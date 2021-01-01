Промокоды и скидки Колеса Даром | Март 2021

О магазине Колеса Даром

Федеральная сеть шинных центров Колеса Даром представлена по всей России от Калининграда до Владивостока. А еще в Беларуси и Казахстане. В ассортименте ритейлера сотни тысяч моделей шин и дисков от Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli и других известных брендов.

Для онлайн-покупателей на сайте магазина реализован сервис подбора комплектующих для конкретной модели автомобиля, что минимизирует ошибки при выборе ширины, профиля и диаметра изделия.

При интернет-заказе покупателям доступны скидки по купонам, опубликованным на нашем сервисе и в социальных сетях магазина Колеса Даром.