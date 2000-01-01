Как получать скидки, используя промокоды в магазине «Кораблик»

Чтобы получить скидку по общим акциям, необязательно пользоваться промокодами. Для этого достаточно выбрать в каталоге детские товары с дисконтом, добавить их в корзину и оформить заказ. Промокоды предназначены для получения персональных скидок, которые не активируются без кода. Использовать их нужно следующим образом:

Кликнуть по акции с промокодом, чтобы скопировать его и запустить переадресацию в магазин. Дождаться перенаправления и перейти в каталог. Выбрать позиции, участвующие в акции, добавить товар в корзину. Закончив выбор, перейти в корзину для оформления заказа. В поле корзины «Промокод или номер купона» ввести и активировать код для получения скидки.

Завершить оформление, указав контактные данные и выбрав способ доставки.

Использование промокодов может быть недоступно при покупке продукции, на которую действуют общие скидки в рамках других акций. Узнать больше о применении купонов можно в описании конкретного промо-мероприятия.