Как воспользоваться купоном Foxford

На этой странице собраны актуальные подарочные предложения школы Фоксфорд. Есть промокоды, обеспечивающие скидку на все виды занятий. Отдельные купоны распространяются только на конкретные курсы. Также можно получить право на бесплатный пробный урок или даже цикл занятий. Активировать действующий промокод очень просто:

Скопируйте код купона. Перейдите на сайт Foxford. Зарегистрируйтесь (можно через аккаунт в соцсети). Выберите услугу. Перейдите в корзину. Вставьте промокод в соответствующем поле. Убедитесь, что купон сработал. Оплатите заказ.

Помимо промокодов, выкладываемых в свободном доступе, есть персональные купоны. Их дарят за первую покупку, учебную активность, в рамках различных акций. Коды присылают на адрес электронной почты или в приложение (Android, iOS). Получатель не может передавать такой бонус третьим лицам. Обычно коды не суммируются с другими подарочными предложениями.

У каждой акции – ограниченный срок действия. Рекомендуется дополнительно проверять этот момент. Если актуальный промокод не срабатывает, несмотря на то что условия соблюдены, обратитесь в службу поддержки: существует вероятность, что школа Foxford досрочно закрыла эту бонусную программу. Ничего страшного – найти новые купоны на скидку не составит большого труда.