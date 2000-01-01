Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Ив Роше | Март 2021

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Yves Rocher – Ваш новый друг из Франции

Интернет-магазин косметики и парфюмерии Yves Rocher предлагает покупателям широкий ассортимент декоративных, очищающих, ухаживающих и парфюмированных продуктов на основе натуральных компонентов. Выбирайте из нескольких сотен косметических средств и покупайте по самым выгодным ценам ... в онлайн-магазине, который открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотите сделать свою покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Ив Роше и оцените сами великолепное качество продуктов из самой Франции.


Посетить Yves Rocher
Контакты Yves Rocher

Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru

Телефон:
8 (495) 787-76-72

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Yves Rocher – Ваш новый друг из Франции

Интернет-магазин косметики и парфюмерии Yves Rocher предлагает покупателям широкий ассортимент декоративных, очищающих, ухаживающих и парфюмированных продуктов на основе натуральных компонентов. Выбирайте из нескольких сотен косметических средств и покупайте по самым выгодным ценам ... в онлайн-магазине, который открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотите сделать свою покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Ив Роше и оцените сами великолепное качество продуктов из самой Франции.


Посетить Yves Rocher
Контакты Yves Rocher

Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru

Телефон:
8 (495) 787-76-72

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от Yves Rocher

Как использовать промокоды и получать скидки в магазине Ив Роше

Как использовать промокоды и получать скидки в магазине Ив Роше

Акции, проводимые интернет-магазином Yves Rocher, бывают разными. Одни доступны всем посетителям сайта и позволяют купить косметику со скидкой, просто добавив акционные продукты в корзину. Другие задействуют ввод промокода для активации дисконта. В таком случае порядок действий будет следующим:

  1. Кликнуть по названию акции на этой странице, чтобы скопировать промокод в буфер обмена и активировать переадресацию.

  2. Дождаться перенаправления в каталог и выбрать акционные позиции, добавив их в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа в корзине и найти в левой части экрана поле для ввода промокода.

  4. Ввести код купона и активировать его, а затем заполнить оставшиеся поля для завершения сделки.

Заказ будет отправлен после оформления заказа, выбора методов оплаты и доставки. Нужно учесть, что дисконт по промокоду, как правило, не суммируется с другими скидками и акциями, а воспользоваться им можно только один раз. Поэтому купить несколько продуктов по одному коду купона нельзя.

Больше скидок для новых и постоянных клиентов

Больше скидок для новых и постоянных клиентов

Если промокоды отсутствуют – это вовсе не значит, что купить косметику и парфюмерию в Ив Роше со скидкой не получится. Ведь компания предлагает и альтернативные способы уменьшить расходы. Получить скидку и подарок можно несколькими способами:

  • Распродажи. Раздел «Акции» в интернет-магазине содержит предметы, доступные со скидкой для всех. Нужно выбрать продукт на странице и добавить его в корзину.

  • Подарки. Совершая заказ в рамках акций, покупатель получает подарки от магазина. Например, заказав туалетную воду, можно получить набор пробников других ароматов, маникюрный набор или средство для ухода за кожей.

  • Бесплатная доставка. При оформлении крупного заказа доставка посылки производится бесплатно. Поэтому покупать несколько товаров вместе выгоднее, чем заказывать их по одному.

  • Персональная скидка. При оформлении заказа на определенную сумму магазин дарит уникальный промокод, который используется для получения скидки на следующую покупку.

  • Программа лояльности. Карта привилегий, оформляемая в бутиках и салонах Ив Роше, предназначена для накопления бонусных баллов. Они начисляются за каждый заказ, увеличивая уровень покупателя. Чем он выше – тем больше привилегий получает клиент.

В отличие от скидок, активируемых вводом кода, другие бонусы Ив Роше могут сочетаться. При оформлении заказа на крупную сумму возможно объединение подарков, бесплатной доставки и баллов программы лояльности. Это позволяет тратить меньше, а получать больше.

