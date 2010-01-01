Как использовать промокод для заказа еды в Foodband

Для участия в акции и получения скидки нужно найти подходящий промокод в списке и скопировать его. Произойдет перенаправление на сайт компании, а когда он откроется – нужно проследовать инструкции:

Выбрать в каталоге блюда и добавить их в корзину. После завершения выбора перейти в корзину и приступить к оформлению заказа. Отметить галочкой опцию «у меня есть промокод» и в появившемся поле ввести код купона.

Применить промокод для активации изменения стоимости товара. Завершить оформление заказа, заполнив все поля, и дождаться его доставки.

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