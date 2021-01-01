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Онлайн-магазин детской и подростковой одежды «Gulliver» является одним из лидеров в Европе в сфере своей деятельности. На официальном сайте Вы найдете большой выбор одежды для всех возрастных категорий, яркие и стильные дизайнерские решения, практичную бонусную программу, а так же т ... олько самые привлекательные цены! Вы хотели бы совершить экономную покупку прямо сегодня? Хорошая идея, в этом Вам поможет один из собранных нами Гулливер промокод. Чтобы воспользоваться скидкой, просто выберите интересующее предложение, скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Москва, Медовый переулок, 5/1
Электронная почта:
info@gulliver-wear.ru
Телефон:
8 (800) 555-46-65
Соц. сети:
7 оценок поставлено средняя 4.6
Онлайн-магазин детской и подростковой одежды «Gulliver» является одним из лидеров в Европе в сфере своей деятельности. На официальном сайте Вы найдете большой выбор одежды для всех возрастных категорий, яркие и стильные дизайнерские решения, практичную бонусную программу, а так же т ... олько самые привлекательные цены! Вы хотели бы совершить экономную покупку прямо сегодня? Хорошая идея, в этом Вам поможет один из собранных нами Гулливер промокод. Чтобы воспользоваться скидкой, просто выберите интересующее предложение, скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Москва, Медовый переулок, 5/1
Электронная почта:
info@gulliver-wear.ru
Телефон:
8 (800) 555-46-65
Соц. сети:
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Основанная в 1997 году, компания Gulliver сегодня занимает лидирующие позиции на рынке детской и подростковой одежды. Ее продукция стабильно демонстрирует популярность как в России, так и других странах. География присутствия компании – это свыше 175 розничных магазинов в более чем 100 городах и крупный онлайн-магазин. Бренд Гулливер – это стильная одежда, обувь и аксессуары для детей всех возрастов, начиная с грудного. Высокое качество, безопасность и удобство – неотъемлемые черты продукции компании.
Продукция Гулливер – это хорошая детская одежда для широкой аудитории. Чтобы сделать ее доступнее, компания регулярно устраивает распродажи, проводит акции, дарит промокоды и скидочные купоны. Найти актуальные предложения, действующие сегодня, можно на этой странице и на сайте магазина.
Выбор скидок и акционных предложений не ограничивается промокодами. Интернет-магазин Gulliver предлагает и другие виды дисконтов для покупателей:
Клубные карты. При совершении первой покупки и заполнении анкеты посетители розничного магазина получают клубную карту, которая предназначена для накопления баллов. По мере роста общей суммы заказов будет увеличиваться размер дисконта, достигая 10% на весь ассортимент.
Подарок на день рождения. При покупке с клубной картой одежды, обуви и аксессуаров в период 14 дней до и после дня рождения ребенка покупатели получают скидку 15% на весь ассортимент.
Распродажи. В разделе Sale представлен выбор детской одежды с большими скидками. Список позиций, участвующих в акции, регулярно обновляется.
Бесплатная доставка. При оформлении большого заказа доставка покупок выполняется бесплатно. Лимит минимальной суммы заказа зависит от региона, актуальные условия предложения можно найти на этой странице и на сайте.
Дисконты Gulliver бывают суммирующимися и нет. Скидки первого типа могут сочетаться, увеличивая выгоду. Дисконт второго типа не объединяется с другими. Например, при покупке одежды со скидкой 15% в рамках акции «С днем рождения» другие предложения не действуют.
На этой странице доступны дисконтные купоны и ссылки на страницы акций, участвовать в которых могут все читатели. После перехода по ссылке можно добавить понравившиеся товары в корзину и приступить к оформлению заказа. Акции, которые активируются только по промокоду, позволяют тратить еще меньше, покупая детскую одежду и обувь с максимальной выгодой. Чтобы поучаствовать в них, нужно:
Скопировать промокод, кликнув по ссылке действующей акции.
Дождаться переадресации в интернет-магазин и открыть каталог.
Выбрать позиции, на которые распространяется промокод, и добавить их в корзину.
Перейти к оформлению заказа и ввести в поле для купона скопированный промокод.
Завершить оформление, выбрав способ оплаты и доставки заказа.
После активации промокода ценник на странице заказа изменится. Магазин публикует как коды, применяемые в отношении отдельных позиций в каталоге, так и действующие на весь выбор предложений магазина.
Каталог интернет-магазина содержит большой выбор одежды для мальчиков и девочек от младенчества до подросткового возраста. Купить в Гулливере со скидкой можно летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, обувь, аксессуары вроде головных уборов, ремней, галстуков, бабочек, шарфов. Со скидками продаются вещи для повседневной носки, школьная форма и аксессуары к ней, нарядная одежда и другие товары.
В завершение каждого сезона раздел распродажи пополняется вещами из коллекции прошедшего сезона, доступными с большим дисконтом. Для их покупки не нужны купоны, предложение действительно для всех посетителей магазина. Чтобы не упустить новые скидки и распродажи, можно подписаться на рассылку магазина.
На этапе оформления заказа нужно указать способы оплаты и доставки. Оплатить можно онлайн на сайте магазина Gulliver и при получении. Для расчета используются банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Мир или наличные деньги. Забрать заказ можно в розничном магазине-пункте выдачи или заказать курьерскую доставку на дом. При втором варианте доступны предоплата и расчет при получении. Оплата принимается в наличной и безналичной форме, через мобильный терминал курьера. В некоторые города (список на сайте) доставка осуществляется только при внесении предоплаты.
При оформлении заказа с оплатой при получении покупателям доступна опция частичного выкупа. Товар можно осмотреть у курьера или в магазине Gulliver, примерить и забрать только позиции, которые подошли. Если предоплата была совершена онлайн, но одежда не подошла ребенку – деньги вернутся на счет покупателя после подачи и рассмотрения заявления на возврат. С покупателя может удерживаться сумма транспортных расходов.
Необходимо зайти на страницу Gulliver и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Gulliver необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Gulliver.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Гулливер промокод: -15% на первый заказ
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|Промокод
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|Минус 20% на верхнюю одежду с промокодом Гулливер
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|Промокод
|Минус 20% на детские игрушки Tonka
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|Скидка
|До -70% на товары в Gulliver Outlet
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|Скидка
|До минус 63% на детскую обувь
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|Скидка
|До минус 53% на резиновые сапоги
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