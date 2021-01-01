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Устали откладывать деньги для покупки новой бытовой техники и электроники? В интернет-магазине DNS Shop Вы можете купить необходимый товар сразу, а оплачивать его потом. Совместно с банками магазин предлагает выгодную рассрочку на покупку многих товаров. Оформите заказ на сайте, ука ... зав в способе оплаты рассрочку, заполните анкету, и уже через 30 минут Вам придет подтверждение. Не забудьте использовать промокод DNS, чтобы покупка была еще выгоднее!


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Контакты DNS-shop

Телефон:
8-800-77-07-999

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Выгодная рассрочка в DNS Shop

Устали откладывать деньги для покупки новой бытовой техники и электроники? В интернет-магазине DNS Shop Вы можете купить необходимый товар сразу, а оплачивать его потом. Совместно с банками магазин предлагает выгодную рассрочку на покупку многих товаров. Оформите заказ на сайте, ука ... зав в способе оплаты рассрочку, заполните анкету, и уже через 30 минут Вам придет подтверждение. Не забудьте использовать промокод DNS, чтобы покупка была еще выгоднее!


Посетить DNS-shop
Контакты DNS-shop

Телефон:
8-800-77-07-999

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

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