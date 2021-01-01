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Промокоды и скидки GFN | Август 2021

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Бонусы и акции для сервиса онлайн-игр GFN

Сервис GFN рассчитан на поклонников онлайн-игр, испытывающих сложности из-за недостаточной производительности компьютера. После открытия учетной записи клиент получает доступ к мощному виртуальному ПК на облаке NVIDIA. Играть можно даже с мобильных устройств на iOS и Android. Базова ... я подписка доступна бесплатно, но покупка премиум-пакета дает куда больше возможностей. Цену любого тарифного плана можно снизить, используя промокоды GFN или баллы лояльности Мультибонус и СберСпасибо. Также есть партнерская программа, участники которой получают за приглашение гостей премиум-дни в подарок.


Посетить GFN.RU
Контакты GFN.RU

Электронная почта:
help@gfn.ru

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Издательство МИФ
Республика

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бонусы и акции для сервиса онлайн-игр GFN

Сервис GFN рассчитан на поклонников онлайн-игр, испытывающих сложности из-за недостаточной производительности компьютера. После открытия учетной записи клиент получает доступ к мощному виртуальному ПК на облаке NVIDIA. Играть можно даже с мобильных устройств на iOS и Android. Базова ... я подписка доступна бесплатно, но покупка премиум-пакета дает куда больше возможностей. Цену любого тарифного плана можно снизить, используя промокоды GFN или баллы лояльности Мультибонус и СберСпасибо. Также есть партнерская программа, участники которой получают за приглашение гостей премиум-дни в подарок.


Посетить GFN.RU
Контакты GFN.RU

Электронная почта:
help@gfn.ru

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ
Республика

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Специальные предложения от GFN.RU

GFN — компьютерные игры без ограничений

GFN — компьютерные игры без ограничений

Сервис GFN — это возможность играть в современные игры на компьютере, производительности которого недостаточно для прямого запуска. На сервере компании создается образ мощного игрового ПК, который транслирует видео на устройство пользователя. Поддерживаются операционные системы Windows, macOS, Android и iOS. Играть можно в браузере или через приложение. Требования к характеристикам пользовательского компьютера скромны: достаточно стабильного интернета со скоростью от 15 Мбит/с. 

На сайте ГФН собрано множество бесплатных игр, можно также запускать собственные при условии, что они куплены у официального продавца. Чтобы начать, нужно зарегистрироваться и выбрать вариант подписки — бесплатную или премиум. Во втором случае взимается ежемесячная абонентская плата. Компания предоставляет возможность снизить цену услуги, предлагая выгодные долгосрочные пакеты и скидки по промокодам. Последние собраны на этой странице.

Как использовать промокод для сервиса GFN

Как использовать промокод для сервиса GFN

Первым делом нужно скопировать промокод — комбинацию символов, содержащуюся в скидочном купоне. Далее следует перейти на сайт продавца и зарегистрироваться там. Клиента просят сообщить email, придумать логин и пароль, указать дату рождения и подтвердить согласие с условиями. Для первого входа в личный кабинет нужно будет ответить на электронное письмо.

У каждого купона свой срок годности и правила (на конкретную услугу, только на первый заказ и т. п.). Прежде чем активировать код, стоит убедиться, что нет никаких ограничений. Дальнейший порядок действий:

  1. Нажать «Подключить Премиум» в разделе «Оформите подписку».

  2. Нажать «Ввести ваучер и активировать подписку».

  3. Вставить промокод в поле «Введите код».

  1. Дать согласие на его применение.

  2. Перейти в раздел «Купить на gfn.ru», кликнуть по «Премиум. Максимум возможностей».

  3. Выбрать тарифный план — 30, 180 или 365 дней (цена уже отображается с учетом скидки).

  4. Оплатить услугу картой или через Google Pay.

Активировать промокод можно и сразу после входа в личный кабинет. В нижней части страницы для него предусмотрена отдельная строка — «Введите код». 

