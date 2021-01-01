Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Бонприкс | Март 2021

Доступные цены на стиль и моду от Bonprix. Актуальных купонов: 14

10%
на ВСЁ

Промокод
Минус 10% на первый заказ приглашенной подруги с промокодом Бонприкс
Истекает через 290 дней

Беспл
доставка

Промокод
Бесплатная доставка при заказе с промокодом bonprix
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% в зимней распродаже!
Истекает через 1 день

5%
на ВСЁ

Скидка
Дополнительная выгода 5% при оплате онлайн банковской картой
Истекает через 22 дня

790Р
купон

Скидка
Тренды коллекции Денима по разумным ценам от 790 рублей
Истекает через 8 дней

61%
купон

Скидка
Коллекция Maite Kelly размеров плюс с выгодой до 61%
Истекает через 45 дней

1299Р
купон

Скидка
Выбирай себе куртку для весны по ценам от 1299 рублей
Истекает через 15 дней

64%
купон

Скидка
Потрясающие аксессуары для женщин с дисконтом до 64%
Истекает через 8 дней

699Р
купон

Скидка
Одежда для беременных от 699 рублей
Истекает через 45 дней

54%
купон

Скидка
До -54% на подборку платьев к весне
Истекает через 45 дней

46%
купон

Скидка
Время носить туники - скидки до 46%
Истекает через 15 дней

699Р
купон

Скидка
Фэшн-тренды 2021 года для женщин собраны здесь
Истекает через 15 дней

1690Р
купон

Скидка
Подчеркни свои формы корректирующим бельём стоимостью от 1690 рублей
Истекает через 15 дней

1099Р
купон

Скидка
Комфортные джинсы по ценам от 1099 рублей ты найдешь в Bonprix
Истекает через 15 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
Минус 10% на первый заказ приглашенной подруги с промокодом Бонприкс
Истекает через 290 дней

Беспл
доставка

Промокод
Бесплатная доставка при заказе с промокодом bonprix
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% в зимней распродаже!
Истекает через 1 день

5%
на ВСЁ

Скидка
Дополнительная выгода 5% при оплате онлайн банковской картой
Истекает через 22 дня

790Р
купон

Скидка
Тренды коллекции Денима по разумным ценам от 790 рублей
Истекает через 8 дней

61%
купон

Скидка
Коллекция Maite Kelly размеров плюс с выгодой до 61%
Истекает через 45 дней

1299Р
купон

Скидка
Выбирай себе куртку для весны по ценам от 1299 рублей
Истекает через 15 дней

64%
купон

Скидка
Потрясающие аксессуары для женщин с дисконтом до 64%
Истекает через 8 дней

699Р
купон

Скидка
Одежда для беременных от 699 рублей
Истекает через 45 дней

54%
купон

Скидка
До -54% на подборку платьев к весне
Истекает через 45 дней

46%
купон

Скидка
Время носить туники - скидки до 46%
Истекает через 15 дней

699Р
купон

Скидка
Фэшн-тренды 2021 года для женщин собраны здесь
Истекает через 15 дней

1690Р
купон

Скидка
Подчеркни свои формы корректирующим бельём стоимостью от 1690 рублей
Истекает через 15 дней

1099Р
купон

Скидка
Комфортные джинсы по ценам от 1099 рублей ты найдешь в Bonprix
Истекает через 15 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Kari

-60%

Акция

Отличный ассортимент товаров для детей с выгодой до 60%

Timberland

/

Акция

При покупке от 10000 рублей доставка бесплатная с купоном New Balance

ASOS

-10%

Акция

Щедрый cashback 10% при оплате картой "Мир"

Lacoste

-500Р

Промокод

Любая покупка на сумму от 1500 рублей со скидкой 500 рублей по промокоду Lacoste

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

25%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Бонприкс: дарим выгоду 20% на ВСЁ + 5 при предоплате

20%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Бонприкс балует скидкой 20% на весь ассортимент

20%
на ВСЁ

Промокод
Скидка 20% на ВСЁ и бесплатная доставка с промокодом Бонприкс

Всем новым покупателям дарим скидку 20% на заказ свыше 1495 рублей + бесплатная доставка. Приятного шопинга!

