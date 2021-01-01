Промокоды и скидки Колеса Даром | Март 2021

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В федеральной сети Колеса Даром более 200 шинных центров в 146 городах России. Торговые залы оборудованы сервисными зонами с современным оборудованием, где производится шиномонтаж, ремонт дисков и другой автосервис. В доступном для онлайн-заказа ассортименте: 5000 типов шин; 18 000 ... + моделей дисков; более 100 000 наименований в ассортименте. Уникальная система поиска онлайн-магазина позволяет найти изделия нужного диаметра, ширины и профиля для конкретной модели авто. Каждому онлайн-покупателю предлагается участие в акциях, розыгрыши призов и индвидуальные скидки по промокодам Колеса Даром.
Юридический адрес:
г. Москва, 2-я Останкинская улица, 1с2
Электронная почта:
clientcenter@kolesa-darom.ru
Телефон:
8 495 125-18-67
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В федеральной сети Колеса Даром более 200 шинных центров в 146 городах России. Торговые залы оборудованы сервисными зонами с современным оборудованием, где производится шиномонтаж, ремонт дисков и другой автосервис. В доступном для онлайн-заказа ассортименте: 5000 типов шин; 18 000 ... + моделей дисков; более 100 000 наименований в ассортименте. Уникальная система поиска онлайн-магазина позволяет найти изделия нужного диаметра, ширины и профиля для конкретной модели авто. Каждому онлайн-покупателю предлагается участие в акциях, розыгрыши призов и индвидуальные скидки по промокодам Колеса Даром.
Юридический адрес:
г. Москва, 2-я Останкинская улица, 1с2
Электронная почта:
clientcenter@kolesa-darom.ru
Телефон:
8 495 125-18-67
Соц. сети:
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Федеральная сеть шинных центров Колеса Даром представлена по всей России от Калининграда до Владивостока. А еще в Беларуси и Казахстане. В ассортименте ритейлера сотни тысяч моделей шин и дисков от Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli и других известных брендов.
Для онлайн-покупателей на сайте магазина реализован сервис подбора комплектующих для конкретной модели автомобиля, что минимизирует ошибки при выборе ширины, профиля и диаметра изделия.
При интернет-заказе покупателям доступны скидки по купонам, опубликованным на нашем сервисе и в социальных сетях магазина Колеса Даром.
Купоны онлайн-магазина представляют собой действующие акции или промокоды из набора символов, дающие право на индивидуальные скидки при оформлении покупок.
В первом случае ввод специального кода для участия в акции не требуется, а для получения скидки по промокод, нужно выполнить следующие действия:
Выбрать предложение с промокодом, подходящее вашей покупке.
Кликнуть на виджет и перейти в интернет-магазин. В процессе переадресации код скопируется автоматически.
Добавить товары в корзину и вставить промокод в специальное поле.
Нажать на стрелку и дождаться изменения цены.
Если сервис выдает сообщение «Не соблюдены условия промокода», следует проверить соответствие заказа критериям акции. В частности, сумму покупки, бренды выбранных позиций и другие параметры заказа.
В рубрике «Распродажа» сайта представлены сотни уцененных товаров, в том числе на новинки и популярные модели. Плюс к этому ритейлер регулярно проводит акции, среди которых:
промокоды на первый заказ, покупку от определенной суммы и с другими условиями активации;
бесплатный шиномонтаж для покупателей магазина;
расширенная гарантия;
товары дня по сниженным ценам;
скидки на определенные комплектующие и их замену при сдаче старой детали;
розыгрыши топливных карт;
беспроцентная рассрочка;
подарки за покупки;
кэшбэк за заказ изделий конкретных брендов;
бесплатная доставка при покупке от определенной суммы;
акции от производителей.
Для покупателей, покупающих колеса в сборе, предусмотрены дополнительные скидки.
Тем, кто оставит зачтенные отзывы о магазине Колеса Даром на площадках Яндекс.Маркет, 2GIS, Яндекс.Карты, Google Maps, начислятся бонусы на следующие покупки.
А в рамках акции «Гарантия лучшей цены» на многие востребованные модели шин и дисков можно получить скидку, если предоставить ссылку на сайт другого онлайн-магазина, где полностью идентичный товар продается дешевле.
Подпишитесь на рассылку магазина и получайте спецпредложения ритейлера на электронную почту.
Среди хитов продаж магазина Колеса Даром:
литые, штампованные и кованые диски производства BBS, OZ, Alutec, Borbet, MAK и других востребованных брендов;
зимние и летние шины, в том числе для грузовых автомобилей и мототехники от лидеров рынка Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama;
аккумуляторы и масла отечественного и зарубежного производства.
На все позиции ассортимента регулярно предлагаются специальные цены по промокодам и в рамках распродаж. Для быстрого поиска спецпредложений в каталоге достаточно поставить галочку в поле «Скидка», после чего на странице отобразятся только уцененные товары.
Каждый клиент магазина Колеса Даром может заказать шиномонтаж, ремонт и правки дисков, шин, сезонное хранения колес, заправку и ремонта кондиционеров.
Ритейлер принимает к оплате:
карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro. Перевод с банковской карты принимается только от владельца счета. При получении товара обладатель карты должен присутствовать лично, предъявить карту и документ, удостоверяющий личность;
банковские переводы. При выборе этого способа оплаты клиенту на указанный email высылается счет, который можно оплатить в кассе отделения любого российского банка.
Если средств на оплату 100% стоимости заказа недостаточно, можно воспользоваться программой кредита ХКФ банка или картой рассрочки Халва (Совкомбанк) и Свобода (ХКФ банк).
Товары доставляются по всей России силами курьеров шинного центра Колеса Даром и транспортными компаниями:
ПЭК;
СДЭК.
При заказе от определенной суммы и до магазинов Колеса Даром доставка бесплатная. В остальных случаях стоимость курьерских услуг рассчитывается по прайсу ТК.
При покупке товара надлежащего качества покупатель имеет право:
отказаться от покупки в любой момент до получения товара или в течение 7 дней после подписания отгрузочных документов;
обменять изделие в течение 14 дней с момента его получения.
Если товар оказался бракованным или вышел из строя, покупатель вправе воспользоваться гарантией, установленной производителем, срок которой указан в документах, выданных продавцом.
Гарантийное обслуживание включает устранение дефектов изделий в сертифицированных центрах, обмен на аналогичный товар без доплаты или на схожее изделие с доплатой, возврат товара и уплаченных клиентов средств.
Необходимо зайти на страницу КолесаДаром и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от КолесаДаром необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения КолесаДаром.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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