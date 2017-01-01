Промокоды и скидки Тинькофф мобайл | Апрель 2021

Преимущества оформления сим-карты от Tinkoff mobile

Главное достоинство Тинькофф мобайл в том, что пользователь сам выбирает, какие услуги ему нужны, от этого зависит сумма ежемесячного платежа.

Чтобы сэкономить, клиент может отказаться от подключения звонков или убрать из тарифного плана интернет. При необходимости получится установить безлимитное количество гигабайтов и минут.

Для удобного общения клиентам предлагают подключить безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) или социальным сетям (ВКонтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники). Те, кто работает из дома, могут добавить сервис «Удаленка». Он предоставляет безлимитный доступ к Skype, Zoom, Slack и другим программам.

При подключении сервисов – партнеров оператора на них будет действовать безлимитный трафик. Клиент сможет смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в хорошем качестве даже при плохом интернет-соединении.

Карта подойдет и тем, кто часто путешествует. В тарифы для заграничных поездок входит безлимитный доступ в мессенджеры и карты Google, приложение оператора открывается в любой точке мира даже при отсутствии интернета.

За отдельную плату можно подключить дополнительные услуги от Тинькофф мобайл:

личный секретарь для ответа на звонки, когда нет доступа к телефону;

запись звонков и их сохранение в течение полугода;

виртуальный номер для использования при регистрации на сомнительных сайтах;

имя сети для замены номера оператора на любой другой никнейм;

блокировка навязчивой рекламы в браузерах, играх и приложениях.

При оформлении сим-карты с промокодом можно выбрать красивый номер за отдельную плату. Для всех клиентов доступна бесплатная услуга «Отвечает Олег». При ее подключении бот ответит за абонента, если тот не может подойти к телефону. Также действует определитель незнакомых номеров, который позволяет избежать разговоров с мошенниками.