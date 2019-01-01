Как еще сэкономить на покупках в Ecco

В официальном магазине Ecco можно сэкономить на покупках и без применения купонов. Существует несколько способов получения скидки:

Скидка на первый заказ при подписке. Оформляя заказ впервые, можно приобрести обувь с экономией, подписавшись на новостную рассылку магазина.

Скидка при оплате онлайн. Оплачивая заказ на сайте, можно рассчитывать на скидку в размере 5%.

Бонусная программа. Покупая товар на определенную сумму, клиент получает бонусную карту. За каждую покупку ему начисляются баллы, количество которых зависит от суммы заказа. Их можно использовать для оплаты последующих покупок со скидкой до 50%.

Акции и распродажи. Магазин Ecco регулярно проводит акции и распродажи. Актуальный их список размещен на главной странице и в списке предложений. Предложения, действующие сегодня, доступны всем клиентам без использования промокодов и купонов. В разделе «Дисконт» размещены обувь и аксессуары, доступные для приобретения по сниженной цене без применения промокодов. Размер скидки иногда достигает более 50%.

Одновременно воспользоваться несколькими способами экономии можно не всегда, так как не все предложения сочетаются друг с другом. Например, за товары, приобретенные в рамках акций по скидке, бонусы не начисляются, а большинством промокодов можно воспользоваться только для покупки обуви по полной цене. Однако скидка -5% за онлайн-оплату сочетается и с другими предложениями.