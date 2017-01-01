Промокоды и скидки Тинькофф мобайл | Апрель 2021

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Неделя бесплатно: 600 минут, 20 ГБ, безлимитные СМС + бесплатные популярные сервисы и приложения. А затем тариф изменится на тот, который выберете вы *По всей России, кроме Крыма и Севастополя 1000 ₽ за сохранение номера Переходите к нам со своим номером, а мы подарим вам 1000 ₽ на связь. Номер перенесем за 8 дней Без скрытых услуг и подписок ООО “Тинькофф Мобайл“, лицензия №154950.
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Оператор Тинькофф мобайл предоставляет услуги мобильной связи с 2017 года. У компании нет фиксированных тарифных планов, клиенты сами определяют количество гигабайтов интернета и минут, которые они будут тратить в месяц. Для экономии на услугах можно оформить электронную сим-карту и ... ли воспользоваться промокодом Тинькофф мобайл. Бесплатные минуты получают клиенты банка Tinkoff, а при сохранении старого номера им начисляют деньги на оплату связи.
Юридический адрес:
ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Москва, 127287 Россия
Электронная почта:
995@tinkoff.ru
Телефон:
8 800 555-49-29
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Оператор Тинькофф мобайл предоставляет услуги мобильной связи с 2017 года. У компании нет фиксированных тарифных планов, клиенты сами определяют количество гигабайтов интернета и минут, которые они будут тратить в месяц. Для экономии на услугах можно оформить электронную сим-карту и ... ли воспользоваться промокодом Тинькофф мобайл. Бесплатные минуты получают клиенты банка Tinkoff, а при сохранении старого номера им начисляют деньги на оплату связи.
Юридический адрес:
ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Москва, 127287 Россия
Электронная почта:
995@tinkoff.ru
Телефон:
8 800 555-49-29
Соц. сети:
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Компания Тинькофф мобайл – виртуальный мобильный оператор, появившийся в 2017 году. Сегодня его услуги доступны во всех регионах России, связь остается на высоком уровне даже за городом и при поездках в метро.
Компания работает по модели Full MVNO на базе сети Tele2. Такая система облегчает обслуживание клиентов, независимо от их месторасположения.
Для оформления сим-карты от Tinkoff mobile по более доступной цене стоит воспользоваться промокодом на скидку. Такие предложения регулярно появляются у нас на сайте.
Для активации промокода нужно действовать по инструкции:
Выбрать актуальный код купона. Стоит проверить сроки действия предложения.
Скопировать подходящий промокод и перейти на сайт Tinkoff mobile.
На странице «Мобайл» выбрать сим-карту с доставкой, заполнить анкету и указать промокод в соответствующем поле.
После ввода кода скидочного купона пользователь может переходить к указанию информации для доставки сим-карты и ее оплате.
Сэкономить с Tinkoff mobile можно не только благодаря активации промокода, но и с помощью других методов:
Сохранение старого номера. Если пользователь оставит старый телефон, то получит деньги на связь в подарок. В новой сим-карте будут сохранены старые контакты.
Автоплатеж. Предложение выгодно для тех, кто уже является клиентом Тинькофф банка. Чтобы не платить за звонки до 600 минут в месяц, нужно оформить автоплатеж и потратить определенную сумму на карте. Предложение не действует, если клиент для этого снимал наличные, пополнял электронные кошельки, переводил деньги другим людям или оплачивал услуги ЖКХ по реквизитам получателя.
Бесплатные пробные версии. Вместе с тарифом можно оформить подписку на популярные онлайн-кинотеатры, книжные и стриминговые сервисы. Перед этим оператор предлагает опробовать их возможности бесплатно в течение ограниченного времени и внести оплату, только если этот опыт окажется удачным.
Конкурсы. Периодически оператор запускает розыгрыши, победители которых получают минуты и другие услуги бесплатно. Узнать о текущих конкурсах можно в разделе «Новости» на сайте компании.
Опробовать все возможности, которые предлагает оператор Тинькофф мобайл, можно в бесплатном мобильном приложении, доступном на App Store и Google Play. Оно удобно в использовании, там легко менять настройки тарифного плана, устанавливать количество минут и оплачивать связь. Кроме того, при оформлении электронной сим-карты через мобильное приложение клиент получает возможность бесплатно пользоваться интернетом, звонить и отправлять сообщения в течение недели.
Главное достоинство Тинькофф мобайл в том, что пользователь сам выбирает, какие услуги ему нужны, от этого зависит сумма ежемесячного платежа.
Чтобы сэкономить, клиент может отказаться от подключения звонков или убрать из тарифного плана интернет. При необходимости получится установить безлимитное количество гигабайтов и минут.
Для удобного общения клиентам предлагают подключить безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) или социальным сетям (ВКонтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники). Те, кто работает из дома, могут добавить сервис «Удаленка». Он предоставляет безлимитный доступ к Skype, Zoom, Slack и другим программам.
При подключении сервисов – партнеров оператора на них будет действовать безлимитный трафик. Клиент сможет смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в хорошем качестве даже при плохом интернет-соединении.
Карта подойдет и тем, кто часто путешествует. В тарифы для заграничных поездок входит безлимитный доступ в мессенджеры и карты Google, приложение оператора открывается в любой точке мира даже при отсутствии интернета.
За отдельную плату можно подключить дополнительные услуги от Тинькофф мобайл:
личный секретарь для ответа на звонки, когда нет доступа к телефону;
запись звонков и их сохранение в течение полугода;
виртуальный номер для использования при регистрации на сомнительных сайтах;
имя сети для замены номера оператора на любой другой никнейм;
блокировка навязчивой рекламы в браузерах, играх и приложениях.
При оформлении сим-карты с промокодом можно выбрать красивый номер за отдельную плату. Для всех клиентов доступна бесплатная услуга «Отвечает Олег». При ее подключении бот ответит за абонента, если тот не может подойти к телефону. Также действует определитель незнакомых номеров, который позволяет избежать разговоров с мошенниками.
Оплатить оформление сим-карты от Тинькофф мобайл с промокодом можно банковской картой на сайте или в мобильном приложении. Эти же способы доступны для дальнейшей оплаты услуг оператора.
Клиент сам выбирает день получения карты. В назначенную дату на указанный адрес подъедет представитель компании и передаст ее. Уведомление о доставке придет по СМС.
Необходимо зайти на страницу Тинькофф Мобайл и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Тинькофф Мобайл необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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