Подробнее об интернет-магазине Глобус

В онлайн-магазине Глобус можно заказать доставку продуктов и товаров для дома из одноименной сети гипермаркетов. В его ассортименте более 65 000 товаров, включая 1500 наименований собственного производства, в том числе выпечки, мясных деликатесов и кулинарии. Благодаря акциям, промокодам и другим видам скидок здесь можно существенно сэкономить на закупке продуктов и непродовольственных товаров.

История гипермаркета началась еще в 19-м веке с маленькой продуктовой лавки в немецкой глубинке. Сегодня это крупная торговая сеть, которая действует в Германии, России и Чехии и по-прежнему остается семейным бизнесом, передающимся из поколения в поколение. Первый российский гипермаркет Globus начал свою работу в 2006 году, а интернет-магазин действует с 2017 года.