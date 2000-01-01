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Компания «Кораблик» – одна из крупнейших сетей детских магазинов, которая ставит своим главным приоритетом заботу о клиентах. «Кораблик» предлагает только лучшее обслуживание, широчайший ассортимент, а так же большой набор скидок и предложений. Удобное мобильное приложение позволит ... Вам всегда держать заказы под рукой, а так же будет регулярно информировать Вас о новых поступлениях и акциях. Воспользуйтесь одним из наших промокодов для магазина кораблик уже сегодня и начните свое знакомство с великолепным сервисом!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Чертановская, д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4
Телефон:
8 (495) 009-04-98
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Компания «Кораблик» – одна из крупнейших сетей детских магазинов, которая ставит своим главным приоритетом заботу о клиентах. «Кораблик» предлагает только лучшее обслуживание, широчайший ассортимент, а так же большой набор скидок и предложений. Удобное мобильное приложение позволит ... Вам всегда держать заказы под рукой, а так же будет регулярно информировать Вас о новых поступлениях и акциях. Воспользуйтесь одним из наших промокодов для магазина кораблик уже сегодня и начните свое знакомство с великолепным сервисом!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Чертановская, д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4
Телефон:
8 (495) 009-04-98
Соц. сети:
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Чтобы получить скидку по общим акциям, необязательно пользоваться промокодами. Для этого достаточно выбрать в каталоге детские товары с дисконтом, добавить их в корзину и оформить заказ. Промокоды предназначены для получения персональных скидок, которые не активируются без кода. Использовать их нужно следующим образом:
Кликнуть по акции с промокодом, чтобы скопировать его и запустить переадресацию в магазин.
Дождаться перенаправления и перейти в каталог.
Выбрать позиции, участвующие в акции, добавить товар в корзину.
Закончив выбор, перейти в корзину для оформления заказа.
В поле корзины «Промокод или номер купона» ввести и активировать код для получения скидки.
Завершить оформление, указав контактные данные и выбрав способ доставки.
Использование промокодов может быть недоступно при покупке продукции, на которую действуют общие скидки в рамках других акций. Узнать больше о применении купонов можно в описании конкретного промо-мероприятия.
Получить скидки в магазине можно и без использования промокода. Компания проводит другие акции, позволяющие уменьшить расходы при покупке товаров для детей и мам:
Программа лояльности. Постоянные покупатели могут оформить бонусную карту, используемую для накопления баллов по программе лояльности. За каждый заказ начисляются специальные очки, количество которых зависит от потраченной суммы. Их можно использовать для погашения до 20% от цены следующих заказов.
Распродажа. В этом разделе публикуются актуальные предложения, доступные с дисконтом. Чтобы приобрести их, не нужно активировать код купона, достаточно добавить продукты в корзину. Сниженная цена действует для всех посетителей.
Товары недели. В рамках акции магазин устанавливает скидку на популярные продукты для детей и мам. Их список еженедельно обновляется, позволяя всем выбрать что-то интересное с дисконтом.
Найдете дешевле? Отдельные позиции в интернет-магазине участвуют в акции, позволяющей купить их со скидкой. Если в другом магазине такой же товар продается дешевле – «Кораблик» предложит цену еще ниже.
Бесплатная доставка. Периодически в интернет-магазине для всех действует предложение бесплатной доставки покупок. Для этого нужно лишь выполнить условия акции, например набрать товаров на определенную сумму.
Уточнить, какие из акций действуют только отдельно, а какие сочетаются друг с другом, можно в описании каждой из них. Если заказывать одежду или детское питание в рамках сочетаемых спецпредложений, можно получить большой дисконт.
Основанная в 2000 году сеть детских магазинов «Кораблик» к 2020 представлена уже в сотне городов Российской Федерации, имеет более 150 розничных точек и крупный онлайн-портал. Компания входит в тройку крупнейших продавцов товаров для детей в России. Разрабатывая продукцию, «Кораблик» ориентируется на потребности детей и их родителей и делает ее доступной, удобной и безопасной.
Для удобства посетителей компания создала приложение для Android и iOS, которое было скачано уже более 3 млн раз. Чтобы сделать одежду доступнее, «Кораблик» устраивает различные акции, предлагает скидочные промокоды и купоны, а также поддерживает программу лояльности для постоянных клиентов. На этой странице публикуются свежие и актуальные предложения компании, купоны и распродажи, воспользоваться которыми может каждый читатель.
Купить в магазине «Кораблик» детские товары со скидкой можно в разных категориях. Часто компания предлагает скидки на следующую продукцию:
Продукты Be2Me. Бренд Be2Me – собственная торговая марка сети «Кораблик», под которой выпускается одежда для малышей, детское питание, подгузники, стульчики, коляски и другие детские товары. Многие из них периодически продаются со скидкой.
Сезонные товары. В рамках сезонных распродаж «Кораблик» предлагает дисконт на зимние товары весной, на летние – осенью и т. д. Запасаясь одеждой на следующий сезон, каждый может уменьшить расходы, приняв участие в акции.
Товары из газеты. Магазин регулярно публикует онлайн-газету. Упомянутую в ней продукцию можно купить с дисконтом.
Чтобы не упустить акции и распродажи со скидками, можно следить за обновлениями этой страницы или подписаться на новостную рассылку компании. Установка приложения на смартфон еще больше повышает удобство шопинга, позволяя получать уведомления онлайн везде, где есть доступ в интернет.
Оплата заказов в магазине «Кораблик» возможна такими способами:
онлайн на сайте картой или в сервисе Яндекс.Деньги;
бонусными баллами со счета;
наличными при получении;
в кредит до 12 месяцев.
Заказать доставку можно на дом, в пункт выдачи или ближайший магазин компании. Адресная курьерская доставка осуществляется по большей части территории РФ, детали можно уточнить при заказе. Также можно заказать товар с самовывозом из ближайшего магазина «Кораблик». Если он находится далеко – доставка оформляется в ближайший пункт выдачи, которые есть в 475 городах России. Узнать их расположение можно при оформлении заказа.
Необходимо зайти на страницу Кораблик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Кораблик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Кораблик.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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