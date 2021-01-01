2 оценки поставлены средняя 5
10%
на ВСЁ
Беспл
доставка
50%
купон
5%
на ВСЁ
790Р
купон
61%
купон
1299Р
купон
64%
купон
699Р
купон
54%
купон
46%
купон
699Р
купон
1690Р
купон
1099Р
купон
10%
на ВСЁ
Беспл
доставка
50%
купон
5%
на ВСЁ
790Р
купон
61%
купон
1299Р
купон
64%
купон
699Р
купон
54%
купон
46%
купон
699Р
купон
1690Р
купон
1099Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
25%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
Всем новым покупателям дарим скидку 20% на заказ свыше 1495 рублей + бесплатная доставка. Приятного шопинга!
20%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
Сэкономьте деньги не выходя из дома! Выбери любой понравившийся товар на сумму от 1495 рублей и воспользуйся нашим промокодом, который дарит скидку 20% и доставку в подарок.
Откройте для себя мир стиля вместе с официальным интернет-магазином Bonprix! В нем вас ждут новинки европейской моды по самым выгодным ценам, а так же регулярные акции, такие, как «постельное белье за 699 рублей», «хиты сезона за 990 рублей» и многое другое. В онлайн-каталоге Bonpri ... x Вы сможете не только найти стильную одежду для себя, но так же подобрать наборы для родных и близких. Хотите еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов Бонприкс, скопировав комбинацию чисел и букв и вставив ее в специальное поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
170969, Россия, Тверь, а/я № 284, ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»
Электронная почта:
info@bonprix.ru
Телефон:
8 (495)783-20-10
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Откройте для себя мир стиля вместе с официальным интернет-магазином Bonprix! В нем вас ждут новинки европейской моды по самым выгодным ценам, а так же регулярные акции, такие, как «постельное белье за 699 рублей», «хиты сезона за 990 рублей» и многое другое. В онлайн-каталоге Bonpri ... x Вы сможете не только найти стильную одежду для себя, но так же подобрать наборы для родных и близких. Хотите еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов Бонприкс, скопировав комбинацию чисел и букв и вставив ее в специальное поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
170969, Россия, Тверь, а/я № 284, ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»
Электронная почта:
info@bonprix.ru
Телефон:
8 (495)783-20-10
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Общедоступные скидки в Bonprix не требуют ввода промокода. Для участия в акции нужно лишь перейти по ее ссылке, выбрать в каталоге участвующий товар и добавить его в корзину. Чтобы заказать вещи, для получения скидки на которые нужно ввести код купона, порядок действий будет таким:
Кликнуть по ссылке акции, чтобы скопировать в буфер обмена акционный код.
Дождаться переадресации на сайт магазина и выбрать в каталоге одежду, которая участвует в акции.
Выбрать цвет и размер вещи, добавить ее в корзину.
Перейти в корзину для оформления заказа, найти на странице поле «Промокод».
Ввести и подтвердить акционный промокод, чтобы активировать скидку.
Завершить оформление заказа, выбрав способ оплаты и параметры доставки.
Акции с промокодами не всегда сочетаются с другими спецпредложениями, в таком случае доступно использование только одной скидки. Так как одновременно ввести несколько кодов купона нельзя, среди нескольких акционных кодов нужно будет выбрать только один. Подробные условия каждого дисконта приводятся в его описании.
Еще больше скидок для постоянных клиентов
Акции, не требующие ввода промокода, позволяют уменьшить расходы на стильную одежду Bonprix всем посетителям магазина. Для этого следует перейти в нужный раздел каталога и выбрать одежду с дисконтом. Компания также предлагает посетителям магазина:
Бесплатную доставку. Акции с бесплатной доставкой проводятся в Bonprix регулярно, участие в них позволяет заказать одежду без транспортных расходов. Актуальные предложения, которые действуют сейчас, можно найти на этой странице.
