Как в Braun использовать код на скидку: инструкция

В магазине купоны появляются в честь определенных событий, а также их можно получить на первый заказ, за подписку на обновления или другие действия. Независимо от типа, промокод можно использовать по инструкции, для этого нужно:

Подобрать код купона, действующий в нужной категории товаров и предлагающий максимальную скидку. Кликнуть на кнопку для показа цифр. Скопировать комбинацию. Перейти на сайт Braun. Открыть категорию товаров, выбрать модель и перенести ее в корзину. Открыть список товаров в корзине. Найти поле для ввода. Ввести номер промокода в поле и нажать «Применить».

Нужно учитывать, что использование купона может отменить акции и скидки, примененные к товару ранее. На этой странице нашего сайта есть не только скидочные купоны, но и акционные предложения. Чтобы воспользоваться одним из них, можно перейти по указанной здесь ссылке. Покупатель попадает в раздел товаров со сниженной ценой, где можно изучить условия предложения. Для участия в акции не нужно никаких действий: после выполнения условий, перечисленных на сайте, скидка, подарок или другое поощрение применяется к заказу автоматически.