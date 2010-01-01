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Промокоды и скидки Foodband | Март 2021

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Вы можете выбрать один из сетов и добавить его неограниченное количество раз: 3 пиццы за 990 р. вместо 1475 р.: Пепперони, Маргарита, Сливочная 5 пицц за 1590 р. вместо 3045 р.: Пепперони, Маргарита, Мясная, 4 Сыра, Аппетитная Курочка 10 пицц за 4990 р. вместо 7040 р.: Пепперони, Маргарита, Мясная, 4 Сыра, Аппетитная Курочка, Ассорти Острая, Мюнхенская, Верона, Цезарь, Чикен Алоха + 4л Каркаде

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Дарим 2 пиццы в подарок при заказе сета из двух пицц

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Минимальная сумма заказа 800 рублей

Истекает через 76 дней

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Пиццы Маргарита, Пепперони, Чикен Алоха, Аппетитная Курочка, Верона, Четыре Сыра, Ассорти острая, Цезарь, Мюнхенская, Мясная по 30 см. Экономия 2050 рублей. Сеты на выбор: 10 пицц 30 см + 4л Каркаде за 4990 рублей вместо 7040 рублей; 10 пицц 40 см + 4л Каркаде за 6990 рублей вместо 9540 рублей. Вы можете добавить в заказ неограниченное количество сетов.

Истекает через 76 дней

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купон

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Закажите комбо для большой компании и сэкономьте до 915 рублей

Сет из пяти пицц всего за 2190 рублей: Пепперони, Четыре Сыра, Аппетитная Курочка, Маргарита и Верона. Экономия 915 рублей. Сеты на выбор: 5 пицц по 30 см за 2190 рублей вместо 3105 рублей; 5 пицц по 40 см за 3290 рублей вместо 4275 рублей; 5 пицц 30 см + 2л морса Ягодного за 2485 рублей вместо 3605 рублей; 5 пицц 40 см + 2л морса Ягодного за 3585 рублей вместо 4775 рублей. Вы можете добавить в заказ неограниченное количество сетов.

Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

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Третье поке в подарок при заказе двух

Минимальная сумма заказа 800 рублей

Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

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При заказе на сумму от 1300 рублей дарим Баварскую пиццу

При заказе от 1300 рублей в подарок Баварская пицца 30 см, при заказе от 2300 рублей - Баварская пицца 40 см

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Дисконт до 30% промокоду Foodband

Скидка лесенка: 5% при заказе от 950 рублей, 7% при заказе от 1300 рублей, 10% при заказе от 2500 рублей, 15% при заказе от 3700 рублей, 20% при заказе от 5500 рублей, 30% при заказе от 7000 рублей

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Скидка 5% при заказе от 650 р. скидка 12% при заказе от 1500 р. скидка 20% при заказе от 3000 р. только в мобильном приложении.

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В состав сетов входят роллы Филадельфия лайт, Калифорния лайт, Грин ролл, Запеченный ролл со снежным крабом, Горячий ролл Цезарь Вы можете выбрать один из сетов и добавить его неограниченное количество раз: 5 роллов за 990 р. вместо 1365 р.​7 роллов за 1450 р. вместо 2000 р. + Запеченный ролл с лососем и ролл Рок&Ролл"

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Вы можете выбрать один из сетов и добавить его неограниченное количество раз: 3 пиццы за 990 р. вместо 1475 р.: Пепперони, Маргарита, Сливочная 5 пицц за 1590 р. вместо 3045 р.: Пепперони, Маргарита, Мясная, 4 Сыра, Аппетитная Курочка 10 пицц за 4990 р. вместо 7040 р.: Пепперони, Маргарита, Мясная, 4 Сыра, Аппетитная Курочка, Ассорти Острая, Мюнхенская, Верона, Цезарь, Чикен Алоха + 4л Каркаде

Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

Промокод
Дарим 2 пиццы в подарок при заказе сета из двух пицц

При покупке пицц Мужская и Ассорти Чоризо по 30 см за 1470 рублей пиццы Четыре Сыра и Жульен по 30 см в подарок

Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

Промокод
При заказе двух пицц любого размера третья пицца 30 см в подарок

Минимальная сумма заказа 800 рублей

Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

Промокод
4 литра чая каркаде в подарок при заказе 10 пицц за 4990 рублей

Пиццы Маргарита, Пепперони, Чикен Алоха, Аппетитная Курочка, Верона, Четыре Сыра, Ассорти острая, Цезарь, Мюнхенская, Мясная по 30 см. Экономия 2050 рублей. Сеты на выбор: 10 пицц 30 см + 4л Каркаде за 4990 рублей вместо 7040 рублей; 10 пицц 40 см + 4л Каркаде за 6990 рублей вместо 9540 рублей. Вы можете добавить в заказ неограниченное количество сетов.

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Сет из пяти пицц всего за 2190 рублей: Пепперони, Четыре Сыра, Аппетитная Курочка, Маргарита и Верона. Экономия 915 рублей. Сеты на выбор: 5 пицц по 30 см за 2190 рублей вместо 3105 рублей; 5 пицц по 40 см за 3290 рублей вместо 4275 рублей; 5 пицц 30 см + 2л морса Ягодного за 2485 рублей вместо 3605 рублей; 5 пицц 40 см + 2л морса Ягодного за 3585 рублей вместо 4775 рублей. Вы можете добавить в заказ неограниченное количество сетов.

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Посетить Foodband
Контакты Foodband

Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4

Телефон:
8 (495) 255-04-64

Соц. сети:

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6 оценок поставлено средняя 5

Служба доставки скидок... и еды

К Вам вот-вот заявится шумная тусовка, а в холодильнике стоит лишь одинокая банка маринованных огурцов? Или весь отдел в офисе дружно забыл дома свои ланчбоксы? Foodband спешит на помощь! На официальном сайте службы доставки Вас ждет обширное меню азиатской и паназиатской кухни, мо ... ре выгодных акций и быстрая доставка! Попробуйте свое первое блюдо уже сегодня, применив при заказе один из промокодов Foodband! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Foodband
Контакты Foodband

Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4

Телефон:
8 (495) 255-04-64

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Frendi
2 Берега
Перекресток Впрок
Аленка

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Специальные предложения от Foodband

Как использовать промокод для заказа еды в Foodband

Как использовать промокод для заказа еды в Foodband

Для участия в акции и получения скидки нужно найти подходящий промокод в списке и скопировать его. Произойдет перенаправление на сайт компании, а когда он откроется – нужно проследовать инструкции:

  1. Выбрать в каталоге блюда и добавить их в корзину.

  2. После завершения выбора перейти в корзину и приступить к оформлению заказа.

  3. Отметить галочкой опцию «у меня есть промокод» и в появившемся поле ввести код купона.

  1. Применить промокод для активации изменения стоимости товара.

  2. Завершить оформление заказа, заполнив все поля, и дождаться его доставки.

На этой странице отображаются действующие бонусные предложения с дисконтом и скидочные купоны. Список постоянно обновляется, поэтому посетители нашего сайта могут воспользоваться актуальным предложением и заказать горячую еду со скидками в любое время.

Еда с доставкой на дом

Еда с доставкой на дом

Московская компания Foodband занимается доставкой еды. Основным направлением ее работы является приготовление пиццы. Ассортимент продукции также включает большой выбор блюд европейской и восточной кухни, закусок, десертов, напитков. Компания выполняет круглосуточную доставку по Москве, в центральные районы и за МКАД. Клиентов Foodband ожидают богатое меню, быстрое выполнение заказов и доступные цены. А наш выбор купонов и промокодов позволяет платить меньше или получить больше товаров за те же деньги.

Какие еще скидки можно получить в Foodband

Какие еще скидки можно получить в Foodband

Список предложений Фудбэнд не ограничивается кодами и купонами на скидку. Для клиентов разработано приложение, в котором отображаются все актуальные акции. Программа для смартфона позволяет максимально организовать выбор товаров и оформление заказа с мобильного. Дополнительную скидку можно получить, воспользовавшись акционными предложениями:

  • Заказ в приложении. Установив на смартфон программу Foodband и оформив заказ через нее, можно получить скидку на оплату заказа.

