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30%
купон
60%
купон
20%
купон
35%
купон
35%
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Чтобы со скидкой купить продукты и товары для дома, загляните в «Акции недели» на главной странице онлайн-гипермаркета. Здесь вы найдете наименования, цены на которые снизились на внушительные 20–40%. Также обратите внимание на раздел каталога «Акции», где собраны все товары со скид ... кой: от мясного и сладостей до кремов и детских игрушек. Не пропустить самые выгодные скидочные предложения поможет купон Глобус, а сэкономить на доставке — самовывоз заказа из пункта выдачи гипермаркета. Приятных покупок и максимальной экономии!
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Чтобы со скидкой купить продукты и товары для дома, загляните в «Акции недели» на главной странице онлайн-гипермаркета. Здесь вы найдете наименования, цены на которые снизились на внушительные 20–40%. Также обратите внимание на раздел каталога «Акции», где собраны все товары со скид ... кой: от мясного и сладостей до кремов и детских игрушек. Не пропустить самые выгодные скидочные предложения поможет купон Глобус, а сэкономить на доставке — самовывоз заказа из пункта выдачи гипермаркета. Приятных покупок и максимальной экономии!
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В онлайн-магазине Глобус можно заказать доставку продуктов и товаров для дома из одноименной сети гипермаркетов. В его ассортименте более 65 000 товаров, включая 1500 наименований собственного производства, в том числе выпечки, мясных деликатесов и кулинарии. Благодаря акциям, промокодам и другим видам скидок здесь можно существенно сэкономить на закупке продуктов и непродовольственных товаров.
История гипермаркета началась еще в 19-м веке с маленькой продуктовой лавки в немецкой глубинке. Сегодня это крупная торговая сеть, которая действует в Германии, России и Чехии и по-прежнему остается семейным бизнесом, передающимся из поколения в поколение. Первый российский гипермаркет Globus начал свою работу в 2006 году, а интернет-магазин действует с 2017 года.
Мы отслеживаем все специальные предложения гипермаркета и публикуем их в виде купонов с акциями или промокодами.
Чтобы воспользоваться акцией, достаточно нажать на нее: произойдет перенаправление в онлайн-магазин (нужный раздел каталога или на страницу товара) и перед вами откроются позиции, цена на которые уже снижена.
Чтобы получить право на скидку по промокоду, нужно сделать несколько простых шагов:
Открыть промокод, нажав на его кнопку. Код купона сохранится в памяти устройства, и произойдет автоматический переход на сайт гипермаркета.
Положить в корзину нужные продукты и товары. Убедиться, что их стоимость превышает минимальную сумму, установленную магазином.
Перейти к оформлению заказа в корзине и пройти регистрацию, указав контактные данные и ближайший к вам Глобус.
Выбрать дату получения заказа и удобный интервал времени, а также способы оплаты и способ замены товара.
Вставить промокод в специальное поле под блоком выбора способа оплаты.
Завершить оформление заказа по цене, в которой после применения промокода была учтена скидка.
Кроме действующих в магазине акций и кодов, наши менеджеры могут договариваться с компанией о специальных ценах для наших пользователей. Регулярно проверяя список актуальных купонов на текущей странице, вы не пропустите самые крупные скидки.
Как правило, онлайн-магазин не делает специальных скидок на первый заказ и не высылает индивидуальный промокод за подписку. Но при покупке на сайте есть несколько дополнительных способов экономии:
Раздел «Акции». Здесь собраны тысячи продуктов и непродовольственных товаров, продающихся со скидкой или по изначально по выгодной цене.
Скидки при самовывозе. Специальная цена по бонусной карте гипермаркета не действует в онлайн-магазине. Но если выбрать оплату на кассе самовывоза, можно воспользоваться скидкой по соцкарте, а также рассчитаться бонусами или фишками.
Как и в других супермаркетах, в Глобусе периодически действует выдача фишек за каждые несколько сотен рублей в чеке. Собрав нужное количество, их можно обменять на один из акционных товаров, например садовый инструмент или посуду определенного бренда.
В гипермаркете часто действуют акции и промокоды на большую часть категорий товаров:
мясо, рыбу и кулинарию;
молочные продукты и яйца;
фрукты, овощи и зелень;
хлеб, сладости и бакалею;
замороженные полуфабрикаты;
алкогольные и безалкогольные напитки;
косметику и бытовую химию;
детские товары и одежду;
товары для дома, автомобиля и животных.
В собственных цехах Глобуса производят колбасы и сосиски, паштеты и балыки, хлеб и булочки, торты и сладости, а также готовые блюда и закуски. На товары из этого раздела почти всегда есть скидки.
Из продуктов лучше всего продаются соусы, кофе, сладости и колбасы, а бестселлеры непродуктовой группы — это товары для гигиены.
Оплатить доставку продуктов из гипермаркета на дом можно онлайн при помощи банковской карты Visa, MasterCard, Maestro или Мир. После указания ее номера во время оформления заказа происходит следующее:
Для проверки карты снимается, а затем возвращается 1 рубль.
Когда товары по списку уже собраны, на карте резервируется сумма к оплате. Чтобы операция состоялась, в этот момент важно иметь достаточно денег на счету.
При получении товаров заказчик решает, принять все или отказаться от каких-то позиций. Формируется окончательная стоимость заказа и согласованная сумма списывается с карты.
Гипермаркет Глобус выполняет доставку в тот же или на следующий день. Ее стоимость зависит от района города, временного интервала и стоимости покупок. Большие заказы доставляются бесплатно.
Также возможен самовывоз из ближайшего пункта выдачи в одном из гипермаркетов сети. Выбирая эту опцию при оформлении заявки, важно указывать интервал времени, в который точно получится подъехать, так как через 4 часа невостребованные заказы расформировывают. Заказ можно корректировать в своем профиле, добавляя и удаляя позиции, или полностью отменить его. Но только до того, как он будет отправлен на комплектацию. Статус заказа отслеживается в личном кабинете на сайте онлайн-магазина Глобус. Когда все будет готово, на почту придет письмо со списком покупок и их общей стоимостью.
При самовывозе возможно рассчитаться картой или наличными.
Необходимо зайти на страницу Глобус и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Глобус необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Глобус.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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