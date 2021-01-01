Как получить скидку в Frendi

Предложенные товары и услуги на сайте Frendi доступны сразу со скидками. Для покупки этих купонов не нужно совершать дополнительных действий, достаточно выбрать выбранную позицию из каталога и использовать сертификат на месте. В рамках акций посетителям портала представляются дополнительные скидочные купоны, для активации которых нужен промокод. При его использовании нужно проследовать инструкции ниже:

Скопировать промокод со страницы акции и дождаться переадресации на сайт Frendi. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет с уже существующей учетной записью пользователя. Выбрать в каталоге одно из предложений, на которое распространяется действие акции. Перейти к выбору конкретного товара или услуги, нажав кнопку «Купить» или «Выбрать». Перейти к оплате заказанного сертификата, в окне заказа указать «у меня есть промокод». Ввести код купона во всплывающем поле и активировать скидку. Завершить оформление заказа, выбрав вариант оплаты и оплатив его.

Сертификат Frendi после оплаты будет доступен в личном кабинете. Его нужно загрузить на смартфон или распечатать на принтере, согласно условиям выбранной компании. После этого остается лишь выйти на связь с ее представителями или посетить фирму. Иногда нужно выбрать время посещения, чтобы воспользоваться купоном и получить заказанный товар или услугу со скидкой.

Компании сами определяют условия акций, поэтому в разных организациях они отличаются. Для оплаты одних заказов можно комбинировать сертификаты и промокоды, а в других для каждого продукта или услуги доступен только один вид бонуса. Узнать условия можно в описании предложения или акции.