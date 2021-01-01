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5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Book24 | Март 2021

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Посетить book24
Контакты book24

Юридический адрес:
125252, г.Москва, Зорге, дом 1, ООО Торговый дом ""Эксмо""

Электронная почта:
imarket@book24.ru

Телефон:
8 (800) 333-65-23

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Книжные скидки

Книжный магазин book24 это десятки тысяч наименований товаров, самые выгодные цены, постоянно обновляющиеся, интересные акции и эксклюзивные предложения, которые не оставят равнодушным даже самого привередливого покупателя! Откройте для себя новинки книжного мира, скидки до 50%, бон ... усную программу и другие достоинства интернет-магазина. Вы хотели бы сделать свою покупку еще более выгодной? Тогда примените один из промокодов book24, скопировав его и вставив в соответствующее поле перед оплатой заказа.


Посетить book24
Контакты book24

Юридический адрес:
125252, г.Москва, Зорге, дом 1, ООО Торговый дом ""Эксмо""

Электронная почта:
imarket@book24.ru

Телефон:
8 (800) 333-65-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
Кораблик
Буквоед
Kotofoto
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

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Специальные предложения от book24

Как использовать скидочные купоны в книжном магазине Book24

Как использовать скидочные купоны в книжном магазине Book24

На данной странице представлены промокоды, действующие в интернет-магазине сегодня. Они помогают экономить на покупках, а также получать подарки или бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться акционными предложениями, действуйте по следующей схеме:

  1. Выберите промокод. В одном заказе можно применить только один код на скидку.

  2. Перейдите на страницу магазина. Переход происходит автоматически при нажатии на соответствующий купон. При этом промокод копируется в буфер обмена.

  3. Сложите в корзину понравившиеся книги.

  4. Перейдите к оплате заказа. В соответствующем поле вставьте промокод.

  1. Оплатите заказ по сниженной цене.

Промокод не сработает, если не выполнены его условия. Внимательно изучите, на какие товары распространяется скидка и есть ли требования к сумме заказа. Иногда акции не действуют на некоторые бестселлеры и новинки. Тогда можно попробовать другой промокод или вернуться на страницу позже, когда для этой категории появятся новые купоны.

О магазине Book24

О магазине Book24

Книжный интернет-магазин Book24 — это официальный ретейлер группы российских издательств «ЭКСМО», «АСТ», «Манн, Иванов и Фербер». В его каталоге содержится более 60 000 позиций товара. Прямое сотрудничество с российскими издательствами позволяет продавать новинки раньше остальных книжных магазинов, устанавливая при этом минимальные цены.

Book24 избегает промежуточных пересылок товаров, отправляя заказы со складов издательств и тем самым минимизируя риск повреждения посылок. Интернет-магазин работает с розничными и оптовыми покупателями, сотрудничает с компаниями. Корпоративная программа предусматривает дополнительные скидки, бесплатную доставку в офис и помощь в выборе литературы.

Как сэкономить на покупках книг в Book24

Как сэкономить на покупках книг в Book24

Несколько советов, которые помогут уменьшить стоимость заказа:

  • Заходите в разделы магазина с акциями и распродажами. Баснословных скидок в Бук24 ожидать не стоит, поскольку цены здесь и так умеренные, но экономия до 25% возможна.

  • Делайте предварительный заказ на новинки. Во-первых, вы получите скидку на новую книгу. Во-вторых, сможете раньше других ее получить на руки и прочитать.

  • Используйте актуальные промокоды. Мы собираем для вас действующие купоны, чтобы покупки стали менее затратными.

  • Станьте участником программы лояльности. Для постоянных клиентов предусмотрена накопительная бонусная программа: чем больше покупок, тем выше статус и размер скидок. Кроме того, бонусы можно заработать за действия на сайте: регистрацию, подписку на рассылку, указание даты рождения, написание отзыва. При оплате заказа баллы суммируются со скидкой.

  • Подпишитесь на рассылку и получите промокод на первый заказ. Кроме того, вы сможете всегда быть в курсе последних событий: поступлений новинок, акций, рецензий, подборок от известных людей.

  • Заходите в блог компании. Она часто публикует тесты, за прохождение которых выдает промокод на скидку.

  • Пишите отзывы. За рецензии интернет-магазин вознаграждает своих покупателей подарками.

  • Используйте карту Много.ру. За покупки в Book24 на нее начисляются бонусные баллы.

  • Станьте участником корпоративной программы. Ваши сотрудники смогут покупать книги со скидками и бесплатно получать их прямо в офисе, если он расположен в Москве.

Какие популярные книги можно купить со скидкой в Book24

Какие популярные книги можно купить со скидкой в Book24

В книжном интернет-магазине по сниженной цене можно найти следующие направления:

  • детскую литературу: от художественных произведений Александра Волкова и Астрид Линдгрен до учебных пособий и книг с головоломками;

  • комиксы, мангу, артбуки;

  • литературу для подростков;

  • книги для бизнеса: о том, как руководить людьми и компаниями, вести маркетинговые кампании, создавать контент, как стать успешным и т.д.

  • художественную литературу;

  • не художественную литературу: от кулинарии до книг о космосе;

  • закладки, блокноты, скетчбуки, дневники и другие записные книжки. 

Скидки распространяются на бестселлеры, новинки, предзаказ. Бук24 отмечает специальным знаком книги, на которые установлена льготная цена. Чтобы помочь покупателям сделать выбор, интернет-магазин размещает рекомендации, подборки, обзоры редакторов издательств, составляет рейтинги на основе рыночных данных.

Оплата и доставка книг в Book24

Оплата и доставка книг в Book24

За заказ можно рассчитаться одним из следующих способов:

  • банковской картой Visa или Mastercard,

  • наличными курьеру,

  • наложенным платежом,

  • QIWI,

  • WebMoney,

  • Яндекс.Деньги.

Магазин Бук24 установил ограничения для наложенного платежа. Если заказ на большую сумму, выбирайте другие способы оплаты. Посылки доставляют в любой населенный пункт России и даже за рубеж. Обычно есть несколько вариантов доставки:

  • курьером до дома или офиса,

  • в пункты выдачи СДЭК, Boxberry, или 5post,

  • Почтой России.

Доставка бесплатная, если сумма заказа в Book24 превышает установленный минимум. Срок зависит от удаленности населенного пункта и указывается при оформлении. Вернуть книги можно в течение 7 дней, при наличии брака — в течение 20 дней. При этом должны быть сохранены внешний вид, упаковка и чек.

Часто задаваемые вопросы про book24

★ Как получить промокоды в book24?

Необходимо зайти на страницу book24 и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод book24?

Чтобы воспользоваться промокодом от book24 необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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