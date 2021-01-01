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30%
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Полные условия на странице акции
65%
купон
7%
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10%
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45%
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30%
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30%
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Телефон:
8-800-775-8-775
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Получите возможность покупать товары из магазина «Домовой» со скидкой 50%. Собирайте фишки при покупке: 1 фишка на каждые 300 потраченных рублей. Когда Вы накопите достаточное количество, Вам предоставят купон на скидку 50% на посуду и другую продукцию. Чем больше фишек, тем больше ... товаров со скидкой Вы купите. Торопитесь – количество товаров по акции ограничено!
Телефон:
8-800-775-8-775
Соц. сети:
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Чтобы выгодно покупать в магазине, воспользуйтесь Домовой купонами и промокодами на скидку. На нашем сайте находятся все актуальные акции и скидки. Следующая инструкция покажет Вам, как использовать промокод Домовой. Вам необходимо:
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Не хотите бегать по магазинам в поисках нужных товаров для дома? На сайте «Домовой» есть все необходимое: посуду, текстиль, светильники, товары для мелкого ремонта.
Первый магазин открылся в Санкт-Петербурге и быстро стал большой сетью. Розничные магазины есть в Москве, Самаре и Воронеже. А сайт предоставляет большой выбор товаров и доставку в пункты выдачи по всей территории страны.
Миссия компании – дать возможность каждому обустроить свой дом уютно и комфортно. В этом интернет-магазине Вы найдете товар на свой вкус и по подходящей цене. А постоянные акции и скидки помогут дополнительно сэкономить на покупках.
В этом интернет-магазине представлен широкий ассортимент товаров для дома, дачи и мелкого ремонта. Низкие цены и большой выбор – главное отличие. На сайте продукция распределена по разделам:
В разделе «Посуда» Вы можете найти всю кухонную утварь: столовые приборы, посуду для приготовления еды, контейнеры для хранения и многое другое. Удобный поиск поможет быстро найти, что нужно.
В разделе «Текстиль» представлены текстильные товары для спальной комнаты (одеяла, подушки, постельное белье), для ванной комнаты (полотенца, салфетки), для окон (жалюзи, шторы) и для кухни (скатерти, салфетки, фартуки).
В разделе «Декор» Вы найдете декоративные предметы для интерьера: часы, картины, фоторамки, шкатулки, зеркала и другое.
В разделе «Дача, ремонт, отдых» собраны товары для обустройства сада и дачного участка, ремонтные инструменты, товары для спорта и поездок.
В разделе «Хозтовары» собраны товары для уборки, стирки, глажки, бытовая химия и средства гигиены.
В разделе «Бытовая техника» есть мелкая бытовая техника для кухни, пылесосы, утюги, товары для красоты и ухода за собой.
В разделе «Освещение» представлены светильники, лампочки, торшеры, абажуры и другое.
Большой популярностью в магазине пользуются товары из раздела «Текстиль», «Посуда» и «Декор». В данных разделах продукцию покупают не только в свой дом, но и в подарок друзьям и близким. Самые изысканные сервировочные наборы, комплекты постельного белья, декоративные картины станут отличным подарком на любой праздник. А чтобы покупать их со скидкой, используйте Домовой промокоды!
Помимо Домовой купонов на скидку, в интернет-магазине постоянно проводятся акции и предоставляются скидки постоянным покупателям.
Чтобы получить скидку постоянного покупателя, нужно совершить покупку на любую сумму. Вам оформят дисконтную карту, по которой Вы будете получать скидку в размере от 3% до 7% в зависимости от суммы всех заказов: 3% – при сумме покупок до 50000 рублей, 5% – при сумме покупок до 100000 рублей, 7% – при сумме покупок до 150000 рублей.
Постоянную скидку 7% могут также получить пенсионеры, молодожены и новоселы, если предоставят подтверждающие документы. Для скидочных карт «Новоселы» и «Молодожены» срок действия ограничен – 1 год.
На сайте магазина каждую неделю появляются новые акции на некоторые категории товаров. Вы можете приобрести необходимую продукцию со скидкой до 60%. Все актуальные акции есть на этой странице.
На сайте есть три варианта доставки заказов: доставка курьером, доставка до пункта выдачи Boxberry и самовывоз.
Выбрать способ доставки Вы можете при оформлении заказа.
Доставка курьером осуществляется по Санкт-Петербургу и Москве. Сроки доставки составляют 1-2 дня. При оформлении и подтверждении заказа до 15:00, заказ Вам доставят уже на следующий день.
Доставка до пункта выдачи Boxberry возможна по всей стране в населенных пунктах, где присутствует пункт выдачи. Сроки доставки составляют 1-5 дней. Вес заказа должен быть не более 15 кг.
Самовывоз возможен в городах, где есть розничные магазины - в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Воронеже. Срок доставки составляет 1-2 дня.
Оплатить свой заказ Вы можете любой банковской картой при оформлении заказа на сайте или наличными при передаче заказа курьером, в пункте выдачи или в магазине.
Необходимо зайти на страницу Домовой и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Домовой необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Домовой.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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