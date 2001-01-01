Как использовать промокоды в Иль Де Ботэ

Акции в магазине можно поделить на две категории: требующие ввода промокода и не требующие его. Чтобы стать участником акции второго типа, код купона вводить не нужно. Если условия предусматривают ввод ключа, то порядок действий будет таким:

Выбрать на этой странице интересующую акции и кликнуть по ней, чтобы скопировать код и перейти в магазин. Дождаться переадресации на страницу магазина и выбрать в каталоге товар, участвующий в акции. Добавить парфюмерию или косметику в корзину и перейти к оформлению покупки. В поле заказа ввести промокод и применить его для активации дисконта.

Завершить заказ, выбрав способы оплаты и доставки.

Условия каждой акции определяют список продуктов, на заказ которых распространяется действие промокода. В одних случаях можно суммировать товары в корзине, используя общую скидку на все, в других дисконт актуален только для отдельных позиций. Детали предложений публикуются на этой странице и в тематическом разделе интернет-магазина.