Качество, проверенное временем

Качество, проверенное временем

Компания Yves Rocher основана французским промышленником Ивом Роше в 1959 году. Уже более 60 лет ее имя крепко ассоциируется с качественной косметикой и парфюмерией. Разрабатывая новые средства по уходу за кожей, компания заботится о защите окружающей среды и ответственно относится к природе. С 1991 года под эгидой Ив Роше создан одноименный природозащитный фонд. Косметические средства натурального происхождения создаются с заботой о безопасности и гипоаллергенности для человека, а производственный процесс фабрик компании построен с учетом заботы об окружающей среде.

Косметика Ив Роше принадлежит к среднебюджетному сегменту, ее чистота и качество сбалансировано сочетаются с умеренной ценовой политикой. Акции, спецпредложения, скидки и промокоды делают ее доступнее, позволяя купить хорошие парфюмы и косметические средства с дисконтом. Актуальные предложения официального магазина Ив Роше, действующие для читателей, публикуются на этой странице.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Для оплаты в Ив Роше можно использовать банковские карты систем Visa, MasterCard и Мир. Ими можно рассчитаться онлайн и при получении товара. Оплатить заказ на сайте можно и с помощью электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Деньги. При заказе доставки также предусмотрен расчет наличными. Обладатели карт банков-партнеров получают бонусы вроде кешбека или беспроцентной рассрочки.

Заказать доставку в Ив Роше можно курьерской службой на дом, в пункт выдачи или оформить пересылку Почтой России. При заказе выше определенной суммы услуга бесплатна, в других случаях стоимость зависит от региона и транспортного сообщения с ним.

Популярная косметика Ив Роше со скидками

Популярная косметика Ив Роше со скидками

Дисконтные предложения действуют в разных категориях. Компания периодически предлагает со скидкой и парфюмерию, и косметику, и гигиенические средства. Но чаще всего в акциях участвуют:

  • Бестселлеры. Товары магазина, пользующиеся высокой популярностью, часто продаются со скидкой, чтобы еще больше посетителей могли оценить их.

  • Косметические наборы. Специальные комплекты косметики и парфюмерии, такие как наборы для загара, программы по уходу за кожей, продаются со скидкой. Вместе их покупать выгоднее, чем выбирать позиции в каталоге по отдельности.

  • Новинки сезона. Чтобы заинтересовать больше посетителей свежими поступлениями, Yves Rocher предлагает новые косметические средства и парфюмы с дисконтом для всех покупателей.

Не пропустить новые акции и купить со скидкой нужные товары позволяет подписка на рассылку. Компания будет уведомлять о них по электронной почте. Участники программы лояльности также имеют дополнительные привилегии вроде раннего уведомления о новых акциях и персональных предложений.

Часто задаваемые вопросы про Yves Rocher

★ Как получить промокоды в Yves Rocher?

Необходимо зайти на страницу Yves Rocher и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Yves Rocher?

Чтобы воспользоваться промокодом от Yves Rocher необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Yves Rocher доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Yves Rocher актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Yves Rocher.

★ Почему стоит использовать купоны Yves Rocher?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Yves Rocher

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод ив Роше: -20% на ВСЁ при заказе свыше 2000 рублейeg***
СкидкаКод бонуса Ив Роше: -25% на следующую покупку от 2500 рублейне требуется
СкидкаС код бонусом Ив Роше любая маска для лица и волос дешевле на 40%не требуется
СкидкаПарфюмерия, уход для лица и волос и многое другое со скидкой до 40%не требуется
СкидкаБестселлеры с выгодой до 35%!не требуется
СкидкаПремьеры сезона по сниженным ценам до -35%не требуется
СкидкаЗа любую покупку в Ив Роше дарим доставкуне требуется
СкидкаНабор "Гель и молочко для тела" дешевле на 15%не требуется

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