акцию в списке и нажать на кнопку с ней. Дождаться перехода на сайте онлайн-турагентства и выбрать билеты или другие туристические услуги. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод перед выбором способа оплаты.

Внести оплату и дождаться маршрутной квитанции или других документов.

Перед использованием промокода нужно изучить условия акции. Часто они действуют только на первый заказ, на билеты по определенным направлениям или конкретных авиакомпаний. Все купоны имеют ограниченный срок действия.

После выбора акции и нажатия на кнопки промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а затем сервис откроет сайт онлайн-турагентства. Если для получения скидки или бонуса не требуется вводить коды, об этом будет показано сообщение.

Код купона можно не набирать в форме заказа, а вставить из буфера обмена. Это поможет сэкономить время и исключит ошибки. После активации промокода сервис сразу покажет, сколько рублей составила скидка, и пересчитает стоимость заказа.