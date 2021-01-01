Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды и скидки Виши | Март 2021

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Промокод
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Истекает через 287 дней

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на ВСЁ

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Промокод Виши: -3% при оплате картой
Истекает через 288 дней

Беспл
доставка

Скидка
При заказе на сумму от 3000 рублей бесплатная доставка
Истекает через 289 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% на рекомендованную продукцию по результатам онлайн-диагностики волос
Истекает через 14 дней

15%
купон

Скидка
Минус 15% на уход за волосами и кожей головы
Истекает через 1 день

10%
купон

Скидка
Минус 10% на комплексное увлажнение лица зимой
Истекает через 8 дней

15%
купон

Скидка
Скидка 15% на антивозрастной уход
Истекает через 1 день

15%
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30%
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Скидка
Скидка до 30% на комплексное средство против выпадения волос для мужчин
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Vichy − забота для Вашей кожи

Косметика Vichy это уникальный гипоаллергенный уход, специально разработанный для каждого типа кожи. Все продукты компании тестируются под контролем дерматологов и подходят даже для чувствительных типажей. На официальном сайте Вы сможете больше узнать о разных средствах и даже задат ... ь вопрос эксперту. А еще там Вы найдете множество акций, программу привилегий и другие предложения. Вы хотели бы начать свое знакомство с компанией прямо сейчас? Тогда, воспользуйтесь одним из наших промокодов Виши и насладитесь качественными средствами для ухода по выгодной цене!


Посетить Vichy
Контакты Vichy

Телефон:
8 (800) 2004005

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.8

Vichy − забота для Вашей кожи

Косметика Vichy это уникальный гипоаллергенный уход, специально разработанный для каждого типа кожи. Все продукты компании тестируются под контролем дерматологов и подходят даже для чувствительных типажей. На официальном сайте Вы сможете больше узнать о разных средствах и даже задат ... ь вопрос эксперту. А еще там Вы найдете множество акций, программу привилегий и другие предложения. Вы хотели бы начать свое знакомство с компанией прямо сейчас? Тогда, воспользуйтесь одним из наших промокодов Виши и насладитесь качественными средствами для ухода по выгодной цене!


Посетить Vichy
Контакты Vichy

Телефон:
8 (800) 2004005

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Vichy

Популярные продукты Vichy с дисконтом

Популярные продукты Vichy с дисконтом

В рамках акций Vichy предлагает скидки на весь ряд продукции, чередуя интересные предложения. Чтобы успеть купить интересный товар по специальной цене, можно подписаться на рассылку компании. Все уведомления о новых акциях и спецпредложениях будут приходить на электронную почту.

Тем, кто хочет попробовать комплексный подход самостоятельно или подарить что-то новое близким, Vichy предлагает наборы косметики. Они содержат комплект косметических средств для ухода за кожей и обходятся дешевле, чем при раздельной покупке отдельных позиций. При использовании промокодов и акционных купонов они становятся еще доступнее.

Как использовать промокод при покупке в Vichy

Как использовать промокод при покупке в Vichy

Общедоступные акции, публикуемые в интернет-магазине – это возможность купить качественную косметику со скидкой без ввода промокода. Но для своих партнеров компания предоставляет дополнительные скидки, которые делают косметику доступнее. На этой странице публикуются промокоды таких предложений, активирующие дополнительный дисконт при вводе. Ввести код купона можно, сделав такие шаги:

  1. Кликнуть по описанию акции, чтобы скопировать промокод.

  2. Дождаться переадресации в интернет-магазин и открыть каталог.

  3. Выбрать интересующие предметы косметики и добавить их в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в соответствующем поле (там же при наличии указываются данные дисконтной карты и подарочного сертификата).

  1. Указать контактные данные, детали доставки и завершить оформление.

Как правило, разные виды скидок не сочетаются, при наличии альтернатив задействуется только один вариант. Но в рамках акций Vichy иногда позволяет складывать дисконты для уменьшения расходов. Актуальные описания действующих предложений опубликованы на сайте компании.

