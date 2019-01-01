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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Ecco | Март 2021

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Обувь Ecco - это инновационный комфорт

В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.


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Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Обувь Ecco - это инновационный комфорт

В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.


Посетить Ecco
Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
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SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Roxy
Quiksilver
Kari

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Специальные предложения от Ecco

Датский обувной гигант

Датский обувной гигант

Датский производитель обуви Ecco на протяжении полувека входит в список лидеров по мировым объемам продаж. Компания владеет заводами в Португалии, Индонезии, Китае, Словакии и других странах. Она полностью контролирует цикл производства и имеет официальные представительства в 88 странах мира. На начало 2020 года объем продаж обуви Ecco в России превышает 3 млн пар в год. Благодаря промокодам и скидкам можно максимально сэкономить при покупке обуви и аксессуаров.

Как еще сэкономить на покупках в Ecco

Как еще сэкономить на покупках в Ecco

В официальном магазине Ecco можно сэкономить на покупках и без применения купонов. Существует несколько способов получения скидки:

  • Скидка на первый заказ при подписке. Оформляя заказ впервые, можно приобрести обувь с экономией, подписавшись на новостную рассылку магазина.

  • Скидка при оплате онлайн. Оплачивая заказ на сайте, можно рассчитывать на скидку в размере 5%.

  • Бонусная программа. Покупая товар на определенную сумму, клиент получает бонусную карту. За каждую покупку ему начисляются баллы, количество которых зависит от суммы заказа. Их можно использовать для оплаты последующих покупок со скидкой до 50%.

  • Акции и распродажи. Магазин Ecco регулярно проводит акции и распродажи. Актуальный их список размещен на главной странице и в списке предложений. Предложения, действующие сегодня, доступны всем клиентам без использования промокодов и купонов. В разделе «Дисконт» размещены обувь и аксессуары, доступные для приобретения по сниженной цене без применения промокодов. Размер скидки иногда достигает более 50%.

Одновременно воспользоваться несколькими способами экономии можно не всегда, так как не все предложения сочетаются друг с другом. Например, за товары, приобретенные в рамках акций по скидке, бонусы не начисляются, а большинством промокодов можно воспользоваться только для покупки обуви по полной цене. Однако скидка -5% за онлайн-оплату сочетается и с другими предложениями.

Как воспользоваться скидочным купоном в Ecco

Как воспользоваться скидочным купоном в Ecco

Для использования промокода в магазине Ecco следует придерживаться инструкции:

  1. Скопировать код купона на этой странице.

  2. Выбрать в каталоге товары, участвующие в акции, и добавить их в корзину.

  3. Перейти в корзину и заполнить форму заказа.

  4. В панели слева перейти на вкладку «промокод» и ввести скопированный код.

  1. Оформить заказ со скидкой, полученной после ввода промокода.

Некоторые скидки распространяются на все товары в магазине, а другие действуют только для отдельных позиций в каталоге. В описании каждого купона можно узнать, как использовать его для приобретения обуви и аксессуаров по сниженным ценам.

Популярные товары Ecco, которые можно приобрести со скидкой

Популярные товары Ecco, которые можно приобрести со скидкой

В официальном магазине Экко можно купить мужскую, женскую и детскую обувь, а также аксессуары и галантерею. Каталог насчитывает тысячи наименований товаров. В ассортименте представлена спортивная, деловая, повседневная и другая обувь, сумки, ремни, кошельки, мелкие аксессуары (шнурки, стельки, носки), средства по уходу и т. д.

В Ecco регулярно проводятся акции. В рамках предложения «Товары недели» можно купить выбранные продукты компании со скидкой до 20%. При подготовке к новому сезону магазин предлагает сэкономить на покупке популярной обуви, которая будет актуальна. Перечень акций регулярно обновляется, следить за ним можно на этой странице и в соответствующем разделе на сайте компании.

Как купить товары в магазине Экко

Как купить товары в магазине Экко

Заказать товары Ecco можно на сайте, выбрав способ оплаты и доставки в форме заказа. Забрать покупку можно следующими способами:

  • Доставка курьером. Курьерская доставка доступна в регионах присутствия магазинов компании. Услуга бесплатна для крупных заказов (от 5000 рублей) в Москве и Санкт-Петербурге, для других населенных пунктов стоимость перевозки – от 300 рублей.

  • Пункты выдачи Boxberry. Забрать товар в пункте выдачи могут жители регионов их присутствия. Крупные заказы в Москве и СПб отправляются бесплатно, для других населенных пунктов стоимость зависит от региона.

  • Постоматы PickPoint. В постматах клиентам из Москвы и СПб также доступна бесплатная доставка крупных заказов, а для недорогих товаров стоимость составляет от 300 рублей.

  • Самовывоз. В городах, где присутствуют фирменные магазины Экко, можно самостоятельно бесплатно забрать заказ после получения СМС о его готовности.

При заказе с курьерской доставкой, самовывозом или вывозом из пункта выдачи возможна примерка товара и частичная покупка заказанных изделий, с отказом от тех, которые не подошли. Заказ в постамате оплачивается полностью.

Оплатить покупку можно наличными и банковской картой. Расчет возможен как при получении товара, так и при заказе. При онлайн-оплате действует скидка 5%, которая суммируется с дисконтом по акциям, купонам и промокодам. 

Обладатели карт определенных банков могут оформить беспроцентную рассрочку на срок до 2 месяцев. За это тоже начисляются бонусные баллы, но использовать их для получения скидки при таком способе оплаты нельзя.

Часто задаваемые вопросы про Ecco

★ Как получить промокоды в Ecco?

Необходимо зайти на страницу Ecco и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ecco?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ecco необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ecco доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Ecco актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ecco.

★ Почему стоит использовать купоны Ecco?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ecco

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСэкономь 10% на первом заказе через приложение ECCOECC***
ПромокодСкидка 400 рублей на весь ассортимент по промокоду Ecco71Z***
ПромокодКупоны Ecco: -5% при оплате онлайнНе ***
СкидкаАкция "Товар недели" - снижение цен до 63%не требуется
СкидкаСэкономь до 53% на покупке обуви для малышейне требуется
СкидкаСэкономь на следующей покупке до 50%не требуется
СкидкаЭкономия до 69% на туфли для женщинне требуется

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