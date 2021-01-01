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Промокоды и скидки FOROFFICE | Март 2021

Скидки на оргтехнику, офисное и презентационное оборудование. Актуальных купонов: 22

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Скидка
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10%
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Скидка
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Истекает через 15 дней

40%
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Скидка
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Истекает через 15 дней

Беспл
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Скидка
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Лучшее
предложение

Скидка
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предложение

Скидка
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Посетить FOROFFICE
Контакты FOROFFICE

Юридический адрес:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8, стр.6

Электронная почта:
shop@foroffice.ru

Телефон:
8(800)333-10-11, +7(495)228-20-11

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Гарантия минимальной цены

В интернет-магазине офисного оборудования ForOffice действует постоянная акция – «Гарантия минимальной цены». Если Вы найдете представленный в магазине товар по более низкой цене, магазин снизит цену специально для Вас. Укажите свои контактные данные на сайте, и менеджер магазина св ... яжется с Вами, чтобы сделать специальное предложение.


Посетить FOROFFICE
Контакты FOROFFICE

Юридический адрес:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8, стр.6

Электронная почта:
shop@foroffice.ru

Телефон:
8(800)333-10-11, +7(495)228-20-11

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Reg.ru
123.ru
Kotofoto

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Специальные предложения от FOROFFICE

Компания FOROFFICE

Компания FOROFFICE

Поставщик офисного оборудования и расходных материалов Форофис ( оператор ООО «Компсервис») присутствует на рынке более 20 лет. 

Филиалы FOROFFICE открыты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а центральный склад в Москве готов ежедневно отгружать до 30 тысяч позиций. 

Специалисты Форофис предлагают оборудование для решения любых бизнес-задач всех уровней сложности, а при необходимости организуют очные и виртуальные демо-показы. Также компания оказывает услуги по сопровождению тендерных и проектных продаж: от первичных консультаций до документального сопровождения. 

Компания предлагает кредитные программы от банков-партнеров, рассрочку, а также услуги лизинговых компаний при покупке товаров из ассортимента FOROFFICE.

Заказ продукции осуществляется через персонального менеджера, по телефону или через корзину в интернет-магазине. Для снижения цены заказа можно применить промокод, воспользоваться акционными предложениями и скидочными купонами.

Как воспользоваться скидкой на сайте

Как воспользоваться скидкой на сайте

Перечень действующих промокодов и акций на нашем сервисе систематически обновляется. Чтобы снизить цену, необходимо сделать следующее:

1.     Выбрать купон в перечне предложений. Нужно обратить внимание на срок действия промокода и условия акции. 

2.     Кликнуть на баннер и дождаться переадресации на сайт поставщика. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. В отдельных случаях сервис переведет пользователя на страницу с акционными предложениями, где промокод вводить не нужно.

3.     Выбрать нужные товары и добавить в список покупок.

4.     Перейти в корзину и ввести промокод в соответствующую ячейку.

Для завершения оформления останется совершить несколько действий:

1.     Пройти регистрацию на сайте FOROFFICE путем ввода контактных данных.

2.     Выбрать способ доставки: курьером или самовывозом и ввести адрес доставки.

3.     Указать способ оплаты от физического или юридического лица. В последнем случае нужно представить реквизиты для корректного формирования счета.

4.     Написать комментарий к заказу при необходимости, согласиться на обработку персональных данных и получение уведомлений о статусе заказа. 

5.     Нажать на виджет «Оформить заказ» и ждать обратной связи. 

В рабочее время запросы клиентов обрабатываются в течение часа. При этом для уточнения деталей и согласования дальнейших действий может поступить звонок от сотрудника компании.

Как делать покупки в интернет-магазине FOROFFICE с максимальной выгодой

Как делать покупки в интернет-магазине FOROFFICE с максимальной выгодой

Кроме промокодов на скидку, компания предлагает другие способы экономии. Ежедневно в разделе «Акции» публикуются специальные предложения, а на вкладке «Скидки» можно найти сотни товаров с существенным дисконтом. 

Виды дисконтных мероприятий перечислены ниже:

  • оборудование в трейд-ин: услуга предполагает сдачу старой техники в зачет стоимости нового оборудования;

  • купон на покупку техники конкретного бренда;

  • снижение цены на отдельные позиции каталога;

  • беспроцентная рассрочка;

  • бесплатная доставка;

  • подарки от партнеров;

  • промокоды на товары конкретных категорий;

  • подарки за покупки определенных товаров или от суммы чека;

  • скидки на весь ассортимент поставщика.

Ассортимент магазина FOROFFICE и популярные товары

Ассортимент магазина FOROFFICE и популярные товары

В каталоге Форофис представлено более 30 тысяч позиций для организации функционального офисного пространства и решения узкоспециализированных бизнес-задач. 

Среди категорий товаров присутствуют:

  • допечатное, печатное и постпечатное оборудование: экспокамеры, МФУ, принтеры и другое;

  • аппараты для сварки термопластов;

  • станки и машины для изготовления сувениров;

  • бумажная продукция и расходные материалы для полиграфии;

  • готовые рабочие места и комплекты;

  • PRO-, офсетные и цифровые печатные машины;

  • комплексы для изготовления брошюр и буклетов;

  • системы печати на рулонной бумаге;

  • флексографические печатные машины;

  • оргтехника и компьютеры;

  • презентационное оборудование;

  • банковское и торговое оборудование.

На сайте FOROFFICE есть топ-лист, в котором собраны наиболее популярные и проверенные модели оборудования, среди них:

  • струйные плоттеры, МФУ и принтеры популярных брендов офисной техники;

  • интерактивные доски, панели и комплексы;

  • резаки для бумаги и ризографы;

  • термоклеевые и лазерные печатные машины, широкоформатные сканеры и другое.

На эти товары можно применить отдельные типы промокодов в период их действия. 

Доставка и оплата товара в интернет-магазине FOROFFICE

Доставка и оплата товара в интернет-магазине FOROFFICE

Склад и курьерская доставка работают с понедельника по субботу с 8 утра до 7 вечера по московскому времени. Техника доставляется по всей России транспортной компанией, а срочные заказы из наличия на складе Форофис передаются в ТК в день оформления. Также доступен самовывоз со склада в Москве.

Оплата заказов для юридических лиц производится по безналичному

расчету. Физическое лицо может рассчитаться картой или наличными при получении, а также онлайн на сайте.

Часто задаваемые вопросы про FOROFFICE

★ Как получить промокоды в FOROFFICE?

Необходимо зайти на страницу FOROFFICE и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод FOROFFICE?

Чтобы воспользоваться промокодом от FOROFFICE необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от FOROFFICE доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 22

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения FOROFFICE.

★ Почему стоит использовать купоны FOROFFICE?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды FOROFFICE

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