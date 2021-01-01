Как получить еще больше скидок в магазине

Для поощрения аудитории «Бука» регулярно проводит акции и мероприятия, позволяющие клиентам меньше тратить на покупки лицензионных игр и связанной с ними продукции. Помимо промокодов и эксклюзивных скидочных купонов интернет-магазин предлагает другие способы уменьшить траты:

Программа лояльности. В рамках программы «Копи баллы» постоянные клиенты онлайн-магазина могут получать бонусные очки на лицевой счет, чтобы использовать их для оплаты заказов. Чем больше покупок совершается – тем больше баллов относительно суммы заказа начисляется клиенту.

Акции. На главной странице магазина «Бука» расположена ссылка на раздел с акциями, в рамках которых клиенты получают скидки и подарки. Их перечень регулярно обновляется, а на этой странице всегда можно найти актуальные предложения, действующие сегодня.

Распродажи. Компания периодически устраивает распродажу игр и других товаров по акционным ценам. Продукты, доступные с крупным дисконтом, также размещаются в каталоге акций.

При покупке из каталога Buka продуктов, участвующих в спецпредложениях, бонусные баллы по программе лояльности использовать нельзя. Но за эти приобретения очки тоже начисляются, поэтому при следующей покупке товара, продающегося по обычной цене, можно использовать их и получить скидку. Условия применения промокодов оговариваются отдельно: одни заказы с купоном можно оплачивать баллами программы лояльности, а другие – нет.