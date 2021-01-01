Промокоды и купоны Красный Карандаш | Март 2021

Как активировать промокод на сайте Красный Карандаш

Существует два способа получить скидку или подарок по акции. При первом достаточно перейти по ссылке на нужную страницу. Бонус уже предоставлен, и остается просто оформить заказ. Когда речь идет о купоне, нужно скопировать код и указать его в соответствующем поле при заполнении заявки на покупку.

Актуальные подарочные предложения компании Красный Карандаш вы найдете на этой странице. Порядок действий для активации промокода:

Выберите предложение и нажмите кнопку напротив. Произойдет перенаправление на сайт Krasniykarandash, при этом код купона автоматически сохранится в буфере обмена. Заполните корзину. Не забывайте о соответствии условиям промокода. Перейдите к оформлению заказа. Значок корзины находится в правом верхнем углу. Вставьте скопированную цифро-буквенную комбинацию купона в поле «Код для скидки». Нажмите «Применить». Удостоверьтесь в получении скидки и продолжайте заполнение формы. При наличии другой акции промокод может не сработать.

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