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6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Kiko Milano | Март 2021

Косметика со скидками от Кико Милано. Актуальных купонов: 11

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Красота по доступным ценам

Косметическая компания «KIKO MILANO» представляет своим покупателям широкую линейку высококачественной декоративной и уходовой косметики по доступным ценам. В официальном интернет-магазине Вас ждут новинки, хиты продаж, уроки макияжа и, конечно же, акции, которые позволят не только ... регулярно радовать себя бьюти-подарками, но и изрядно сэкономить! Вы хотели бы оформить свою выгодную покупку прямо сейчас? Тогда примените один из наших промокодов Kiko Milano и насладитесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить KIKO MILANO
Контакты KIKO MILANO

Юридический адрес:
105120, Россия, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 3, помещение I, комната 10

Электронная почта:
cc-ru@kikocosmetics.com

Телефон:
8 (800) 234 44 90

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Красота по доступным ценам

Косметическая компания «KIKO MILANO» представляет своим покупателям широкую линейку высококачественной декоративной и уходовой косметики по доступным ценам. В официальном интернет-магазине Вас ждут новинки, хиты продаж, уроки макияжа и, конечно же, акции, которые позволят не только ... регулярно радовать себя бьюти-подарками, но и изрядно сэкономить! Вы хотели бы оформить свою выгодную покупку прямо сейчас? Тогда примените один из наших промокодов Kiko Milano и насладитесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить KIKO MILANO
Контакты KIKO MILANO

Юридический адрес:
105120, Россия, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 3, помещение I, комната 10

Электронная почта:
cc-ru@kikocosmetics.com

Телефон:
8 (800) 234 44 90

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от KIKO MILANO

Итальянское качество

Итальянское качество

Итальянская компания Kiko Milano основана в 1997 году. Она занимается разработкой, выпуском и продажей декоративной косметики, средств для ухода за кожей и аксессуаров. Филиалы Кико Милано работают в 20 странах, а онлайн-магазины принимают покупателей в 35 государствах. Девиз компании: «Красота принадлежит каждому, и мы выбираем жизнь в цвете».

На этой странице публикуются актуальные акции и спецпредложения. Промокоды и дисконтные купоны для читателей делают профессиональную косметику бренда доступнее. С ними купить качественные продукты для красоты и ухода за кожей со скидкой можно в несколько кликов.

Как получать скидки в Kiko Milano

Как получать скидки в Kiko Milano

Акции магазина бывают двух категорий: общие и эксклюзивные. Общие предложения доступны всем посетителям. Чтобы получить купон или скидку, не нужно вводить промокод. Для их использования следует сделать заказ и перейти по ссылке предложения на сайт компании. Эксклюзивные акции предполагают ввод кода купона, активирующего скидку. Чтобы использовать ее, нужно выполнить такие действия:

  1. Кликнуть по акции, чтобы скопировать промокод в буфер обмена и перейти в магазин.

  2. Дождаться перенаправления и выбрать в каталоге позиции, участвующие в акционном предложении.

  3. Добавить в корзину нужные товары и приступить к оформлению заказа.

  4. Перейти в корзину и вставить скопированный промокод в отведенное поле.

  1. Ввести номер бонусной карты (при ее наличии).

  2. Заполнить контактные данные, выбрать способ доставки и завершить покупку.

В рамках акций отдельные предложения с промокодами и купонами могут суммироваться, но некоторые дисконты не складываются. Уточнить, можно ли объединить несколько видов скидок в одном заказе, можно на странице с описанием предложения.

Как тратить на покупки в Kiko Milano еще меньше

Как тратить на покупки в Kiko Milano еще меньше

Промокоды и скидочные купоны – не единственный способ уменьшить расходы на заказы косметики в Кико Милано. Другие предложенные покупателям способы сделать продукты компании доступнее:

  • Программа лояльности. Постоянным покупателям магазина доступна бонусная карта, которая оформляется при первом заказе по желанию. Покупки, совершенные с ее использованием, приносят бонусные баллы, эквивалентные рублям. Накапливая их, можно оплачивать новые покупки в размере до 20% от их стоимости (остальное – обычными деньгами). Чем больше покупок совершается с картой и выше суммарный оборот – тем больше баллов начисляется и тем крупнее дисконт.

  • Распродажи. Товары в категории Sale можно купить с большой скидкой, достигающей 80%. Однако для их приобретения использовать накопленные баллы нельзя — это тот случай, когда дисконтные предложения не суммируются.

  • Скидка при оплате. При оплате заказа онлайн сразу после его оформления Kiko Milano предлагает всем скидку в размере 5% от суммы покупки.

  • Бесплатная доставка. Объединяя небольшие и недорогие продукты в один заказ, можно сэкономить на курьерских услугах. Покупки свыше суммы, оговоренной условиями предложения, доставляются бесплатно.

  • Подарки при покупке. В рамках акций Kiko Milano предлагает бесплатно получить косметические средства при покупке акционных товаров. Например, при заказе двух упаковок блеска для губ – третья предоставляется в подарок.

Список акций постоянно обновляется, поэтому стоит следить за новостями Kiko Milano, чтобы не упустить яркое предложение. Найти самые свежие акции, которые действуют сегодня, можно здесь и на страницах интернет-магазина.

Товары Kiko Milano со скидками

Товары Kiko Milano со скидками

В каталоге интернет-магазина доступен большой выбор косметики, продуктов для макияжа и средств по уходу за кожей. Большинство видов периодически участвует в акциях и доступно по сниженным ценам. Чаще всего со скидкой можно купить:

  • губную помаду и блеск для губ;

  • средства для макияжа ресниц и бровей;

  • маски, кремы и бальзамы для лица;

  • маникюрные принадлежности;

  • косметические наборы.

Чтобы быть в курсе последних поступлений, новостей и акций, можно подписаться на рассылку Kiko Milano и не получать в первых рядах сообщения об интересных предложениях, промокодах и скидках.

Оплата и доставка в Кико Милано

Оплата и доставка в Кико Милано

Доступна оплата наличными деньгами и банковскими картами. Магазин принимает платежные карты MasterCard, Visa, Мир и JCB International. При использовании курьерской доставки оплатить заказ картой можно и при получении. Расплатиться за доставку обычного заказа можно наличными. Однако при заказе косметики в подарочной упаковке эта опция недоступна, так как подразумевается ее вручение конечному получателю подарка. Поэтому оплачивать заказ, предназначенный в качестве подарка, нужно онлайн.

Kiko Milano предлагает такие способы доставки покупок:

  • Курьером. Курьерская доставка в Москве выполняется компанией Global Delivery, в других регионах – DPD. Воспользоваться услугой могут жители регионов РФ, в которых работают эти службы.

  • Почтой России. Для жителей всех населенных пунктов доступна почтовая пересылка покупок.

  • Самовывозом из постамата. В городах, где работают автоматические терминалы PickPoint, доступна доставка до постамата. Терминалы транспортной службы принимают оплату как картой, так и наличными деньгами.

При получении заказа нужно осмотреть целостность упаковки и товара. Частичной оплаты покупок нет, клиент может оплатить заказ или отказаться от него только в полном объеме.

Часто задаваемые вопросы про KIKO MILANO

★ Как получить промокоды в KIKO MILANO?

Необходимо зайти на страницу KIKO MILANO и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод KIKO MILANO?

Чтобы воспользоваться промокодом от KIKO MILANO необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от KIKO MILANO доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения KIKO MILANO актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения KIKO MILANO.

★ Почему стоит использовать купоны KIKO MILANO?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды KIKO MILANO

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