20%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Бонприкс: -20% на ВСЁ и бесплатная доставка

20%
на ВСЁ

Промокод
Не пропусти скидку до 20% на всю коллекцию по промокоду Бонприкс

20%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Бонприкс на скидку 20% на первый заказ + доставка в подарок

Сэкономьте деньги не выходя из дома! Выбери любой понравившийся товар на сумму от 1495 рублей и воспользуйся нашим промокодом, который дарит скидку 20% и доставку в подарок.

Популярные магазины

Бонприкс – промокоды и акции на сегодня

Откройте для себя мир стиля вместе с официальным интернет-магазином Bonprix! В нем вас ждут новинки европейской моды по самым выгодным ценам, а так же регулярные акции, такие, как «постельное белье за 699 рублей», «хиты сезона за 990 рублей» и многое другое. В онлайн-каталоге Bonpri ... x Вы сможете не только найти стильную одежду для себя, но так же подобрать наборы для родных и близких. Хотите еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов Бонприкс, скопировав комбинацию чисел и букв и вставив ее в специальное поле на странице оплаты заказа.


Посетить bonprix
Контакты bonprix

Юридический адрес:
170969, Россия, Тверь, а/я № 284, ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
8 (495)783-20-10

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Бонприкс – промокоды и акции на сегодня

Откройте для себя мир стиля вместе с официальным интернет-магазином Bonprix! В нем вас ждут новинки европейской моды по самым выгодным ценам, а так же регулярные акции, такие, как «постельное белье за 699 рублей», «хиты сезона за 990 рублей» и многое другое. В онлайн-каталоге Bonpri ... x Вы сможете не только найти стильную одежду для себя, но так же подобрать наборы для родных и близких. Хотите еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов Бонприкс, скопировав комбинацию чисел и букв и вставив ее в специальное поле на странице оплаты заказа.


Посетить bonprix
Контакты bonprix

Юридический адрес:
170969, Россия, Тверь, а/я № 284, ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
8 (495)783-20-10

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от bonprix

Как использовать промокод и получить скидку в Bonprix

Как использовать промокод и получить скидку в Bonprix

Общедоступные скидки в Bonprix не требуют ввода промокода. Для участия в акции нужно лишь перейти по ее ссылке, выбрать в каталоге участвующий товар и добавить его в корзину. Чтобы заказать вещи, для получения скидки на которые нужно ввести код купона, порядок действий будет таким:

  1. Кликнуть по ссылке акции, чтобы скопировать в буфер обмена акционный код.

  2. Дождаться переадресации на сайт магазина и выбрать в каталоге одежду, которая участвует в акции.

  3. Выбрать цвет и размер вещи, добавить ее в корзину.

  4. Перейти в корзину для оформления заказа, найти на странице поле «Промокод».

  5. Ввести и подтвердить акционный промокод, чтобы активировать скидку.

  1. Завершить оформление заказа, выбрав способ оплаты и параметры доставки.

Акции с промокодами не всегда сочетаются с другими спецпредложениями, в таком случае доступно использование только одной скидки. Так как одновременно ввести несколько кодов купона нельзя, среди нескольких акционных кодов нужно будет выбрать только один. Подробные условия каждого дисконта приводятся в его описании.

Еще больше скидок для постоянных клиентов

Акции, не требующие ввода промокода, позволяют уменьшить расходы на стильную одежду Bonprix всем посетителям магазина. Для этого следует перейти в нужный раздел каталога и выбрать одежду с дисконтом. Компания также предлагает посетителям магазина:

  • Бесплатную доставку. Акции с бесплатной доставкой проводятся в Bonprix регулярно, участие в них позволяет заказать одежду без транспортных расходов. Актуальные предложения, которые действуют сейчас, можно найти на этой странице.

  • Реферальную программу. В рамках программы «Приглашайте подруг» новые клиенты Bonprix получают бонусы за приглашенных друзей. Каждая сделанная ими покупка на сумму, оговоренную условиями акции, приносит бонус, который можно потратить на следующие заказы.

