Промокоды и скидки GFN | Август 2021

GFN — компьютерные игры без ограничений

Сервис GFN — это возможность играть в современные игры на компьютере, производительности которого недостаточно для прямого запуска. На сервере компании создается образ мощного игрового ПК, который транслирует видео на устройство пользователя. Поддерживаются операционные системы Windows, macOS, Android и iOS. Играть можно в браузере или через приложение. Требования к характеристикам пользовательского компьютера скромны: достаточно стабильного интернета со скоростью от 15 Мбит/с.

На сайте ГФН собрано множество бесплатных игр, можно также запускать собственные при условии, что они куплены у официального продавца. Чтобы начать, нужно зарегистрироваться и выбрать вариант подписки — бесплатную или премиум. Во втором случае взимается ежемесячная абонентская плата. Компания предоставляет возможность снизить цену услуги, предлагая выгодные долгосрочные пакеты и скидки по промокодам. Последние собраны на этой странице.