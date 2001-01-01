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5 оценок поставлено средняя 4.2

Промокоды и скидки Иль Де Ботэ | Март 2021

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Истекает через 290 дней

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Скидка
Экономь на покупке парфюмерии и косметики в клиентские дни!

Ознакомиться с графиком акционных брендов Вы можете на сайте.

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предложение

Скидка
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Клиентские дни в Иль де Ботэ

Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.


Посетить Иль де ботэ
Контакты Иль де ботэ

Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru

Телефон:
8-800-2001-700

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.2

Клиентские дни в Иль де Ботэ

Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.


Посетить Иль де ботэ
Контакты Иль де ботэ

Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru

Телефон:
8-800-2001-700

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
Созвездие красоты

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Как использовать промокоды в Иль Де Ботэ

Как использовать промокоды в Иль Де Ботэ

Акции в магазине можно поделить на две категории: требующие ввода промокода и не требующие его. Чтобы стать участником акции второго типа, код купона вводить не нужно. Если условия предусматривают ввод ключа, то порядок действий будет таким:

  1. Выбрать на этой странице интересующую акции и кликнуть по ней, чтобы скопировать код и перейти в магазин.

  2. Дождаться переадресации на страницу магазина и выбрать в каталоге товар, участвующий в акции.

  3. Добавить парфюмерию или косметику в корзину и перейти к оформлению покупки.

  4. В поле заказа ввести промокод и применить его для активации дисконта.

  1. Завершить заказ, выбрав способы оплаты и доставки.

Условия каждой акции определяют список продуктов, на заказ которых распространяется действие промокода. В одних случаях можно суммировать товары в корзине, используя общую скидку на все, в других дисконт актуален только для отдельных позиций. Детали предложений публикуются на этой странице и в тематическом разделе интернет-магазина.

Косметика и парфюмерия от любимого магазина

Косметика и парфюмерия от любимого магазина

Интернет-магазин Иль Де Ботэ – крупный продавец косметики и парфюмерии. Розничная сеть бренда основана в 2001 году, а на 2020 год в России работают уже 107 магазинов и онлайн-площадка. С 2017 года Иль Де Ботэ – это дочерняя марка группы LVMH, всемирно известной своими эксклюзивными предметами роскоши. Ей принадлежит 100% акций компании. Каталог онлайн-магазина содержит более 30 тысяч позиций, среди которых – парфюмерия, косметика и средства по уходу.

На этой странице расположены актуальные акционные предложения Иль Де Ботэ для новых и постоянных клиентов. Скидочные купоны и эксклюзивные промокоды дарят возможность приобрести с дисконтом парфюмерию и косметику признанных брендов. Список действующих акций поможет найти товары, которые доступны в магазине на привлекательных условиях.

Еще больше скидок для всех в Иль Де Ботэ

Еще больше скидок для всех в Иль Де Ботэ

Промокоды и скидочные купоны – не единственный способ уменьшить траты на парфюмерию и косметику в Иль Де Ботэ. Можно рассчитывать на скидку, используя другие возможности. В магазине действуют:

  • Дисконтная карта. Скидочная программа в Иль Де Ботэ доступна при оформлении клубной карты. Для ее получения достаточно сделать первую покупку в сети и заполнить анкету. После получения карты все покупки будут суммироваться, а от общей потраченной суммы зависит скидка. Для VIP-клиентов она достигает 25%, кроме отдельных продуктов. В рамках акций карта с максимальной скидкой выдается даже без совершения первой покупки.

  • Бонусные баллы. В рамках программы лояльности обладатели карт получают за каждую покупку бонусные очки. Их можно использовать для получения товаров из акционного списка бесплатно.

  • Дисконт за подписку. Подписавшись на рассылку уведомлений от Иль Де Ботэ, можно получить дополнительную скидку на все товары из каталога, кроме исключений из списка (публикуется на сайте).

  • Подарки. В рамках отдельных акций покупателям доступны бесплатные предметы косметики и парфюмерии. Получить их можно, заказывая позиции из каталога, участвующие в спецпредложениях.Порядок применения бонусов и сочетания промокодов, купонов и других скидок может меняться. Актуальные условия публикуются на сайте Ile de Beaute.

Оплата и доставка заказов в Ile De Beaute

Оплата и доставка заказов в Ile De Beaute

Магазин Иль Де Ботэ предлагает несколько способов оплаты покупки:

  • Наличный расчет. Оплатить заказ наличными можно при визите курьера или посещении отделения службы доставки.

  • Банковской картой онлайн. При оформлении заказа в интернет-магазине доступна предоплата онлайн. При получении нужно будет заплатить только за транспортные услуги, если предложение бесплатной доставки на заказ не распространяется.

  • Банковской картой при получении. Клиентам доступна оплата заказов Иль Де Ботэ банковской картой Visa, MasterCard, JCB и Мир. При заказе доставки курьером нужно предварительно уточнить возможность расчета картой, так как опция доступна не во всех регионах.

  • Оплата частями. Иль Де Ботэ предлагает возможность оплатить заказ частями, оформив рассрочку. Для нее необходим только паспорт и телефон.

Покупки доставляются покупателям следующими способами:

  • курьерская доставка службами РЭД Экспресс, IML, DPD;

  • самовывоз из постаматов сети PickPoint;

  • доставка Почтой России.

Цена и сроки транспортировки, а также лимиты стоимости посылки для каждой службы можно уточнить на сайте Иль Де Ботэ на странице «Доставка».

Популярные товары в Иль Де Ботэ со скидками

Популярные товары в Иль Де Ботэ со скидками

Ассортимент каталога включает десятки тысяч продуктов от известных брендов. В их числе – премиальные торговые марки, такие как Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Versace, Giorgio Armani, Chanel, Dior, D&G и другие мировые бренды. Иль Де Ботэ делает премиум-парфюмы и косметику доступнее, предлагая клиентам скидки на:

  • парфюмерию;

  • продукты для макияжа;

  • средства для ухода за лицом и телом;

  • маникюрную продукцию;

  • средства для волос;

  • наборы парфюмерной и косметической продукции.

В рамках акций проводятся недели брендов, позволяющие купить со скидкой продукты отдельных марок. При покупке акционных товаров, обозначенных отдельно, клиенты получают подарки. Список предложений регулярно обновляется, а на этой странице публикуются самые интересные из них. Чтобы воспользоваться спецпредложениями, нужно скопировать промокод или перейти по ссылке.

Часто задаваемые вопросы про Иль де ботэ

★ Как получить промокоды в Иль де ботэ?

Необходимо зайти на страницу Иль де ботэ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Иль де ботэ?

Чтобы воспользоваться промокодом от Иль де ботэ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Иль де ботэ доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Иль де ботэ актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Иль де ботэ.

★ Почему стоит использовать купоны Иль де ботэ?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Иль де ботэ

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодИль Де Ботэ купон: -35% на ВСЁ при подписке на уведомленияне ***
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СкидкаЗагляни: здесь собраны все акции магазина по промокоду Iledebeauteне требуется
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СкидкаПокупай бальзам для губ Carmex за 375 рублей с промокодом Иль де Ботэне требуется
СкидкаДля тех, кто предпочитает косметику Erborian скидка 30%не требуется
СкидкаКупону Иль де Ботэ на покупку помады Rouge Satine Nude за 700 рублейне требуется
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