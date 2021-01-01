Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Бука | Март 2021

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Контакты БУКА

Юридический адрес:
Юридический адрес (почтовый): 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 1, кор. 2

Электронная почта:
ural@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Бесплатные игры

Хотите получить игру бесплатно? Совершайте покупки в интернет-магазине shop.buka.ru и получайте бонусные баллы. С каждого приобретенного товары бонусный баланс увеличивается до 10% от стоимости покупки. С помощью накопленных баллов ﻿вы можете делать покупки из каталога бонусных прод ... уктов со скидкой 100%. Код активации продукта автоматически появится в личном кабинете в разделе Мои заказы. 


Посетить БУКА
Контакты БУКА

Юридический адрес:
Юридический адрес (почтовый): 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 1, кор. 2

Электронная почта:
ural@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от БУКА

О магазине

О магазине

Магазин цифровых развлечений «Бука» предлагает покупателям все, что нужно для увлекательного домашнего отдыха. В каталоге компании представлены видеоигры, программное обеспечение, игровые консоли и аксессуары к ним. Бука – один из крупнейших издателей компьютерных игр в России, а также официальный партнер и дистрибьютор крупных мировых брендов. «Бука» сотрудничает с Valve, Ubisoft, Nintendo, Activision, Blizzard и другими признанными грандами мира видеоигр. Купить лицензионное программное обеспечение этих компаний можно в онлайн-магазине издателя. На этой странице каждый найдет для себя актуальные акции, промокоды, дисконтные купоны, которые позволят тратить на покупку игрового контента меньше.

Как получить еще больше скидок в магазине

Как получить еще больше скидок в магазине

Для поощрения аудитории «Бука» регулярно проводит акции и мероприятия, позволяющие клиентам меньше тратить на покупки лицензионных игр и связанной с ними продукции. Помимо промокодов и эксклюзивных скидочных купонов интернет-магазин предлагает другие способы уменьшить траты:

  • Программа лояльности. В рамках программы «Копи баллы» постоянные клиенты онлайн-магазина могут получать бонусные очки на лицевой счет, чтобы использовать их для оплаты заказов. Чем больше покупок совершается – тем больше баллов относительно суммы заказа начисляется клиенту.

  • Акции. На главной странице магазина «Бука» расположена ссылка на раздел с акциями, в рамках которых клиенты получают скидки и подарки. Их перечень регулярно обновляется, а на этой странице всегда можно найти актуальные предложения, действующие сегодня.

  • Распродажи. Компания периодически устраивает распродажу игр и других товаров по акционным ценам. Продукты, доступные с крупным дисконтом, также размещаются в каталоге акций.

При покупке из каталога Buka продуктов, участвующих в спецпредложениях, бонусные баллы по программе лояльности использовать нельзя. Но за эти приобретения очки тоже начисляются, поэтому при следующей покупке товара, продающегося по обычной цене, можно использовать их и получить скидку. Условия применения промокодов оговариваются отдельно: одни заказы с купоном можно оплачивать баллами программы лояльности, а другие – нет.

Как использовать промокод в магазине «Бука»

Как использовать промокод в магазине «Бука»

Чтобы поучаствовать в акции, дарящей скидку при вводе промокода, необходимо выбрать на этой странице соответствующий купон. После этого порядок действий будет таким:

  1. Кликнуть по акции, чтобы скопировать код купона в буфер обмена и перейти на ее страницу в магазине.

  2. Дождаться перенаправления в интернет-магазин и выбрать товар из списка участвующих в акции позиций.

  3. Добавить избранный продукт в корзину и перейти к оформлению заказа.

  4. В поле «Промокод» справа ввести уникальный код, скопированный на этой странице.

  1. Активировать промокод на скидку и увидеть новую цену с учетом полученного дисконта.

  2. Завершить оформление заказа, перейти к оплате или дождаться доставки курьерской службой.

Акции и купоны, условия которых не предполагают ввода промокода, доступны сразу. Чтобы приобрести игру или другой продукт со скидкой, нужно просто добавить его в корзину и оплатить заказ онлайн или оформить доставку и рассчитаться с курьером при получении покупки.

Популярные товары в Buka по сниженным ценам

Популярные товары в Buka по сниженным ценам

Основной категорией товаров компании является игровая продукция, поэтому чаще всего «Бука» предоставляет скидки на видеоигры для консолей и ПК. Регулярно проводятся акции, позволяющие купить с дисконтом:

  • популярные видеоигры;

  • эксклюзивные дополнения к DLC и играм;

  • подписки на игровые онлайн-сервисы, такие как PlayStation Store;

  • игровую атрибутику, мерч и сувенирную продукцию.

 

В рамках акций геймеры могут приобрести со скидкой популярные консоли Sony, Microsoft, Nintendo. Чаще всего покупателям доступны пакеты, состоящие из самой приставки и популярных игр для нее, по сниженной цене.

Оплата и доставка покупок в «Буке»

Оплата и доставка покупок в «Буке»

Оплата игровой продукции «Бука» доступна онлайн и при получении. Для расчетов на сайте клиентам доступны:

  • банковские карты Visa, MasterCard, Мир;

  • электронные кошельки Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги;

  • мобильные платежи с номера МТС.

При оформлении доставки возможна оплата заказа при получении. Помимо стандартных безналичных форм расчета (карта, перевод и т. д.), можно рассчитаться наличными.

Цифровая продукция Buka Entertainment распространяется онлайн. Покупая лицензионную игру или программу, клиент сразу получает ключ или ссылку в личном кабинете и может использовать ее для активации приобретения.

Физическая продукция (консоли, аксессуары, игры на дисковых носителях, сувениры и мерч) доставляется курьерскими службами. Заказы перевозятся компанией B2CPL. В Москве и Подмосковье имеется возможность расчета картой с курьером, а транспортные услуги бесплатны для некоторых категорий продукции (детали на сайте магазина). Также курьерская доставка на таких условиях доступна в Санкт-Петербурге. Стоимость транспортировки в другие регионы рассчитывается при оформлении. Жители всех уголков РФ могут также заказать доставку Почтой России.

Часто задаваемые вопросы про БУКА

★ Как получить промокоды в БУКА?

Необходимо зайти на страницу БУКА и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод БУКА?

Чтобы воспользоваться промокодом от БУКА необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 16

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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