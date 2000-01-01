Как использовать промокод в магазине

Для участия в акции, не требующей ввода промокода, нужно просто выбрать товар со скидкой и купить его, соблюдая условия. Если для получения скидки нужен код купона, с его вводом у незарегистрированных клиентов может возникнуть проблема. Стандартное поле заказа в корзине не содержит графы для его указания. Чтобы воспользоваться дисконтом, нужно предварительно зарегистрироваться или выполнить следующие действия:

Кликнуть по ссылке на акцию, скопировав промокод.

Дождаться переадресации и перейти к выбору продуктов Huawei, участвующих в акции.

Оформить заказ выбранного товара с помощью кнопки «Купить сейчас».

В поле слева нажать кнопку «Введите код купона».

во всплывающем окне ввести и активировать промокод.

После активации скидки общая стоимость заказа изменится с учетом акции, и можно приступать к завершению оформления, указав адрес доставки и способ оплаты. Стоит учесть, что не все дисконты суммируются при покупке некоторых акционных товаров.