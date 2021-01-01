Как использовать промокод и получить скидку в Bonprix

Общедоступные скидки в Bonprix не требуют ввода промокода. Для участия в акции нужно лишь перейти по ее ссылке, выбрать в каталоге участвующий товар и добавить его в корзину. Чтобы заказать вещи, для получения скидки на которые нужно ввести код купона, порядок действий будет таким:

Кликнуть по ссылке акции, чтобы скопировать в буфер обмена акционный код. Дождаться переадресации на сайт магазина и выбрать в каталоге одежду, которая участвует в акции. Выбрать цвет и размер вещи, добавить ее в корзину. Перейти в корзину для оформления заказа, найти на странице поле «Промокод». Ввести и подтвердить акционный промокод, чтобы активировать скидку.

Завершить оформление заказа, выбрав способ оплаты и параметры доставки.

Акции с промокодами не всегда сочетаются с другими спецпредложениями, в таком случае доступно использование только одной скидки. Так как одновременно ввести несколько кодов купона нельзя, среди нескольких акционных кодов нужно будет выбрать только один. Подробные условия каждого дисконта приводятся в его описании.

Еще больше скидок для постоянных клиентов

Акции, не требующие ввода промокода, позволяют уменьшить расходы на стильную одежду Bonprix всем посетителям магазина. Для этого следует перейти в нужный раздел каталога и выбрать одежду с дисконтом. Компания также предлагает посетителям магазина:

Бесплатную доставку . Акции с бесплатной доставкой проводятся в Bonprix регулярно, участие в них позволяет заказать одежду без транспортных расходов. Актуальные предложения, которые действуют сейчас, можно найти на этой странице.

Реферальную программу . В рамках программы «Приглашайте подруг» новые клиенты Bonprix получают бонусы за приглашенных друзей. Каждая сделанная ими покупка на сумму, оговоренную условиями акции, приносит бонус, который можно потратить на следующие заказы.

Скидку на первый заказ . Получив промокод и введя его в отведенное поле, новые клиенты получают дисконт на первую покупку или другой подарок, например бесплатную доставку посылки.

Конкурсы. Интернет-магазин Bonprix проводит конкурсы и розыгрыши, участие в которых позволяет посетителям выигрывать призы (денежные и материальные) и скидки.

Чтобы не упустить интересное предложение, можно подписаться на новостную рассылку компании. Bonprix будет присылать на электронную почту сообщения обо всех новых акциях, скидках, конкурсах и спецпредложениях.