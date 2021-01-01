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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки KANZLER | Март-Апрель 2021

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Истекает через 106 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатно доставим заказы от 7000 рублей
Истекает через 139 дней

70%
купон

Скидка
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Бесплатная доставка Kanzler

Интернет-магазин мужской одежды Kanzler предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить данную услугу, необходимо оформить заказ на определенную сумму: для жителей Москвы - от 10000 рублей, для жителей остальных регионов - от 30000 рублей. Сроки доста ... вки зависят от удалённости населенного пункта доставки. Экономьте на доставке в Kanzler!


Посетить KANZLER
Контакты KANZLER

Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634

Электронная почта:
club@kanzler-style.ru

Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка Kanzler

Интернет-магазин мужской одежды Kanzler предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить данную услугу, необходимо оформить заказ на определенную сумму: для жителей Москвы - от 10000 рублей, для жителей остальных регионов - от 30000 рублей. Сроки доста ... вки зависят от удалённости населенного пункта доставки. Экономьте на доставке в Kanzler!


Посетить KANZLER
Контакты KANZLER

Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634

Электронная почта:
club@kanzler-style.ru

Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Befree
Tom Tailor
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Специальные предложения от KANZLER

Kanzler – мужская одежда от производителя

Kanzler – мужская одежда от производителя

Торговая марка Kanzler работает на российском рынке с середины девяностых. Сегодня в составе сети свыше сотни филиалов в десятках крупных городов страны плюс интернет-магазин, принимающий заявки круглосуточно. Компания предлагает разнообразную мужскую одежду, сумки и аксессуары, а также возможность сшить костюм на заказ.

На сайте Канцлер регулярно устраивают акции и распродажи. Каждый клиент может стать участником местной бонусной программы. В интернете бесплатно распространяют промокоды, позволяющие получить скидку или другой подарок от магазина. Актуальные купоны и акционные предложения вы найдете на этой странице. 

Как пользоваться промокодами

Как пользоваться промокодами

Купоны можно получать прямо на электронную почту, оформив бесплатную подписку на сайте Kanzler. Промокод со скидкой на первую покупку пришлют на email сразу после подтверждения рассылки. Есть также мобильные приложения для iOS и Android. Для пользователей этих программ предусмотрены отдельные бонусы. 

Чтобы воспользоваться любым представленным здесь купоном, достаточно нескольких простых шагов:

  1. Выбрать акционное предложение.

  2. Скопировать код и перейти в интернет-магазин Канцлер.

  3. Выбрать товары и зайти в корзину.

  4. Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  5. Указать запрашиваемую информацию.

  6. Продолжить оформление заказа.

На большинство товаров Kanzler распространяются бонусные акции. За редкими исключениями, промокоды с ними суммируются. Если купон уже активирован, а у покупателя вдруг появился новый, дающий право на большую скидку, можно отменить операцию и ввести другие данные. 

На этой странице собраны только действующие промокоды, но иногда они не срабатывают, так как продавец оставляет за собой право досрочно заканчивать акции. Если купон не принимают по непонятной причине, обращайтесь в службу поддержки для прояснения ситуации.

Как еще сэкономить в магазинах Канцлер

Как еще сэкономить в магазинах Канцлер

Получать скидки и подарки можно не только с помощью промокодов. В разделе «Акции» представлены актуальные предложения Kanzler. Участников этих программ ожидают различные преференции от магазина и его партнеров:

  • скидки до 60 %;

  • бесплатная доставка;

  • пошив костюма на заказ по льготной цене (только для москвичей);

  • возможность получать бонусы и скидки в других магазинах при оплате фирменной картой.

Чтобы стать клиентом программы лояльности Kanzler, достаточно заполнить анкету участника. Сделать это можно после первого заказа. Новичок получает карту Silver, далее следуют статусы Gold и Platinum. На эти счета начисляют бонусы в размере, равном проценту от суммы покупки. 1 балл равен 1 рублю. Виртуальными деньгами сегодня разрешается оплатить до 20 % любого следующего заказа.

Статус карты автоматически меняется, как только клиент потратит определенную сумму. Чем выше уровень, тем больше кешбэк. Участники программы получают право резервировать товары и доступ к спецпредложениям. Но если общая скидка по акции и промокоду превышает текущий лимит, бонусами расплачиваться нельзя.

Мужская одежда по низким ценам

Мужская одежда по низким ценам

В настоящее время на сайте Kanzler труднее найти товар, который предлагается не по дисконтной цене. В разделе Sale% пользователь может выбрать нужную категорию и размер скидки. Экономия для отдельных позиций достигает 80 %, по сравнению с начальной стоимостью. По льготным ценам доступны:

  • костюмы;

  • рубашки;

  • джинсы;

  • верхняя одежда;

  • обувь;

  • головные уборы;

  • сумки;

  • аксессуары и т. д.

Зачастую на один товар распространяется несколько акций. Например, скидка и бесплатная доставка. Но при оформлении заказа нужно выбрать только один вариант. 

Подобрать правильный размер помогут таблицы, собранные в одноименном разделе. У Kanzler свои стандарты, и на этот момент стоит обратить повышенное внимание. В большинстве случаев возврат связан именно с неподходящим размером. А это означает ненужные дополнительные расходы.

Каждому обидно потратить деньги на подарок, который не подошел или не понравился. Такой ситуации легко избежать, купив пластиковую или электронную карту с определенным номиналом: пусть человек сам решает, что ему нужно. На покупку подарочного сертификата скидки по акциям и промокодам не действуют.

Оплата, доставка, возврат

Оплата, доставка, возврат

Сегодня оплатить посылку наличными можно при получении ее у курьера компании (для жителей столицы и МО) или EMS Почты России, а также в магазинах Kanzler и пунктах PickPoint. Если хочется рассчитаться картой, лучше заранее уточнить этот вопрос. Кроме того, можно сразу внести деньги на сайте через сервис PayAnyWay.

Доставка занимает от 1 до 14 рабочих дней в зависимости от удаленности города-адресата. При покупке на определенную сумму, наличии соответствующего промокода или акции услугу оказывают бесплатно, хотя бывают исключения. Полный список способов расчета и доставки доступен на сайте.

Вернуть товар можно в течение 90 дней с момента получения при условии, что сохранен первоначальный вид и свойства. Нижнее белье, косметика, чулки, парфюмерия и некоторые другие изделия обратно не принимают. Если нет претензий к качеству, из возвращаемой суммы вычитают расходы на доставку. При наличии у товара дефектов Kanzler выплачивает полную компенсацию. 

Часто задаваемые вопросы про KANZLER

★ Как получить промокоды в KANZLER?

Необходимо зайти на страницу KANZLER и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод KANZLER?

Чтобы воспользоваться промокодом от KANZLER необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от KANZLER доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения KANZLER актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения KANZLER.

★ Почему стоит использовать купоны KANZLER?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды KANZLER

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДарим на ВСЕ дисконт 10% за подписку на новостине требуется
СкидкаБесплатно доставим заказы от 7000 рублейне требуется
СкидкаВерхняя одежда с экономией до 70%не требуется
СкидкаМужские ботинки челси с выгодой до 45%не требуется
СкидкаПантолеты KANZLER с экономией 60%не требуется

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