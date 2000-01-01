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Huawei – крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. На виртуальных просторах онлайн-магазина Вы найдете только самые качественные, оригинальные смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары от производителя. А выгодные акции, подарки и бонусная программа станут ... приятным дополнением. Приобретите свой первый продукт уже сегодня, воспользовавшись одним из промокодов Huawei, собранных на нашем сайте и оцените качество и надежность по сниженной цене.
Юридический адрес:
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 к.2 (Бизнес-парк «Крылатские Холмы»)
Электронная почта:
support@huawei.ru
Телефон:
8 (800) 7001677
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Huawei – крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. На виртуальных просторах онлайн-магазина Вы найдете только самые качественные, оригинальные смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары от производителя. А выгодные акции, подарки и бонусная программа станут ... приятным дополнением. Приобретите свой первый продукт уже сегодня, воспользовавшись одним из промокодов Huawei, собранных на нашем сайте и оцените качество и надежность по сниженной цене.
Юридический адрес:
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 к.2 (Бизнес-парк «Крылатские Холмы»)
Электронная почта:
support@huawei.ru
Телефон:
8 (800) 7001677
Соц. сети:
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Для участия в акции, не требующей ввода промокода, нужно просто выбрать товар со скидкой и купить его, соблюдая условия. Если для получения скидки нужен код купона, с его вводом у незарегистрированных клиентов может возникнуть проблема. Стандартное поле заказа в корзине не содержит графы для его указания. Чтобы воспользоваться дисконтом, нужно предварительно зарегистрироваться или выполнить следующие действия:
Кликнуть по ссылке на акцию, скопировав промокод.
Дождаться переадресации и перейти к выбору продуктов Huawei, участвующих в акции.
Оформить заказ выбранного товара с помощью кнопки «Купить сейчас».
В поле слева нажать кнопку «Введите код купона».
во всплывающем окне ввести и активировать промокод.
После активации скидки общая стоимость заказа изменится с учетом акции, и можно приступать к завершению оформления, указав адрес доставки и способ оплаты. Стоит учесть, что не все дисконты суммируются при покупке некоторых акционных товаров.
Помимо промокодов, уменьшить расходы при покупке смартфонов и другой электроники Huawei можно, воспользовавшись специальными предложениями компании:
Бесплатная доставка. Крупные заказы, сцена которых превышает установленный продавцом лимит, доставляются бесплатно по всей территории России.
Подарок при покупке. Покупателям акционных смартфонов и других умных гаджетов компания дарит аксессуары к ним и другие электронные девайсы. Например, купив смартфон, можно бесплатно получить беспроводные наушники.
Подарки при предзаказе. Оформляя предзаказ на новый смартфон, покупатели получают подарки и скидки от партнеров Huawei. Среди них – подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, пространство в облачном хранилище, скидки в магазинах и другие бонусы.
Розыгрыши призов. Хуавей периодически проводит розыгрыши электроники, позволяющие получить смартфон, планшет или другой гаджет бесплатно. Для участия обычно достаточно подписаться на акцию, следуя ее правилам, а компания с помощью генератора случайных чисел определит счастливчиков.
Сочетаемость акций определяется их условиями. Как правило, для заказа одного товара действует только одна скидка, но бывают исключения. Так, оформляя предзаказ смартфона с дисконтом, можно получить и бесплатную доставку, и подарки от партнеров. А вот применить промокод для активации увеличенной скидки на устройство, которое и так продается с дисконтом, не получится.
Китайская корпорация Huawei – один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире. С 2013 компания стабильно входит в тройку ведущих брендов мира смартфонов и реализует десятки миллионов мобильных устройств в год. В России техника Huawei пользуется стабильным спросом, что подтверждается еще большей долей рынка, чем в среднем по миру (26% в 2019 году, по данным МТС). Такие показатели обусловлены модельным рядом компании, в котором есть как топовые флагманские смартфоны, так и качественные бюджетные телефоны.
Кроме мобильных телефонов, Huawei выпускает аксессуары к ним, планшеты, умные гаджеты и другую электронику. Для стимуляции продаж компания регулярно устраивает акции, публикует купоны и скидочные промокоды, дарит покупателям подарки. На этой странице публикуются самые свежие и актуальные предложения официального магазина Хуавей в России.
Параметры оплаты и доставки смартфонов или другой электроники указываются при оформлении заказа. Оплатить покупку можно онлайн, используя банковскую карту. При получении доступен наличный расчет и оплата карточкой. Доставка по России осуществляется транспортными компаниями DPD и UPS. Ее можно заказать:
курьером на дом;
курьером в офис;
до почтового автомата (постамата);
в отделение выдачи ТК.
Скорость и стоимость доставки зависит от региона и загруженности компании. В Москве и СПб это, как правило, 1-2 дня, в других городах (особенно отдаленных) – до 2 недель. В период акций и большой нагрузки срок может увеличиваться. Стоимость услуг перевозчика рассчитывается на этапе заказа, дорогие посылки (лимит минимальной суммы указан на сайте Хуавей и может меняться) отправляются бесплатно.
Компания проводит акции для разных групп товаров, но чаще всего дисконт можно получить на:
Новинки по предзаказу. Оформление предварительного заказа на новый смартфон или часы, продажи которых еще не стартовали – это не только ранний доступ, но и возможность получить дисконт. При покупке также можно получить подарки от Huawei и партнеров.
Популярные смартфоны. Мобильные телефоны, пользующиеся большим спросом, периодически участвуют в акциях и продаются со скидкой или с аксессуарами в подарок.
Хиты прошлого сезона. Техника, производственный цикл которой подходит к концу, часто продается в магазине Хуавей со скидкой. Так, перед анонсом нового устройства в серии компания часто проводит распродажи его предшественника (например, модели P30 перед выходом P40, Mate 20 перед Mate 30 и т. д.).
Следить за актуальными акциями Huawei можно на этой странице, а также на сайте компании. Зарегистрировавшись и оформив подписку на новостную рассылку, пользователь будет получать уведомления о новых скидках, промокодах и спецпредложениях официального магазина.
Необходимо зайти на страницу Huawei и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Huawei необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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