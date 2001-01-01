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Лучшее
предложение
Ознакомиться с графиком акционных брендов Вы можете на сайте.
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1590Р
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375Р
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30%
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700Р
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1740Р
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Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.
Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru
Телефон:
8-800-2001-700
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 4.2
Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.
Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru
Телефон:
8-800-2001-700
Соц. сети:
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Акции в магазине можно поделить на две категории: требующие ввода промокода и не требующие его. Чтобы стать участником акции второго типа, код купона вводить не нужно. Если условия предусматривают ввод ключа, то порядок действий будет таким:
Выбрать на этой странице интересующую акции и кликнуть по ней, чтобы скопировать код и перейти в магазин.
Дождаться переадресации на страницу магазина и выбрать в каталоге товар, участвующий в акции.
Добавить парфюмерию или косметику в корзину и перейти к оформлению покупки.
В поле заказа ввести промокод и применить его для активации дисконта.
Завершить заказ, выбрав способы оплаты и доставки.
Условия каждой акции определяют список продуктов, на заказ которых распространяется действие промокода. В одних случаях можно суммировать товары в корзине, используя общую скидку на все, в других дисконт актуален только для отдельных позиций. Детали предложений публикуются на этой странице и в тематическом разделе интернет-магазина.
Интернет-магазин Иль Де Ботэ – крупный продавец косметики и парфюмерии. Розничная сеть бренда основана в 2001 году, а на 2020 год в России работают уже 107 магазинов и онлайн-площадка. С 2017 года Иль Де Ботэ – это дочерняя марка группы LVMH, всемирно известной своими эксклюзивными предметами роскоши. Ей принадлежит 100% акций компании. Каталог онлайн-магазина содержит более 30 тысяч позиций, среди которых – парфюмерия, косметика и средства по уходу.
На этой странице расположены актуальные акционные предложения Иль Де Ботэ для новых и постоянных клиентов. Скидочные купоны и эксклюзивные промокоды дарят возможность приобрести с дисконтом парфюмерию и косметику признанных брендов. Список действующих акций поможет найти товары, которые доступны в магазине на привлекательных условиях.
Промокоды и скидочные купоны – не единственный способ уменьшить траты на парфюмерию и косметику в Иль Де Ботэ. Можно рассчитывать на скидку, используя другие возможности. В магазине действуют:
Дисконтная карта. Скидочная программа в Иль Де Ботэ доступна при оформлении клубной карты. Для ее получения достаточно сделать первую покупку в сети и заполнить анкету. После получения карты все покупки будут суммироваться, а от общей потраченной суммы зависит скидка. Для VIP-клиентов она достигает 25%, кроме отдельных продуктов. В рамках акций карта с максимальной скидкой выдается даже без совершения первой покупки.
Бонусные баллы. В рамках программы лояльности обладатели карт получают за каждую покупку бонусные очки. Их можно использовать для получения товаров из акционного списка бесплатно.
Дисконт за подписку. Подписавшись на рассылку уведомлений от Иль Де Ботэ, можно получить дополнительную скидку на все товары из каталога, кроме исключений из списка (публикуется на сайте).
Подарки. В рамках отдельных акций покупателям доступны бесплатные предметы косметики и парфюмерии. Получить их можно, заказывая позиции из каталога, участвующие в спецпредложениях.Порядок применения бонусов и сочетания промокодов, купонов и других скидок может меняться. Актуальные условия публикуются на сайте Ile de Beaute.
Магазин Иль Де Ботэ предлагает несколько способов оплаты покупки:
Наличный расчет. Оплатить заказ наличными можно при визите курьера или посещении отделения службы доставки.
Банковской картой онлайн. При оформлении заказа в интернет-магазине доступна предоплата онлайн. При получении нужно будет заплатить только за транспортные услуги, если предложение бесплатной доставки на заказ не распространяется.
Банковской картой при получении. Клиентам доступна оплата заказов Иль Де Ботэ банковской картой Visa, MasterCard, JCB и Мир. При заказе доставки курьером нужно предварительно уточнить возможность расчета картой, так как опция доступна не во всех регионах.
Оплата частями. Иль Де Ботэ предлагает возможность оплатить заказ частями, оформив рассрочку. Для нее необходим только паспорт и телефон.
Покупки доставляются покупателям следующими способами:
курьерская доставка службами РЭД Экспресс, IML, DPD;
самовывоз из постаматов сети PickPoint;
доставка Почтой России.
Цена и сроки транспортировки, а также лимиты стоимости посылки для каждой службы можно уточнить на сайте Иль Де Ботэ на странице «Доставка».
Ассортимент каталога включает десятки тысяч продуктов от известных брендов. В их числе – премиальные торговые марки, такие как Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Versace, Giorgio Armani, Chanel, Dior, D&G и другие мировые бренды. Иль Де Ботэ делает премиум-парфюмы и косметику доступнее, предлагая клиентам скидки на:
парфюмерию;
продукты для макияжа;
средства для ухода за лицом и телом;
маникюрную продукцию;
средства для волос;
наборы парфюмерной и косметической продукции.
В рамках акций проводятся недели брендов, позволяющие купить со скидкой продукты отдельных марок. При покупке акционных товаров, обозначенных отдельно, клиенты получают подарки. Список предложений регулярно обновляется, а на этой странице публикуются самые интересные из них. Чтобы воспользоваться спецпредложениями, нужно скопировать промокод или перейти по ссылке.
Необходимо зайти на страницу Иль де ботэ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Иль де ботэ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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