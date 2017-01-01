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Промокоды и скидки Тинькофф мобайл | Апрель 2021

Доступная связь с Тинкофф мобайл. Актуальных купонов: 11

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Бесплатная связь с промокодом Тинькофф мобайл

Неделя бесплатно: 600 минут, 20 ГБ, безлимитные СМС + бесплатные популярные сервисы и приложения. А затем тариф изменится на тот, который выберете вы *По всей России, кроме Крыма и Севастополя 1000 ₽ за сохранение номера Переходите к нам со своим номером, а мы подарим вам 1000 ₽ на связь. Номер перенесем за 8 дней Без скрытых услуг и подписок ООО “Тинькофф Мобайл“, лицензия №154950.

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Истекает через 104 дня

беспл
подарок

Промокод
Бесплатная связь с промокодом Тинькофф мобайл

Неделя бесплатно: 600 минут, 20 ГБ, безлимитные СМС + бесплатные популярные сервисы и приложения. А затем тариф изменится на тот, который выберете вы *По всей России, кроме Крыма и Севастополя 1000 ₽ за сохранение номера Переходите к нам со своим номером, а мы подарим вам 1000 ₽ на связь. Номер перенесем за 8 дней Без скрытых услуг и подписок ООО “Тинькофф Мобайл“, лицензия №154950.

Истекает через 16 дней

Беспл
подарок

Скидка
Станьте клиентом Тинькофф банка и получайте бесплатные минуты
Истекает через 76 дней

Беспл
доставка

Скидка
Закажи Sim-карту от Тинькофф Мобайл и получи бесплатную доставку
Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

Скидка
Переносим номера бесплатно без разрыва связи за 8 дней
Истекает через 76 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получите 1000 рублей в подарок при переходе в Тинькофф Мобайл
Истекает через 76 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Установи удобное приложение от Тинькофф Мобайл и управляй сим-картой
Истекает через 104 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Получи безлимитный интернет на всё, что нужно
Истекает через 104 дня

Беспл
подарок

Скидка
Дарим подписку «Okko Лайт» в подарок при оформлении заявки на сим-карту по специальной ссылке
Истекает через 104 дня

Беспл
подарок

Скидка
500 рублей на телефон в подарок за приглашенного друга
Истекает через 104 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Подключи Tinkoff Pro и получай 600 минут в Тинькофф Мобайле каждый месяц
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Лучшее
предложение

Скидка
При подключении Tinkoff Premium получи безлимитный пакет минут и 1 ГБ интернета в Европе каждый месяц
Истекает через 104 дня

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Акции от оператора связи Тинькофф мобайл

Оператор Тинькофф мобайл предоставляет услуги мобильной связи с 2017 года. У компании нет фиксированных тарифных планов, клиенты сами определяют количество гигабайтов интернета и минут, которые они будут тратить в месяц. Для экономии на услугах можно оформить электронную сим-карту и ... ли воспользоваться промокодом Тинькофф мобайл. Бесплатные минуты получают клиенты банка Tinkoff, а при сохранении старого номера им начисляют деньги на оплату связи.


Посетить Тинькофф Мобайл
Контакты Тинькофф Мобайл

Юридический адрес:
ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Москва, 127287 Россия

Электронная почта:
995@tinkoff.ru

Телефон:
8 800 555-49-29

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Билайн

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Акции от оператора связи Тинькофф мобайл

Оператор Тинькофф мобайл предоставляет услуги мобильной связи с 2017 года. У компании нет фиксированных тарифных планов, клиенты сами определяют количество гигабайтов интернета и минут, которые они будут тратить в месяц. Для экономии на услугах можно оформить электронную сим-карту и ... ли воспользоваться промокодом Тинькофф мобайл. Бесплатные минуты получают клиенты банка Tinkoff, а при сохранении старого номера им начисляют деньги на оплату связи.


Посетить Тинькофф Мобайл
Контакты Тинькофф Мобайл

Юридический адрес:
ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Москва, 127287 Россия

Электронная почта:
995@tinkoff.ru

Телефон:
8 800 555-49-29

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
Tele2
Билайн

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Специальные предложения от Тинькофф Мобайл

Важное об операторе связи Тинькофф мобайл

Важное об операторе связи Тинькофф мобайл

Компания Тинькофф мобайл – виртуальный мобильный оператор, появившийся в 2017 году. Сегодня его услуги доступны во всех регионах России, связь остается на высоком уровне даже за городом и при поездках в метро.

Компания работает по модели Full MVNO на базе сети Tele2. Такая система облегчает обслуживание клиентов, независимо от их месторасположения.

Правила активации промокода на сайте Тинькофф мобайл

Правила активации промокода на сайте Тинькофф мобайл

Для оформления сим-карты от Tinkoff mobile по более доступной цене стоит воспользоваться промокодом на скидку. Такие предложения регулярно появляются у нас на сайте.

Для активации промокода нужно действовать по инструкции:

  1. Выбрать актуальный код купона. Стоит проверить сроки действия предложения.

  2. Скопировать подходящий промокод и перейти на сайт Tinkoff mobile.

  3. На странице «Мобайл» выбрать сим-карту с доставкой, заполнить анкету и указать промокод в соответствующем поле.

