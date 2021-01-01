Подробнее о магазине Grand-flora

Онлайн-магазин Гранд флора работает с 2008 года. Он специализируется на продаже цветов, букетов и композиций с доставкой по России и всему миру. Магазин также предлагает и сопутствующие товары (подарки, открытки).

Компания предлагает клиентам только качественные цветы. Она сотрудничает с поставщиками из Голландии и Эквадора. Новые поставки она получает каждую неделю, а для сохранения свежести растений использует специальные холодильники. При этом цены на цветы в онлайн-магазине невысокие, а промокоды, акции и скидки помогают сделать их еще выгоднее.

Опытные флористы компании разработали более 500 вариантов букетов и композиций. Благодаря этому клиенты могут быстро подобрать цветы для любой ситуации. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией по выбору букета к сотрудникам магазина