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Сеть Империя пиццы предлагает заказать блюда разных кухонь мира. В кафе можно оформить доставку супов, салатов и вторых блюд. Также здесь есть бургеры, суши и роллы. В меню можно найти варианты для детей и вегетарианцев. Для всех блюд опубликован состав, вес и калорийность. Дополнит ... ельную скидку дают в обеденное время, эти предложения доступны в разделе «Ланчи». Также блюда по сниженной цене есть на странице с комбо и сетами. Уменьшить стоимость заказа можно при использовании промокода Империя пиццы.
Телефон:
+7 (495) 432-58-81
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Сеть Империя пиццы предлагает заказать блюда разных кухонь мира. В кафе можно оформить доставку супов, салатов и вторых блюд. Также здесь есть бургеры, суши и роллы. В меню можно найти варианты для детей и вегетарианцев. Для всех блюд опубликован состав, вес и калорийность. Дополнит ... ельную скидку дают в обеденное время, эти предложения доступны в разделе «Ланчи». Также блюда по сниженной цене есть на странице с комбо и сетами. Уменьшить стоимость заказа можно при использовании промокода Империя пиццы.
Телефон:
+7 (495) 432-58-81
Соц. сети:
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Компания Империя пиццы – сеть кафе в Москве и Московской области. Первый ресторан был открыт в 2002 году. Сегодня здесь готовят блюда многих кухонь мира от японских роллов до итальянской пиццы.
При приготовлении еды компания придерживается стандартов Роспотребнадзора. На кухне работают профессиональные повара, имеющие соответствующие документы и действующие согласно санитарным нормам. Ведется контроль на всех этапах приготовления еды.
В блюдах отсутствуют красители, усилители вкуса, ароматизаторы и другие вредные компоненты. Кафе сотрудничает только с сертифицированными поставщиками и придерживается необходимых норм при хранении продуктов.
Для заказа блюд в кафе Империя пиццы со скидкой нужно активировать промокод. Актуальные коды купонов представлены у нас на сайте.
Для использования промокода на сайте Империи пиццы действуйте согласно инструкции:
Выберите промокод. Проверьте условия активации кода скидочного купона. Некоторые предложения дают скидку на первый заказ, другие – только на часть блюд.
Скопируйте подходящий код купона на скидку.
Перейдите в Империю пиццы и добавьте блюда для заказа в корзину.
В корзине вставьте промокод в правой стороне экрана и нажмите «Применить».
После указания действующего кода купона цена на блюда снижается, клиент может моментально переходить к оформлению заказа.
Чтобы сделать заказ в кафе Империя пиццы выгоднее, можно использовать другие способы получения скидки.
Акции. Можно получить подарок к заказу блюд из отдельных категорий или при оформлении доставки на определенную сумму. Текущие предложения публикуются в разделе «Акции».
Программа лояльности. Для участия в ней пользователю нужно зарегистрироваться на сайте, указав номер мобильного телефона. Сразу после создания личного кабинета клиент получает бонусы на первый заказ. Затем баллы начисляются за каждую доставку (1 балл равен 1 рублю). Бонусы можно потратить на частичную оплату заказа или подарить друзьям.
Рассылка. Для подписки нужно оставить электронную почту. После этого пользователю будут периодически отправлять письма с новостями компании и спецпредложениями.
Социальные сети. Можно подписаться на страницы кафе во ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках и Instagram. Там публикуют посты о новых блюдах и акциях, а также делятся промокодами. Периодически в соцсетях проводят конкурсы, где разыгрывают подарки от партнеров.
Предложения от партнеров. Клиент может получить скидку на товары от партнеров кафе. Для этого нужно воспользоваться промокодами, опубликованными на отдельной странице.
Помимо сайта, у кафе есть бесплатное мобильное приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play. Там удобно проверять число накопленных бонусов, искать блюда, делать заказ и получать скидки с промокодом.
В кафе можно со скидкой заказать блюда из следующих категорий:
пицца: гавайская, неаполитана, тропиканка, гриль, маргарита, домашняя, деревенская, классика, четыре сыра, цезарь;
суши и роллы: фреш, фудзи, киото, каппа маки, тэнси, эби терияки, бонито, чука, порки, кунсей;
воки: рис, гречневая и пшеничная лапша с креветками, говядиной, курицей, яйцом, овощами;
паста: феттучини, карбонара;
бургеры с сыром, курицей, говядиной;
закуски: кукуруза, картофель фри, куриные стрипсы, сырные палочки, креветки;
супы: сырный, куриный, том ям, солянка, рамен;
салаты: оливье, греческий, цезарь, мидори, чука;
соусы: барбекю, кетчуп, терияки, сырный, аджика, чили, тонкацу;
десерты: панкейки, сладкие роллы, чизкейки, тирамису;
напитки: домашние морсы, газированная и негазированная вода, соки.
На странице с блюдом можно ознакомиться с его составом, весом и калорийностью.
Для компаний у кафе есть отдельная страница с комбо и сетами. Там есть варианты с пиццей и наборами роллов. При заказе блюд из этой категории клиенты получают дополнительную скидку.
Можно сэкономить при оформлении заказа в обеденное время. Эти предложения опубликованы в разделе «Ланчи». Там есть как более стандартные обеды, включающие первое и второе блюда, так и варианты с роллами.
Отдельные каталоги предусмотрены для детей и вегетарианцев. Оттуда можно со скидкой заказать блюда, приготовленные без добавления продуктов-аллергенов, мяса и молока.
В Империи пиццы действует несколько способов оплаты блюд:
наличными при доставке;
банковской картой при оформлении заказа или получении;
через электронный кошелек WebMoney онлайн.
Также можно оформить беспроцентную рассрочку с помощью карты «Халва».
Заказы доставляются круглосуточно курьером по Москве и области. Блюда отправляют бесплатно от любой суммы. После указания адреса получения будут известны точные сроки доставки. При необходимости клиент может заказать отложенную отправку, чтобы ему привезли блюда в определенное время.
Необходимо зайти на страницу Империя пиццы и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Империя пиццы необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Империя пиццы.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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