Итальянское качество

Итальянская компания Kiko Milano основана в 1997 году. Она занимается разработкой, выпуском и продажей декоративной косметики, средств для ухода за кожей и аксессуаров. Филиалы Кико Милано работают в 20 странах, а онлайн-магазины принимают покупателей в 35 государствах. Девиз компании: «Красота принадлежит каждому, и мы выбираем жизнь в цвете».

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