Реферальную программу. В рамках программы «Приглашайте подруг» новые клиенты Bonprix получают бонусы за приглашенных друзей. Каждая сделанная ими покупка на сумму, оговоренную условиями акции, приносит бонус, который можно потратить на следующие заказы.
Скидку на первый заказ. Получив промокод и введя его в отведенное поле, новые клиенты получают дисконт на первую покупку или другой подарок, например бесплатную доставку посылки.
Конкурсы. Интернет-магазин Bonprix проводит конкурсы и розыгрыши, участие в которых позволяет посетителям выигрывать призы (денежные и материальные) и скидки.
Чтобы не упустить интересное предложение, можно подписаться на новостную рассылку компании. Bonprix будет присылать на электронную почту сообщения обо всех новых акциях, скидках, конкурсах и спецпредложениях.
Bonprix – дочернее подразделение немецкой корпорации Otto GmbH, которое занимается продажей одежды. Основная аудитория бренда – женщины, но каталог магазина включает также мужскую и детскую одежду. Кредо Бонприкс — сделать стильную одежду доступной для всех, поэтому найти в магазине интересные для себя вещи может каждый. Широкий выбор размеров позволяет подобрать красивые варианты и миниатюрным девушкам, и обладательницам пышных форм.
Цель компании – чтобы каждая женщина чувствовала себя красивой, могла улыбнуться и сказать «Bonprix – это я!». Коллекции бренда регулярно обновляются, при этом цены на одежду поддерживаются на доступном уровне. Чтобы покупать вещи в Бонприкс было еще приятнее, компания регулярно устраивает акции, дарит промокоды и дисконтные купоны. Найти действующие предложения скидок от магазина можно на этой странице.
Так как Бонприкс регулярно проводит акции, найти интересную одежду со скидкой может каждый. Часто дисконт действует в таких категориях:
Скидки на размеры. В рамках распродаж магазин устраивает акции со сниженными ценами на вещи больших или маленьких размеров.
Новые поступления. Чтобы привлечь больше внимания к свежим поступлениям, компания предлагает скидки на вещи из новых коллекций.
Аксессуары. Дисконт действует не только на одежду. В магазине можно купить со скидкой шарфы, платки, ремни, сумки, часы, украшения и другие аксессуары.
Раздел с распродажей постоянно обновляется и пополняется, чтобы каждый мог найти доступную одежду со скидкой. В рамках акций дисконт распространяется на домашнюю, деловую и нарядную одежду, обувь, белье, аксессуары и другие категории.
Интернет-магазин Bonprix доставляет заказы по всей территории РФ. Посылку можно получить одним из следующих способов:
курьером на дом или в офис;
в пункте выдачи или постамате;
в отделении Почты России.
При почтовой пересылке наложенным платежом дополнительно взимается комиссия Почты России. Избежать ее можно, оплатив заказ на сайте банковской картой сразу в ходе оформления. Комиссия за перевод не взимается и при самовывозе из почтового автомата или отделения выдачи PickPoint. Там оплатить посылку можно картой или наличными. Оплата картой онлайн не позволяет использовать деньги с личного счета для погашения части цены заказа, поэтому нужно выбирать способ «Оплата при получении». Бонприкс не предоставляет возможности примерки одежды, но в случае, если заказ не подойдет, можно воспользоваться опцией возврата.
Необходимо зайти на страницу bonprix и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от bonprix необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения bonprix.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 10% на первый заказ приглашенной подруги с промокодом Бонприкс
|928***
|Промокод
|Бесплатная доставка при заказе с промокодом bonprix
|98***
|Скидка
|Выгода до 50% в зимней распродаже!
|не требуется
|Скидка
|Дополнительная выгода 5% при оплате онлайн банковской картой
|не требуется
|Скидка
|Тренды коллекции Денима по разумным ценам от 790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Коллекция Maite Kelly размеров плюс с выгодой до 61%
|не требуется
|Скидка
|Выбирай себе куртку для весны по ценам от 1299 рублей
|не требуется
|Скидка
|Потрясающие аксессуары для женщин с дисконтом до 64%
|не требуется