Покупка в магазине iHerb с максимальной скидкой

Промокод – не единственный способ экономить на покупках в Айхерб. Несколько советов помогут приобрести в онлайн-магазине товары с максимальной скидкой:

В разделе «Пробники» можно заказать товары на пробу со сниженными ценами. Необязательно сразу заказывать большую упаковку товара, в котором нет полной уверенности.

В разделе «Акции» можно найти продукцию из каталога со специальными ценами. Здесь же представлены новинки.

При выборе товара стоит отдать предпочтение продукции со значком «Эконом-доставка». Она доступнее, и цены на эти позиции ниже.

Желательно оформить подписку на официальные страницы компании в социальных сетях. Подписчики получают информацию о новых акциях, участвуя в которых, можно получать промокоды, скидки от онлайн-ритейлера или партнеров.

Рекомендуйте товары из онлайн-магазина друзьям и получайте бонусы. Размер бонусного вознаграждения — 5%. Промокоды для приглашения друзей доступны в личном кабинете покупателя. Друг, воспользовавшийся скидкой, также получит минус 5% на первый заказ. Бонусные доллары можно использовать для оплаты новых заказов, а при накоплении 100 долларов можно превратить их в реальные рубли. На эксклюзивные предложения размер вознаграждения и скидки для друга увеличен до 10%.

Совмещая промокод и другие способы получения скидок, можно увеличить экономию с каждого заказа до максимума.