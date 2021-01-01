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4 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Буквоед | Март 2021

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Из Питера, от сердца

Нет возможности поехать в Петербург, но хочется прикоснуться к культурной столице? Сделайте это посетив книжный магазин Буквоед. Питерская сеть розничных магазинов предоставляет своим покупателям удобнейшую онлайн площадку для выбора книг, товаров для детей, для творчества, а так же ... подарков. А приятные акции помогут Вас удачно сэкономить! Вы уже отправили в корзину стопку книг? Отлично, не забудьте применить один из наших промокодов буквоед, чтобы сделать покупку еще более выгодной!


Посетить Буквоед
Контакты Буквоед

Телефон:
8 (800) 250-06-18

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
book24
Frendi
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Буквоед

Какие популярные книги продают со скидкой в «Буквоеде»

Какие популярные книги продают со скидкой в «Буквоеде»

В ассортименте магазина более 2 млн книг и около 54 000 наименований других товаров. Регулярно на часть из них устанавливают скидки. Сегодня по сниженной цене продается художественная литература и книги следующих направлений:

  • детские;

  • научно-популярные;

  • по психологии;

  • по истории;

  • бизнес, маркетинг, истории успеха;

  • эзотерика, парапсихология и тайны;

  • по управлению финансами.

Для большинства книг скидка выражается в процентах от ее стоимости, а для некоторых категорий действует акция — 3 книги по цене 2. Акции могут распространяться на новинки и бестселлеры.

Кроме книг, «Буквоед» продает:

  • музыку и аудиокниги;

  • подарки и сувениры;

  • электронику: аксессуары для смартфонов, лампы;

  • настольные игры, пазлы и товары для творчества;

  • товары для детей: конструкторы, игрушки, развивающие игры, наборы для рисования, лепки, рукоделия;

  • поздравительные открытки и календари;

  • канцелярию: бланки, бумагу, дневники, тетради, ежедневники, органайзеры, блокноты;

  • мармелад в коробках.

Как активировать скидочный купон на сайте Bookvoed.ru

Как активировать скидочный купон на сайте Bookvoed.ru

Для магазина акции и промокоды — это способы привлечения покупателей, для клиентов — это возможность сэкономить на покупках любимых книг. Купоны могут распространяться на весь ассортимент магазина, отдельные жанры или продукцию определенных издательств. Чаще всего промокод выражается в процентах от суммы заказа. Чтобы активировать его в интернет-магазине, не придется прикладывать лишних усилий:

  1. Выберите акцию. На этой странице представлено много акционных предложений, но в магазине действует правило: один заказ — один промокод.

  2. Перейдите в книжный магазин. При нажатии на соответствующую акцию переход происходит автоматически с копированием кода в буфер обмена.

  3. Соберите книги в корзину.

  4. Перейдите к оформлению заказа. Укажите промокод в соответствующем поле.

  1. Оплатите заказ.

Если промокод не сработает, магазин укажет причину, по которой он не подошел. Например, акция распространяется только на заказы свыше 1 500 рублей. В таком случае выполните требования или примените другой промокод на скидку. На данной странице перечень купонов постоянно обновляется.

История книг с Bookvoed

История книг с Bookvoed

Краеугольный камень этой популярной сети был заложен в 2000 году, когда в Санкт-Петербурге открылась первая точка «Буквоеда». Постепенно компания расширилась до 2 000 человек, работающих в 143 магазинах Северо-Западного округа РФ. На книжных полках и онлайн-площадках одновременно продается более 2 млн книг. Сегодня это крупнейшая книжная сеть в своем регионе.

Магазины «Буквоед» давно вышли за рамки обычных ретейлеров и превратились в культурные центры. За год в них проводится около 1 500 мероприятий: известные авторы организовывают презентации своих книг, представители медиа, науки и искусства проводят семинары и обсуждают актуальные вопросы. «Буквоед» помогает своим клиентам найти друзей и единомышленников, научиться новым хобби, интересно провести время. Отдельные мероприятия предусмотрены для детей.

Как экономить на покупках любимых книг в «Буквоеде»

Как экономить на покупках любимых книг в «Буквоеде»

Несколько рекомендаций для книголюбов, которые хотят сэкономить на своем хобби:

  • Заходите в раздел с акциями на сайте магазина. В нем вы сможете узнать, на продукцию каких издательств или какого направления сегодня действуют скидки.

  • Используйте актуальные промокоды. Представленные на этой странице купоны можно использовать независимо от действующих акций. В большинстве случае они распространяются на все товары. Промокоды регулярно обновляются, поэтому заходите сюда почаще.

  • Станьте участником программы лояльности. Получите пластиковую или виртуальную карту, которая будет доступна в личном кабинете на сайте и приложении. За каждую покупку на карту начисляются бонусы, которыми можно будет оплатить следующие заказы (до 100%). Бонусная система накопительная: с увеличением чека растет размер кешбэка на карту лояльности. При этом в традиционных магазинах баллов начисляют в два раза больше, чем на Bookvoed.ru. Повышенный кешбэк ждет покупателей в день их рождения. Дополнительные баллы можно заработать за активность: написание отзывов про авторов и книги в личном кабинете. Срок действия бонусов — 180 дней.

  • Подпишитесь на рассылку магазина. Он будет присылать информацию о закрытых распродажах, акциях, подборках, мероприятиях и новинках.

  • Установите приложение «Буквоед». За его установку дают бонусные баллы. С помощью приложения оформляйте покупки, смотрите статус заказа, читайте подборки и рецензии. В нем также можно пользоваться всеми преимуществами клубной карты.

  • Пишите отзывы. За них начисляют бонусные баллы. Количество баллов зависит от содержания поста, вложенных фото и тэгов. Оцениваются лишь отзывы, написанные по правилам книжного магазина. Объектом описания могут стать не только книги, но и канцелярия, наборы для творчества и другие товары.

Оплата и доставка книг в «Буквоеде»

Оплата и доставка книг в «Буквоеде»

В книжном интернет-магазине предусмотрено несколько способов оплаты:

  • наличными при получении;

  • банковской картой на сайте или в пункте выдачи;

  • банковским переводом для физических и юридических лиц.

«Буквоед» предлагает два способа доставки:

  • самовывоз (5 000 пунктов выдачи);

  • курьером до офиса или дома (более 2 000 населенных пунктов по всей России). 

Для заказов свыше минимальной суммы доставка бесплатная. Ее срок зависит от региона и указывается при оформлении заказа. Возврат книг осуществляется в течение 7 дней, если замечен брак, то в течение 14 дней. Принимаются только неиспользованные книги с чеками.

Часто задаваемые вопросы про Буквоед

★ Как получить промокоды в Буквоед?

Необходимо зайти на страницу Буквоед и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Буквоед?

Чтобы воспользоваться промокодом от Буквоед необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Буквоед доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Буквоед актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Буквоед.

★ Почему стоит использовать купоны Буквоед?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Буквоед

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