Как использовать скидочные купоны в книжном магазине Book24

На данной странице представлены промокоды, действующие в интернет-магазине сегодня. Они помогают экономить на покупках, а также получать подарки или бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться акционными предложениями, действуйте по следующей схеме:

Выберите промокод. В одном заказе можно применить только один код на скидку. Перейдите на страницу магазина. Переход происходит автоматически при нажатии на соответствующий купон. При этом промокод копируется в буфер обмена. Сложите в корзину понравившиеся книги. Перейдите к оплате заказа. В соответствующем поле вставьте промокод.

Оплатите заказ по сниженной цене.

Промокод не сработает, если не выполнены его условия. Внимательно изучите, на какие товары распространяется скидка и есть ли требования к сумме заказа. Иногда акции не действуют на некоторые бестселлеры и новинки. Тогда можно попробовать другой промокод или вернуться на страницу позже, когда для этой категории появятся новые купоны.