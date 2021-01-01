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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Домовой | Март 2021

Товары для дома от Домовой со скидками по купонам. Актуальных купонов: 15

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Фишки от магазина

Получите возможность покупать товары из магазина «Домовой» со скидкой 50%. Собирайте фишки при покупке: 1 фишка на каждые 300 потраченных рублей. Когда Вы накопите достаточное количество, Вам предоставят купон на скидку 50% на посуду и другую продукцию. Чем больше фишек, тем больше ... товаров со скидкой Вы купите. Торопитесь – количество товаров по акции ограничено!


Посетить Домовой
Контакты Домовой

Телефон:
8-800-775-8-775

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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OBI
Все Инструменты
Столплит

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Специальные предложения от Домовой

Купоны и промокоды в интернет-магазине «Домовой»

Купоны и промокоды в интернет-магазине «Домовой»

Чтобы выгодно покупать в магазине, воспользуйтесь Домовой купонами и промокодами на скидку. На нашем сайте находятся все актуальные акции и скидки. Следующая инструкция покажет Вам, как использовать промокод Домовой. Вам необходимо:

  • Выбрать нужную акцию на странице магазина на нашем сайте

  • Нажать кнопку «Открыть»

Промокод автоматически будет скопирован.

  • Перейти на сайт магазина

  • Добавить в корзину нужные товары

  • Ввести промокод в специальное поле при оформлении заказа

  • Оплатить заказ

Магазин товаров для дома «Домовой»

Магазин товаров для дома «Домовой»

Не хотите бегать по магазинам в поисках нужных товаров для дома? На сайте «Домовой» есть все необходимое: посуду, текстиль, светильники, товары для мелкого ремонта.

Первый магазин открылся в Санкт-Петербурге и быстро стал большой сетью. Розничные магазины есть в Москве, Самаре и Воронеже. А сайт предоставляет большой выбор товаров и доставку в пункты выдачи по всей территории страны.

Миссия компании – дать возможность каждому обустроить свой дом уютно и комфортно. В этом интернет-магазине Вы найдете товар на свой вкус и по подходящей цене. А постоянные акции и скидки помогут дополнительно сэкономить на покупках.

Что можно купить в магазине «Домовой»?

Что можно купить в магазине «Домовой»?

В этом интернет-магазине представлен широкий ассортимент товаров для дома, дачи и мелкого ремонта. Низкие цены и большой выбор – главное отличие. На сайте продукция распределена по разделам:

  • В разделе «Посуда» Вы можете найти всю кухонную утварь: столовые приборы, посуду для приготовления еды, контейнеры для хранения и многое другое. Удобный поиск поможет быстро найти, что нужно.

  • В разделе «Текстиль» представлены текстильные товары для спальной комнаты (одеяла, подушки, постельное белье), для ванной комнаты (полотенца, салфетки), для окон (жалюзи, шторы) и для кухни (скатерти, салфетки, фартуки).

  • В разделе «Декор» Вы найдете декоративные предметы для интерьера: часы, картины, фоторамки, шкатулки, зеркала и другое.

  • В разделе «Дача, ремонт, отдых» собраны товары для обустройства сада и дачного участка, ремонтные инструменты, товары для спорта и поездок.

  • В разделе «Хозтовары» собраны товары для уборки, стирки, глажки, бытовая химия и средства гигиены.

  • В разделе «Бытовая техника» есть мелкая бытовая техника для кухни, пылесосы, утюги, товары для красоты и ухода за собой.

  • В разделе «Освещение» представлены светильники, лампочки, торшеры, абажуры и другое.

Большой популярностью в магазине пользуются товары из раздела «Текстиль», «Посуда» и «Декор». В данных разделах продукцию покупают не только в свой дом, но и в подарок друзьям и близким. Самые изысканные сервировочные наборы, комплекты постельного белья, декоративные картины станут отличным подарком на любой праздник. А чтобы покупать их со скидкой, используйте Домовой промокоды!

Дополнительная выгода в магазине

Дополнительная выгода в магазине

Помимо Домовой купонов на скидку, в интернет-магазине постоянно проводятся акции и предоставляются скидки постоянным покупателям.

Чтобы получить скидку постоянного покупателя, нужно совершить покупку на любую сумму. Вам оформят дисконтную карту, по которой Вы будете получать скидку в размере от 3% до 7% в зависимости от суммы всех заказов: 3% – при сумме покупок до 50000 рублей, 5% – при сумме покупок до 100000 рублей, 7% – при сумме покупок до 150000 рублей.

Постоянную скидку 7% могут также получить пенсионеры, молодожены и новоселы, если предоставят подтверждающие документы. Для скидочных карт «Новоселы» и «Молодожены» срок действия ограничен – 1 год.

На сайте магазина каждую неделю появляются новые акции на некоторые категории товаров. Вы можете приобрести необходимую продукцию со скидкой до 60%. Все актуальные акции есть на этой странице.

Способы доставки и оплаты в магазине «Домовой»

Способы доставки и оплаты в магазине «Домовой»

На сайте есть три варианта доставки заказов: доставка курьером, доставка до пункта выдачи Boxberry и самовывоз.

Выбрать способ доставки Вы можете при оформлении заказа.

Доставка курьером осуществляется по Санкт-Петербургу и Москве. Сроки доставки составляют 1-2 дня. При оформлении и подтверждении заказа до 15:00, заказ Вам доставят уже на следующий день.

Доставка до пункта выдачи Boxberry возможна по всей стране в населенных пунктах, где присутствует пункт выдачи. Сроки доставки составляют 1-5 дней. Вес заказа должен быть не более 15 кг.

Самовывоз возможен в городах, где есть розничные магазины - в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Воронеже. Срок доставки составляет 1-2 дня.

Оплатить свой заказ Вы можете любой банковской картой при оформлении заказа на сайте или наличными при передаче заказа курьером, в пункте выдачи или в магазине.

Часто задаваемые вопросы про Домовой

★ Как получить промокоды в Домовой?

Необходимо зайти на страницу Домовой и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Домовой?

Чтобы воспользоваться промокодом от Домовой необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Домовой доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Домовой актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Домовой.

★ Почему стоит использовать купоны Домовой?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Домовой

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СкидкаТовары бренда АМ.РМ с космическими скидками до 30%не требуется
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