Магазин товаров для дома «Домовой»

Не хотите бегать по магазинам в поисках нужных товаров для дома? На сайте «Домовой» есть все необходимое: посуду, текстиль, светильники, товары для мелкого ремонта.

Первый магазин открылся в Санкт-Петербурге и быстро стал большой сетью. Розничные магазины есть в Москве, Самаре и Воронеже. А сайт предоставляет большой выбор товаров и доставку в пункты выдачи по всей территории страны.

Миссия компании – дать возможность каждому обустроить свой дом уютно и комфортно. В этом интернет-магазине Вы найдете товар на свой вкус и по подходящей цене. А постоянные акции и скидки помогут дополнительно сэкономить на покупках.