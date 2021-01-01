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Промокоды и скидки Империя пиццы | Март 2021

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Доставка вкусных блюд от сети кафе Империя пиццы

Сеть Империя пиццы предлагает заказать блюда разных кухонь мира. В кафе можно оформить доставку супов, салатов и вторых блюд. Также здесь есть бургеры, суши и роллы. В меню можно найти варианты для детей и вегетарианцев. Для всех блюд опубликован состав, вес и калорийность. Дополнит ... ельную скидку дают в обеденное время, эти предложения доступны в разделе «Ланчи». Также блюда по сниженной цене есть на странице с комбо и сетами. Уменьшить стоимость заказа можно при использовании промокода Империя пиццы.


Посетить Империя пиццы
Контакты Империя пиццы

Телефон:
+7 (495) 432-58-81

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Доставка вкусных блюд от сети кафе Империя пиццы

Сеть Империя пиццы предлагает заказать блюда разных кухонь мира. В кафе можно оформить доставку супов, салатов и вторых блюд. Также здесь есть бургеры, суши и роллы. В меню можно найти варианты для детей и вегетарианцев. Для всех блюд опубликован состав, вес и калорийность. Дополнит ... ельную скидку дают в обеденное время, эти предложения доступны в разделе «Ланчи». Также блюда по сниженной цене есть на странице с комбо и сетами. Уменьшить стоимость заказа можно при использовании промокода Империя пиццы.


Посетить Империя пиццы
Контакты Империя пиццы

Телефон:
+7 (495) 432-58-81

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
2 Берега
Foodband
Grow food
Justfood

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Специальные предложения от Империя пиццы

Главное о сети кафе Империя пиццы

Главное о сети кафе Империя пиццы

Компания Империя пиццы – сеть кафе в Москве и Московской области. Первый ресторан был открыт в 2002 году. Сегодня здесь готовят блюда многих кухонь мира от японских роллов до итальянской пиццы.

При приготовлении еды компания придерживается стандартов Роспотребнадзора. На кухне работают профессиональные повара, имеющие соответствующие документы и действующие согласно санитарным нормам. Ведется контроль на всех этапах приготовления еды.

В блюдах отсутствуют красители, усилители вкуса, ароматизаторы и другие вредные компоненты. Кафе сотрудничает только с сертифицированными поставщиками и придерживается необходимых норм при хранении продуктов.

Активация промокода на сайте Империи пиццы

Активация промокода на сайте Империи пиццы

Для заказа блюд в кафе Империя пиццы со скидкой нужно активировать промокод. Актуальные коды купонов представлены у нас на сайте.

Для использования промокода на сайте Империи пиццы действуйте согласно инструкции:

  1. Выберите промокод. Проверьте условия активации кода скидочного купона. Некоторые предложения дают скидку на первый заказ, другие – только на часть блюд.

  2. Скопируйте подходящий код купона на скидку.

  3. Перейдите в Империю пиццы и добавьте блюда для заказа в корзину.

  4. В корзине вставьте промокод в правой стороне экрана и нажмите «Применить».

После указания действующего кода купона цена на блюда снижается, клиент может моментально переходить к оформлению заказа.

Как сэкономить на заказе в Империи пиццы

Как сэкономить на заказе в Империи пиццы

Чтобы сделать заказ в кафе Империя пиццы выгоднее, можно использовать другие способы получения скидки.

  • Акции. Можно получить подарок к заказу блюд из отдельных категорий или при оформлении доставки на определенную сумму. Текущие предложения публикуются в разделе «Акции».

  • Программа лояльности. Для участия в ней пользователю нужно зарегистрироваться на сайте, указав номер мобильного телефона. Сразу после создания личного кабинета клиент получает бонусы на первый заказ. Затем баллы начисляются за каждую доставку (1 балл равен 1 рублю). Бонусы можно потратить на частичную оплату заказа или подарить друзьям.

  • Рассылка. Для подписки нужно оставить электронную почту. После этого пользователю будут периодически отправлять письма с новостями компании и спецпредложениями.

  • Социальные сети. Можно подписаться на страницы кафе во ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках и Instagram. Там публикуют посты о новых блюдах и акциях, а также делятся промокодами. Периодически в соцсетях проводят конкурсы, где разыгрывают подарки от партнеров.  

  • Предложения от партнеров. Клиент может получить скидку на товары от партнеров кафе. Для этого нужно воспользоваться промокодами, опубликованными на отдельной странице.

Помимо сайта, у кафе есть бесплатное мобильное приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play. Там удобно проверять число накопленных бонусов, искать блюда, делать заказ и получать скидки с промокодом.

Какие блюда заказать в Империи пиццы по скидке

Какие блюда заказать в Империи пиццы по скидке

В кафе можно со скидкой заказать блюда из следующих категорий:

  • пицца: гавайская, неаполитана, тропиканка, гриль, маргарита, домашняя, деревенская, классика, четыре сыра, цезарь;

  • суши и роллы: фреш, фудзи, киото, каппа маки, тэнси, эби терияки, бонито, чука, порки, кунсей;

  • воки: рис, гречневая и пшеничная лапша с креветками, говядиной, курицей, яйцом, овощами;

  • паста: феттучини, карбонара;  

  • бургеры с сыром, курицей, говядиной;

  • закуски: кукуруза, картофель фри, куриные стрипсы, сырные палочки, креветки;

  • супы: сырный, куриный, том ям, солянка, рамен;

  • салаты: оливье, греческий, цезарь, мидори, чука;

  • соусы: барбекю, кетчуп, терияки, сырный, аджика, чили, тонкацу;

  • десерты: панкейки, сладкие роллы, чизкейки, тирамису;

  • напитки: домашние морсы, газированная и негазированная вода, соки.

На странице с блюдом можно ознакомиться с его составом, весом и калорийностью.

Для компаний у кафе есть отдельная страница с комбо и сетами. Там есть варианты с пиццей и наборами роллов. При заказе блюд из этой категории клиенты получают дополнительную скидку.

Можно сэкономить при оформлении заказа в обеденное время. Эти предложения опубликованы в разделе «Ланчи». Там есть как более стандартные обеды, включающие первое и второе блюда, так и варианты с роллами. 

Отдельные каталоги предусмотрены для детей и вегетарианцев. Оттуда можно со скидкой заказать блюда, приготовленные без добавления продуктов-аллергенов, мяса и молока.

Способы оплаты и доставки заказа в Империи пиццы

Способы оплаты и доставки заказа в Империи пиццы

В Империи пиццы действует несколько способов оплаты блюд:

  • наличными при доставке;

  • банковской картой при оформлении заказа или получении;

  • через электронный кошелек WebMoney онлайн.

Также можно оформить беспроцентную рассрочку с помощью карты «Халва».

Заказы доставляются круглосуточно курьером по Москве и области. Блюда отправляют бесплатно от любой суммы. После указания адреса получения будут известны точные сроки доставки. При необходимости клиент может заказать отложенную отправку, чтобы ему привезли блюда в определенное время.

Часто задаваемые вопросы про Империя пиццы

★ Как получить промокоды в Империя пиццы?

Необходимо зайти на страницу Империя пиццы и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Империя пиццы?

Чтобы воспользоваться промокодом от Империя пиццы необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Империя пиццы доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Империя пиццы.

★ Почему стоит использовать купоны Империя пиццы?

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