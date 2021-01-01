Какие популярные книги продают со скидкой в «Буквоеде»

В ассортименте магазина более 2 млн книг и около 54 000 наименований других товаров. Регулярно на часть из них устанавливают скидки. Сегодня по сниженной цене продается художественная литература и книги следующих направлений:

детские;

научно-популярные;

по психологии;

по истории;

бизнес, маркетинг, истории успеха;

эзотерика, парапсихология и тайны;

по управлению финансами.

Для большинства книг скидка выражается в процентах от ее стоимости, а для некоторых категорий действует акция — 3 книги по цене 2. Акции могут распространяться на новинки и бестселлеры.

Кроме книг, «Буквоед» продает: