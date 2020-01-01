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1 оценка поставлена средняя 4

Промокоды и скидки Braun| Март 2021

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Беспл
доставка

Скидка
Доставим товары по всей России бесплатно

По Москве при покупке от 5000 рублей, по России - при покупке на сумму от 15000 рублей

Истекает сегодня

Беспл
подарок

Скидка
При покупке электрического чайника кружка-термос в подарок
Истекает через 28 дней

4000Р
купон

Скидка
Дисконт 4000 рублей на парогенераторы CareStyle 7 IS7155 и CareStyle 7 IS7156
Истекает через 28 дней

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% на электрические чайники
Истекает сегодня

15%
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Истекает сегодня

25%
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Выгода до 25% на стационарные блендеры
Истекает сегодня

15%
купон

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Посетить Braun
Контакты Braun

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.17

Электронная почта:
shop@braun-russia.ru

Телефон:
8 (495) 662-96-078

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 4

Скидка 2% на все товары

В интернет-магазине техники Браун Вы можете получить скидку 2% на любые товары. Чтобы получить скидку, необходимо оплатить заказ банковской картой на сайте, выбрав соответствующий тип оплаты при оформлении. Скидка рассчитается автоматически при оплате. Выбирайте безопасный и удобный ... способ оплаты и получайте выгоду с Браун!


Посетить Braun
Контакты Braun

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.17

Электронная почта:
shop@braun-russia.ru

Телефон:
8 (495) 662-96-078

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от Braun

Официальный магазин Braun

Официальный магазин Braun

Немецкий бренд Braun был основан в 1921 году в Германии. За свою почти столетнюю историю компания превратилась в крупного производителя, продукция которого представлена в десятках стран мира. Сегодня бренд ассоциируется с качеством, а многие продукты стали лидерами по продажам в своей нише.

Покупателям предлагается продукция среднего ценового сегмента, которая производится в Германии, Великобритании, Венгрии, Польше, Румынии и других странах. Постоянные акции, распродажи, промокоды, рекламные кампании, презентации новинок способствуют популяризации бренда.

Как в Braun использовать код на скидку: инструкция

Как в Braun использовать код на скидку: инструкция

В магазине купоны появляются в честь определенных событий, а также их можно получить на первый заказ, за подписку на обновления или другие действия. Независимо от типа, промокод можно использовать по инструкции, для этого нужно:

  1. Подобрать код купона, действующий в нужной категории товаров и предлагающий максимальную скидку.

  2. Кликнуть на кнопку для показа цифр.

  3. Скопировать комбинацию.

  4. Перейти на сайт Braun.

  5. Открыть категорию товаров, выбрать модель и перенести ее в корзину.

  6. Открыть список товаров в корзине. 

  7. Найти поле для ввода.

  8. Ввести номер промокода в поле и нажать «Применить».

Нужно учитывать, что использование купона может отменить акции и скидки, примененные к товару ранее. На этой странице нашего сайта есть не только скидочные купоны, но и акционные предложения. Чтобы воспользоваться одним из них, можно перейти по указанной здесь ссылке. Покупатель попадает в раздел товаров со сниженной ценой, где можно изучить  условия предложения. Для участия в акции не нужно никаких действий: после выполнения условий, перечисленных на сайте, скидка, подарок или другое поощрение применяется к заказу автоматически.

Товары со скидкой в магазине Braun

Товары со скидкой в магазине Braun

  • Постоянный раздел с акциями. На сайте ритейлера есть раздел, в котором собраны все акционные предложения. Информация постоянно обновляется, поэтому здесь можно найти только актуальные возможности снижения цены покупки товаров. Одновременно с выходом акций на сайте они появляются и на этой странице, так что у нас можно найти выгодные действующие предложения бренда.

  • Кешбэк. В рамках сотрудничества с партнерами в Braun можно получать кешбэк на каждую покупку. Для этого следует выбрать товары из перечисленных категорий, авторизоваться на сайте и оформить заказ. Останется выполнить несколько простых действий – и кешбэк в размере нескольких сотен рублей будет начислен на специальный счет. Эти средства можно будет потратить на новые покупки не только у этого ритейлера, но и в других магазинах. Детальнее с условиями начисления, а также использования бонусов можно ознакомиться на сайте.

  • Подарки. При покупке некоторых моделей или выполнении условий акции можно получить подарки от магазина. Это могут быть как фирменные аксессуары или комплектующие, так и мелкая бытовая техника.

  • Скидка на первую покупку. Иногда в магазине проходит акция, в рамках которой новые клиенты могут получить скидку, покупая в Braun впервые. Для получения промокода нужно выполнить условия, перечисленные на странице предложения.

  • Рассылка. Подписавшись на обновления магазина, можно получать письма с анонсами акций, эксклюзивными предложениями, промокодами и другой информацией. Подписка оформляется после первого заказа, на этапе ввода адреса электронной почты.

  • Специальные предложения. В магазине есть раздел со специальными предложениями, где собраны товары со скидкой, уцененные модели, наборы товаров и другие позиции.

  • Социальные сети. В группах компании проходят распродажи, выставляются анонсы акций, раздаются промокоды, доступные только подписчикам.

В магазине Браун есть масса способов снизить цену. Используя их, можно получить больше, а платить — меньше.

Какие товары со скидкой есть в Braun

Какие товары со скидкой есть в Braun

Бренд производит и продает мелкую бытовую и кухонную технику, а также устройства для ухода и стайлинга. Среди товаров востребованы эпиляторы, электробритвы, щетки. Часто товары этих групп можно найти среди акционных предложений, а также на них действуют промокоды. Чтобы каждый посетитель мог найти необходимый товар, все они разделены по категориям:

  • бритье;

  • эпиляция;

  • уход за кожей;

  • уход за волосами;

  • электрические зубные щетки;

  • техника для кухни;

  • техника для дома.

Магазин предлагает покупателям гарантию на все товары, быструю доставку и фирменные подарки.

Способы доставки и оплаты в Braun

Способы доставки и оплаты в Braun

Оплатить покупку в Браун можно онлайн с использованием банковской карты VISA, MasterCard, Мир, Халва, наличными или на расчетный счет. Для онлайн-оплаты используется защищенный платежный шлюз ОАО «ПСКБ». Это гарантирует сохранность данных и безопасность проведения платежа.

Товары можно забрать в пункте выдачи или почтовом отделении, покупки также может доставить курьер. Иногда в магазине действуют промокоды и акции на бесплатную доставку.

Часто задаваемые вопросы про Braun

★ Как получить промокоды в Braun?

Необходимо зайти на страницу Braun и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Braun?

Чтобы воспользоваться промокодом от Braun необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Braun доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Braun актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Braun.

★ Почему стоит использовать купоны Braun?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Braun

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Браун на дополнительную скидку 2% при онлайн-оплатене ***
СкидкаПромокод Braun: до -35% на триммеры и машинки для стрижки волосне требуется
СкидкаПриборы для ухода за лицом и телом с выгодой до 40%не требуется
СкидкаТовары для подготовки к Масленнице с выгодой до 30%не требуется
СкидкаДоставим товары по всей России бесплатноне требуется
СкидкаПри покупке электрического чайника кружка-термос в подарокне требуется
СкидкаДисконт 4000 рублей на парогенераторы CareStyle 7 IS7155 и CareStyle 7 IS7156не требуется
СкидкаВыгода до 30% на электрические чайникине требуется
СкидкаСтайлеры для завивки с выгодой до 15%не требуется
СкидкаВыгода до 25% на стационарные блендерыне требуется

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