Промокоды и скидки Elementaree | Март 2021

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Конструктор вкусной и полезной еды с доставкой Elementaree предлагает всем новым пользователям сайта и приложения скидку 33% на первый заказ. Чтобы получить скидку, необходимо зарегистрироваться на сайте. При оформлении первого заказа скидка будет рассчитана автоматически. Выбирайте ... любимые блюда и попробуйте удобство сервиса.
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Конструктор вкусной и полезной еды с доставкой Elementaree предлагает всем новым пользователям сайта и приложения скидку 33% на первый заказ. Чтобы получить скидку, необходимо зарегистрироваться на сайте. При оформлении первого заказа скидка будет рассчитана автоматически. Выбирайте ... любимые блюда и попробуйте удобство сервиса.
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Из-за постоянной занятости не у каждого из нас есть время на приготовление вкусной и полезной пищи. Это учли в компании Элементари и пообещали, что на любое блюдо теперь будет уходить не более 15 минут.
Служба работает на российском рынке с 2013 года, и сегодня она занимается составлением меню из разнообразных блюд и доставкой заготовок. Еженедельно подписчики могут оформить комплексные или выбрать отдельные блюда из меню. Кроме того, питание можно скорректировать исходя из предпочтений: просто укажите, какие продукты не должны входить – и блюда скорректируют по вашим вкусам. В указанное время вам доставят готовый пакет продуктов, которые останется соединить воедино. Ниже мы расскажем, как сэкономить на услугах компании.
Акционные предложения службы представлены на этой странице — коды и акции, которые постоянно обновляются. Применяя скидочные купоны, можно снизить цену покупок на несколько сотен рублей. Чтобы сделать это, нужно:
Выбрать код из списка и кликнуть по нему.
Дождаться, пока номер промокода скопируется в буфер обмена, а пользователь будет переадресован на сайт магазина, в нужную категорию товаров.
Переместить блюда в корзину.
Перейти к оформлению.
В новом окне выбрать количество порций, ввести действующий номер телефона, адрес и дату доставки.
Перед оформлением нажать на цену в верхнем правом углу, где откроется поле для ввода промокода.
После ввода кода выбрать нажать «Оформить» и ввести необходимые данные (адрес, телефон, способ доставки, способ оплаты).
Цена блюд пересчитается с учетом скидки, а покупателю останется внести оплату и ждать доставки. На этой странице есть не только промокоды, но и акции. Для участия в них не нужно копировать коды: достаточно выбрать предложение, дающее скидку на требуемую категорию товаров, и перейти в магазин. Здесь цена блюд уже отобразится с учетом скидки.
Одни промокоды доступны только новым покупателям и действуют на первый заказ, другие можно применять многократно в течение всего акционного периода. На нашем сайте перечень действующих предложений службы Элементари постоянно обновляется. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые способы снизить цену.
Компания совершенствует свои сервисы и предлагает несколько способов снизить цену покупок. Одни можно комбинировать с промокодами, другие с ними не суммируются. Выбирайте подходящие варианты экономии и платите за блюда еще меньше.
Скидка на первую покупку. Покупатель, который впервые обращается в компанию, может оформить недельную или месячную подписку на специальных условиях.
Подписка на обновления. В Elementaree можно получать спецпредложения на почту, выбирая любимые блюда. Для этого нужно найти кнопку подписки на обновления на сайте и ввести в поле адрес электронной почты. Уже с первым письмом может прийти промокод, подарок или другое спецпредложение.
Набор от шефа. Каждую неделю компания предлагает специальное меню из нескольких блюд со скидкой. Посмотреть, какие позиции включены в предложение на этой неделе, можно на сайте компании.
Пробный премиум. В меню включено несколько ресторанных блюд. При нажатии на каждое из них открывается полный состав. Перечень в этом меню постоянно меняется, и покупатели могут заказать весь комплекс со скидкой или каждое блюдо по отдельности.
Скидка в приложении. Чтобы заказывать любимые блюда было еще удобнее, в Elementaree есть приложение для устройств на основе iOS и Android. В нем пользователей ждут дополнительные скидки, акции и промокоды, которых нет на сайте.
Скидка на доставку раз в неделю. В рамках этого предложения клиент выбирает меню и раз в 7 дней ему доставляют порционно разделенные и подготовленные продукты.
Кроме промокодов в компании Elementaree есть и другие способы снизить цену. используйте их, чтобы платить меньше при покупке блюд профессиональной кухни или составляйте свое специальное меню.
Рассчитывать на скидку можно, выбирая комплексы из нескольких предложений. Они включают в себя основные блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, а также супы. Промокоды и скидки на первый заказ распространяются на весь ассортимент, поэтому при первом обращении можно купить любую еду из меню дешевле.
Акционная политика сервиса предусматривает хорошие скидки при заказе полноценных приемов пищи на двоих или всю семью.
Весь выбор блюд на текущую неделю, график доставки, актуальные акции и другую информацию можно найти на главной странице сайта.
К оплате принимаются карты VISA и MasterCard. Удобно оплачивать через интернет-банкинг Халва, а также при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay или корпоративными картами питания Foodcard.
Подготовленные продукты доставляются автомобилями с рефрижераторами, что гарантирует их правильное хранение и транспортировку.
Узнать время доставки по районам Москвы можно на сайте компании или позвонив по номеру контакт-центра. Связь с менеджером также доступна в мессенджерах и социальных сетях.
Необходимо зайти на страницу Elementaree и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Elementaree необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Elementaree.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Всего от 225 рублей основные блюда c промокодом Элементари
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|Меню недели со скидкой 10%
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