После ввода кода скидочного купона пользователь может переходить к указанию информации для доставки сим-карты и ее оплате.

Как сэкономить с Тинькофф мобайл

Как сэкономить с Тинькофф мобайл

Сэкономить с Tinkoff mobile можно не только благодаря активации промокода, но и с помощью других методов:

  • Сохранение старого номера. Если пользователь оставит старый телефон, то получит деньги на связь в подарок. В новой сим-карте будут сохранены старые контакты.

  • Автоплатеж. Предложение выгодно для тех, кто уже является клиентом Тинькофф банка. Чтобы не платить за звонки до 600 минут в месяц, нужно оформить автоплатеж и потратить определенную сумму на карте. Предложение не действует, если клиент для этого снимал наличные, пополнял электронные кошельки, переводил деньги другим людям или оплачивал услуги ЖКХ по реквизитам получателя. 

  • Бесплатные пробные версии. Вместе с тарифом можно оформить подписку на популярные онлайн-кинотеатры, книжные и стриминговые сервисы. Перед этим оператор предлагает опробовать их возможности бесплатно в течение ограниченного времени и внести оплату, только если этот опыт окажется удачным.

  • Конкурсы. Периодически оператор запускает розыгрыши, победители которых получают минуты и другие услуги бесплатно. Узнать о текущих конкурсах можно в разделе «Новости» на сайте компании.

Опробовать все возможности, которые предлагает оператор Тинькофф мобайл, можно в бесплатном мобильном приложении, доступном на App Store и Google Play. Оно удобно в использовании, там легко менять настройки тарифного плана, устанавливать количество минут и оплачивать связь. Кроме того, при оформлении электронной сим-карты через мобильное приложение клиент получает возможность бесплатно пользоваться интернетом, звонить и отправлять сообщения в течение недели.

Преимущества оформления сим-карты от Tinkoff mobile

Преимущества оформления сим-карты от Tinkoff mobile

Главное достоинство Тинькофф мобайл в том, что пользователь сам выбирает, какие услуги ему нужны, от этого зависит сумма ежемесячного платежа.

Чтобы сэкономить, клиент может отказаться от подключения звонков или убрать из тарифного плана интернет. При необходимости получится установить безлимитное количество гигабайтов и минут.

Для удобного общения клиентам предлагают подключить безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) или социальным сетям (ВКонтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники). Те, кто работает из дома, могут добавить сервис «Удаленка». Он предоставляет безлимитный доступ к Skype, Zoom, Slack и другим программам.

При подключении сервисов – партнеров оператора на них будет действовать безлимитный трафик. Клиент сможет смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в хорошем качестве даже при плохом интернет-соединении.

Карта подойдет и тем, кто часто путешествует. В тарифы для заграничных поездок входит безлимитный доступ в мессенджеры и карты Google, приложение оператора открывается в любой точке мира даже при отсутствии интернета.

За отдельную плату можно подключить дополнительные услуги от Тинькофф мобайл:

  • личный секретарь для ответа на звонки, когда нет доступа к телефону;

  • запись звонков и их сохранение в течение полугода;

  • виртуальный номер для использования при регистрации на сомнительных сайтах;

  • имя сети для замены номера оператора на любой другой никнейм;

  • блокировка навязчивой рекламы в браузерах, играх и приложениях.

При оформлении сим-карты с промокодом можно выбрать красивый номер за отдельную плату. Для всех клиентов доступна бесплатная услуга «Отвечает Олег». При ее подключении бот ответит за абонента, если тот не может подойти к телефону. Также действует определитель незнакомых номеров, который позволяет избежать разговоров с мошенниками.

Варианты оплаты и доставки сим-карты от Тинькофф мобайл

Варианты оплаты и доставки сим-карты от Тинькофф мобайл

Оплатить оформление сим-карты от Тинькофф мобайл с промокодом можно банковской картой на сайте или в мобильном приложении. Эти же способы доступны для дальнейшей оплаты услуг оператора.

Клиент сам выбирает день получения карты. В назначенную дату на указанный адрес подъедет представитель компании и передаст ее. Уведомление о доставке придет по СМС.

Часто задаваемые вопросы про Тинькофф Мобайл

★ Как получить промокоды в Тинькофф Мобайл?

Необходимо зайти на страницу Тинькофф Мобайл и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Тинькофф Мобайл?

Чтобы воспользоваться промокодом от Тинькофф Мобайл необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Тинькофф Мобайл доступно | Апрель?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Тинькофф Мобайл актуальны | Апрель?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Тинькофф Мобайл.

★ Почему стоит использовать купоны Тинькофф Мобайл?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Тинькофф Мобайл

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодБесплатная связь с промокодом Тинькофф мобайлwhi***
СкидкаСтаньте клиентом Тинькофф банка и получайте бесплатные минутыне требуется
СкидкаЗакажи Sim-карту от Тинькофф Мобайл и получи бесплатную доставкуне требуется
СкидкаПереносим номера бесплатно без разрыва связи за 8 днейне требуется
СкидкаПолучите 1000 рублей в подарок при переходе в Тинькофф Мобайлне требуется
СкидкаУстанови удобное приложение от Тинькофф Мобайл и управляй сим-картойне требуется
СкидкаПолучи безлимитный интернет на всё, что нужноне требуется

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