  • Скидку на первый заказ. Получив промокод и введя его в отведенное поле, новые клиенты получают дисконт на первую покупку или другой подарок, например бесплатную доставку посылки.

  • Конкурсы. Интернет-магазин Bonprix проводит конкурсы и розыгрыши, участие в которых позволяет посетителям выигрывать призы (денежные и материальные) и скидки.

Чтобы не упустить интересное предложение, можно подписаться на новостную рассылку компании. Bonprix будет присылать на электронную почту сообщения обо всех новых акциях, скидках, конкурсах и спецпредложениях.

О компании Bonprix

О компании Bonprix

Bonprix – дочернее подразделение немецкой корпорации Otto GmbH, которое занимается продажей одежды. Основная аудитория бренда – женщины, но каталог магазина включает также мужскую и детскую одежду. Кредо Бонприкс — сделать стильную одежду доступной для всех, поэтому найти в магазине интересные для себя вещи может каждый. Широкий выбор размеров позволяет подобрать красивые варианты и миниатюрным девушкам, и обладательницам пышных форм.

Цель компании – чтобы каждая женщина чувствовала себя красивой, могла улыбнуться и сказать «Bonprix – это я!». Коллекции бренда регулярно обновляются, при этом цены на одежду поддерживаются на доступном уровне. Чтобы покупать вещи в Бонприкс было еще приятнее, компания регулярно устраивает акции, дарит промокоды и дисконтные купоны. Найти действующие предложения скидок от магазина можно на этой странице.

Стильная и доступная одежда – для всех

Стильная и доступная одежда – для всех

Так как Бонприкс регулярно проводит акции, найти интересную одежду со скидкой может каждый. Часто дисконт действует в таких категориях:

  • Скидки на размеры. В рамках распродаж магазин устраивает акции со сниженными ценами на вещи больших или маленьких размеров.

  • Новые поступления. Чтобы привлечь больше внимания к свежим поступлениям, компания предлагает скидки на вещи из новых коллекций.

  • Аксессуары. Дисконт действует не только на одежду. В магазине можно купить со скидкой шарфы, платки, ремни, сумки, часы, украшения и другие аксессуары.

Раздел с распродажей постоянно обновляется и пополняется, чтобы каждый мог найти доступную одежду со скидкой. В рамках акций дисконт распространяется на домашнюю, деловую и нарядную одежду, обувь, белье, аксессуары и другие категории.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Интернет-магазин Bonprix доставляет заказы по всей территории РФ. Посылку можно получить одним из следующих способов:

  • курьером на дом или в офис;

  • в пункте выдачи или постамате;

  • в отделении Почты России.

При почтовой пересылке наложенным платежом дополнительно взимается комиссия Почты России. Избежать ее можно, оплатив заказ на сайте банковской картой сразу в ходе оформления. Комиссия за перевод не взимается и при самовывозе из почтового автомата или отделения выдачи PickPoint. Там оплатить посылку можно картой или наличными. Оплата картой онлайн не позволяет использовать деньги с личного счета для погашения части цены заказа, поэтому нужно выбирать способ «Оплата при получении». Бонприкс не предоставляет возможности примерки одежды, но в случае, если заказ не подойдет, можно воспользоваться опцией возврата.

Часто задаваемые вопросы про bonprix

★ Как получить промокоды в bonprix?

Необходимо зайти на страницу bonprix и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод bonprix?

Чтобы воспользоваться промокодом от bonprix необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от bonprix доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения bonprix актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения bonprix.

★ Почему стоит использовать купоны bonprix?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды bonprix

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 10% на первый заказ приглашенной подруги с промокодом Бонприкс928***
ПромокодБесплатная доставка при заказе с промокодом bonprix98***
СкидкаВыгода до 50% в зимней распродаже!не требуется
СкидкаДополнительная выгода 5% при оплате онлайн банковской картойне требуется
СкидкаТренды коллекции Денима по разумным ценам от 790 рублейне требуется
СкидкаКоллекция Maite Kelly размеров плюс с выгодой до 61%не требуется
СкидкаВыбирай себе куртку для весны по ценам от 1299 рублейне требуется
СкидкаПотрясающие аксессуары для женщин с дисконтом до 64%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.