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3 оценки поставлены средняя 5

Купоны и скидки Frendi | Март 2021

Широкий спектр услуг и товаров по выгодным ценам. Активных купонов: 16

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Frendi Купоны на скидку до 50% на цветы в дизайнерских шляпных коробках
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Френдли Купоны на скидку 15% на тур по Золотому кольцу от туроператора «Русь»
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Всего от 297 рублей лицензионная программа «Домашняя бухгалтерия»
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30%
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Скидка
Скидка до 30% на сертификат номиналом до 10 000 руб. на покупки интимных товаров
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30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на отдых в номере или коттедже с завтраком в парк-отеле «Сенино»
Истекает сегодня

675Р
купон

Скидка
Всего от 675 рублей наращивание ресниц в студии красоты «Свободный стиль»
Истекает через 7 дней

83%
купон

Скидка
Диагностика автомобиля и замена масла в двигателе с выгодой до 83%
Истекает через 7 дней

47%
купон

Скидка
Выгода до 47% на кулинарный мастер-класс от «Дома Вареника»
Истекает через 7 дней

70%
купон

Скидка
Лицензионная программа «Домашняя бухгалтерия» с выгодой до 70%
Истекает через 20 дней

77%
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Скидка
Скидка до 77% на букет ароматных вечных роз из мыла ручной работы
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Контакты Frendi

Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»

Телефон:
8 (495) 800-15-34

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Frendi – Ваш проводник в мире скидок

Если Вы любите экономить, то, наверняка, знаете, что нужно делать это правильно! На сайте «Frendi» (ранее Groupon) Вы найдете множество акционных купонов, которые помогут Вам изрядно сэкономить на всех видах услуг! Приобретая купоны, вы получаете скидки, которые доходят до 90%! Поку ... пайте скидки на услуги салонов красоты и медицинских центров, обучающие курсы и посещение ресторанов, возможности выгодно путешествовать и многое другие! У Вас возникли вопросы? Специалисты горячей линии с удовольствием проконсультируют Вас и помогут грамотно воспользоваться сервисом. Вы хотели бы сделать уже первую покупку выгоднее? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Frendi. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.


Посетить Frendi
Контакты Frendi

Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»

Телефон:
8 (495) 800-15-34

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
iHerb
Лабиринт
Утконос
book24
OneTwoTrip
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг
Foodband

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Frendi

О Frendi (Групон)

О Frendi (Групон)

Сервис Frendi предлагает клиентам скидки на большой выбор товаров от компаний со всей России. На его сайте доступны сертификаты, дающие право на покупку товара по сниженной стоимости. Кроме товаров, в каталоге доступны услуги. 

Покупая сертификат, клиент приобретает товар со скидкой. На этой странице доступны действующие акции, промокоды и купоны от Frendi с интересными условиями. Открыв подходящее предложение, им можно воспользоваться на выгодных условиях. Одни акции и купоны доступны всем без ввода промокода, а другие активируются при вводе скидочного кода.

Как экономить еще больше с Frendi

Как экономить еще больше с Frendi

Основной способ тратить еще меньше – использовать промокоды для партнеров от Френди, которые публикуются на этой странице. Они дарят дополнительную скидку к цене сертификата. В разделе «Скоро заканчиваются» на сайте публикуются горячие предложения, срок действия которых истекает. Эти сертификаты можно купить по суперценам, со скидкой до 95%.

Чтобы не пропустить новые интересные акции, можно установить приложение на смартфон или планшет. Оно доступно для всех мобильных девайсов под управлением Android и iOS. Установив программу и подписавшись на рассылку, можно регулярно получать сообщения с акциями, которые действуют сегодня, и горячими предложениями с большой скидкой.

Как получить скидку в Frendi

Как получить скидку в Frendi

Предложенные товары и услуги на сайте Frendi доступны сразу со скидками. Для покупки этих купонов не нужно совершать дополнительных действий, достаточно выбрать выбранную позицию из каталога и использовать сертификат на месте. В рамках акций посетителям портала представляются дополнительные скидочные купоны, для активации которых нужен промокод. При его использовании нужно проследовать инструкции ниже:

  1. Скопировать промокод со страницы акции и дождаться переадресации на сайт Frendi.

  2. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет с уже существующей учетной записью пользователя.

  3. Выбрать в каталоге одно из предложений, на которое распространяется действие акции.

