Промокоды и скидки Дочки Сыночки | Март 2021

0 оценок поставлено средняя 0
5%
на ВСЁ
15%
купон
3=2
купон
70%
купон
Беспл
доставка
70%
купон
5%
на ВСЁ
15%
купон
3=2
купон
70%
купон
Беспл
доставка
70%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
70%
купон
40%
купон
70%
купон
3=2
купон
70%
купон
52%
купон
Покупаете мебель в детскую комнату или заказываете одежду и обувь для своего ребенка? Тогда вам стоит заглянуть в Дочки Сыночки. В интернет-магазине есть все для ваших детей. В разделе с питанием доступны молочные смеси и пюре от известных производителей, а в каталоге со спортивными ... товарами – все от мячей и велосипедов до самокатов и скейтбордов. Экономьте с промокодом Дочки Сыночки и подписывайтесь на рассылку, чтобы узнавать о новостях и получать персональные скидки на дальнейшие покупки.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14
Телефон:
8 (495) 461-67-04
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Покупаете мебель в детскую комнату или заказываете одежду и обувь для своего ребенка? Тогда вам стоит заглянуть в Дочки Сыночки. В интернет-магазине есть все для ваших детей. В разделе с питанием доступны молочные смеси и пюре от известных производителей, а в каталоге со спортивными ... товарами – все от мячей и велосипедов до самокатов и скейтбордов. Экономьте с промокодом Дочки Сыночки и подписывайтесь на рассылку, чтобы узнавать о новостях и получать персональные скидки на дальнейшие покупки.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14
Телефон:
8 (495) 461-67-04
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Дочки Сыночки – один из крупнейших магазинов детских товаров в России. Сегодня открыто несколько сотен торговых точек по всей стране, в которых представлена сертифицированная продукция от ведущих производителей.
Магазин сотрудничает с благотворительным фондом San Marco и постоянно помогает детям из детских домов и малообеспеченным семьям. Кроме того, компания непрерывно внедряет инновации и улучшает качество обслуживания.
Дочки Сыночки – интернет-магазин с товарами для детей по доступным ценам. Стоимость одежды и игрушек может стать еще ниже благодаря промокодам. Это специальные коды купонов на скидку из комбинации букв и цифр. У нас на сайте доступны актуальные промокоды.
Для активации кода скидочного купона воспользуйтесь инструкцией:
Изучите промокоды на нашем сайте. Проверьте срок их использования и условия активации.
Выберите действующий промокод и скопируйте его.
Перейдите на сайт Дочки Сыночки и добавьте товары в свою корзину.
Пройдите регистрацию на сайте.
На этапе оформления заказа вставьте промокод в специальное поле и нажмите «Проверить».
Сразу после указания промокода цена на товары в корзине снизится и можно будет перейти к оплате заказа.
Промокоды – отличный способ для покупки детских товаров по сниженным ценам. Однако компания предлагает клиентам и другие варианты экономии:
Рассылка. Для подписки пользователю нужно оставить имя и электронную почту на сайте, и на нее регулярно будут приходить письма с персональными предложениями на скидку и новости компании.
Бонусная программа. Чтобы принять в ней участие, нужно просто создать личный кабинет в интернет-магазине. После этого на виртуальный счет будут начисляться баллы за покупки, которые можно тратить на следующие заказы. Кроме того, участники получают бонусы в честь дня рождения. Количество баллов можно узнать на сайте или в чат-боте.
Акции. Компания периодически проводит распродажи. Чаще всего скидки на товары бывают в честь праздников. Кроме того, на сайте проходят конкурсы, где разыгрывают бонусы на покупки. Узнать об акциях можно в специальном разделе.
Социальные сети. У магазина есть страницы во ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках. Там бренд делится с подписчиками информацией о новинках и приглашает принять участие в розыгрышах. Пользователи соцсетей первыми узнают о предстоящих распродажах.
Помимо заказа товаров через сайт, для покупок можно использовать удобное мобильное приложение, которое доступно для смартфонов на ОС Android и iOS. Там легко находить нужные товары с помощью фильтров и добавлять понравившиеся товары в избранное. Чтобы раньше остальных узнавать об акциях, можно включить уведомления.
Дочки Сыночки – интернет-магазин с детскими товарами от известных зарубежных и российских производителей. На сайте можно со скидкой заказать продукцию из следующих разделов:
питание и кормление: молочные смеси, пюре, каши, пустышки, соски, стульчики для кормления в разных конфигурациях;
подгузники и гигиена: пеленки, пеленальные столики и матрасы, весы, салфетки, кремы и другие товары для ухода за малышом;
одежда и обувь для новорожденных, дошкольников и учеников младших классов;
игрушки: погремушки, куклы, коляски, кубики, конструкторы, бизиборды, конструкторы, игрушки на радиоуправлении;
коляски и автокресла;
детская мебель: кровати, матрасы, колыбели, шкафы, корзины для игрушек, комплекты для купания, системы безопасности и видеонаблюдения;
спорт и игры на улице: товары для зимних развлечений, спортивных игр, пляжного отдыха;
развитие и обучение: рюкзаки и сумки для школы, канцелярия, книги, мольберты, мебель для рабочего места школьника;
хобби и творчество: мозаика, раскраски, пластилин, кинетический песок, товары для художников, настольные игры.
Отдельно выделен каталог с товарами для мам. В этот раздел добавляют продукцию для беременных и кормящих, средства личной гигиены, удобную одежду и обувь.
Есть каталог с товарами для домашних животных. Для питомцев на сайте можно заказать корма и лакомства, сумки-переноски, ошейники и игрушки. На странице ветаптека есть попоны, бинты и пластыри для собак и кошек. На предложения из этого каталога также часто бывают скидки.
Помимо товаров, на сайте доступны сервисы для детей всех возрастов. Здесь со скидкой можно купить подписку на онлайн-кинотеатр, обучающие курсы на разные темы, индивидуальные и групповые спортивные занятия от партнеров компании.
В интернет-магазине доступно несколько способов оплаты заказов:
наличными (при получении покупок);
банковской картой (при оформлении заказа и доставке).
Заказы можно получить, воспользовавшись курьерской доставкой. Кроме того, товары отправляют в постаматы PickPoint, пункты выдачи СДЭК и в отделения Почты России. Покупки также можно забрать из офлайн-магазина Дочки Сыночки.
Необходимо зайти на страницу Дочки Сыночки и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Дочки Сыночки необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 6
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Дочки Сыночки.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Купон Дочки Сыночки на скидку 5% на ВСЁ
|7da***
|Промокод
|Дополнительная скидка 15% на выделенный ассортимент с промокодом Дочки Сыночки
|NOV***
|Скидка
|Одежда и обувь по акции 3=2
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 70% на зимнюю коллекцию
|не требуется