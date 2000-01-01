Как использовать промокоды и получать скидки в магазине Ив Роше

Акции, проводимые интернет-магазином Yves Rocher, бывают разными. Одни доступны всем посетителям сайта и позволяют купить косметику со скидкой, просто добавив акционные продукты в корзину. Другие задействуют ввод промокода для активации дисконта. В таком случае порядок действий будет следующим:

Кликнуть по названию акции на этой странице, чтобы скопировать промокод в буфер обмена и активировать переадресацию. Дождаться перенаправления в каталог и выбрать акционные позиции, добавив их в корзину. Перейти к оформлению заказа в корзине и найти в левой части экрана поле для ввода промокода. Ввести код купона и активировать его, а затем заполнить оставшиеся поля для завершения сделки.

Заказ будет отправлен после оформления заказа, выбора методов оплаты и доставки. Нужно учесть, что дисконт по промокоду, как правило, не суммируется с другими скидками и акциями, а воспользоваться им можно только один раз. Поэтому купить несколько продуктов по одному коду купона нельзя.