Экология и экономия: безопасная косметика со скидками

Экология и экономия: безопасная косметика со скидками

Получать скидки можно и без ввода промокода, выбора товаров в разделе распродаж или применения акционных купонов. Для клиентов создаются и другие предложения скидок:

  • Дисконт на первый заказ. При переходе в магазин по партнерской ссылке новые покупатели могут получить скидку на оплату покупок. Дисконт распространяется почти на весь ассортимент компании, если другое не сказано в условиях акции.

  • Скидка при оплате картой. Оплачивая заказ онлайн банковской картой, покупатели получают дополнительный дисконт. Он суммируется с другими видами скидок, если обратное не сказано в условиях акции на заказанный товар.

  • Программа лояльности. Постоянные клиенты Vichy участвуют в бонусной программе, в рамках которой за покупки начисляются баллы. Их количество зависит от количества заказов: чем больше покупок – тем выгоднее условия для постоянного клиента. Бонусные баллы нужны для оплаты заказов и обмена на подарки. Ими можно оплатить до половины цены заказанного товара или получить бесплатно что-то из списка (он регулярно обновляется).

  • Подарки. Заказывая акционную позицию в каталоге, можно получить второй экземпляр товара со скидкой или бесплатно. Список участвующих продуктов регулярно обновляется, действующие предложения публикуются на этой странице и на сайте компании.

О косметическом бренде

О косметическом бренде

Продукция французской торговой марки Vichy широко известна в мире, ее история – это более 80 лет на рынке косметики. С 1955 года бренд принадлежит косметическому гиганту L`Oreal Paris.  Компания разрабатывает и выпускает дерматокосметику, средства для ухода за кожей, а также косметику для борьбы со старением. Помимо качества и эксклюзивности, Виши уделяет большое внимание окружающей среде и заботе об экологии.

В интернет-магазине компании доступен выбор экологически чистой косметики, разработанной с соблюдением строгих норм безопасности. Для ее производства применяются гипоаллергенные компоненты, что гарантирует безопасность продукции. Исследовательские центры Vichy постоянно разрабатывают новые средства и методики, а официальный онлайн-магазин предлагает инновационные косметические средства с гарантией защиты от подделок. Регулярные акции, промокоды и дисконтные купоны, публикуемые на этой странице, делают уникальную косметику для кожи доступнее.

Оплата и доставка в Виши

Оплата и доставка в Виши

Оплатить заказ в Vichy можно банковской картой и наличными. Первый вариант доступен как в формате предоплаты (со скидкой), так и при получении товара. Доставка осуществляется курьером в города, доступные в списке в меню оформления заказа. При большом заказе (точная сумма может меняться) курьерские услуги бесплатны, в других случаях их стоимость определяется на этапе формирования заявки.

При получении покупок важно провести осмотр и убедиться в соответствии позиций, целости и сохранности товара. Если будет выявлен брак или недоукомплектация – компания исправит ошибку за свой счет, но если посылка не осматривалась в присутствии курьера – претензии не принимаются. Частично отказаться от заказа, выбрав и оплатив отдельные позиции, тоже нельзя.

Часто задаваемые вопросы про Vichy

★ Как получить промокоды в Vichy?

Необходимо зайти на страницу Vichy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Vichy?

Чтобы воспользоваться промокодом от Vichy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Vichy доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Vichy актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Vichy.

★ Почему стоит использовать купоны Vichy?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Vichy

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Vichy на скидку 10% на первый заказне ***
ПромокодПромокод Виши: -3% при оплате картойне ***
СкидкаПри заказе на сумму от 3000 рублей бесплатная доставкане требуется
СкидкаМинус 20% на рекомендованную продукцию по результатам онлайн-диагностики волосне требуется
СкидкаМинус 15% на уход за волосами и кожей головыне требуется
СкидкаМинус 10% на комплексное увлажнение лица зимойне требуется
СкидкаСкидка 15% на антивозрастной уходне требуется
СкидкаМинус 15% на рекомендованную продукцию по результатам онлайн-диагностики Skinconsult AIне требуется
СкидкаСкидка 20% на рекомендованную продукцию по результатам онлайн-диагностики волосне требуется
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