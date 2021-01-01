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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Фанбург | Март 2021

Цветы и подарки со скидками в Фанбург. Актуальных купонов: 14

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Скидка не распространяется на заказы с самовывозом

Истекает через 82 дня

10%
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Скидка
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Скидка
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    Цветы и подарки со скидками во Фанбург

    Компания Фанбург — это круглосуточная доставка цветов, подарков, воздушных шаров и украшений для праздничных залов. Здесь можно заказать букеты и сюрпризы к любому событию: день рождения, 8 Марта, свадьба, корпоратив, юбилейная дата или выпускной вечер — Фанбург готов украсить любое ... торжество. Компания также оказывает услуги по оформлению помещений опытными дизайнерами и декораторами. Используйте купоны Funburg и участвуйте в акциях магазина, чтобы сделать праздник ярче и доступнее.


    Посетить Фанбург
    Контакты Фанбург

    Юридический адрес:
    ул. Луначарского, 221

    Электронная почта:
    mail@funburg.ru

    Телефон:
    +7 (343) 204-94-46

    Соц. сети:

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    Спасибо за оценку!

    1 оценка поставлена средняя 5

    Цветы и подарки со скидками во Фанбург

    Компания Фанбург — это круглосуточная доставка цветов, подарков, воздушных шаров и украшений для праздничных залов. Здесь можно заказать букеты и сюрпризы к любому событию: день рождения, 8 Марта, свадьба, корпоратив, юбилейная дата или выпускной вечер — Фанбург готов украсить любое ... торжество. Компания также оказывает услуги по оформлению помещений опытными дизайнерами и декораторами. Используйте купоны Funburg и участвуйте в акциях магазина, чтобы сделать праздник ярче и доступнее.


    Посетить Фанбург
    Контакты Фанбург

    Юридический адрес:
    ул. Луначарского, 221

    Электронная почта:
    mail@funburg.ru

    Телефон:
    +7 (343) 204-94-46

    Соц. сети:

    vkfacebook youtubeinstagram
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    Специальные предложения от Фанбург

    Подробнее об интернет-магазине цветов и подарков Фанбург

    Подробнее об интернет-магазине цветов и подарков Фанбург

    Интернет-магазин Фанбург — это место, где можно выбрать цветы, букеты, воздушные шары, подарки и другие товары для праздника. Компания работает в Москве и Екатеринбурге, принимая заказы от частных лиц и корпоративных клиентов. Здесь есть все для оформления интерьера к празднику и поддержания атмосферы радости. Консультанты компании помогут подобрать украшения и подарки по любому поводу.

    А избежать лишних расходов помогут акции, которые компания проводит регулярно, а также общедоступные промокоды и персональные скидочные купоны. Чтобы находить их было удобнее, мы собрали все спецпредложения Фанбург в одном каталоге. На этой странице представлены акции с промокодами и без, участвовать в которых могут все читатели. Для этого нужно выбрать предложение и следовать подсказкам, приведенным ниже.

    Как использовать промокоды магазина Фанбург для получения дисконта

    Как использовать промокоды магазина Фанбург для получения дисконта

    Акции с промокодами — это спецпредложения, позволяющие получить скидку с помощью кода купона, вводимого на сайте. Для его применения нужно найти такой код в нашем каталоге действующих спецпредложений, скопировать его и перейти в магазин для активации. Если в браузере активно исполнение JS, эти действия должны выполняться автоматически по клику на актуальную акцию. Если этого не происходит, нужно выполнить указанные операции вручную и следовать подсказкам:

    1. Найти в интернет-магазине предложения, которые вам интересны.

    2. Добавить нужные позиции в корзину покупок и открыть ее, чтобы оставить заявку на заказ.

    3. В меню оформления заказа внизу найти поле «номер карты или промокод» и скопировать в него из буфера обмена код купона.

    4. Продолжить оформление, заполнив обязательные поля в анкете, выбрав способ оплаты и указав адрес доставки.

    Так как для ввода промокода используется то же поле, что и для номера клубной карты, одновременно воспользоваться купоном на скидку и программой лояльности не получится. При заказе будет автоматически выбрана более крупная сумма дисконта. Кроме того, на сайте Funburg часто проводятся акции и распродажи, получающие получить скидку без дополнительных действий. Если комбинировать такие предложения с вводом промокода — дисконт станет больше.