  • Временные акции. Компания обновляет список специальных предложений, среди которых ночная доставка и другие акции. Выполнив их условия, можно заказать доставку еды на дом с дополнительной скидкой.

  • Розыгрыши. Фудбэнд периодически разыгрывает среди клиентов призы, скидки и бесплатные товары. Получив подарок, можно получить дисконт при оформлении следующего заказа.

  • Подарок на день рождения. Подтвердив дату рождения в анкете, можно получить бесплатную пиццу или другой товар из списка в день рождения, за 7 дней до или после него.

Акции, участие в которых предусматривает ввод промокода, не суммируются. Скидки, которые предоставляются без использования кода или купона, могут складываться с другими предложениями, если это допускается правилами проведения промоакции.

Оплата и доставка заказов в Foodband

Оплата и доставка заказов в Foodband

Фудбэнд выполняет бесплатную, круглосуточную и оперативную доставку заказов. Компания расширяет географию присутствия, открывает новые филиалы и пополняет штат. Благодаря этому Foodband отличается стабильно быстрым выполнением заявок. Скорость доставки заказов составляет от 20 до 65 минут, в зависимости от расположения клиента и транспортной ситуации.

Минимальная сумма покупки составляет 450 рублей для внутренних районов столицы и от 1200 рублей – для отдельных территорий за МКАД. В ночное время (с 00:00 до 06:00) действует дополнительная наценка 100 рублей, которая увеличивает минимальную сумму покупки. В рамках акций условия могут изменяться, за всеми изменениями и обновлениями можно следить на сайте и этой странице.

Оплатить заказ в Foodband можно несколькими способами:

  • наличными деньгами курьеру во время получения еды;

  • банковской картой курьеру в момент получения (через мобильный терминал);

  • банковской картой онлайн;

Компания обслуживает клиентов-физических лиц и организации. По корпоративной договоренности можно организовать регулярную доставку еды в офис или другое коммерческое заведение. Однако купоны, дисконтные промокоды и другие виды скидок на бизнес-клиентов не распространяются. Условия сотрудничества с корпоративными клиентами оговариваются индивидуально.

Какие товары в Foodband продаются со скидкой

Какие товары в Foodband продаются со скидкой

Меню Фудбэнд включает десятки видов пиццы диаметром 30 и 40 см. В нем также доступны горячие и холодные блюда, закуски, десерты и другие продукты европейской и азиатской кухни. Каждый может купить со скидкой или получить бесплатно:

  • мясную, рыбную и вегетарианскую пиццу;

  • роллы, суши и другие блюда японской кухни;

  • мясные, рыбные и овощные салаты, поке;

  • горячие и холодные закуски;

  • сеты и комбо, готовые наборы блюд;

  • торты и десерты;

  • соусы и специи;

  • продукты питания;

  • соки, воды и другие напитки;

  • одноразовая посуда, аксессуары, салфетки и т. д.

В списке промокодов и на странице акций доступны как предложения, позволяющие приобрести со скидкой или получить в подарок отдельные виды блюд, так и дисконт на все товары компании.

Часто задаваемые вопросы про Foodband

★ Как получить промокоды в Foodband?

Необходимо зайти на страницу Foodband и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Foodband?

Чтобы воспользоваться промокодом от Foodband необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Foodband доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 20

★ Все ли предложения Foodband актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Foodband.

★ Почему стоит использовать купоны Foodband?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Foodband

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДисконт до 30% промокоду Foodbandcra***
ПромокодПолучите персональную скидку до 20%adm***
ПромокодЗакажите сет 4 поке за 1290 рублейadm***
ПромокодВсего 1290 рублей сет из четырех пиццcra***
ПромокодВсего 890 рублей сет из трех пиццadm***
ПромокодЗакажите сет поке всего за 690 рублейadm***
ПромокодКупите сет из 5 роллов за 990 рублейadm***
ПромокодПять больших пицц всего за 1450 рублейadm***
ПромокодДарим подарок на выбор в день рожденияYOU***
ПромокодВыберите сет поке за 990 рублейadm***
ПромокодСет 5 пицц всего 1500 рублейcra***
ПромокодПри покупке двух пицц пицца Четыре сыра в подарокadm***

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