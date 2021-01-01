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Промокоды и купоны Красный Карандаш | Март 2021

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Скидка
Загляни на специальную страницу акций и найди лучшую
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50%
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Скидка
Возвращаем 50% от первой покупки на бонусный счет участникам Бонусной программы
Истекает через 43 дня

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Скидка
Станьте участником Бонусной программы и получайте подарки на день рождения и лучшие привилегии
Истекает через 43 дня

20%
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Скидка
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Истекает через 43 дня

Беспл
подарок

Скидка
Всем купившим тубу 10 мл туба акварели Rembrandt в подарок
Истекает через 2 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай новинку - лимитированную коллекцию ручек Lamy 2021
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
Новинка от Art Creation — коллекция красок для декорирования по приятным ценам
Истекает через 2 дня

Беспл
подарок

Скидка
Дарим подарки при покупке акварельных альбомов и блоков Fabriano
Истекает через 15 дней

25%
купон

Скидка
Дисконт до 25% на товары от брендов Liquitex, Lefranc, Clairefontaine, Rhodia, Graphmaster
Истекает через 15 дней

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купон

Скидка
Товары ZIG Kuretake со скидкой 30% по купону Красный карандаш
Истекает через 15 дней

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Снизили цены до 15% на наборы Royal Talens и Sakura
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Бесплатная доставка

Магазин художественных товаров Красный карандаш предоставляет услугу бесплатной доставки по Москве и Санкт-Петербургу. Оформите заказ на сумму от 5000 рублей и получите курьерскую доставку бесплатно. Сроки доставки зависят от адреса получателя – от 1 до 3 дней. Для остальных регионо ... в России тарифы и сроки указаны на сайте.


Посетить Красный Карандаш
Контакты Красный Карандаш

Юридический адрес:
Фактический адрес: 115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4

Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru

Телефон:
8 (800) 301-30-80

Соц. сети:

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Издательство МИФ
Республика

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бесплатная доставка

Магазин художественных товаров Красный карандаш предоставляет услугу бесплатной доставки по Москве и Санкт-Петербургу. Оформите заказ на сумму от 5000 рублей и получите курьерскую доставку бесплатно. Сроки доставки зависят от адреса получателя – от 1 до 3 дней. Для остальных регионо ... в России тарифы и сроки указаны на сайте.


Посетить Красный Карандаш
Контакты Красный Карандаш

Юридический адрес:
Фактический адрес: 115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4

Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru

Телефон:
8 (800) 301-30-80

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ
Республика

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Специальные предложения от Красный Карандаш

Красный карандаш – все для занятий творчеством

Красный карандаш – все для занятий творчеством

Сеть магазинов Красный Карандаш предлагает более 40 тыс. товаров для профессиональных художников, скульпторов, резчиков по дереву и других творческих людей. Москвичи могут посетить любой из пяти столичных арт-маркетов или заказать доставку курьером. Для всех жителей РФ работает удобный сайт, принимающий заявки круглосуточно.   

Интернет-магазин Krasniykarandash старается предоставить клиентам максимально выгодные условия. В разделе Sale доступны товары по дисконтной цене. Можно рассчитываться бонусами, получать скидки по промокодам или купонам и подарки в рамках местных акций. Отдельные льготы предусмотрены для именинников, членов творческих союзов, учащихся и преподавателей.

Как активировать промокод на сайте Красный Карандаш

Как активировать промокод на сайте Красный Карандаш

Существует два способа получить скидку или подарок по акции. При первом достаточно перейти по ссылке на нужную страницу. Бонус уже предоставлен, и остается просто оформить заказ. Когда речь идет о купоне, нужно скопировать код и указать его в соответствующем поле при заполнении заявки на покупку. 

Актуальные подарочные предложения компании Красный Карандаш вы найдете на этой странице. Порядок действий для активации промокода:

  1. Выберите предложение и нажмите кнопку напротив. Произойдет перенаправление на сайт Krasniykarandash, при этом код купона автоматически сохранится в буфере обмена.

  2. Заполните корзину. Не забывайте о соответствии условиям промокода.

  3. Перейдите к оформлению заказа. Значок корзины находится в правом верхнем углу.

  4. Вставьте скопированную цифро-буквенную комбинацию купона в поле «Код для скидки». Нажмите «Применить».

  5. Удостоверьтесь в получении скидки и продолжайте заполнение формы. При наличии другой акции промокод может не сработать.  

