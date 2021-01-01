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Промокоды и скидки Колеса Даром | Март 2021

Товары для вашего авто со скидками по купонам. Актуальных купонов: 14

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Получи доступ к спецпредложениям с подпиской на рассылку
Истекает через 275 дней

10%
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Скидка
На зимние шины Goodyear sale 10%
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
По карте «Халва» доступно 12 месяцев рассрочки
Истекает через 4 дня

Беспл
подарок

Скидка
При заказе от 3000 рублей получи 500 бонусных рублей
Истекает через 61 день

10%
cashback

Скидка
Вернем кэшбэк 10% при заказе шин Viatti
Истекает через 275 дней

Беспл
подарок

Скидка
Купи шины Continental и получи до 4000 рублей на топливо
Истекает через 45 дней

600Р
купон

Скидка
На покупку нового литого диска дисконт до 600 рублей

Сдай старые литые диски и получи скидку на новые

Истекает через 30 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получи виртуальную денежную карту в подарок к заказу комплекта шин Nokian Tyre
Истекает через 60 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим фильтр при покупке масла Motul
Истекает сегодня

1000Р
купон

Скидка
При покупке новой АКБ получи выгоду 1000 рублей
Истекает через 306 дней

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Скидки в сети шинных центров Колеса Даром

В федеральной сети Колеса Даром более 200 шинных центров в 146 городах России. Торговые залы оборудованы сервисными зонами с современным оборудованием, где производится шиномонтаж, ремонт дисков и другой автосервис. В доступном для онлайн-заказа ассортименте: 5000 типов шин; 18 000 ... + моделей дисков; более 100 000 наименований в ассортименте. Уникальная система поиска онлайн-магазина позволяет найти изделия нужного диаметра, ширины и профиля для конкретной модели авто. Каждому онлайн-покупателю предлагается участие в акциях, розыгрыши призов и индвидуальные скидки по промокодам Колеса Даром.


Посетить КолесаДаром
Контакты КолесаДаром

Юридический адрес:
г. Москва, 2-я Останкинская улица, 1с2

Электронная почта:
clientcenter@kolesa-darom.ru

Телефон:
8 495 125-18-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки в сети шинных центров Колеса Даром

В федеральной сети Колеса Даром более 200 шинных центров в 146 городах России. Торговые залы оборудованы сервисными зонами с современным оборудованием, где производится шиномонтаж, ремонт дисков и другой автосервис. В доступном для онлайн-заказа ассортименте: 5000 типов шин; 18 000 ... + моделей дисков; более 100 000 наименований в ассортименте. Уникальная система поиска онлайн-магазина позволяет найти изделия нужного диаметра, ширины и профиля для конкретной модели авто. Каждому онлайн-покупателю предлагается участие в акциях, розыгрыши призов и индвидуальные скидки по промокодам Колеса Даром.


Посетить КолесаДаром
Контакты КолесаДаром

Юридический адрес:
г. Москва, 2-я Останкинская улица, 1с2

Электронная почта:
clientcenter@kolesa-darom.ru

Телефон:
8 495 125-18-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от КолесаДаром

О магазине Колеса Даром

О магазине Колеса Даром

Федеральная сеть шинных центров Колеса Даром представлена по всей России от Калининграда до Владивостока. А еще в Беларуси и Казахстане. В ассортименте ритейлера сотни тысяч моделей шин и дисков от Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli и других известных брендов. 

Для онлайн-покупателей на сайте магазина реализован сервис подбора комплектующих для конкретной модели автомобиля, что минимизирует ошибки при выборе ширины, профиля и диаметра изделия. 

При интернет-заказе покупателям доступны скидки по купонам, опубликованным на нашем сервисе и в социальных сетях магазина Колеса Даром.

Как воспользоваться промокодом магазина Колеса Даром

Как воспользоваться промокодом магазина Колеса Даром

Купоны онлайн-магазина представляют собой действующие акции или промокоды из набора символов, дающие право на индивидуальные скидки при оформлении покупок. 

В первом случае ввод специального кода для участия в акции не требуется, а для получения скидки по промокод, нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать предложение с промокодом, подходящее вашей покупке.

  2. Кликнуть на виджет и перейти в интернет-магазин. В процессе переадресации код скопируется автоматически.

  3. Добавить товары в корзину и вставить промокод в специальное поле.

  4. Нажать на стрелку и дождаться изменения цены.

Если сервис выдает сообщение «Не соблюдены условия промокода», следует проверить соответствие заказа критериям акции. В частности, сумму покупки, бренды выбранных позиций и другие параметры заказа.

