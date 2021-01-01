Спасибо за оценку!

22 оценки поставлены средняя 4.3

Промокоды и скидки iHerb | Март 2021

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Herb, LLC. Attn: Сотрудник по защите данных 301 North Lake Avenue, Suite 600 Pasadena, CA 91101

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Спасибо за оценку!

22 оценки поставлены средняя 4.3

Выгодно, полезно, качественно

Вы заботитесь о своем здоровье, а так же о здоровье близких? Тогда iHerb определенно в скором времени станет Вашим любимым магазином! Множество качественных витаминов и пробиотиков по самым выгодным ценам прямиком из США, Австралии, Канады, Франции, Германии, а так же других стран. ... А сногсшибательные акции и скидки до 60% помогут Вам прилично сэкономить! Пользуйтесь всеми предложениями от iHerb и испробуйте качество зарубежных продуктов по выгодной цене. Сомневаетесь? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Айхерб и совершите выгодную покупку уже сегодня!


Посетить iHerb
Контакты iHerb

Юридический адрес:
Herb, LLC. Attn: Сотрудник по защите данных 301 North Lake Avenue, Suite 600 Pasadena, CA 91101

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от iHerb

Как воспользоваться скидочным купоном на iHerb

Как воспользоваться скидочным купоном на iHerb

  • изучите актуальный список кодов для Айхерб на нашем сайте;

  • выберите понравившуюся акцию и перейдите к просмотру ее подробного описания;

  • скопируйте код купона;

  • перейдите на сайт онлайн-магазина iHerb и поместите нужные товары в корзину;

  • перейдите в корзину и перед началом оформления заказа укажите промокод в предназначенном для него поле;

  • нажмите кнопку «Применить», чтобы активировать купон;

  • дождитесь автоматического пересчета стоимости заказа и оплатите его.

Покупка в магазине iHerb с максимальной скидкой

Покупка в магазине iHerb с максимальной скидкой

Промокод – не единственный способ экономить на покупках в Айхерб. Несколько советов помогут приобрести в онлайн-магазине товары с максимальной скидкой:

  • В разделе «Пробники» можно заказать товары на пробу со сниженными ценами. Необязательно сразу заказывать большую упаковку товара, в котором нет полной уверенности.

  • В разделе «Акции» можно найти продукцию из каталога со специальными ценами. Здесь же представлены новинки.

  • При выборе товара стоит отдать предпочтение продукции со значком «Эконом-доставка». Она доступнее, и цены на эти позиции ниже.

  • Желательно оформить подписку на официальные страницы компании в социальных сетях. Подписчики получают информацию о новых акциях, участвуя в которых, можно получать промокоды, скидки от онлайн-ритейлера или партнеров.

  • Рекомендуйте товары из онлайн-магазина друзьям и получайте бонусы. Размер бонусного вознаграждения — 5%. Промокоды для приглашения друзей доступны в личном кабинете покупателя. Друг, воспользовавшийся скидкой, также получит минус 5% на первый заказ. Бонусные доллары можно использовать для оплаты новых заказов, а при накоплении 100 долларов можно превратить их в реальные рубли. На эксклюзивные предложения размер вознаграждения и скидки для друга увеличен до 10%.

Совмещая промокод и другие способы получения скидок, можно увеличить экономию с каждого заказа до максимума.

Популярные товары в магазине iHerb со скидками

Популярные товары в магазине iHerb со скидками

В iHerb предлагаются со скидками по промокодам и акциям следующие категории товаров:

  • пищевые добавки;

  • травы;

  • гигиенические и косметические средства;

  • продукты питания (чипсы, конфеты);

  • добавки для снижения веса;

  • детские товары (питание, средства для ухода за кожей, товары для кормления);

  • корма и другие товары для животных;

  • средства для уборки и другие товары для дома.

Самые популярные товары последней недели в онлайн-магазине можно просмотреть, перейдя к разделу «Лучшее».

О магазине iHerb

О магазине iHerb

iHerb – один из крупнейших онлайн-магазинов товаров для красоты и здоровья. Он был запущен в 1996 году и на текущий момент работает в десятках стран мира. Компания Айхерб имеет собственные центры дистрибуции в США и Азии, а ее международная команда представлена гражданами более 30 государств.

Ключевые особенности онлайн-магазина iHerb:

  • Широкий ассортимент. Сегодня каталог товаров компании Айхерб включает более 30 тысяч товаров для красоты и здоровья. Он регулярно пополняется. В ассортименте онлайн-магазина представлена различная продукция, от спортивного питания до трав и косметики.

  • Низкие цены. iHerb сотрудничает более чем с 12 тысячами поставщиков. По заверению команды онлайн-продавца, это позволяет держать невысокие цены и предоставлять клиентам скидки не только на первую покупку.

  • Гарантия качества и свежести. Компания постоянно обновляет запасы на складах. Для большинства товаров доступен просмотр сроков годности. Распределительные центры организации снабжены системами контроля, и в них соблюдаются все действующие нормы законодательства по хранению продуктов.

Компания берет на себя заботу о доставке покупки, а также гарантирует, что все продукты — оригинальные. Для владельцев смартфонов и планшетов с операционными системами iOS, Android в iHerb поддерживают фирменное мобильное приложение. Скачать его можно бесплатно в официальных магазинах программного обеспечения Google Play и App Store.

Условия оплаты и доставки в Айхерб

Условия оплаты и доставки в Айхерб

Онлайн-магазин iHerb принимает оплату картами платежных систем Visa, MasterCard (включая Maestro), Union Pay, JCB, American Express. Платежи также можно провести через сервисы QIWI Wallet (терминалы, электронный кошелек), Яндекс.Касса (онлайн-кошелек, карты, терминалы). Промокод должен быть указан до момента внесения платежа.

Доставка осуществляется со складов компании, расположенных в США. В России получить заказ можно через следующие службы доставки:

  • Pony Express (до дверей, в пункты самовывоза или постаматы);

  • Boxberry (в пункты самовывоза или по адресу получателя);

  • Почта РФ (EMS).

После обработки заказов компания предоставляет коды отправлений. По ним можно отслеживать местоположение посылок. Стоимость доставки фиксированная – 4 доллара США. При заказе на сумму от 20 долларов доставка будет осуществлена бесплатно. Стоимость заказа считают с учетом промокода и всех скидок.

Часто задаваемые вопросы про iHerb

★ Как получить промокоды в iHerb?

Необходимо зайти на страницу iHerb и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод iHerb?

Чтобы воспользоваться промокодом от iHerb необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от iHerb доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 29

★ Все ли предложения iHerb актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения iHerb.

★ Почему стоит использовать купоны iHerb?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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