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Юридический адрес:
125252, г.Москва, Зорге, дом 1, ООО Торговый дом ""Эксмо""
Электронная почта:
imarket@book24.ru
Телефон:
8 (800) 333-65-23
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Книжный магазин book24 это десятки тысяч наименований товаров, самые выгодные цены, постоянно обновляющиеся, интересные акции и эксклюзивные предложения, которые не оставят равнодушным даже самого привередливого покупателя! Откройте для себя новинки книжного мира, скидки до 50%, бон ... усную программу и другие достоинства интернет-магазина. Вы хотели бы сделать свою покупку еще более выгодной? Тогда примените один из промокодов book24, скопировав его и вставив в соответствующее поле перед оплатой заказа.
Юридический адрес:
125252, г.Москва, Зорге, дом 1, ООО Торговый дом ""Эксмо""
Электронная почта:
imarket@book24.ru
Телефон:
8 (800) 333-65-23
Соц. сети:
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Книжный интернет-магазин Book24 — это официальный ретейлер группы российских издательств «ЭКСМО», «АСТ», «Манн, Иванов и Фербер». В его каталоге содержится более 60 000 позиций товара. Прямое сотрудничество с российскими издательствами позволяет продавать новинки раньше остальных книжных магазинов, устанавливая при этом минимальные цены.
Book24 избегает промежуточных пересылок товаров, отправляя заказы со складов издательств и тем самым минимизируя риск повреждения посылок. Интернет-магазин работает с розничными и оптовыми покупателями, сотрудничает с компаниями. Корпоративная программа предусматривает дополнительные скидки, бесплатную доставку в офис и помощь в выборе литературы.
Несколько советов, которые помогут уменьшить стоимость заказа:
Заходите в разделы магазина с акциями и распродажами. Баснословных скидок в Бук24 ожидать не стоит, поскольку цены здесь и так умеренные, но экономия до 25% возможна.
Делайте предварительный заказ на новинки. Во-первых, вы получите скидку на новую книгу. Во-вторых, сможете раньше других ее получить на руки и прочитать.
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Станьте участником программы лояльности. Для постоянных клиентов предусмотрена накопительная бонусная программа: чем больше покупок, тем выше статус и размер скидок. Кроме того, бонусы можно заработать за действия на сайте: регистрацию, подписку на рассылку, указание даты рождения, написание отзыва. При оплате заказа баллы суммируются со скидкой.
Подпишитесь на рассылку и получите промокод на первый заказ. Кроме того, вы сможете всегда быть в курсе последних событий: поступлений новинок, акций, рецензий, подборок от известных людей.
Заходите в блог компании. Она часто публикует тесты, за прохождение которых выдает промокод на скидку.
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Используйте карту Много.ру. За покупки в Book24 на нее начисляются бонусные баллы.
Станьте участником корпоративной программы. Ваши сотрудники смогут покупать книги со скидками и бесплатно получать их прямо в офисе, если он расположен в Москве.
В книжном интернет-магазине по сниженной цене можно найти следующие направления:
детскую литературу: от художественных произведений Александра Волкова и Астрид Линдгрен до учебных пособий и книг с головоломками;
комиксы, мангу, артбуки;
литературу для подростков;
книги для бизнеса: о том, как руководить людьми и компаниями, вести маркетинговые кампании, создавать контент, как стать успешным и т.д.
художественную литературу;
не художественную литературу: от кулинарии до книг о космосе;
закладки, блокноты, скетчбуки, дневники и другие записные книжки.
Скидки распространяются на бестселлеры, новинки, предзаказ. Бук24 отмечает специальным знаком книги, на которые установлена льготная цена. Чтобы помочь покупателям сделать выбор, интернет-магазин размещает рекомендации, подборки, обзоры редакторов издательств, составляет рейтинги на основе рыночных данных.
За заказ можно рассчитаться одним из следующих способов:
банковской картой Visa или Mastercard,
наличными курьеру,
наложенным платежом,
QIWI,
WebMoney,
Яндекс.Деньги.
Магазин Бук24 установил ограничения для наложенного платежа. Если заказ на большую сумму, выбирайте другие способы оплаты. Посылки доставляют в любой населенный пункт России и даже за рубеж. Обычно есть несколько вариантов доставки:
курьером до дома или офиса,
в пункты выдачи СДЭК, Boxberry, или 5post,
Почтой России.
Доставка бесплатная, если сумма заказа в Book24 превышает установленный минимум. Срок зависит от удаленности населенного пункта и указывается при оформлении. Вернуть книги можно в течение 7 дней, при наличии брака — в течение 20 дней. При этом должны быть сохранены внешний вид, упаковка и чек.
Необходимо зайти на страницу book24 и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от book24 необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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