 

Как еще сэкономить на услугах GFN

Как еще сэкономить на услугах GFN

Базовая подписка на сервисе доступна бесплатно. Минусом этого варианта является ограниченность игровых сессий — каждые 30 минут нужно загружаться заново. В часы пик пауза может затягиваться. Владельцы премиум-аккаунтов играют до 6 часов без перерыва и получают доступ к технологиям NVIDIA RTX. Если клиент проведет в ожидании больше 15 минут, ему дарят ваучер на 1 премиум-день (система компенсации очередей). 

Для получения скидки при покупке подписки можно использовать не только промокоды. Например, можно выбрать долгосрочный пакет. Полугодовой тарифный план выгоднее месячного в посуточном пересчете, годовой выгоднее полугодового. На сайте также действует партнерская программа. Если человек при регистрации укажет реферальную ссылку, ему подарят дисконт на первую покупку. Участнику, его пригласившему, полагается несколько премиум-дней.

Можно оплатить услуги GFN бонусами, начисленными по программам лояльности СберСпасибо и Мультибонус (ВТБ и Почта Банк). Для активации нужно перейти к оформлению подписки и в разделе «Купить у партнеров или получить за баллы» выбрать соответствующий проект. Расчет идет по курсу 1 бонус = 1 рубль. С промокодом эта акция не сочетается. Можно оформить сразу несколько подписок, они будут подключаться автоматически согласно установленной очереди.

Скидки на покупку игр для GFN

Скидки на покупку игр для GFN

Покупать игры необязательно, если интересующая стратегия, шутер или симулятор представлены в бесплатной базе ГФН. Также можно подключить свою игру, купленную в одном из официальных магазинов:

  • Steam;

  • Epic Game Store;

  • Ubisoft Connect;

  • GOG. 

Сегодня сервис предоставляет доступ более чем к 800 продуктам. Среди них такие популярные проекты, как World of Tanks, War Thunder и Warface. Если захочется запустить игру, которой нет в списке, придется ее купить. Для этого следует завести учетную запись в магазине (если аккаунта еще нет). Чтобы получить скидку на покупку, можно воспользоваться промокодом. Компании бесплатно распространяют такие купоны среди партнеров.

Способы оплаты и отмена подписки в GFN

Способы оплаты и отмена подписки в GFN

Оплатить подписку в личном кабинете можно банковской картой Visa, MasterCard, American Express или Мир. Альтернативный вариант — платежная система Google Pay. Можно также купить ваучер на подключение конкретного тарифного плана в компаниях — партнерах GFN. Сегодня такими организациями являются «Эльдорадо», «МВидео», «Ростелеком» и Code4Game.

При оформлении премиум-подписки пользователь вносит 100%-ную предоплату. Если клиент решит досрочно отказаться от услуг сервиса, вернуть эти деньги не получится, но нужно отключить автоматическое продление. Иначе система спишет оплату и за следующий период. Более того, администрация оставляет за собой право отказать в доступе, если посчитает, что участник грубо нарушает правила и условия клуба. В этом случае средства тоже не возвращают. Впрочем, блокировки аккаунтов на сайте ГФН — явление крайне редкое.

Часто задаваемые вопросы про GFN.RU

★ Как получить промокоды в GFN.RU?

Необходимо зайти на страницу GFN.RU и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод GFN.RU?

Чтобы воспользоваться промокодом от GFN.RU необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от GFN.RU доступно | Август?

Количество актуальных купонов: 5

★ Все ли предложения GFN.RU актуальны | Август?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения GFN.RU.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды GFN.RU

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаТариф премиум всего за 999 рублей с GFN промокодомне требуется
СкидкаТариф Премиум ночь за 399 рублей с GFN ru промокодне требуется
СкидкаМесяц подписки в сервисе GeForce NOW за 999 рублей по программе лояльностине требуется

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