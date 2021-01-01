Промокоды и скидки GFN | Август 2021

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Сервис GFN рассчитан на поклонников онлайн-игр, испытывающих сложности из-за недостаточной производительности компьютера. После открытия учетной записи клиент получает доступ к мощному виртуальному ПК на облаке NVIDIA. Играть можно даже с мобильных устройств на iOS и Android. Базова ... я подписка доступна бесплатно, но покупка премиум-пакета дает куда больше возможностей. Цену любого тарифного плана можно снизить, используя промокоды GFN или баллы лояльности Мультибонус и СберСпасибо. Также есть партнерская программа, участники которой получают за приглашение гостей премиум-дни в подарок.
Электронная почта:
help@gfn.ru
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис GFN рассчитан на поклонников онлайн-игр, испытывающих сложности из-за недостаточной производительности компьютера. После открытия учетной записи клиент получает доступ к мощному виртуальному ПК на облаке NVIDIA. Играть можно даже с мобильных устройств на iOS и Android. Базова ... я подписка доступна бесплатно, но покупка премиум-пакета дает куда больше возможностей. Цену любого тарифного плана можно снизить, используя промокоды GFN или баллы лояльности Мультибонус и СберСпасибо. Также есть партнерская программа, участники которой получают за приглашение гостей премиум-дни в подарок.
Электронная почта:
help@gfn.ru
Соц. сети:
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Сервис GFN — это возможность играть в современные игры на компьютере, производительности которого недостаточно для прямого запуска. На сервере компании создается образ мощного игрового ПК, который транслирует видео на устройство пользователя. Поддерживаются операционные системы Windows, macOS, Android и iOS. Играть можно в браузере или через приложение. Требования к характеристикам пользовательского компьютера скромны: достаточно стабильного интернета со скоростью от 15 Мбит/с.
На сайте ГФН собрано множество бесплатных игр, можно также запускать собственные при условии, что они куплены у официального продавца. Чтобы начать, нужно зарегистрироваться и выбрать вариант подписки — бесплатную или премиум. Во втором случае взимается ежемесячная абонентская плата. Компания предоставляет возможность снизить цену услуги, предлагая выгодные долгосрочные пакеты и скидки по промокодам. Последние собраны на этой странице.
Первым делом нужно скопировать промокод — комбинацию символов, содержащуюся в скидочном купоне. Далее следует перейти на сайт продавца и зарегистрироваться там. Клиента просят сообщить email, придумать логин и пароль, указать дату рождения и подтвердить согласие с условиями. Для первого входа в личный кабинет нужно будет ответить на электронное письмо.
У каждого купона свой срок годности и правила (на конкретную услугу, только на первый заказ и т. п.). Прежде чем активировать код, стоит убедиться, что нет никаких ограничений. Дальнейший порядок действий:
Нажать «Подключить Премиум» в разделе «Оформите подписку».
Нажать «Ввести ваучер и активировать подписку».
Вставить промокод в поле «Введите код».
Дать согласие на его применение.
Перейти в раздел «Купить на gfn.ru», кликнуть по «Премиум. Максимум возможностей».
Выбрать тарифный план — 30, 180 или 365 дней (цена уже отображается с учетом скидки).
Оплатить услугу картой или через Google Pay.
Активировать промокод можно и сразу после входа в личный кабинет. В нижней части страницы для него предусмотрена отдельная строка — «Введите код».
Базовая подписка на сервисе доступна бесплатно. Минусом этого варианта является ограниченность игровых сессий — каждые 30 минут нужно загружаться заново. В часы пик пауза может затягиваться. Владельцы премиум-аккаунтов играют до 6 часов без перерыва и получают доступ к технологиям NVIDIA RTX. Если клиент проведет в ожидании больше 15 минут, ему дарят ваучер на 1 премиум-день (система компенсации очередей).
Для получения скидки при покупке подписки можно использовать не только промокоды. Например, можно выбрать долгосрочный пакет. Полугодовой тарифный план выгоднее месячного в посуточном пересчете, годовой выгоднее полугодового. На сайте также действует партнерская программа. Если человек при регистрации укажет реферальную ссылку, ему подарят дисконт на первую покупку. Участнику, его пригласившему, полагается несколько премиум-дней.
Можно оплатить услуги GFN бонусами, начисленными по программам лояльности СберСпасибо и Мультибонус (ВТБ и Почта Банк). Для активации нужно перейти к оформлению подписки и в разделе «Купить у партнеров или получить за баллы» выбрать соответствующий проект. Расчет идет по курсу 1 бонус = 1 рубль. С промокодом эта акция не сочетается. Можно оформить сразу несколько подписок, они будут подключаться автоматически согласно установленной очереди.
Покупать игры необязательно, если интересующая стратегия, шутер или симулятор представлены в бесплатной базе ГФН. Также можно подключить свою игру, купленную в одном из официальных магазинов:
Steam;
Epic Game Store;
Ubisoft Connect;
GOG.
Сегодня сервис предоставляет доступ более чем к 800 продуктам. Среди них такие популярные проекты, как World of Tanks, War Thunder и Warface. Если захочется запустить игру, которой нет в списке, придется ее купить. Для этого следует завести учетную запись в магазине (если аккаунта еще нет). Чтобы получить скидку на покупку, можно воспользоваться промокодом. Компании бесплатно распространяют такие купоны среди партнеров.
Оплатить подписку в личном кабинете можно банковской картой Visa, MasterCard, American Express или Мир. Альтернативный вариант — платежная система Google Pay. Можно также купить ваучер на подключение конкретного тарифного плана в компаниях — партнерах GFN. Сегодня такими организациями являются «Эльдорадо», «МВидео», «Ростелеком» и Code4Game.
При оформлении премиум-подписки пользователь вносит 100%-ную предоплату. Если клиент решит досрочно отказаться от услуг сервиса, вернуть эти деньги не получится, но нужно отключить автоматическое продление. Иначе система спишет оплату и за следующий период. Более того, администрация оставляет за собой право отказать в доступе, если посчитает, что участник грубо нарушает правила и условия клуба. В этом случае средства тоже не возвращают. Впрочем, блокировки аккаунтов на сайте ГФН — явление крайне редкое.
Необходимо зайти на страницу GFN.RU и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от GFN.RU необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 5
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