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Мультибрендовый онлайн-бутик люксовой одежды для будущих мам и детей Кенгуру предлагает тысячи товаров от всемирно известных марок. В магазине представлены коллекции люксовых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Stella McCartney и других законодателей мировой моды. Для тех, кто жела ... ет сэкономить, в магазине предусмотрен раздел со специальными ценами и рубрика Sale, а также выгодные акции, распродажи и промокоды Кенгуру. Это позволит купить вещи премиального сегмента по умеренным ценам. А с картой привилегий постоянного покупателя можно получить постоянную скидку до 20% даже на новые коллекции.
Телефон:
+7 800 234 93 93
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Мультибрендовый онлайн-бутик люксовой одежды для будущих мам и детей Кенгуру предлагает тысячи товаров от всемирно известных марок. В магазине представлены коллекции люксовых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Stella McCartney и других законодателей мировой моды. Для тех, кто жела ... ет сэкономить, в магазине предусмотрен раздел со специальными ценами и рубрика Sale, а также выгодные акции, распродажи и промокоды Кенгуру. Это позволит купить вещи премиального сегмента по умеренным ценам. А с картой привилегий постоянного покупателя можно получить постоянную скидку до 20% даже на новые коллекции.
Телефон:
+7 800 234 93 93
Соц. сети:
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В интернет-магазине товаров для мам и детей Кенгуру можно найти качественную одежду для малышей и подростков, а также обувь и ювелирные украшения. В каталоге доступны продукты популярных брендов всех категорий, от бюджетных до премиальных. Ассортимент постоянно пополняется, чтобы каждая мама и ребенок могли выглядеть стильно и красиво. Магазины бренда Кенгуру работают по всей России, от Санкт-Петербурга до Сибири и Дальнего Востока.
Чтобы сделать стильную одежду для мам и детей доступнее, магазин регулярно проводит акции, устраивает распродажи, дарит промокоды на дисконт и скидочные купоны. Найти актуальные предложения, которые действуют сегодня, можно на этой странице. Купоны, представленные здесь, акции, распродажи и действующие промокоды доступны всем читателям. Воспользоваться ими просто, для этого лишь нужно выбрать предложение из списка и перейти по ссылке.
Чтобы получить скидку на покупки в Кенгуру, предоставляемую по промокоду, необходимо выбрать акцию на этой странице и кликнуть по ней. Код купона должен автоматически скопироваться в буфер обмена и запустить переадресацию в каталог. Если промокод не копируется, а страница магазина не открывается, нужно совершить эти операции вручную, а потом:
Найти в каталоге интересные вещи, участвующие в акции, и добавить их в корзину.
Перейти в меню корзины для оформления заказа.
В корзине слева от списка товаров найти поле «Промокод» и вставить туда код, скопированный ранее.
Применить купон и получить новую сумму заказа с учетом скидок.
Завершить оформление заказа, указав способы оплаты и доставки.
После оформления сотрудники магазина выйдут на связь и расскажут о дальнейших действиях. Когда заказ будет принят, останется лишь дождаться курьера или забрать посылку из пункта выдачи в назначенное время.
Стоит учесть, что скидки по промокодам могут не сочетаться с другими видами дисконта. При наличии нескольких альтернатив нужно выбирать самый удобный вариант, при котором сумма заказа будет ниже.
Получать большие скидки в магазине Кенгуру можно и без использования промокодов. Компания регулярно проводит акции и устраивает распродажи, а также публикует спецпредложения для постоянных клиентов, позволяющие меньше тратить на товары для мам и детей.
Карты привилегий. Для постоянных покупателей магазин приготовил бонусные карты, которые позволяют получать скидки на все заказы. Действует гибкая прогрессивная система дисконтов, позволяющая увеличивать персональную скидку в зависимости от общей суммы заказов.
Скидки за подписку. Подписавшись на новостную рассылку магазина, можно получить дополнительные скидки на покупку всех позиций каталога.
Постоянные скидки. Акции в интернет-магазине проводятся регулярно, поэтому в любой момент здесь можно найти одежду для мам и детей со скидкой. В рамках спецпредложений дисконт устанавливается на товары одной категории или производителя.
Раздел распродаж. В разделе Sale на главной странице регулярно публикуются позиции, доступные в рамках распродажи. Здесь находятся товары прошлых сезонов, акционные вещи и другая продукция, доступная с большим дисконтом до 50 % и более.
Акции для новичков. В рамках спецпредложений для новичков все новые клиенты магазина могут пользоваться скидкой на первый заказ, предоставляемой по промокоду или на общих основаниях.
Бесплатная доставка. Одежда для мам и детей, участвующая в избранных акциях, отправляется бесплатно, что позволяет не тратиться на услуги курьера или ТК.
Подписка на новостную рассылку позволяет заранее узнавать о готовящихся акциях, промокодах, дисконтных предложениях, купонах и других горячих предложениях. С этой же целью можно подписаться на обновления нашей страницы или добавить ее в закладки.
Скидки в интернет-магазине Кенгуру действуют регулярно, нужно лишь поймать интересное предложение. Чаще всего со скидкой доступны:
одежда и украшения для молодых мам;
одежда для мальчиков и девочек;
одежда для новорожденных и малышей;
аксессуары для мам и малышей.
Оформив подписку, можно следить за появлением последних новостей, получать купоны, действующие сегодня, и покупать одежду для детей и их мам со скидками.
Оформить заказ в магазине Кенгуру можно с оплатой любым удобным способом:
онлайн банковской картой при оформлении;
наличными или картой курьеру при получении;
банковским переводом.
Поддерживаются различные способы доставки:
собственными курьерами;
самовывозом из пунктов выдачи;
посылками внутри России;
международными отправлениями.
Выбрав способы оплаты и доставки, можно воспользоваться калькулятором услуг компаний-перевозчиков. Узнав, сколько стоит доставка той или иной компанией, можно выбрать лучшую и оформить заказ. Детализированные условия доставки и оплаты указаны на страницах магазина.
Необходимо зайти на страницу Кенгуру и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Кенгуру необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 29
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Кенгуру.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|не требуется
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|Скидка
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