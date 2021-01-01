Промокоды и купоны Dostavista | Март 2021

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Сервис по доставке Достависта предоставляет услугу бесплатного ожидания курьера. Данная услуга доступна на 30 минут. Курьер будет ждать адресата на месте вручения в течение получаса, и Вы не будете за это платить. Оформить бесплатное ожидание можно при создании маршрута доставки. Да ... нная опция будет доступна автоматически.
Юридический адрес:
Юридический адрес: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково». Адрес для корреспонденции: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис по доставке Достависта предоставляет услугу бесплатного ожидания курьера. Данная услуга доступна на 30 минут. Курьер будет ждать адресата на месте вручения в течение получаса, и Вы не будете за это платить. Оформить бесплатное ожидание можно при создании маршрута доставки. Да ... нная опция будет доступна автоматически.
Юридический адрес:
Юридический адрес: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково». Адрес для корреспонденции: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5
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Курьерская компания Dostavista – это служба доставки, работающая в Москве и двух десятках других городов России. Она предлагает быструю перевозку любых посылок в пределах, разрешенных законодательством. Здесь можно заказать доставку товаров из интернет-магазина, переслать документы бизнес-партнерам или в государственные инстанции, воспользоваться доставкой еды из ресторана и другими видами курьерских услуг.
Не нужно изучать детали и варианты пересылки, предлагаемые выбранным магазином. Главное, чтобы там была опция самовывоза, а об остальном курьеры Достависта позаботятся сами. Клиенту остается лишь ждать доставки дома или в офисе, оплатить ее и получить заказ. Такой подход позволяет тратить меньше времени и денег, а скидки делают экономию еще больше. Компания регулярно устраивает акции, предоставляет партнерам промокоды и снижает тарифы на выбранные услуги. На этой странице всегда можно найти актуальные предложения, купоны и другие скидки. Промокоды, публикуемые здесь, доступны всем читателям.
Чтобы получить скидку, предоставляемую по купону, нужно активировать его, вводя промокод во время оформления заказа. Но перед этим необходимо выбрать на странице подходящее предложение и кликнуть по нему. Промокод должен автоматически скопироваться, затем произойдет переадресация на сайт компании. Если этого не случилось – копировать код купона и переходить по ссылке нужно вручную. Чтобы активировать промокод, необходимо совершить следующие действия:
Выбрать на сайте город, в котором нужны курьерские услуги.
Нажать «Заполнить заявку» в верхнем левом углу сайта.
Указать параметры доставки и выбрать способ оплаты.
Внизу страницы оформления заявки кликнуть «У меня есть промокод», чтобы ввести ключ купона в открывшейся строке.
Оставить заказ, используя кнопку «Подать заявку».
После применения скидочного промокода тариф на курьерские услуги будет пересчитан с учетом дисконта. После этого нужно дождаться курьера и получить товар или передать ему посылку для вручения адресату.
Используя услуги Достависта, можно меньше тратить на покупки в магазинах, которые предлагают дорогую или неудобную доставку либо вовсе не имеют таковой. Дополнительно снизить расходы позволяют скидки и спецпредложения компании:
Дисконт на первый заказ. Новичкам, впервые пользующимся услугами компании, предоставляется скидка до 50 % на отправку первого заказа. Чтобы получить дисконт, его нужно активировать путем ввода промокода.
Долгосрочная доставка. Несрочные отправления, время доставки которых составляет больше дня, можно пересылать дешевле, чем обычные экспресс-посылки.
Пакетные доставки. Пакетные доставки, включающие посещение нескольких адресов, обходятся дешевле, чем отдельное посещение каждого из них. Вызвав курьера, можно забрать покупки в пунктах выдачи нескольких интернет-магазинов или разослать отправления разным адресатам за один раз.
Спецпредложения для бизнеса. Компаниям и предпринимателям Dostavista предлагает постоянное сотрудничество с индивидуальными расценками, API для интеграции меню доставки и т. д. Дополнительно компания предоставляет скидки на доставку отчетности в налоговую и другие государственные инстанции.
Чтобы не пропустить интересное предложение, можно подписаться на рассылку компании или установить ее приложение, которое делает процесс заказа доставки еще удобнее. На этой странице также регулярно публикуются спецпредложения и горячие скидки на курьерские услуги.
Чтобы привлечь новых клиентов, Dostavista регулярно устраивает акции для новичков и дарит им скидки на первые заказы. Они публикуются на этой странице. Постоянные клиенты могут получать персональные дисконты и другие бонусы. Чаще всего заказать со скидкой можно:
несрочную перевозку посылок;
грузовые перевозки по городу и области;
пакетные пересылки с посещением нескольких адресов.
Актуальные дисконтные предложения и скидки с условиями и детальным описанием публикуются на сайте Dostavista.
Чтобы заказать доставку, нужно заполнить заявку на сайте Dostavista, указав начальный и конечный пункты, способ перемещения курьера и габариты отправления. После этого нужно оплатить услуги онлайн, что можно сделать с помощью банковской карты Мир, Visa, MasterCard или с электронного кошелька. Доступна также опция оплаты при получении, в таком случае используются наличные деньги.
С Достависта можно забрать товар из пункта выдачи магазина или кафе, даже если такая опция предусматривает оплату в точке самовывоза. Курьер за свой счет оплатит покупку, после чего потраченная им сумма будет включена в общую стоимость услуг доставки. Таким образом можно покупать с доставкой на дом товары в магазинах, которые вообще не предлагают пересылку заказов.
Посылку, отправленную Dostavista, можно застраховать на случай повреждения или потери. Страховка стоит 0,5 % от указанной ценности отправления. Максимальная выплата при наступлении страхового случая составляет 50 тысяч рублей.
Необходимо зайти на страницу Dostavista и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Dostavista необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Dostavista.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Экспресс доставка по Москве и МО с дисконтом 5%
|CIT***
|Промокод
|Минус 30% на экспресс доставку по Санкт-Петербургу и ЛО
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|Промокод Dostavista дарит скидку 5% на экспресс доставку по Казани
|CIT***
|Промокод
|Промокод Достависта: -10% на ВСЁ для новых клиентов
|YOT***
|Скидка
|Всего 100 рублей за сдачу налоговой отчетности курьером
|не требуется
|Скидка
|За 100 рублей курьер отправит и получит груз в транспортной компании
|не требуется
|Скидка
|Всего за 100 рублей курьер встретит и отправит транспорт
|не требуется