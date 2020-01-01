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30%
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По Москве при покупке от 5000 рублей, по России - при покупке на сумму от 15000 рублей
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30%
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15%
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25%
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В интернет-магазине техники Браун Вы можете получить скидку 2% на любые товары. Чтобы получить скидку, необходимо оплатить заказ банковской картой на сайте, выбрав соответствующий тип оплаты при оформлении. Скидка рассчитается автоматически при оплате. Выбирайте безопасный и удобный ... способ оплаты и получайте выгоду с Браун!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.17
Электронная почта:
shop@braun-russia.ru
Телефон:
8 (495) 662-96-078
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 4
В интернет-магазине техники Браун Вы можете получить скидку 2% на любые товары. Чтобы получить скидку, необходимо оплатить заказ банковской картой на сайте, выбрав соответствующий тип оплаты при оформлении. Скидка рассчитается автоматически при оплате. Выбирайте безопасный и удобный ... способ оплаты и получайте выгоду с Браун!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.17
Электронная почта:
shop@braun-russia.ru
Телефон:
8 (495) 662-96-078
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Немецкий бренд Braun был основан в 1921 году в Германии. За свою почти столетнюю историю компания превратилась в крупного производителя, продукция которого представлена в десятках стран мира. Сегодня бренд ассоциируется с качеством, а многие продукты стали лидерами по продажам в своей нише.
Покупателям предлагается продукция среднего ценового сегмента, которая производится в Германии, Великобритании, Венгрии, Польше, Румынии и других странах. Постоянные акции, распродажи, промокоды, рекламные кампании, презентации новинок способствуют популяризации бренда.
В магазине купоны появляются в честь определенных событий, а также их можно получить на первый заказ, за подписку на обновления или другие действия. Независимо от типа, промокод можно использовать по инструкции, для этого нужно:
Подобрать код купона, действующий в нужной категории товаров и предлагающий максимальную скидку.
Кликнуть на кнопку для показа цифр.
Скопировать комбинацию.
Перейти на сайт Braun.
Открыть категорию товаров, выбрать модель и перенести ее в корзину.
Открыть список товаров в корзине.
Найти поле для ввода.
Ввести номер промокода в поле и нажать «Применить».
Нужно учитывать, что использование купона может отменить акции и скидки, примененные к товару ранее. На этой странице нашего сайта есть не только скидочные купоны, но и акционные предложения. Чтобы воспользоваться одним из них, можно перейти по указанной здесь ссылке. Покупатель попадает в раздел товаров со сниженной ценой, где можно изучить условия предложения. Для участия в акции не нужно никаких действий: после выполнения условий, перечисленных на сайте, скидка, подарок или другое поощрение применяется к заказу автоматически.
Постоянный раздел с акциями. На сайте ритейлера есть раздел, в котором собраны все акционные предложения. Информация постоянно обновляется, поэтому здесь можно найти только актуальные возможности снижения цены покупки товаров. Одновременно с выходом акций на сайте они появляются и на этой странице, так что у нас можно найти выгодные действующие предложения бренда.
Кешбэк. В рамках сотрудничества с партнерами в Braun можно получать кешбэк на каждую покупку. Для этого следует выбрать товары из перечисленных категорий, авторизоваться на сайте и оформить заказ. Останется выполнить несколько простых действий – и кешбэк в размере нескольких сотен рублей будет начислен на специальный счет. Эти средства можно будет потратить на новые покупки не только у этого ритейлера, но и в других магазинах. Детальнее с условиями начисления, а также использования бонусов можно ознакомиться на сайте.
Подарки. При покупке некоторых моделей или выполнении условий акции можно получить подарки от магазина. Это могут быть как фирменные аксессуары или комплектующие, так и мелкая бытовая техника.
Скидка на первую покупку. Иногда в магазине проходит акция, в рамках которой новые клиенты могут получить скидку, покупая в Braun впервые. Для получения промокода нужно выполнить условия, перечисленные на странице предложения.
Рассылка. Подписавшись на обновления магазина, можно получать письма с анонсами акций, эксклюзивными предложениями, промокодами и другой информацией. Подписка оформляется после первого заказа, на этапе ввода адреса электронной почты.
Специальные предложения. В магазине есть раздел со специальными предложениями, где собраны товары со скидкой, уцененные модели, наборы товаров и другие позиции.
Социальные сети. В группах компании проходят распродажи, выставляются анонсы акций, раздаются промокоды, доступные только подписчикам.
В магазине Браун есть масса способов снизить цену. Используя их, можно получить больше, а платить — меньше.
Бренд производит и продает мелкую бытовую и кухонную технику, а также устройства для ухода и стайлинга. Среди товаров востребованы эпиляторы, электробритвы, щетки. Часто товары этих групп можно найти среди акционных предложений, а также на них действуют промокоды. Чтобы каждый посетитель мог найти необходимый товар, все они разделены по категориям:
бритье;
эпиляция;
уход за кожей;
уход за волосами;
электрические зубные щетки;
техника для кухни;
техника для дома.
Магазин предлагает покупателям гарантию на все товары, быструю доставку и фирменные подарки.
Оплатить покупку в Браун можно онлайн с использованием банковской карты VISA, MasterCard, Мир, Халва, наличными или на расчетный счет. Для онлайн-оплаты используется защищенный платежный шлюз ОАО «ПСКБ». Это гарантирует сохранность данных и безопасность проведения платежа.
Товары можно забрать в пункте выдачи или почтовом отделении, покупки также может доставить курьер. Иногда в магазине действуют промокоды и акции на бесплатную доставку.
Необходимо зайти на страницу Braun и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Braun необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Braun.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Браун на дополнительную скидку 2% при онлайн-оплате
|не ***
|Скидка
|Промокод Braun: до -35% на триммеры и машинки для стрижки волос
|не требуется
|Скидка
|Приборы для ухода за лицом и телом с выгодой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Товары для подготовки к Масленнице с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Доставим товары по всей России бесплатно
|не требуется
|Скидка
|При покупке электрического чайника кружка-термос в подарок
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 4000 рублей на парогенераторы CareStyle 7 IS7155 и CareStyle 7 IS7156
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 30% на электрические чайники
|не требуется
|Скидка
|Стайлеры для завивки с выгодой до 15%
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 25% на стационарные блендеры
|не требуется