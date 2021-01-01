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Ищете текстиль для дома или посуду от зарубежных брендов? Тогда вам в клуб выгодных покупок Frogogo! Компания сотрудничает с крупнейшими производителями и гарантирует оригинальность товаров. Чтобы сэкономить на заказе, можно воспользоваться промокодом Frogogo и получить бонусные руб ... ли. Для доступа к спецпредложениям активируйте GOLD-статус, а для участия в розыгрышах вступайте в группы в соцсетях. А если нашли нужный товар на другом сайте по меньшей цене, то вам сделают скидку. Все это доступно как на сайте, так и в мобильном приложении.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 414
Электронная почта:
help@frogogo.ru
Телефон:
8 (800) 777-60-98
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Ищете текстиль для дома или посуду от зарубежных брендов? Тогда вам в клуб выгодных покупок Frogogo! Компания сотрудничает с крупнейшими производителями и гарантирует оригинальность товаров. Чтобы сэкономить на заказе, можно воспользоваться промокодом Frogogo и получить бонусные руб ... ли. Для доступа к спецпредложениям активируйте GOLD-статус, а для участия в розыгрышах вступайте в группы в соцсетях. А если нашли нужный товар на другом сайте по меньшей цене, то вам сделают скидку. Все это доступно как на сайте, так и в мобильном приложении.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 414
Электронная почта:
help@frogogo.ru
Телефон:
8 (800) 777-60-98
Соц. сети:
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Компания Frogogo – клуб выгодных покупок, который работает по всей России. Сегодня магазин напрямую сотрудничает с десятками производителей текстиля, посуды, одежды и аксессуаров. Покупателям гарантирована оригинальность товаров. При необходимости компания предоставит соответствующие сертификаты.
Сайт удобен в использовании. Если потребуется, пользователи могут обратиться в службу поддержки, отправив письмо на электронную почту или позвонив по телефону.
Frogogo предлагает приобрести товары в разных категориях по доступным ценам. Однако покупки могут стать еще выгоднее, если воспользоваться промокодом. Для активации актуального кода купона нужно действовать по инструкции.
Найти действующее предложение. При выборе промокода необходимо проверить сроки его действия и условия использования.
Нажать на выбранный промокод. Код будет сразу скопирован в буфер обмена.
Перейти на сайт Фрогого и пройти регистрацию. Это можно сделать с помощью электронной почты. Облегчит регистрацию вход через социальные сети (ВКонтакте, Facebook).
На странице «Мой счет» ввести промокод в соответствующее поле и нажать кнопку «Активировать».
Добавить товары в корзину и перейти к оформлению. Цена будет изменена в соответствии с условиями действия промокода.
Для активации промокода не нужно предоставлять дополнительную информацию.
Промокод – отличная возможность сэкономить на заказе через Фрогого. Заказ станет еще выгоднее благодаря этим способам:
GOLD-статусу. У пользователей, получивших его, появляются дополнительные возможности: повышенный кэшбэк, подарки, доступ к закрытым коллекциям и сниженный порог для бесплатной доставки. GOLD-статус активируется при совершении от трех заказов или покупке на определенную сумму;
бонусным рублям. Ими можно оплачивать часть покупок в магазине. Чтобы копить бонусы, нужно выполнять задания от Frogogo. Рубли дают за заполнение анкеты, подтверждение электронной почты, публикацию отзывов на товары и приглашение друзей;
партнерским акциям. При участии в них пользователи получают кэшбэк за покупки. Для этого нужно сканировать QR-коды с чеков и ожидать одобрения, проверка занимает несколько минут;
группам в социальных сетях. У магазина есть страницы в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках. Там Frogogo размещает информацию о новых товарах в каталоге, проводит розыгрыши и публикует промокоды на скидку от сайтов-партнеров. Во ВКонтакте можно подписаться на рассылку и получать новости в личные сообщения;
гарантии лучшей цены. Если покупатель увидел, что выбранный товар стоит меньше в другом интернет-магазине, он может отправить ссылку на него в службу поддержки. Тогда изделие продадут по цене, указанной на том сайте.
Помимо сайта, у компании есть удобное мобильное приложение, которое доступно в App Store и Google Play. Там делать покупки еще удобнее, поскольку покупателям легче искать нужные товары и добавлять их в избранное. Кроме того, при использовании приложения и активации специального кода скидочного купона можно получить дополнительные бонусные рубли.
Фрогого продает товары в ряде категорий. Интернет-магазин сотрудничает с десятками зарубежных брендов, и вся продукция разделена на отдельные коллекции. Здесь по скидке можно заказать:
сумки и аксессуары;
текстиль и одежду;
технику для кухни;
посуду для приготовления блюд;
столовую посуду;
кухонные аксессуары;
инструменты;
детские товары;
товары для спорта и отдыха;
принадлежности для дома.
Компания часто снижает цены на товары в различных категориях. На сайте проходят акции в честь праздников.
На отдельной странице представлены товары, которые можно купить за 1 рубль. Есть каталог с продукцией недели. Компания регулярно выбирает несколько товаров из разных категорий и делает на них максимальную скидку.
Чтобы облегчить поиск товара, можно прочитать отзывы. Покупатели часто публикуют впечатления от использования продукции, а некоторые добавляют фотографии. Кроме того, можно задать вопрос о выбранном товаре и получить ответ от представителя бренда в течение нескольких дней.
Компания предлагает выбрать удобный вариант оплаты заказа. Покупки можно сделать с помощью:
банковской карты на сайте (действуют платежные системы MasterCard, Visa, МИР);
наличных при получении.
Кроме того, можно купить товары с помощью карты рассрочки.
Заказы доставляют:
курьером на адрес клиента (через транспортную компанию Boxberry);
в пункты выдачи.
Стоимость доставки формируется индивидуально. Она зависит от населенного пункта покупателя и может стать бесплатной при заказе на определенную сумму. При платной доставке ее стоимость будет возвращена на бонусный счет.
Сроки получения указываются при оформлении. О статусе заказа клиента уведомляют в личном кабинете. Если потребуется, можно изменить дату доставки, заполнив форму обратной связи на главной странице сайта.
Необходимо зайти на страницу Frogogo и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Frogogo необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 18
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Frogogo.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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