Как экономить на покупках в магазине Колеса Даром

Как экономить на покупках в магазине Колеса Даром

В рубрике «Распродажа» сайта представлены сотни уцененных товаров, в том числе на новинки и популярные модели. Плюс к этому ритейлер регулярно проводит акции, среди которых:

  • промокоды на первый заказ, покупку от определенной суммы и с другими условиями активации;

  • бесплатный шиномонтаж для покупателей магазина;

  • расширенная гарантия;

  • товары дня по сниженным ценам;

  • скидки на определенные комплектующие и их замену при сдаче старой детали;

  • розыгрыши топливных карт;

  • беспроцентная рассрочка;

  • подарки за покупки;

  • кэшбэк за заказ изделий конкретных брендов;

  • бесплатная доставка при покупке от определенной суммы;

  • акции от производителей.

Для покупателей, покупающих колеса в сборе, предусмотрены дополнительные скидки. 

Тем, кто оставит зачтенные отзывы о магазине Колеса Даром на площадках Яндекс.Маркет, 2GIS, Яндекс.Карты, Google Maps, начислятся бонусы на следующие покупки.

А в рамках акции «Гарантия лучшей цены» на многие востребованные модели шин и дисков можно получить скидку, если предоставить ссылку на сайт другого онлайн-магазина, где полностью идентичный товар продается дешевле.

Подпишитесь на рассылку магазина и получайте спецпредложения ритейлера на электронную почту.

Популярные товары магазина Колеса Даром со скидками

Популярные товары магазина Колеса Даром со скидками

Среди хитов продаж магазина Колеса Даром:

  • литые, штампованные и кованые диски производства BBS, OZ, Alutec, Borbet, MAK и других востребованных брендов;

  • зимние и летние шины, в том числе для грузовых автомобилей и мототехники от лидеров рынка Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama;

  • аккумуляторы и масла отечественного и зарубежного производства.

На все позиции ассортимента регулярно предлагаются специальные цены по промокодам и в рамках распродаж. Для быстрого поиска спецпредложений в каталоге достаточно поставить галочку в поле «Скидка», после чего на странице отобразятся только уцененные товары. 

Каждый клиент магазина Колеса Даром может заказать шиномонтаж, ремонт и правки дисков, шин, сезонное хранения колес, заправку и ремонта кондиционеров.

Оплата, доставка и гарантии

Оплата, доставка и гарантии

Ритейлер принимает к оплате:

  • карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro. Перевод с банковской карты принимается только от владельца счета. При получении товара обладатель карты должен присутствовать лично, предъявить карту и документ, удостоверяющий личность;

  • банковские переводы. При выборе этого способа оплаты клиенту на указанный email высылается счет, который можно оплатить в кассе отделения любого российского банка.

Если средств на оплату 100% стоимости заказа недостаточно, можно воспользоваться программой кредита ХКФ банка или картой рассрочки Халва (Совкомбанк) и Свобода (ХКФ банк).

Товары доставляются по всей России силами курьеров шинного центра Колеса Даром и транспортными компаниями:

  • ПЭК;

  • СДЭК.

При заказе от определенной суммы и до магазинов Колеса Даром доставка бесплатная. В остальных случаях стоимость курьерских услуг рассчитывается по прайсу ТК. 

При покупке товара надлежащего качества покупатель имеет право:

  • отказаться от покупки в любой момент до получения товара или в течение 7 дней после подписания отгрузочных документов;

  • обменять изделие в течение 14 дней с момента его получения.

Если товар оказался бракованным или вышел из строя, покупатель вправе воспользоваться гарантией, установленной производителем, срок которой указан в документах, выданных продавцом.

Гарантийное обслуживание включает устранение дефектов изделий в сертифицированных центрах, обмен на аналогичный товар без доплаты или на схожее изделие с доплатой, возврат товара и уплаченных клиентов средств.

Часто задаваемые вопросы про КолесаДаром

★ Как получить промокоды в КолесаДаром?

Необходимо зайти на страницу КолесаДаром и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод КолесаДаром?

Чтобы воспользоваться промокодом от КолесаДаром необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от КолесаДаром доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения КолесаДаром актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения КолесаДаром.

★ Почему стоит использовать купоны КолесаДаром?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды КолесаДаром

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПолучи доступ к спецпредложениям с подпиской на рассылкуне требуется
СкидкаНа зимние шины Goodyear sale 10%не требуется
СкидкаПо карте «Халва» доступно 12 месяцев рассрочкине требуется
СкидкаПри заказе от 3000 рублей получи 500 бонусных рублейне требуется
СкидкаВернем кэшбэк 10% при заказе шин Viattiне требуется
СкидкаКупи шины Continental и получи до 4000 рублей на топливоне требуется
СкидкаНа покупку нового литого диска дисконт до 600 рублейне требуется
СкидкаПолучи виртуальную денежную карту в подарок к заказу комплекта шин Nokian Tyreне требуется

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