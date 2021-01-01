Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды и скидки Christina | Март 2021

Израильская профессиональная косметика по отличным скидкам. Актуальных купонов: 12

10%
на ВСЁ

Промокод
При покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду Christina

При использовании промокода бонусы не начисляются, с другими акциями не суммируется

Истекает через 290 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим товары по Москве и области в течение трех часов
Истекает через 290 дней

Беспл
подарок

Скидка
Маска для лица с экстрактом розы в подарок при покупке от 8000 рублей
Истекает через 15 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублей
Истекает через 290 дней

16%
купон

Скидка
Дисконт до 16% по бонусной программе

Подробности на странице акции

Истекает через 290 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой странице
Истекает через 290 дней

35%
купон

Скидка
При покупке праздничных наборов выгода до 35%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Популярные продукты в наборах с выгодой до 20%
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Линия Forever Young с выгодой до 30%
Истекает через 7 дней

1490Р
купон

Скидка
От 1490 рублей израильская косметика по уходу за жирной кожей лица
Истекает через 7 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подберите идеальный уход - пройдите простой тест
Истекает через 7 дней

1530Р
купон

Скидка
Всего от 1530 рублей средства по уходу за кожей 45+
Истекает через 7 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
При покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду Christina

При использовании промокода бонусы не начисляются, с другими акциями не суммируется

Истекает через 290 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим товары по Москве и области в течение трех часов
Истекает через 290 дней

Беспл
подарок

Скидка
Маска для лица с экстрактом розы в подарок при покупке от 8000 рублей
Истекает через 15 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублей
Истекает через 290 дней

16%
купон

Скидка
Дисконт до 16% по бонусной программе

Подробности на странице акции

Истекает через 290 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой странице
Истекает через 290 дней

35%
купон

Скидка
При покупке праздничных наборов выгода до 35%
Истекает через 1 день

20%
купон

Скидка
Популярные продукты в наборах с выгодой до 20%
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Линия Forever Young с выгодой до 30%
Истекает через 7 дней

1490Р
купон

Скидка
От 1490 рублей израильская косметика по уходу за жирной кожей лица
Истекает через 7 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подберите идеальный уход - пройдите простой тест
Истекает через 7 дней

1530Р
купон

Скидка
Всего от 1530 рублей средства по уходу за кожей 45+
Истекает через 7 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Erborian

/

Акция

ВВ крем в подарок покупателям косметики на сумму от 6000 рублей

Clarins

/

Промокод

Промокод Clarins: косметичка и 2 миниатюры в подарок при заказе от 5000 рублей

Л'этуаль

-35%

Акция

Купон Летуаль: -35% на ВСЁ в День рождения

BeautyHome

-43%

Акция

Не пропусти выгодное предложение месяца - скидки до 43% на избранные товары

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Беспл
подарок

Скидка
При покупке продукции на сумму от 8000 рублей дарим питательную маску

Популярные магазины

Израильская косметика Christina со скидками

Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.


Посетить Christina
Контакты Christina

Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15

Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru

Телефон:
+7 (499) 653-83-39

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Vichy
The Body Shop
Созвездие красоты
Cosmasi.ru
Roskosmetika
Mixit

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Израильская косметика Christina со скидками

Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.


Посетить Christina
Контакты Christina

Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15

Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru

Телефон:
+7 (499) 653-83-39

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Vichy
The Body Shop
Созвездие красоты
Cosmasi.ru
Roskosmetika
Mixit

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Christina

О магазине Christina

О магазине Christina

Онлайн-магазин Christina создан в 2015 году. Он занимается продажей косметики производства одноименной компании. Сам бренд появился в 1982 году в Израиле в формате небольшого семейного бизнеса по производству кремов. Сегодня фирма владеет собственным заводом и экспортирует свои продукты более чем в 60 стран мира, включая Россию.

Заказывая продукцию компании Кристина в онлайн-магазине, клиент получает ряд плюсов.

  • Подлинность товаров. Все продукты в интернет-магазине поступают с фабрик компании. Вероятность приобрести подделку в нем исключена.

  • Низкие цены. Дополнительно пользователю доступна возможность использовать промо-код и другие инструменты для экономии на заказах.

  • Интеллектуальный подбор средств. Онлайн-сервис компании поможет подобрать программу ухода с учетом особенностей кожи конкретного клиента.

Дополнительно покупателям доступна помощь в выборе продуктов от косметологов компании. Связаться с ними можно через чат на сайте или по телефону.

Как пользоваться купоном на скидку в онлайн-магазине Christina

Как пользоваться купоном на скидку в онлайн-магазине Christina

Каталог действующих скидочных купонов компании размещен на нашем сайте. Ежедневно наши сотрудники проверяют акции и промокоды в нем. Они добавляют новые акционные предложения, а завершенные переносят в архив.

