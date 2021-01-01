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Доверьте свой выбор нашим флористам, они Вас не разочаруют! Гранд Фора содержит большой выбор цветочных букетов и подарков. Продукция отсортированы по сезону, по цветам, по случаю, по типу, по оформлению корзины, по виду сюрприза, по цене, по скидке и акции, благодаря чему легко под ... берёте цветы по назначению и по доступности. А если воспользуетесь нашим промокодом, то Вас ждёт еще дополнительная экономия. Недорогая стоимость доставки позволяет заказать и купить цветы с доставкой в любую точку мира.
Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.
Электронная почта:
info@grand-flora.ru
Телефон:
8 800 333 01 95
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Доверьте свой выбор нашим флористам, они Вас не разочаруют! Гранд Фора содержит большой выбор цветочных букетов и подарков. Продукция отсортированы по сезону, по цветам, по случаю, по типу, по оформлению корзины, по виду сюрприза, по цене, по скидке и акции, благодаря чему легко под ... берёте цветы по назначению и по доступности. А если воспользуетесь нашим промокодом, то Вас ждёт еще дополнительная экономия. Недорогая стоимость доставки позволяет заказать и купить цветы с доставкой в любую точку мира.
Юридический адрес:
Адрес: ул. Нижегородская, 29/33, Москва.
Электронная почта:
info@grand-flora.ru
Телефон:
8 800 333 01 95
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Гранд флора работает с 2008 года. Он специализируется на продаже цветов, букетов и композиций с доставкой по России и всему миру. Магазин также предлагает и сопутствующие товары (подарки, открытки).
Компания предлагает клиентам только качественные цветы. Она сотрудничает с поставщиками из Голландии и Эквадора. Новые поставки она получает каждую неделю, а для сохранения свежести растений использует специальные холодильники. При этом цены на цветы в онлайн-магазине невысокие, а промокоды, акции и скидки помогают сделать их еще выгоднее.
Опытные флористы компании разработали более 500 вариантов букетов и композиций. Благодаря этому клиенты могут быстро подобрать цветы для любой ситуации. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией по выбору букета к сотрудникам магазина
Использование промокода – только один из способов экономить при заказе цветов. Следующие советы помогут совершать покупки еще выгоднее:
Обратите внимание на раздел «Цветы со скидкой». В нем представлены композиции, на которые установлены сниженные цены. Размер скидки отмечен у каждого товара, чтобы было проще оценить экономию. Специальная цена часто может сочетаться с купонами и другими акциями.
Подпишитесь на рассылку компании. В ней сообщается о действующих и предстоящих акциях. Кроме того, за подписку каждый клиент получает промокод для скидки на первую покупку.
Подпишитесь на группы Grand-flora в социальных сетях. В них регулярно публикуется информация о новых акциях, а также иногда проводятся различные розыгрыши подарков и бонусов.
Загляните в раздел «Бонусные программы». В нем представлены предложения от Гранд флора и партнеров, помогающие экономить. Например, можно получить повышенный кешбэк при оплате заказа картой банка-партнера.
Рекомендуется также зарегистрироваться на сайте при оформлении первого заказа. Это позволит принять участие в программе лояльности Grand-flora и получать бонусные рубли за каждую покупку. Их можно тратить на оплату следующих заказов в онлайн-магазине.
Промокод представляет собой комбинацию из букв и цифр. Он дает клиенту право на скидку при оформлении заказа в онлайн-магазине. Список действующих купонов доступен на нашем сайте. Кроме того, на нем представлены и другие актуальные акции, для которых коды вводить не требуется.
Инструкция, как воспользоваться промокодом:
Изучите список купонов и акций, ознакомьтесь с условиями получения скидки и выберите подходящий для себя вариант. Все специальные предложения имеют ограниченный срок действия. Скидки, доступные сегодня, завтра могут не работать. Но список промокодов регулярно обновляется.
Нажмите на кнопку промокода и дождитесь перехода в магазин. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, после этого сервис перенаправит вас на сайт Grand-flora. Если для участия в акции промокод не требуется, об этом будет показано предупреждение.
Добавьте в корзину нужные цветы и другие товары. Одновременно можно заказывать продукты, участвующие в акции, и любые другие.
Перейдите к просмотру корзины и активируйте промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле и применить. После этого стоимость заказа будет автоматически пересчитана и можно будет увидеть, сколько рублей удалось сэкономить.
После активации промокода остается только закончить оформление и оплату заказа, следуя инструкциям на экране. При выборе спецпредложения нужно внимательно читать условия. Некоторые купоны дают скидку только на первый заказ, а другие подходят и для постоянных клиентов.
Специализация онлайн-магазина Гранд флора – цветы. В нем можно приобрести розы, тюльпаны, лилии, хризантемы, гвоздики, орхидеи и т. д. Онлайн-магазин также предлагает множество вариантов букетов к любому поводу: свадьбе, дню рождения, свиданию. В дополнение к цветам компания предлагает открытки и подарки.
Интерес для клиентов, ищущих оригинальный подарок, может представлять раздел «Композиции». В нем можно найти:
цветочные, фруктовые и подарочные корзины;
игрушки, сердца и смайлы из цветов;
письма в бутылках;
цветочные композиции и цветы в коробках.
Розы традиционно пользуются у клиентов Grand-flora наибольшей популярностью, поэтому вынесены в отдельную категорию каталога. Другие товары, которые покупают чаще остальных, выделены на главной странице в отдельный раздел – «Хиты продаж».
Доставка заказов из интернет-магазина Гранд флора осуществляется сотрудниками и партнерами компаний. В крупных городах она всегда бесплатная, а в удаленных населенных пунктах за нее может взиматься доплата. Уточнить стоимость услуг доставки можно по телефону компании.
Оплатить заказ можно банковской картой, переводом на счет организации, со счета онлайн-кошелька, мобильного телефона, через терминалы и салоны связи.
Необходимо зайти на страницу Grand Flora и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Grand Flora необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Grand Flora.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Grand Flora промокод сэкономит 7% на любой покупке
|EGR***
|Промокод
|Минус 5% скидка на весь ассортимент
|SCH***
|Скидка
|Выгода до 20% на цветы весной
|не требуется
|Скидка
|На тюльпаны sale до 10%
|не требуется
|Скидка
|Хиты продаж с экономией до 40%
|не требуется
|Скидка
|Букеты из роз с экономией до 10%
|не требуется
|Скидка
|На новинки букетов sale до 20%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 30% на осенние букеты
|не требуется