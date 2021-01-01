Как пользоваться промокодами

Купоны можно получать прямо на электронную почту, оформив бесплатную подписку на сайте Kanzler. Промокод со скидкой на первую покупку пришлют на email сразу после подтверждения рассылки. Есть также мобильные приложения для iOS и Android. Для пользователей этих программ предусмотрены отдельные бонусы.

Чтобы воспользоваться любым представленным здесь купоном, достаточно нескольких простых шагов:

Выбрать акционное предложение. Скопировать код и перейти в интернет-магазин Канцлер. Выбрать товары и зайти в корзину. Вставить промокод в одноименное поле и нажать «Применить». Указать запрашиваемую информацию. Продолжить оформление заказа.

На большинство товаров Kanzler распространяются бонусные акции. За редкими исключениями, промокоды с ними суммируются. Если купон уже активирован, а у покупателя вдруг появился новый, дающий право на большую скидку, можно отменить операцию и ввести другие данные.

На этой странице собраны только действующие промокоды, но иногда они не срабатывают, так как продавец оставляет за собой право досрочно заканчивать акции. Если купон не принимают по непонятной причине, обращайтесь в службу поддержки для прояснения ситуации.