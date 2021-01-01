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10%
на ВСЁ
При оформлении заказа от 4600 рублей.
10%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
Сэкономить на покупке витаминов, косметики, продуктов питания и товаров для дома теперь стало легко и просто. Убедитесь в этом сами и используйте промокод прям сейчас!
5$
на ВСЁ
20%
купон
15%
купон
10%
купон
20%
купон
Введи промокод при оформлении заказа.
20%
купон
Промокод вводится в корзине при оформлении покупки.
15%
купон
20%
купон
Условия проведения акции указаны на сайте.
Беспл
доставка
40%
купон
17%
купон
30%
купон
75%
купон
Данная акция распространяется только на одну выбранную позицию.
440Р
купон
30%
купон
33%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
870Р
купон
1$
купон
15%
купон
20%
купон
20%
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50%
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Юридический адрес:
Herb, LLC. Attn: Сотрудник по защите данных 301 North Lake Avenue, Suite 600 Pasadena, CA 91101
Соц. сети:
22 оценки поставлены средняя 4.3
Вы заботитесь о своем здоровье, а так же о здоровье близких? Тогда iHerb определенно в скором времени станет Вашим любимым магазином! Множество качественных витаминов и пробиотиков по самым выгодным ценам прямиком из США, Австралии, Канады, Франции, Германии, а так же других стран. ... А сногсшибательные акции и скидки до 60% помогут Вам прилично сэкономить! Пользуйтесь всеми предложениями от iHerb и испробуйте качество зарубежных продуктов по выгодной цене. Сомневаетесь? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Айхерб и совершите выгодную покупку уже сегодня!
Юридический адрес:
Herb, LLC. Attn: Сотрудник по защите данных 301 North Lake Avenue, Suite 600 Pasadena, CA 91101
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
изучите актуальный список кодов для Айхерб на нашем сайте;
выберите понравившуюся акцию и перейдите к просмотру ее подробного описания;
скопируйте код купона;
перейдите на сайт онлайн-магазина iHerb и поместите нужные товары в корзину;
перейдите в корзину и перед началом оформления заказа укажите промокод в предназначенном для него поле;
нажмите кнопку «Применить», чтобы активировать купон;
дождитесь автоматического пересчета стоимости заказа и оплатите его.
Промокод – не единственный способ экономить на покупках в Айхерб. Несколько советов помогут приобрести в онлайн-магазине товары с максимальной скидкой:
В разделе «Пробники» можно заказать товары на пробу со сниженными ценами. Необязательно сразу заказывать большую упаковку товара, в котором нет полной уверенности.
В разделе «Акции» можно найти продукцию из каталога со специальными ценами. Здесь же представлены новинки.
При выборе товара стоит отдать предпочтение продукции со значком «Эконом-доставка». Она доступнее, и цены на эти позиции ниже.
Желательно оформить подписку на официальные страницы компании в социальных сетях. Подписчики получают информацию о новых акциях, участвуя в которых, можно получать промокоды, скидки от онлайн-ритейлера или партнеров.
Рекомендуйте товары из онлайн-магазина друзьям и получайте бонусы. Размер бонусного вознаграждения — 5%. Промокоды для приглашения друзей доступны в личном кабинете покупателя. Друг, воспользовавшийся скидкой, также получит минус 5% на первый заказ. Бонусные доллары можно использовать для оплаты новых заказов, а при накоплении 100 долларов можно превратить их в реальные рубли. На эксклюзивные предложения размер вознаграждения и скидки для друга увеличен до 10%.
Совмещая промокод и другие способы получения скидок, можно увеличить экономию с каждого заказа до максимума.
В iHerb предлагаются со скидками по промокодам и акциям следующие категории товаров:
пищевые добавки;
травы;
гигиенические и косметические средства;
продукты питания (чипсы, конфеты);
добавки для снижения веса;
детские товары (питание, средства для ухода за кожей, товары для кормления);
корма и другие товары для животных;
средства для уборки и другие товары для дома.
Самые популярные товары последней недели в онлайн-магазине можно просмотреть, перейдя к разделу «Лучшее».
iHerb – один из крупнейших онлайн-магазинов товаров для красоты и здоровья. Он был запущен в 1996 году и на текущий момент работает в десятках стран мира. Компания Айхерб имеет собственные центры дистрибуции в США и Азии, а ее международная команда представлена гражданами более 30 государств.
Ключевые особенности онлайн-магазина iHerb:
Широкий ассортимент. Сегодня каталог товаров компании Айхерб включает более 30 тысяч товаров для красоты и здоровья. Он регулярно пополняется. В ассортименте онлайн-магазина представлена различная продукция, от спортивного питания до трав и косметики.
Низкие цены. iHerb сотрудничает более чем с 12 тысячами поставщиков. По заверению команды онлайн-продавца, это позволяет держать невысокие цены и предоставлять клиентам скидки не только на первую покупку.
Гарантия качества и свежести. Компания постоянно обновляет запасы на складах. Для большинства товаров доступен просмотр сроков годности. Распределительные центры организации снабжены системами контроля, и в них соблюдаются все действующие нормы законодательства по хранению продуктов.
Компания берет на себя заботу о доставке покупки, а также гарантирует, что все продукты — оригинальные. Для владельцев смартфонов и планшетов с операционными системами iOS, Android в iHerb поддерживают фирменное мобильное приложение. Скачать его можно бесплатно в официальных магазинах программного обеспечения Google Play и App Store.
Онлайн-магазин iHerb принимает оплату картами платежных систем Visa, MasterCard (включая Maestro), Union Pay, JCB, American Express. Платежи также можно провести через сервисы QIWI Wallet (терминалы, электронный кошелек), Яндекс.Касса (онлайн-кошелек, карты, терминалы). Промокод должен быть указан до момента внесения платежа.
Доставка осуществляется со складов компании, расположенных в США. В России получить заказ можно через следующие службы доставки:
Pony Express (до дверей, в пункты самовывоза или постаматы);
Boxberry (в пункты самовывоза или по адресу получателя);
Почта РФ (EMS).
После обработки заказов компания предоставляет коды отправлений. По ним можно отслеживать местоположение посылок. Стоимость доставки фиксированная – 4 доллара США. При заказе на сумму от 20 долларов доставка будет осуществлена бесплатно. Стоимость заказа считают с учетом промокода и всех скидок.
Необходимо зайти на страницу iHerb и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от iHerb необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 29
Наши специалисты отбирают только действующие предложения iHerb.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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