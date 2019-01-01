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В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.
Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12
Электронная почта:
info@ecco-ros.ru
Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.
Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12
Электронная почта:
info@ecco-ros.ru
Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25
Соц. сети:
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Датский производитель обуви Ecco на протяжении полувека входит в список лидеров по мировым объемам продаж. Компания владеет заводами в Португалии, Индонезии, Китае, Словакии и других странах. Она полностью контролирует цикл производства и имеет официальные представительства в 88 странах мира. На начало 2020 года объем продаж обуви Ecco в России превышает 3 млн пар в год. Благодаря промокодам и скидкам можно максимально сэкономить при покупке обуви и аксессуаров.
В официальном магазине Ecco можно сэкономить на покупках и без применения купонов. Существует несколько способов получения скидки:
Скидка на первый заказ при подписке. Оформляя заказ впервые, можно приобрести обувь с экономией, подписавшись на новостную рассылку магазина.
Скидка при оплате онлайн. Оплачивая заказ на сайте, можно рассчитывать на скидку в размере 5%.
Бонусная программа. Покупая товар на определенную сумму, клиент получает бонусную карту. За каждую покупку ему начисляются баллы, количество которых зависит от суммы заказа. Их можно использовать для оплаты последующих покупок со скидкой до 50%.
Акции и распродажи. Магазин Ecco регулярно проводит акции и распродажи. Актуальный их список размещен на главной странице и в списке предложений. Предложения, действующие сегодня, доступны всем клиентам без использования промокодов и купонов. В разделе «Дисконт» размещены обувь и аксессуары, доступные для приобретения по сниженной цене без применения промокодов. Размер скидки иногда достигает более 50%.
Одновременно воспользоваться несколькими способами экономии можно не всегда, так как не все предложения сочетаются друг с другом. Например, за товары, приобретенные в рамках акций по скидке, бонусы не начисляются, а большинством промокодов можно воспользоваться только для покупки обуви по полной цене. Однако скидка -5% за онлайн-оплату сочетается и с другими предложениями.
Для использования промокода в магазине Ecco следует придерживаться инструкции:
Скопировать код купона на этой странице.
Выбрать в каталоге товары, участвующие в акции, и добавить их в корзину.
Перейти в корзину и заполнить форму заказа.
В панели слева перейти на вкладку «промокод» и ввести скопированный код.
Оформить заказ со скидкой, полученной после ввода промокода.
Некоторые скидки распространяются на все товары в магазине, а другие действуют только для отдельных позиций в каталоге. В описании каждого купона можно узнать, как использовать его для приобретения обуви и аксессуаров по сниженным ценам.
В официальном магазине Экко можно купить мужскую, женскую и детскую обувь, а также аксессуары и галантерею. Каталог насчитывает тысячи наименований товаров. В ассортименте представлена спортивная, деловая, повседневная и другая обувь, сумки, ремни, кошельки, мелкие аксессуары (шнурки, стельки, носки), средства по уходу и т. д.
В Ecco регулярно проводятся акции. В рамках предложения «Товары недели» можно купить выбранные продукты компании со скидкой до 20%. При подготовке к новому сезону магазин предлагает сэкономить на покупке популярной обуви, которая будет актуальна. Перечень акций регулярно обновляется, следить за ним можно на этой странице и в соответствующем разделе на сайте компании.
Заказать товары Ecco можно на сайте, выбрав способ оплаты и доставки в форме заказа. Забрать покупку можно следующими способами:
Доставка курьером. Курьерская доставка доступна в регионах присутствия магазинов компании. Услуга бесплатна для крупных заказов (от 5000 рублей) в Москве и Санкт-Петербурге, для других населенных пунктов стоимость перевозки – от 300 рублей.
Пункты выдачи Boxberry. Забрать товар в пункте выдачи могут жители регионов их присутствия. Крупные заказы в Москве и СПб отправляются бесплатно, для других населенных пунктов стоимость зависит от региона.
Постоматы PickPoint. В постматах клиентам из Москвы и СПб также доступна бесплатная доставка крупных заказов, а для недорогих товаров стоимость составляет от 300 рублей.
Самовывоз. В городах, где присутствуют фирменные магазины Экко, можно самостоятельно бесплатно забрать заказ после получения СМС о его готовности.
При заказе с курьерской доставкой, самовывозом или вывозом из пункта выдачи возможна примерка товара и частичная покупка заказанных изделий, с отказом от тех, которые не подошли. Заказ в постамате оплачивается полностью.
Оплатить покупку можно наличными и банковской картой. Расчет возможен как при получении товара, так и при заказе. При онлайн-оплате действует скидка 5%, которая суммируется с дисконтом по акциям, купонам и промокодам.
Обладатели карт определенных банков могут оформить беспроцентную рассрочку на срок до 2 месяцев. За это тоже начисляются бонусные баллы, но использовать их для получения скидки при таком способе оплаты нельзя.
Необходимо зайти на страницу Ecco и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ecco необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ecco.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Сэкономь 10% на первом заказе через приложение ECCO
|ECC***
|Промокод
|Скидка 400 рублей на весь ассортимент по промокоду Ecco
|71Z***
|Промокод
|Купоны Ecco: -5% при оплате онлайн
|Не ***
|Скидка
|Акция "Товар недели" - снижение цен до 63%
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь до 53% на покупке обуви для малышей
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь на следующей покупке до 50%
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 69% на туфли для женщин
|не требуется