При выборе купона нужно учитывать следующие моменты:

  • Многие промокоды и акции имеют срок действия.

  • Некоторые специальные предложения имеют ограничения по категории покупателей. Например, они могут действовать только на первую покупку нового клиента.

  • Иногда вместо скидки по промокоду или акции предлагают другой бонус. Это может быть подарок от компании, бесплатная доставка и т. д.

После выбора купона для оформления покупки со скидкой достаточно следовать инструкции:

  1. Кликнуть по кнопке промокода или акции и дождаться перехода на сайт ритейлера.

  2. Подобрать продукты самостоятельно или пользуясь интеллектуальным сервисом компании и помощью консультантов.

  3. Положить товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.

  4. Найти поле для ввода промо-кода, указать и применить его.

  1. Закончить оформление покупки.

При нажатии на кнопку купона промокод копируется автоматически. В форме оформления заказа можно вставить его, а не набирать на клавиатуре. Для получения скидок или других привилегий по некоторым акция промокоды не требуются. Активируются такие специальные предложения автоматически при переходе в онлайн-магазин с нашего сайта.

Как покупать косметику в магазине Christina с максимальной скидкой

Как покупать косметику в магазине Christina с максимальной скидкой

Покупатели онлайн-магазина для получения скидок могут пользоваться не только промокодами, но и другими инструментами. Наиболее популярные из них:

  • Акции. По ним можно получить скидки, подарки и другие бонусы. Чтобы клиенты могли быстро получать информацию об акционных предложениях, они собраны на сайте ритейлера в одном разделе.

  • Подарки за покупку. При заказе на сумму больше определенной компания бесплатно включает в него различные наборы или отдельные косметические средства. Предложение обновляется регулярно.

  • Наборы. В них входит сразу несколько средств. При этом цена комплекта ниже, чем при покупке всех средств по отдельности.

  • Бесплатная доставка. Достаточно сделать заказ на сумму больше определенной, и курьеры компании привезут его по указанному адресу без дополнительной платы. Но предложение действует не для всех городов России.

Получать информацию о новых акционных предложениях от бренда Christina можно из рассылки. Для оформления подписки на нее достаточно поставить соответствующую отметку в форме регистрации на сайте и подтвердить адрес электронной почты. Дополнительно пользователь может оформить подписку на информационные рассылки с новостями компании, советами по уходу за кожей и т. п.

Популярные продукты со скидками в онлайн-магазине Christina

Популярные продукты со скидками в онлайн-магазине Christina

Чаще всего клиенты заказывают со скидками в онлайн-магазине Christina кремы, сыворотки, тоники и наборы средств по уходу за кожей. Но в каталоге компании представлена и другая косметическая продукция:

  • маски;

  • скрабы;

  • лосьоны;

  • пенки;

  • флюиды;

  • аксессуары для массажа.

Чтобы покупатель мог быстро отобрать популярные позиции, в онлайн-магазине предусмотрен специальный фильтр. Активировать его можно нажатием одной кнопки. Кроме того, все бестселлеры выделены в общем списке специальными значками.

Оплата и доставка в онлайн-магазине Кристина

Оплата и доставка в онлайн-магазине Кристина

Онлайн-магазин Christina отправляет заказы во все регионы РФ. Доставка возможна следующими способами:

  • собственной курьерской службой;

  • курьерами компаний СДЭК и EMS;

  • в постаматы и пункты выдачи покупок PickPoint и Boxberry, а также в собственные магазины фирмы.

Список доступных способов доставки зависит от города проживания клиента. Стоимость услуги рассчитывается с учетом суммы заказа и адреса покупателя.

Оплатить покупку можно следующими способами:

  • наличными при встрече с курьером магазина;

  • банковской картой онлайн и в магазинах компании;

  • наложенным платежом (при доставке EMS).

Вернуть неиспользованный товар можно в течение 7 дней. Но покупателю придется оплатить все транспортные услуги.

Часто задаваемые вопросы про Christina

★ Как получить промокоды в Christina?

Необходимо зайти на страницу Christina и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Christina?

Чтобы воспользоваться промокодом от Christina необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Christina доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Christina актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Christina.

★ Почему стоит использовать купоны Christina?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Christina

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду ChristinaPro***
СкидкаДоставим товары по Москве и области в течение трех часовне требуется
СкидкаМаска для лица с экстрактом розы в подарок при покупке от 8000 рублейне требуется
СкидкаДоставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублейне требуется
СкидкаДисконт до 16% по бонусной программене требуется
СкидкаУзнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой страницене требуется
СкидкаПри покупке праздничных наборов выгода до 35%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.