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35%
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15%
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798Р
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259Р
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предложение
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Интернет-магазин косметики и парфюмерии Yves Rocher предлагает покупателям широкий ассортимент декоративных, очищающих, ухаживающих и парфюмированных продуктов на основе натуральных компонентов. Выбирайте из нескольких сотен косметических средств и покупайте по самым выгодным ценам ... в онлайн-магазине, который открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотите сделать свою покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Ив Роше и оцените сами великолепное качество продуктов из самой Франции.
Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru
Телефон:
8 (495) 787-76-72
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин косметики и парфюмерии Yves Rocher предлагает покупателям широкий ассортимент декоративных, очищающих, ухаживающих и парфюмированных продуктов на основе натуральных компонентов. Выбирайте из нескольких сотен косметических средств и покупайте по самым выгодным ценам ... в онлайн-магазине, который открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотите сделать свою покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Ив Роше и оцените сами великолепное качество продуктов из самой Франции.
Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru
Телефон:
8 (495) 787-76-72
Соц. сети:
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Акции, проводимые интернет-магазином Yves Rocher, бывают разными. Одни доступны всем посетителям сайта и позволяют купить косметику со скидкой, просто добавив акционные продукты в корзину. Другие задействуют ввод промокода для активации дисконта. В таком случае порядок действий будет следующим:
Кликнуть по названию акции на этой странице, чтобы скопировать промокод в буфер обмена и активировать переадресацию.
Дождаться перенаправления в каталог и выбрать акционные позиции, добавив их в корзину.
Перейти к оформлению заказа в корзине и найти в левой части экрана поле для ввода промокода.
Ввести код купона и активировать его, а затем заполнить оставшиеся поля для завершения сделки.
Заказ будет отправлен после оформления заказа, выбора методов оплаты и доставки. Нужно учесть, что дисконт по промокоду, как правило, не суммируется с другими скидками и акциями, а воспользоваться им можно только один раз. Поэтому купить несколько продуктов по одному коду купона нельзя.
Если промокоды отсутствуют – это вовсе не значит, что купить косметику и парфюмерию в Ив Роше со скидкой не получится. Ведь компания предлагает и альтернативные способы уменьшить расходы. Получить скидку и подарок можно несколькими способами:
Распродажи. Раздел «Акции» в интернет-магазине содержит предметы, доступные со скидкой для всех. Нужно выбрать продукт на странице и добавить его в корзину.
Подарки. Совершая заказ в рамках акций, покупатель получает подарки от магазина. Например, заказав туалетную воду, можно получить набор пробников других ароматов, маникюрный набор или средство для ухода за кожей.
Бесплатная доставка. При оформлении крупного заказа доставка посылки производится бесплатно. Поэтому покупать несколько товаров вместе выгоднее, чем заказывать их по одному.
Персональная скидка. При оформлении заказа на определенную сумму магазин дарит уникальный промокод, который используется для получения скидки на следующую покупку.
Программа лояльности. Карта привилегий, оформляемая в бутиках и салонах Ив Роше, предназначена для накопления бонусных баллов. Они начисляются за каждый заказ, увеличивая уровень покупателя. Чем он выше – тем больше привилегий получает клиент.
В отличие от скидок, активируемых вводом кода, другие бонусы Ив Роше могут сочетаться. При оформлении заказа на крупную сумму возможно объединение подарков, бесплатной доставки и баллов программы лояльности. Это позволяет тратить меньше, а получать больше.
Компания Yves Rocher основана французским промышленником Ивом Роше в 1959 году. Уже более 60 лет ее имя крепко ассоциируется с качественной косметикой и парфюмерией. Разрабатывая новые средства по уходу за кожей, компания заботится о защите окружающей среды и ответственно относится к природе. С 1991 года под эгидой Ив Роше создан одноименный природозащитный фонд. Косметические средства натурального происхождения создаются с заботой о безопасности и гипоаллергенности для человека, а производственный процесс фабрик компании построен с учетом заботы об окружающей среде.
Косметика Ив Роше принадлежит к среднебюджетному сегменту, ее чистота и качество сбалансировано сочетаются с умеренной ценовой политикой. Акции, спецпредложения, скидки и промокоды делают ее доступнее, позволяя купить хорошие парфюмы и косметические средства с дисконтом. Актуальные предложения официального магазина Ив Роше, действующие для читателей, публикуются на этой странице.
Для оплаты в Ив Роше можно использовать банковские карты систем Visa, MasterCard и Мир. Ими можно рассчитаться онлайн и при получении товара. Оплатить заказ на сайте можно и с помощью электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Деньги. При заказе доставки также предусмотрен расчет наличными. Обладатели карт банков-партнеров получают бонусы вроде кешбека или беспроцентной рассрочки.
Заказать доставку в Ив Роше можно курьерской службой на дом, в пункт выдачи или оформить пересылку Почтой России. При заказе выше определенной суммы услуга бесплатна, в других случаях стоимость зависит от региона и транспортного сообщения с ним.
Дисконтные предложения действуют в разных категориях. Компания периодически предлагает со скидкой и парфюмерию, и косметику, и гигиенические средства. Но чаще всего в акциях участвуют:
Бестселлеры. Товары магазина, пользующиеся высокой популярностью, часто продаются со скидкой, чтобы еще больше посетителей могли оценить их.
Косметические наборы. Специальные комплекты косметики и парфюмерии, такие как наборы для загара, программы по уходу за кожей, продаются со скидкой. Вместе их покупать выгоднее, чем выбирать позиции в каталоге по отдельности.
Новинки сезона. Чтобы заинтересовать больше посетителей свежими поступлениями, Yves Rocher предлагает новые косметические средства и парфюмы с дисконтом для всех покупателей.
Не пропустить новые акции и купить со скидкой нужные товары позволяет подписка на рассылку. Компания будет уведомлять о них по электронной почте. Участники программы лояльности также имеют дополнительные привилегии вроде раннего уведомления о новых акциях и персональных предложений.
Необходимо зайти на страницу Yves Rocher и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Yves Rocher необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Yves Rocher.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Промокод ив Роше: -20% на ВСЁ при заказе свыше 2000 рублей
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|Скидка
|Код бонуса Ив Роше: -25% на следующую покупку от 2500 рублей
|не требуется
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|С код бонусом Ив Роше любая маска для лица и волос дешевле на 40%
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|Парфюмерия, уход для лица и волос и многое другое со скидкой до 40%
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|Бестселлеры с выгодой до 35%!
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|За любую покупку в Ив Роше дарим доставку
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|Набор "Гель и молочко для тела" дешевле на 15%
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