  4. Перейти к выбору конкретного товара или услуги, нажав кнопку «Купить» или «Выбрать».

  5. Перейти к оплате заказанного сертификата, в окне заказа указать «у меня есть промокод».

  6. Ввести код купона во всплывающем поле и активировать скидку.

  7. Завершить оформление заказа, выбрав вариант оплаты и оплатив его.

Сертификат Frendi после оплаты будет доступен в личном кабинете. Его нужно загрузить на смартфон или распечатать на принтере, согласно условиям выбранной компании. После этого остается лишь выйти на связь с ее представителями или посетить фирму. Иногда нужно выбрать время посещения, чтобы воспользоваться купоном и получить заказанный товар или услугу со скидкой.

Компании сами определяют условия акций, поэтому в разных организациях они отличаются. Для оплаты одних заказов можно комбинировать сертификаты и промокоды, а в других для каждого продукта или услуги доступен только один вид бонуса. Узнать условия можно в описании предложения или акции.

Оплата и доставка сертификатов Френди

Оплата и доставка сертификатов Френди

Оплатить сертификат, заказанный на сайте, можно такими способами:

  • Банковской картой. После активации этой опции произойдет перенаправление на страницу оплаты. Там нужно ввести номер карты, срок действия и защитный код.

  • В терминале самообслуживания. Для оплаты нужно найти в меню терминала компанию и ввести номер заказа, полученный при оформлении. Если внести больше суммы, необходимой для оплаты, сдача будет зачислена на счет пользователя в личном кабинете.

  • Через электронный кошелек. Для оплаты доступны счета Webmoney и Яндекс.Деньги. После клика по типу кошелька произойдет перенаправление на страницу платежа, со счета будет списана сумма заказа.

  • С баланса Frendi. Купить сертификат можно, оплатив его средствами со счета пользователя в личном кабинете. Для этого нужно предварительно внести деньги на баланс одним из способов, перечисленных выше.

 

После поступления заказа скидочный сертификат появится в личном кабинете. Его нужно распечатать или сохранить на смартфон и предъявить при визите в компанию, которая предлагает скидку. Адреса и подробные условия публикуются на странице каждого предложения.

Какие товары и услуги доступны со скидкой в Frendi

Какие товары и услуги доступны со скидкой в Frendi

Сервис скидок Френди – большой выбор товаров и услуг в десятках категорий. На сайте доступны такие разделы сертификатов:

  • развлечения;

  • рестораны и еда;

  • красота и уход;

  • медицина;

  • обучение;

  • спорт и фитнес;

  • услуги.

В каждой категории доступен выбор продуктов от компаний по всей России. С Frendi становится проще выгодно покупать электронику, бытовую технику, товары для дома и отдыха, одежду, косметику, сувениры и подарки, а также другие продукты. Сервис дарит шанс купить со скидкой путевку, посетить ресторан, салон красоты, сходить к врачу, получить мастер-класс или выучить иностранный язык. Список регулярно обновляется, актуальные и горячие предложения выводятся в разделе «Акции дня».

Часто задаваемые вопросы про Frendi

★ Как получить промокоды в Frendi?

Необходимо зайти на страницу Frendi и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Frendi?

Чтобы воспользоваться промокодом от Frendi необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Frendi доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Frendi актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Frendi.

★ Почему стоит использовать купоны Frendi?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Frendi

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаFrendi Купоны на скидку до 50% на цветы в дизайнерских шляпных коробкахне требуется
СкидкаФрендли Купоны на скидку 15% на тур по Золотому кольцу от туроператора «Русь»не требуется
СкидкаВсего от 297 рублей лицензионная программа «Домашняя бухгалтерия»не требуется
СкидкаСкидка до 30% на сертификат номиналом до 10 000 руб. на покупки интимных товаровне требуется
СкидкаДисконт 30% на отдых в номере или коттедже с завтраком в парк-отеле «Сенино»не требуется
СкидкаВсего от 675 рублей наращивание ресниц в студии красоты «Свободный стиль»не требуется
СкидкаДиагностика автомобиля и замена масла в двигателе с выгодой до 83%не требуется
СкидкаВыгода до 47% на кулинарный мастер-класс от «Дома Вареника»не требуется
СкидкаЛицензионная программа «Домашняя бухгалтерия» с выгодой до 70%не требуется
СкидкаСкидка до 77% на букет ароматных вечных роз из мыла ручной работыне требуется

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