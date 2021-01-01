Промокоды и купоны Красный Карандаш | Март 2021

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Магазин художественных товаров Красный карандаш предоставляет услугу бесплатной доставки по Москве и Санкт-Петербургу. Оформите заказ на сумму от 5000 рублей и получите курьерскую доставку бесплатно. Сроки доставки зависят от адреса получателя – от 1 до 3 дней. Для остальных регионо ... в России тарифы и сроки указаны на сайте.
Юридический адрес:
Фактический адрес: 115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4
Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru
Телефон:
8 (800) 301-30-80
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Магазин художественных товаров Красный карандаш предоставляет услугу бесплатной доставки по Москве и Санкт-Петербургу. Оформите заказ на сумму от 5000 рублей и получите курьерскую доставку бесплатно. Сроки доставки зависят от адреса получателя – от 1 до 3 дней. Для остальных регионо ... в России тарифы и сроки указаны на сайте.
Юридический адрес:
Фактический адрес: 115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4
Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru
Телефон:
8 (800) 301-30-80
Соц. сети:
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Сеть магазинов Красный Карандаш предлагает более 40 тыс. товаров для профессиональных художников, скульпторов, резчиков по дереву и других творческих людей. Москвичи могут посетить любой из пяти столичных арт-маркетов или заказать доставку курьером. Для всех жителей РФ работает удобный сайт, принимающий заявки круглосуточно.
Интернет-магазин Krasniykarandash старается предоставить клиентам максимально выгодные условия. В разделе Sale доступны товары по дисконтной цене. Можно рассчитываться бонусами, получать скидки по промокодам или купонам и подарки в рамках местных акций. Отдельные льготы предусмотрены для именинников, членов творческих союзов, учащихся и преподавателей.
Существует два способа получить скидку или подарок по акции. При первом достаточно перейти по ссылке на нужную страницу. Бонус уже предоставлен, и остается просто оформить заказ. Когда речь идет о купоне, нужно скопировать код и указать его в соответствующем поле при заполнении заявки на покупку.
Актуальные подарочные предложения компании Красный Карандаш вы найдете на этой странице. Порядок действий для активации промокода:
Выберите предложение и нажмите кнопку напротив. Произойдет перенаправление на сайт Krasniykarandash, при этом код купона автоматически сохранится в буфере обмена.
Заполните корзину. Не забывайте о соответствии условиям промокода.
Перейдите к оформлению заказа. Значок корзины находится в правом верхнем углу.
Вставьте скопированную цифро-буквенную комбинацию купона в поле «Код для скидки». Нажмите «Применить».
Удостоверьтесь в получении скидки и продолжайте заполнение формы. При наличии другой акции промокод может не сработать.
Чтобы вовремя узнавать о новых предложениях, подпишитесь на электронную рассылку. Компания Красный Карандаш дарит постоянным клиентам промокоды и подарки, которые будут приходить прямо на email. Бесплатные купоны также распространяют в сообществах магазина в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. На этой странице собраны как действующие акции, так и недавно завершенные. Иногда срабатывают и просроченные промокоды.
Предложения сайта Krasniykarandash собраны в разделе «Все акции». Подарки и скидки, доступные в текущий момент, выделены красным цветом. После первой покупки появляется возможность стать участником бонусной программы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку. За открытие счета и оформление виртуальной карты денег не берут.
Бонусные баллы (ББ) начисляются при каждой покупке. Процент кешбэка зависит от статуса участника программы. Новичкам клуба присваивается уровень Создатель. По мере увеличения суммы, потраченной в магазинах Красный Карандаш, идет повышение до Мастера, Творца и Гения. Баллами можно частично рассчитываться за покупки, как рублями, по курсу 1:1. Ограничения:
если часть заказа оплачена ББ, новые бонусы не дают;
если на товар есть скидка по акции или промокоду, ББ не начисляют и не принимают к оплате;
баллы не дарят за подарочные сертификаты;
программа доступна только физическим лицам;
неиспользованные ББ сгорают в течение установленного срока.
Члены клуба получают льготы в магазинах и сервисах, являющихся партнерами Krasniykarandash. Нужно лишь предъявить карту или полученный промокод, а то и просто перейти по ссылке. Полный список привилегий доступен в разделе «Бонусы». Участвовать в программе могут и компании. Условия сотрудничества оговариваются отдельно.
В разделе Sale собраны товары, сразу доступные со скидкой:
материалы для ручной росписи и декорирования тканей/стекла;
синтетические кисти;
пастель;
школьные принадлежности.
Скидка распространяется и на многие позиции в категории «Товары месяца». Обычно дисконт не суммируется с промокодом, но ничто не мешает это проверить. Каталог магазина радует разнообразием. Здесь найдутся любые инструменты и материалы, необходимые художнику, скульптору, чертежнику или граверу. В отдельной категории собраны книги и учебники. Перед началом учебного года рекомендуем заглянуть в раздел «Школьнику». Можно также приобрести сувенир или подарочный сертификат.
Жителям РФ сегодня доступны следующие варианты получения заказа:
курьером;
в постаматах и пунктах PickPoint;
филиалах Евросети и Связного;
почтовых отделениях;
фирменных магазинах (только в Москве).
Заказ можно предварительно оплатить на сайте картой Visa, MasterCard или Мир. Безопасность транзакций обеспечивают платежные шлюзы Совкомбанка и PayPal. При получении посылки от курьера или в пункте выдачи всегда доступен расчет наличными. Если хотите использовать карту, заранее уточняйте этот вопрос у оператора. Посетители магазинов Красный Карандаш могут оплатить товары подарочным сертификатом.
Необходимо зайти на страницу Красный Карандаш и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Красный Карандаш необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Уцененный ассортимент арт-товаров со скидками до 50%
|не требуется
|Скидка
|Загляни на специальную страницу акций и найди лучшую
|не требуется
|Скидка
|Возвращаем 50% от первой покупки на бонусный счет участникам Бонусной программы
|не требуется
|Скидка
|Станьте участником Бонусной программы и получайте подарки на день рождения и лучшие привилегии
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|Скидка
|Накапливай бонусы и обменивай их на скидку до 20%
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|Всем купившим тубу 10 мл туба акварели Rembrandt в подарок
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|Встречай новинку - лимитированную коллекцию ручек Lamy 2021
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|Дарим подарки при покупке акварельных альбомов и блоков Fabriano
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