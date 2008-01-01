HelpToMama – все для ребенка и его родителей

Онлайн-магазин товаров для детей HelpToMama работает с 2011 года. Здесь всегда можно приобрести одежду, питание, подгузники, коляску, игрушки и другие вещи, необходимые малышу. В разделе «Аптека» найдутся лекарства на все случаи жизни. Есть много интересных предложений для самих родителей и тех, кто готовится ими стать.

Хелптумама предлагает более 20 тыс. разновидностей товара от популярных мировых брендов. При хранении и доставке продукции четко соблюдаются международные санитарно-гигиенические нормы. Склад сертифицирован по ISO 9001:2008. Помимо достойного сервиса, компания привлекает клиентов ценами. На сайте регулярно проводят акции и распродажи, в сети бесплатно распространяют скидочные купоны.