Чтобы вовремя узнавать о новых предложениях, подпишитесь на электронную рассылку. Компания Красный Карандаш дарит постоянным клиентам промокоды и подарки, которые будут приходить прямо на email. Бесплатные купоны также распространяют в сообществах магазина в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. На этой странице собраны как действующие акции, так и недавно завершенные. Иногда срабатывают и просроченные промокоды. 

Акции и бонусная программа магазина Красный карандаш

Акции и бонусная программа магазина Красный карандаш

Предложения сайта Krasniykarandash собраны в разделе «Все акции». Подарки и скидки, доступные в текущий момент, выделены красным цветом. После первой покупки появляется возможность стать участником бонусной программы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку. За открытие счета и оформление виртуальной карты денег не берут.

Бонусные баллы (ББ) начисляются при каждой покупке. Процент кешбэка зависит от статуса участника программы. Новичкам клуба присваивается уровень Создатель. По мере увеличения суммы, потраченной в магазинах Красный Карандаш, идет повышение до Мастера, Творца и Гения. Баллами можно частично рассчитываться за покупки, как рублями, по курсу 1:1. Ограничения:

  • если часть заказа оплачена ББ, новые бонусы не дают;

  • если на товар есть скидка по акции или промокоду, ББ не начисляют и не принимают к оплате;

  • баллы не дарят за подарочные сертификаты;

  • программа доступна только физическим лицам;

  • неиспользованные ББ сгорают в течение установленного срока. 

Члены клуба получают льготы в магазинах и сервисах, являющихся партнерами Krasniykarandash. Нужно лишь предъявить карту или полученный промокод, а то и просто перейти по ссылке. Полный список привилегий доступен в разделе «Бонусы». Участвовать в программе могут и компании. Условия сотрудничества оговариваются отдельно.

Товары и услуги со скидкой в магазине Красный Карандаш

Товары и услуги со скидкой в магазине Красный Карандаш

В разделе Sale собраны товары, сразу доступные со скидкой:

  • материалы для ручной росписи и декорирования тканей/стекла;

  • синтетические кисти;

  • пастель;

  • школьные принадлежности.

Скидка распространяется и на многие позиции в категории «Товары месяца». Обычно дисконт не суммируется с промокодом, но ничто не мешает это проверить. Каталог магазина радует разнообразием. Здесь найдутся любые инструменты и материалы, необходимые художнику, скульптору, чертежнику или граверу. В отдельной категории собраны книги и учебники. Перед началом учебного года рекомендуем заглянуть в раздел «Школьнику». Можно также приобрести сувенир или подарочный сертификат.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Жителям РФ сегодня доступны следующие варианты получения заказа:

  • курьером;

  • в постаматах и пунктах PickPoint;

  • филиалах Евросети и Связного;

  • почтовых отделениях;

  • фирменных магазинах (только в Москве).  

Заказ можно предварительно оплатить на сайте картой Visa, MasterCard или Мир. Безопасность транзакций обеспечивают платежные шлюзы Совкомбанка и PayPal. При получении посылки от курьера или в пункте выдачи всегда доступен расчет наличными. Если хотите использовать карту, заранее уточняйте этот вопрос у оператора. Посетители магазинов Красный Карандаш могут оплатить товары подарочным сертификатом. 

Часто задаваемые вопросы про Красный Карандаш

★ Как получить промокоды в Красный Карандаш?

Необходимо зайти на страницу Красный Карандаш и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Красный Карандаш?

Чтобы воспользоваться промокодом от Красный Карандаш необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Красный Карандаш доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Красный Карандаш актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Красный Карандаш.

★ Почему стоит использовать купоны Красный Карандаш?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Красный Карандаш

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаУцененный ассортимент арт-товаров со скидками до 50%не требуется
СкидкаЗагляни на специальную страницу акций и найди лучшуюне требуется
СкидкаВозвращаем 50% от первой покупки на бонусный счет участникам Бонусной программыне требуется
СкидкаСтаньте участником Бонусной программы и получайте подарки на день рождения и лучшие привилегиине требуется
СкидкаНакапливай бонусы и обменивай их на скидку до 20%не требуется
СкидкаВсем купившим тубу 10 мл туба акварели Rembrandt в подарокне требуется
СкидкаВстречай новинку - лимитированную коллекцию ручек Lamy 2021не требуется
СкидкаНовинка от Art Creation — коллекция красок для декорирования по приятным ценамне требуется
СкидкаДарим подарки при покупке акварельных альбомов и блоков Fabrianoне требуется
СкидкаДисконт до 25% на товары от брендов Liquitex, Lefranc, Clairefontaine, Rhodia, Graphmasterне требуется

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