    Все виды скидок на цветы и подарки в Фанбург

    Все виды скидок на цветы и подарки в Фанбург

    Если подходящего промокода на сегодня нет, можно получить скидку на доставку цветов, украшений и подарков, пользуясь другими дисконтными предложениями. В их числе:

    • Накопительная программа лояльности. Зарегистрированные покупатели получают клубную карту, держателям которой доступна накопительная скидка. Когда сумма сделанных заказов превысит 5 тысяч рублей, дисконт составит 5%, а после преодоления рубежа в 10 тысяч увеличится до 10%.

    • Скидки на крупные заказы. Крупным покупателям и корпоративным клиентам компании доступен дисконт за масштабы заказа. Скидки для частных лиц достигают 20%, а для бизнеса действуют индивидуальные условия.

    • Дисконт за предзаказ цветов. На заказы, сделанные не позже, чем за неделю до их выполнения, распространяется скидка 5%.

    • Скидки за отзывы. Авторам отзывов на Google и Яндекс интернет-магазин предоставляет дисконт на следующие заказы цветов, подарков и украшений.

    • Бесплатная доставка. Крупные заказы, а также оформленные в приложении покупки доставляются бесплатно. Исключение — отправка в отдаленные районы городов.

    • Скидки за фото в соцсетях. Покупатели, размещающие фото с покупками в Instagram с хэштэгом #фанбургвкадре, участвуют в розыгрыше скидок до 15% на следующий заказ. Менеджеры компании просматривают такие снимки и выбирают лучшие, а их авторы получают персональные промокоды.

    Это не конечный список скидок, доступных в интернет-магазине Фанбург. Перечень акционных предложений регулярно обновляется, и, чтобы отслеживать изменения, можно подписаться на новости компании. Уведомления об актуальных и готовящихся мероприятиях будут периодически приходить на email. Для этой же цели можно подписаться на страницы магазина в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook.

    Популярные дисконтные предложения от Funburg

    Популярные дисконтные предложения от Funburg

    Компания регулярно организует акции, в рамках которых со скидками доступны:

    • цветы и готовые букеты;

    • воздушные шарики и фигуры из них;

    • подарки и подарочные упаковки;

    • украшения для оформления помещений к праздникам.

    Полный список товаров, участвующих в акции сегодня, можно просмотреть на сайте магазина, а лучшие скидки — найти на этой странице.

    Способы оплаты заказов и доставки в Фанбург

    Способы оплаты заказов и доставки в Фанбург

    Заказывая цветы, подарки и украшения в магазине Фанбург, можно оплачивать их удобным способом:

    • наличными курьеру;

    • банковской картой на сайте и при получении;

    • мобильным платежом Apple Pay, Google Pay;

    • со счета PayPal;

    • электронными деньгами.

    Доставка покупок выполняется по Москве, Екатеринбургу и пригородам. Тарифы зависят от удаленности адреса покупателя. Заказы в пределах города днем отправляются за счет магазина. Курьеры работают круглосуточно, но ночная бесплатная доставка отсутствует. При оформлении покупки онлайн на сайте отображается ориентировочное время доставки заказа.

    Часто задаваемые вопросы про Фанбург

    ★ Как получить промокоды в Фанбург?

    Необходимо зайти на страницу Фанбург и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

    ★ Где вводить промокод Фанбург?

    Чтобы воспользоваться промокодом от Фанбург необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

    ★ Сколько предложений от Фанбург доступно | Март?

    Количество актуальных купонов: 14

    ★ Все ли предложения Фанбург актуальны | Март?

    Наши специалисты отбирают только действующие предложения Фанбург.

    ★ Почему стоит использовать купоны Фанбург?

    Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

    Лучшие промокоды Фанбург

    Тип купонаОписаниеКод
    СкидкаНа предзаказы выгода 5% по промокоду Funburgне требуется
    СкидкаЗаказы от 2000 рублей доставим бесплатно по промокоду Фанбургне требуется
    СкидкаБесплатная доставка при заказе через приложение по промокоду Funburgне требуется
    СкидкаПолучи на доставку следующего заказа 100 рублей по промокоду Фанбургне требуется
    СкидкаПри покупке букета от 3000 рублей скидка 10%не требуется
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    СкидкаПо Москве доставка заказов от 2500 рублей бесплатная с промокодом Funburgне требуется
    СкидкаДарим постоянную скидку 5% за покупки от 5000 рублейне требуется

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