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В интернет-магазине офисного оборудования ForOffice действует постоянная акция – «Гарантия минимальной цены». Если Вы найдете представленный в магазине товар по более низкой цене, магазин снизит цену специально для Вас. Укажите свои контактные данные на сайте, и менеджер магазина св ... яжется с Вами, чтобы сделать специальное предложение.
Юридический адрес:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8, стр.6
Электронная почта:
shop@foroffice.ru
Телефон:
8(800)333-10-11, +7(495)228-20-11
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В интернет-магазине офисного оборудования ForOffice действует постоянная акция – «Гарантия минимальной цены». Если Вы найдете представленный в магазине товар по более низкой цене, магазин снизит цену специально для Вас. Укажите свои контактные данные на сайте, и менеджер магазина св ... яжется с Вами, чтобы сделать специальное предложение.
Юридический адрес:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8, стр.6
Электронная почта:
shop@foroffice.ru
Телефон:
8(800)333-10-11, +7(495)228-20-11
Соц. сети:
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Поставщик офисного оборудования и расходных материалов Форофис ( оператор ООО «Компсервис») присутствует на рынке более 20 лет.
Филиалы FOROFFICE открыты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а центральный склад в Москве готов ежедневно отгружать до 30 тысяч позиций.
Специалисты Форофис предлагают оборудование для решения любых бизнес-задач всех уровней сложности, а при необходимости организуют очные и виртуальные демо-показы. Также компания оказывает услуги по сопровождению тендерных и проектных продаж: от первичных консультаций до документального сопровождения.
Компания предлагает кредитные программы от банков-партнеров, рассрочку, а также услуги лизинговых компаний при покупке товаров из ассортимента FOROFFICE.
Заказ продукции осуществляется через персонального менеджера, по телефону или через корзину в интернет-магазине. Для снижения цены заказа можно применить промокод, воспользоваться акционными предложениями и скидочными купонами.
Перечень действующих промокодов и акций на нашем сервисе систематически обновляется. Чтобы снизить цену, необходимо сделать следующее:
1. Выбрать купон в перечне предложений. Нужно обратить внимание на срок действия промокода и условия акции.
2. Кликнуть на баннер и дождаться переадресации на сайт поставщика. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. В отдельных случаях сервис переведет пользователя на страницу с акционными предложениями, где промокод вводить не нужно.
3. Выбрать нужные товары и добавить в список покупок.
4. Перейти в корзину и ввести промокод в соответствующую ячейку.
Для завершения оформления останется совершить несколько действий:
1. Пройти регистрацию на сайте FOROFFICE путем ввода контактных данных.
2. Выбрать способ доставки: курьером или самовывозом и ввести адрес доставки.
3. Указать способ оплаты от физического или юридического лица. В последнем случае нужно представить реквизиты для корректного формирования счета.
4. Написать комментарий к заказу при необходимости, согласиться на обработку персональных данных и получение уведомлений о статусе заказа.
5. Нажать на виджет «Оформить заказ» и ждать обратной связи.
В рабочее время запросы клиентов обрабатываются в течение часа. При этом для уточнения деталей и согласования дальнейших действий может поступить звонок от сотрудника компании.
Кроме промокодов на скидку, компания предлагает другие способы экономии. Ежедневно в разделе «Акции» публикуются специальные предложения, а на вкладке «Скидки» можно найти сотни товаров с существенным дисконтом.
Виды дисконтных мероприятий перечислены ниже:
оборудование в трейд-ин: услуга предполагает сдачу старой техники в зачет стоимости нового оборудования;
купон на покупку техники конкретного бренда;
снижение цены на отдельные позиции каталога;
беспроцентная рассрочка;
бесплатная доставка;
подарки от партнеров;
промокоды на товары конкретных категорий;
подарки за покупки определенных товаров или от суммы чека;
скидки на весь ассортимент поставщика.
В каталоге Форофис представлено более 30 тысяч позиций для организации функционального офисного пространства и решения узкоспециализированных бизнес-задач.
Среди категорий товаров присутствуют:
допечатное, печатное и постпечатное оборудование: экспокамеры, МФУ, принтеры и другое;
аппараты для сварки термопластов;
станки и машины для изготовления сувениров;
бумажная продукция и расходные материалы для полиграфии;
готовые рабочие места и комплекты;
PRO-, офсетные и цифровые печатные машины;
комплексы для изготовления брошюр и буклетов;
системы печати на рулонной бумаге;
флексографические печатные машины;
оргтехника и компьютеры;
презентационное оборудование;
банковское и торговое оборудование.
На сайте FOROFFICE есть топ-лист, в котором собраны наиболее популярные и проверенные модели оборудования, среди них:
струйные плоттеры, МФУ и принтеры популярных брендов офисной техники;
интерактивные доски, панели и комплексы;
резаки для бумаги и ризографы;
термоклеевые и лазерные печатные машины, широкоформатные сканеры и другое.
На эти товары можно применить отдельные типы промокодов в период их действия.
Склад и курьерская доставка работают с понедельника по субботу с 8 утра до 7 вечера по московскому времени. Техника доставляется по всей России транспортной компанией, а срочные заказы из наличия на складе Форофис передаются в ТК в день оформления. Также доступен самовывоз со склада в Москве.
Оплата заказов для юридических лиц производится по безналичному
расчету. Физическое лицо может рассчитаться картой или наличными при получении, а также онлайн на сайте.
Необходимо зайти на страницу FOROFFICE и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от FOROFFICE необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 22
Наши специалисты отбирают только действующие предложения FOROFFICE.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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