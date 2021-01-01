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30%
купон
30%
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83%
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47%
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70%
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77%
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Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»
Телефон:
8 (495) 800-15-34
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Если Вы любите экономить, то, наверняка, знаете, что нужно делать это правильно! На сайте «Frendi» (ранее Groupon) Вы найдете множество акционных купонов, которые помогут Вам изрядно сэкономить на всех видах услуг! Приобретая купоны, вы получаете скидки, которые доходят до 90%! Поку ... пайте скидки на услуги салонов красоты и медицинских центров, обучающие курсы и посещение ресторанов, возможности выгодно путешествовать и многое другие! У Вас возникли вопросы? Специалисты горячей линии с удовольствием проконсультируют Вас и помогут грамотно воспользоваться сервисом. Вы хотели бы сделать уже первую покупку выгоднее? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Frendi. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»
Телефон:
8 (495) 800-15-34
Соц. сети:
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Сервис Frendi предлагает клиентам скидки на большой выбор товаров от компаний со всей России. На его сайте доступны сертификаты, дающие право на покупку товара по сниженной стоимости. Кроме товаров, в каталоге доступны услуги.
Покупая сертификат, клиент приобретает товар со скидкой. На этой странице доступны действующие акции, промокоды и купоны от Frendi с интересными условиями. Открыв подходящее предложение, им можно воспользоваться на выгодных условиях. Одни акции и купоны доступны всем без ввода промокода, а другие активируются при вводе скидочного кода.
Основной способ тратить еще меньше – использовать промокоды для партнеров от Френди, которые публикуются на этой странице. Они дарят дополнительную скидку к цене сертификата. В разделе «Скоро заканчиваются» на сайте публикуются горячие предложения, срок действия которых истекает. Эти сертификаты можно купить по суперценам, со скидкой до 95%.
Чтобы не пропустить новые интересные акции, можно установить приложение на смартфон или планшет. Оно доступно для всех мобильных девайсов под управлением Android и iOS. Установив программу и подписавшись на рассылку, можно регулярно получать сообщения с акциями, которые действуют сегодня, и горячими предложениями с большой скидкой.
Предложенные товары и услуги на сайте Frendi доступны сразу со скидками. Для покупки этих купонов не нужно совершать дополнительных действий, достаточно выбрать выбранную позицию из каталога и использовать сертификат на месте. В рамках акций посетителям портала представляются дополнительные скидочные купоны, для активации которых нужен промокод. При его использовании нужно проследовать инструкции ниже:
Скопировать промокод со страницы акции и дождаться переадресации на сайт Frendi.
Зарегистрироваться или войти в личный кабинет с уже существующей учетной записью пользователя.
Выбрать в каталоге одно из предложений, на которое распространяется действие акции.
Перейти к выбору конкретного товара или услуги, нажав кнопку «Купить» или «Выбрать».
Перейти к оплате заказанного сертификата, в окне заказа указать «у меня есть промокод».
Ввести код купона во всплывающем поле и активировать скидку.
Завершить оформление заказа, выбрав вариант оплаты и оплатив его.
Сертификат Frendi после оплаты будет доступен в личном кабинете. Его нужно загрузить на смартфон или распечатать на принтере, согласно условиям выбранной компании. После этого остается лишь выйти на связь с ее представителями или посетить фирму. Иногда нужно выбрать время посещения, чтобы воспользоваться купоном и получить заказанный товар или услугу со скидкой.
Компании сами определяют условия акций, поэтому в разных организациях они отличаются. Для оплаты одних заказов можно комбинировать сертификаты и промокоды, а в других для каждого продукта или услуги доступен только один вид бонуса. Узнать условия можно в описании предложения или акции.
Оплатить сертификат, заказанный на сайте, можно такими способами:
Банковской картой. После активации этой опции произойдет перенаправление на страницу оплаты. Там нужно ввести номер карты, срок действия и защитный код.
В терминале самообслуживания. Для оплаты нужно найти в меню терминала компанию и ввести номер заказа, полученный при оформлении. Если внести больше суммы, необходимой для оплаты, сдача будет зачислена на счет пользователя в личном кабинете.
Через электронный кошелек. Для оплаты доступны счета Webmoney и Яндекс.Деньги. После клика по типу кошелька произойдет перенаправление на страницу платежа, со счета будет списана сумма заказа.
С баланса Frendi. Купить сертификат можно, оплатив его средствами со счета пользователя в личном кабинете. Для этого нужно предварительно внести деньги на баланс одним из способов, перечисленных выше.
После поступления заказа скидочный сертификат появится в личном кабинете. Его нужно распечатать или сохранить на смартфон и предъявить при визите в компанию, которая предлагает скидку. Адреса и подробные условия публикуются на странице каждого предложения.
Сервис скидок Френди – большой выбор товаров и услуг в десятках категорий. На сайте доступны такие разделы сертификатов:
развлечения;
рестораны и еда;
красота и уход;
медицина;
обучение;
спорт и фитнес;
услуги.
В каждой категории доступен выбор продуктов от компаний по всей России. С Frendi становится проще выгодно покупать электронику, бытовую технику, товары для дома и отдыха, одежду, косметику, сувениры и подарки, а также другие продукты. Сервис дарит шанс купить со скидкой путевку, посетить ресторан, салон красоты, сходить к врачу, получить мастер-класс или выучить иностранный язык. Список регулярно обновляется, актуальные и горячие предложения выводятся в разделе «Акции дня».
Необходимо зайти на страницу Frendi и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Frendi необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
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|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на отдых в номере или коттедже с завтраком в парк-отеле «Сенино»
|не требуется
|Скидка
|Всего от 675 рублей наращивание ресниц в студии красоты «Свободный стиль»
|не требуется
|Скидка
|Диагностика автомобиля и замена масла в двигателе с выгодой до 83%
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 47% на кулинарный мастер-класс от «Дома Вареника»
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